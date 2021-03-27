H&M исчез с основных онлайн-платформ торговли Китая после того, как в социальных сетях подняли шум по поводу его решения не использовать хлопок из провинции Синьцзян. Детальнее о скандале – в обзоре Букв.

С чего все началось

В китайской социальной сети Weibo разгорелся очередной модный скандал. Пользователи распространили скриншоты заявления бренда H&M, в котором подробно описывается его обязательство прекратить использование хлопка из провинции Синьцзян, пишет BOF. Причина – предполагаемые проблемы с рабским принудительным трудом. Многие пользователи призвали к бойкоту розничного продавца, взывая его “уйти с китайского рынка”.

Спустя некоторое время актер Хуан Сюан, посол мужской одежды H&M на рынке Большого Китая, сообщил в своем Weibo-аккаунте, что немедленно прекращает свои отношения с брендом. В заявлении, в частности, говорилось, что Хуан “решительно выступает против любых попыток дискредитации страны”.

Уже через несколько часов после этого строка поиска по запросу H&M или HM, обычно используемого названия бренда в Китае, на основных платформах электронной коммерции – Tmall, Alibaba, где у H&M давно имеется официальный магазин, JD.com и Pinduoduo, – не дала никаких результатов. Похоже, что бренд был заблокирован на этих платформах, хотя официального объявления или публичного сообщения о запрете не было. Поэтому неясно, ситуация краткосрочная или постоянная.

Нападения китайской власти на шведскую розничную сеть последовали за принятым в понедельник решением 27 стран Европейского союза, США, Великобритании и Канады о наложении транспортных и финансовых санкций на четырех китайских чиновников, обвиненных в нарушениях в Синьцзяне. В центре конфликта – предполагаемые репрессии Китая против уйгурского меньшинства в провинции.

H&M отреагировала на спор, разместив в своем официальном аккаунте Weibo заявление, в котором, в частности, говорится: “H&M Group всегда управляла нашей глобальной цепочкой поставок открытым и прозрачным образом, гарантируя, что наши поставщики по всему миру соблюдают наши обязательства в области устойчивого развития … не представляют никакой политической позиции”.

Кто такие уйгуры и почему они в рабском труде?

Более 80% хлопка Китая поступает из северо-западной провинции Синьцзян, где проживает около 11 миллионов уйгуров – мусульман тюркского происхождения. Сообщается, что в местных “лагерях перевоспитания”, так называемых центрах интернирования, содержится более миллиона уйгуров. Как правило, их лишают свободы в результате псевдопроцессов в суде.

На протяжении многих лет уйгуры ведут борьбу за независимость и автономность. Однако волнения на этнической почве нередко заканчивались массовыми протестами и приводили к насилию: китайские власти жестко подавляют протесты и обвиняют уйгурские группировки в радикализме и религиозном экстремизме. Эта этническая группа много лет подвергается гонениям в экономическом, политическом и культурном плане, поскольку уйгурская культура имеет больше сходств к культуре народов Центральной Азии – узбекской и казахской, нежели с китайским ханьским большинством. А уйгурский язык ближе к узбекскому, казахскому, киргизскому и турецкому языкам.

С конца 2016-го – начала 2017 года Пекин проводит кампанию репрессий в отношении уйгуров: приняв еще более жесткие меры, он установил по всему региону системы наблюдения, ограничил их свободу передвижения, а также учредил центры массового содержания под стражей. Многих из репрессированных принуждают к отказу от своей веры и рабскому труду на фабриках, которые являются поставщиками порядка для 80 крупных международных брендов.

В прошлом году Австралийский институт стратегической политики (ASPI) обнародовал 56-страничный отчет, в котором утверждает, что между 2017 и 2019 годами более 80 тысяч уйгуров отправились на заводы, “принадлежащие каналам поставок 83 всемирно известных брендов из сфер технологий, текстиля и автомобильной промышленности. Фабрики используют принудительный уйгурский труд в рамках финансируемого государством механизма передачи, который оказывает негативное влияние на мировые производственные цепочки”. Среди этих брендов – многие известные компании: начиная от технологических брендов Apple, Huawei, Microsoft, Sony, Samsung и заканчивая автомобильными BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Land Rover и Jaguar.

Министерство иностранных дел Китая неоднократно опровергало обвинения в принудительном труде на производстве в Синьцзяне. “Мы не раз меняли нашу позицию в отношении так называемого принудительного труда, и я могу повторить, что граждане Китая подписывают трудовые договоры с работодателями и получают вознаграждение на основе равенства, добровольности и консенсуса в соответствии с Законом о труде и Законом о трудовых договорах”, – цитирует слова пресс-секретаря министерства Ван Вэньбиня The Global Times.

Возвращаясь к H&M

Китайские пользователи сети, в настоящее время призывающие к бойкоту H&M, утверждают, что международные санкции необоснованны и базируются на предвзятых сообщениях зарубежных СМИ и международных правозащитников.

Заявление H&M, распространяемое в настоящее время в китайском Интернете, на самом деле написано год назад и составлено в ответ на решение, принятое международной некоммерческой организацией Better Cotton Initiative (BCI), цель которой – улучшить условия в швейном секторе, и в марте нынешнего года больше свой хлопок из Синьцзяна как “Better Cotton”.

H&M использует BCI для получения хлопка и поддержала решение приостановить лицензирование в регионе, заявив, что они больше не будут получать местный хлопок. Gap, Patagonia и Inditex, владеющая Zara, заявили, что они также не получают своих поставок с фабрик в Синьцзяне. Однако большинство так и не может подтвердить, что их цепочка поставок не содержит хлопка, собранного в этом регионе, согласно отчету Reuters.

В январе этого года США заявили, что запретят ввоз всей хлопковой продукции из провинции. Это поставило многие американские компании, такие как PVH, которая владеет брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, в затруднительное положение: некоторые из произведенных за рубежом продуктов могут быть незаконными для импорта на свой внутренний рынок. В свою очередь PVH заявила, что разорвет связи с любыми фабриками, которые производят ткань или используют хлопок из Синьцзяна в течение года.

31 марта H&M сообщит о своей годовой прибыли. В связи с тем, что закрытие магазинов на многих других рынках прерывает бизнес бренда, рынок Китая оставался в фокусе, поскольку здесь располагалось более 500 магазинов розничной сети, хоть продажи и упали на 17% в год до 30 ноября. В 2021 году дочерние бренды H&M Group – Other Stories и Arket – планировали открыть в Китае свои первые магазины.

Для H&M вопрос устойчивого развития и использования текстиля, произведенного не за счет рабского труда, стоит на повестке дня уже целых десять лет – с 2011-го. Компания неоднократно подвергалась критике из-за негативного влияния на окружающую среду и ущемления прав рабочих в странах третьего мира. В ответ на что бренд запустил свою знаменитую линейку одежды H&M Conscious из органического хлопка и переработанных тканей, сбор которых магазин начал в 2013 году. Также в сознательном отчете об устойчивом развитии за 2012 год H&M продемонстрировал прозрачность производства и опубликовал список фабрик, поставляющих 95 % своей одежды – в то время как большинство ритейлеров и торговых марок не обмениваются этой информацией, ссылаясь на коммерческую тайну.

Nike под прицелом

Вслед за H&M, досталось и крупному продавцу спортивной обуви Nike. Послы бренда Ван Ибо и Тань Сун Юнь объявили в социальных сетях Weibo о прекращении сотрудничество с американским гигантом, поскольку его позиция в отношении рабского труда аналогична позиции H&M.

Год назад с таким заявлением в статье-расследовании The Washington Post выступила пресс-секретарь Nike Сандра Карреон-Джон: “Мы уважаем права человека в нашей широкой производственной цепочке и всегда стремимся вести наш бизнес этично и ответственно. Мы привержены соблюдению международных трудовых стандартов во всем мире”, – сообщила она, подчеркнув, что их поставщикам “строго запрещено использовать любые виды тюремного, принудительного, кабального труда или ограничения свободы”.

Однако на одной из крупнейших фабрик, с которой Nike сотрудничает порядка 30 лет и где каждый год сшивают, склеивают и спрессовывают около 7-8 миллионов пар кроссовок, задействованы сотни рабочих-уйгуров, которые пришли сюда не по своей воле. Согласно фотографиям, опубликованным государственными СМИ, фабрика больше напоминает тюрьму, окруженную колючей проволокой.

На территории есть специальный полицейский участок, оборудованный камерами с распознаванием лиц и другими высокотехнологичными системами наблюдения, через которые рабочие должны проходить при входе и выходе с завода. По словам более десятка местных торговцев и рабочих, которые рассказали The Washington Post о ситуации на фабрике, уйгуры отделены от ханьских рабочих как физически, так и по языку. “Они не говорят на мандаринском, и мы никогда не общаемся. Мы просто работаем на одной фабрике”, – сообщила одна ханьская женщина средних лет, которую журналисты застали по выходу с работы.

Китайские же власти выставляю фабрику Taekwang как образец, где строгая охрана и учет входа и выхода рабочих “необходимы для соблюдения строгого графика и посещения работы только в определенные часы”.

На сегодняшний день крупнейший в Китае сайт перепродажи кроссовок Dewu, известный по-английски как Poizen, поспешил объявить, что удалил всю продукцию Nike со своей платформы на неопределенный срок. В Сети уже замечены видео, на которых в Китае массово жгут кроссовки Nike.

Массовая атака Китая против иностранных брендов

Коммунистическая партия пошла на санкции не только против Nike и H&M, но и атаковала буквально все крупные иностранные бренды: досталось Burberry, Adidas, New Balance и Zara, заявления которых о синьцзянском хлопке звучали еще два года назад.

Популярная мобильная игра Honor of Kings, созданная китайским технологическим гигантом Tencent, следом объявила о прекращении долгожданного сотрудничества с Burberry, для которого главный креативный директор бренда Рикардо Тиши разработал два “скина” для героини мобильной игры. Никакой конкретной причины для отмены не указывалось. Немного позже Чжоу Дунъюй и Сон Вэйлун объявили, что больше не являются послами Burberry.

В этот же день их примеру последовали послы Adidas Дилраба Дилмурат, Исон Чан и Лю Ифен. О расторжении контрактов с Uniqlo объявили Ни Ни, Цзин Боран и Ван Юань. Лэй Чжан, который продвигает многие международные бренды на китайском рынке, объявил, что прекращает работу с Calvin Klein. А Converse в качестве амбассадора потерял Бай Цзинтина.

Кто из международных брендов окажется под ударом следующим – вопрос времени.