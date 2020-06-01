Группа депутатов от фракции «Слуга народа» внесла на рассмотрение парламента проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения» №3515. Несмотря на многообещающие слова о повышении прожиточного минимума, особых причин для оптимизма нет.

Поскольку законопроект достаточно масштабный и несет целый ряд нововведений, проанализируем его по сферам, изменения в которых он предлагает. Сначала рассмотрим как изменится система формирования зарплат украинцев в случае принятия законопроекта №3515.

Объясняя необходимость изменить существующую сейчас систему формирования заработной платы, авторы законопроекта отмечают в пояснительной записке к нему, что необходимость пересчітивать заработные платы при поднятии прожиточного минимума является проблемой, поскольку нужно изыскивать дополнительные средства в бюджете (при этом изменение системы формирования зарплат, вопреки логике авторов, коснется и бюджетной сферы также, о чем ниже).

Прежде всего следует сказать, что размер минимальной заработной платы больше не будет привязан к размеру прожиточного минимума. На сегодня Законом Украины «Об оплате труда» и Кодексом законов о труде установлено, что размер минимальной зарплаты не может быть ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В редакции, которую предлагает законопроект №3515, эта норма отсутствует.

Изменится также и порядок формирования системы оплаты труда. Сейчас минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере не менее прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (статья 96 КЗоТ и статья 6 Закона «Об оплате труда»). Эта норма также будет удалена из текста статьи, зато законопроектом №3515 предлагается устанавливать минимальный размер оклада по состоянию на 1 января календарного года. Это значит, что минимальный должностной оклад может устанавливаться в любом размере – равном, меньшем или большем чем прожиточний минимум, тогда как в настоящее время, меньше, чем прожиточный минимум, он быть не может. Эта новация коснется прежде всего «бюджетников», и вспоминая как объясняли авторы законопроекта предлагаемые ими изменения – вряд ли эти изменения будут позитивными.

Однако работников бюджетной сферы реформы тоже не обойдут стороной – для них предполагается минимальный оклад (тарифная ставка) … в размере не менее 50 процентов минимальной заработной платы, определенной в соответствии с законом. Иными словами, предлагается устанавливать номинальный размер минимальной заработной платы законодательно (со всеми исходящими процедуры изменения этого размера), а реальная «минималка» может составлять всего лишь половину от номинальной. Опять же, ни номинальный, ни реальный размер минимальной зарплаты никакого отношения к прожиточному минимуму не будут иметь.

Однако наиболее масштабные изменения в порядок определения минимального размера оплаты труда, прячутся в предлагаемых изменениях в статью 9 уже упомянутого закона «Об оплате труда». На данный момент она звучит так: размер минимальной заработной платы определяется с учетом потребностей работников и их семей, стоимостной величины достаточного для обеспечения нормального функционирования организма трудоспособного человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности, а также общего уровня средней заработной платы, производительности труда и уровня занятости. Минимальная заработная плата устанавливается в размере не ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Законопроект №3515 предлагает кардинально другой подход к формированию этой величины. Депутаты предлагают определять размер минимальной заработной платы с учетом: 1) потребностей работников и их семей; 2) среднего уровня заработной платы; 3) размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, рассчитанного в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О прожиточном минимуме»; 4) прогнозного индекса потребительских цен; 5) уровня занятости, производительности труда, финансовых возможностей государственного бюджета, других экономических факторов; 6) уровня налогов, обязательных сборов и взносов; 7) социальных выплат.

Если вы обратили внимание на третий пункт списка выше, то подвох кроется в изменениях в статью 10 закона «Об оплате труда». С нее уберут норму о том, что размер минимальной заработной платы не может быть уменьшен в случае уменьшения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, и оставят только фразу «размер минимальной заработной платы не может быть уменьшен», не раскрывая ее содержания. А о том, что размер прожиточного минимума больше не будет ограничивать нижнюю планку минимальной зарплаты – уже шла речь выше.

Перефразируя написанное в предыдущем абзаце, власть хочет отойти от научно-экспертного формирования размеров заработной платы (хотя и с достаточно широким диапазоном для манипулирования ), к оценочно-статистическому (с соответствующими возможностями манипулировать уже финальным размером прожиточного минимума, а исходными данными для его вычисления). Особого внимания здесь заслуживает пункт о «финансовых возможностях государственного бюджета», переводить с законодательного на украинский следует как – «зарплаты будут, если будут деньги». А пункт «другие экономические факторы» позволяет подвести под вычисления размера минимальной зарплаты вообще любое значение, как и под пункт «средний уровень заработной платы», поскольку база определение «среднего» – не конкретизирована вообще.

Подводя итог, хочется процитировать авторов законопроекта: «Следовательно, прожиточный минимум в Украине стал низким стандартом качества жизни, поскольку в результате занижения его размеров были установлены низкие размеры минимальной заработной платы». Остается только гадать, какая именно логика заставила авторов законопроекта вместо повышения прожиточного минимума (по их словам – заниженного), вообще исключить его из системы формирования оплаты труда, одновременно открыв возможность устанавливать ее на уровне ниже, чем «заниженный» прожиточный минимум.

О том, что такое прожиточный минимум в жизни каждого украинца, как предлагают его изменить и на что это повлияет, а также о том, какими налогами планируют обложить домохозяйства – расскажем в следующих частях.