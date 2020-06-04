Группа депутатов от фракции «Слуга народа» внесла на рассмотрение парламента проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения» №3515. Несмотря на многообещающие слова о повышении прожиточного минимума, особых причин для оптимизма нет.

Завершая анализировать нормы законопроекта №3515, поговорим о тех изменениях, которые он принесет, кроме уже рассмотренных в предыдущих частях.

Коренным образом изменится система расчета размера штрафов.

Для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предполагается применять расчетную единицу, утверждается законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год. В КоАП вводится понятие штрафной ставки. Размер ее устанавливается на уровне 2% от уже упомянутой расчетной единицы. Сам же штраф, то есть сумма взыскания, которую нарушителю придется платить, будет определяться количеством штрафных ставок. Например, за жестокое обращение с животными придется заплатить от 200 до 300 штрафных ставок.

Аналогичные изменения ожидают и Уголовный, Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы – классификация преступлений, определение размера штрафов, залога, определение подследственности- осуществляться на основе штрафных ставок, которые равны все тем же 2% от установленной законом о госбюджете расчетной единицы. То же самое произойдет и с процессуальными кодексами – КАС, ГПК и ГПК и законом «Об исполнительном производстве».

Эта достаточно запутанная система приходит на смену уже привычному необлагаемому минимуму доходов граждан, установленному пунктом 5 подраздела 1 Переходных положений Налогового кодекса Украины, размер которого (17 гривен) был едва ли не единственным настоящим островком стабильности в нашем государстве, поскольку эта сумма оставалась такой чуть ли не с дня введения в оборот гривны как национальной валюты. Конечно, прибавится работы и всем, кому придется высчитывать сначала размер штрафной ставки, а потом умножать его на количество штрафных ставок, предусмотренных соответствующей статьей соответствующего закона.

Также изменения коснутся и процедуры регистрации прав на промышленные образцы и процедуры регистрации прав на знаки для товаров и услуг. В тексте соответствующих законов государственную пошлину, которая платилась за совершение регистрационных действий, предлагается заменить на административный сбор. В отличие от размера госпошлины, который определялся законом, размер административного сбора, определяется Кабмином, с учетом экономического значения предоставленной услуги, в частности необходимости покрытия стоимости ее предоставления.

Значительные изменения претерпевает и Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий». Плата за лицензии на производство, право оптовой торговли спиртом, торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, будет устанавливаться Кабмином, вместо фиксированной в законе суммы.

Подобные изменения, то есть передача Кабмину права устанавливать размеры сборов, вместо фиксации их в законе, коснется ряда других сфер деятельности – государственной регистрации прав на имущество, оценки имущества, экспертизы, охоты, растениеводства, производства пищевых продуктов, и, которая затронет наибольшее количество граждан – регистрации места проживания и регистрации актов гражданского состояния (выдача свидетельства о рождении, смерти, браке и т.д.).

Подытоживая, следует отметить, что центральной осью рассматриваемого законопроекта является перевод львиной доли экономических сфер жизни государства и граждан – в ручной режим. Вместо взаимосвязанных и фактически обоснованных расчетных показателей – вводятся новые, значение которых может быть установлено и изменено произвольно, в зависимости от потребностей ситуации. Вместо закрепленных в законе ставок госпошлины, Кабмину предоставляется право почти произвольно изменять размеры административного сбора, которым предлагается заменить госпошлину. Учитывая то, что законопроект подан группой депутатов фракции-большинства, а двое из инициаторов законопроекта, Галина Третьякова и Данил Гетманцев являются председателями комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, соответственно – шансов на переход из категории законопроекта в категорию закона у №3515 достаточно много.

Если это действительно будет так, стране придется кардинально изменить уклад жизни уже со следующего, 2021 года. И охарактеризовать этот новый уклад пока можно лишь словами “условно контролируемый хаос”.