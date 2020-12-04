В пятницу Верховная Рада проголосовала за компромиссный законопроект, который возвращает уголовную ответственность а незаконное декларирования. Несмотря на то, что общественные активисты недовольны высоким порогом, только этот вариант, а не президентский имел шансы пройти зал. Впереди же еще разблокирования работы НАПК и решение вопроса с Конституционным судом.

По состоянию на 10 утра зал Верховной Рады был почти пустой. Депутаты от «Слуги народа» не могли попасть в здание парламента, потому что их везде блокировали участнику митинга ФЛП.

Поэтому лидеры фракции монобольшинства активно делились советами, как обойти протестующих и попасть в здание парламента.

В частности, председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия написал, что есть “коридор на Садовую со стороны Институтской”.

А заместитель председателя фракции Евгения Кравчук советовала, что “лучше пройти под стеночкой Кабмина” и “завернуть со стороны Грушевского”, там “вообще пусто”.

Первый заместитель председателя фракции “слуг” Александр Корниенко уточнил, что нардепы должны собраться хотя бы “до 10:50 – 10:55”.

– Мне удалось пройти по Институтской через коридор, который создала полиция, но через несколько минут и он был заблокирован, – рассказала Буквам представительница «Слуги народа».

Следует отметить, что ФЛПы на этой неделе существенно достали партию власти, и та вынуждена была капитулировать и почти полностью отменить фискализацию. Впрочем митинги продолжаются.

– Раньше мы думали, что их спонсирует ЕС, но уже и они от них открестились. По слухам, это нас так «воспитывает» ОПЗЖ, – говорит источник в «монобольшинстве».

Неприход «Слуг» в зал сорвал бы принятия президентских законопроектив по ФОПам, а также возврат электронного декларирования. Следует заметить, что ОПЗЖ и «За будущее» были последними фракциями, которые согласились поддержать компромиссный вариант по возврату уголовной ответственности за электронное декларирование.

-У нас были очень тяжелые дискуссии, и ОПЗЖ и «Майбахи» (так называют парламентскую фракцию «За будущее») согласились голосовать компромиссный вариант последними. И это был единственный шанс принять этот законопроект до конца года, – рассказал Буквам один из участников собраний у Разумкова.

То, что переговоры были тяжелыми подтверждает и сопредседатель фракции ЕС Ирина Геращенко.

-Если бы мы не пошли на этот компромисс, то и за этот год не было бы никакого наказания за недостоверное декларирование. Некоторые активисты нас критикуют за слишком высокий барьер, но мне кажется, что если кого-то заставят выполнять общественные работы или через недостоверное декларирование не допустят к высокой должности – это уже прогресс, – говорит она.

Я думаю, что моим коллегам нужно работать над статьей о незаконном обогащении, которую они приняли, не бояться обсуждать и спорить с коллегами. Только так можно достичь результата, а не втихаря ходить нам жаловаться на своих же, – добавляет Геращенко.

По словам собеседников Букв, если бы не то, что все фракции согласились на компромисс, то «Слуги» не дали бы за законопроект и 150 голосов.

– Офис президента пробовал продавить, чтобы были проголосованы все президентские инициативы, это было для них самое важное – и по ФЛПам, и по декларированию – но в последнем президентский не подошел никому, – говорит собеседник Букв.

Эти слова подтверждает и та дискуссия, которую вели соратники президента во фракционном чате. Там депутаты устроили «стену плача», что их посадят, если они забудут указать страховку на 15 000 гривен или 2 гектара земли.

«Все конфисковать. Всех посадить. Примерно так звучит … Но, честно говоря, осмелюсь предположить, что сколько бы новшеств мы не придумывали, чтобы помочь хоть как-то увеличить статистику наших актикор органов, мы вряд ли качественно улучшим ситуацию, потому что пока, судя по последним новостям, бегают они за теми, кто их дураками называют и возвращают в бюджет по 2 млн при затратах на их содержание в 1 млрд », – написала в чате депутат СН Дарья Володина.

Она также призвала «Не тыкать пальцем в небо» своим решением, потому что КС может признать незаконным и этот законопроект.

Самым же красноречивым был Александр Дубинский.

«Мы сами себе всегда создаем геморрой. Давайте фракцию по этому поводу соберем », – написал в чат Дубинский, который благодаря решению КС счастливо избежал криминиального преследования.

Кстати, Дубинский не стал голосовать, как и еще 37 депутатов фракции. А вот Володина нажала кнопку за.

За проект закона № 4460-д в первом чтении проголосовали 287 нардепов, а во втором – 289.

Согласно статье 366-2, в случае, если недостоверные сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (от 1 млн 135 тыс. до более 9 млн грн), грозит ответственность в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42500 – 51000 гривен) или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов – предусмотрено наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000 – 85 000 гривен) или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно статье 366-3, уголовная ответственность за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации наступает в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Критически было проголосовать сейчас, чтобы эта норма вступила в силу до конца 2020 года. Почему это важно? Если бы мы этого не сделали, все декларирование 2020 года прошло бы без всякой ответственности, и административной, и уголовной. Поэтому факт принятия закона дает возможность сохранить всю логику декларирования и сохранить возможность санкций для тех, кто обманывает в декларациях», – рассказал в комментарии журналистам депутат «Голоса» Андрей Осадчук.

«Было очень сложное обсуждение с различными стейкхолдерами этого процесса. Опять же, вчера после обеда возникли определенные двусмысленные трактовки позиции наших европейских партнеров. Потому что их позиция была важной, ведь восстановление уголовной ответственности – это обязательство Украины перед ЕС и ее выполнение евроинтеграционного вектора, который есть в Конституции. Поэтому позиция европейцев была абсолютно критическая», – добавил он.

Как рассказали #Буквам депутаты, послы не вызывали их на ковер и не требовали поддержать президента, как утверждали некоторые опинионмейкеры. Европейцев интересовало больше решения вопроса с Конституционным судом, чем сумма для уголовной ответственности.

Вопрос увеличения кворума КС (европейцы склоняются здесь до 2/3) депутаты рассмотрят после ответа Венецианской комиссии. Также впереди еще рассмотрение возвращения полномочий НАПК и того, как должны подавать декларации судьи.

Но на ближайшие недели главным вызовом для партии власти будет уже не этот кризис, а то, как собрать голоса за бюджет. Ведь, например, «Батькивщина» за свои голоса хочет должность аграрного министра для Вадима Ивченко. Прихоти других не менее лакомые. Включая собственных мажоритарщиков.