Осенне-зимние показы прошли в феврале 2020 года – когда по Китаю уже вовсю шагал ковид, а мир потихоньку “готовился” к закрытию на карантин. С тех пор за полгода все изменилось: покупательские предпочтения, возможности, привычки потребления. Словно предвидя в магическом шаре ближайшее будущее, дизайнеры продемонстрировали тренды, которые окажутся сейчас как нельзя кстати. Но некоторые вещи останутся неизменны.

Кожа



Как, например, кожа во всем ее многообразии – поистине главный материал осенне-зимнего сезона. С приходом холодов покупатели сосредоточатся на поиске добротной верхней одежды на много сезонов вперед. А потому главными героями сезона выступают пальто из натуральной или искусственной кожи, вслед за ними идут кожаные костюмы с юбками или куртки и бомберы. Коричневые и бежевые оттенки все еще доминируют для кожаных изделий, но встречаются и яркие небенальные оттенки: бирюзовый, серо-зеленый, бордовый и цвет морковного фреша.

Платья из трикотажа

Традиционный тренд для холодов, трикотаж в нынешнем сезоне заявил о себе как в повседневных образах, так и в парадно-выходных. Более универсальной и уютной вещи, чем трикотажное платье, сложно придумать. Поэтому дизайнеры смело экспериментировали с его кроем и формой: увеличивали плечи, смещали вырез на одно плечо или игрались с вырезами на декольте. Главная отличительная черта платьев сезона осень 2020 – облегающий элегантный силуэт, который несет уверенность и гламур. И да, длина тоже имеет значение: в тяжелые времена индекс подола никто не отменял, поэтому с падением экономики длина платья стала максимально ниже.

Выразительные рукава

Внимание на руки! Дизайнеры сосредоточили свое внимание на пышных рукавах и сильных плечах. Выразительные рукава невозможно было пропустить мимо: они раздувались по подиуму во всех интерпретациях – женственные, острые, покатые, гиперболизированные, с воланами, перьями, рюшами. Теперь это не только отличительная черта платьев, но и жакетов, пальто, свитеров.

Пальто-одеяло, платье-гобелен

Словно предвосхищая слова мировых государств “Сидите дома”, дизайнеры создали одежду, вдохновленную домашним интерьером. Домашний уют буквально повсюду: как говорится, не платьем-подушкой единым. Пальто и платья тоже “мимикрировали” под ковры, одеяла, гобелены и обивочные мебельные ткани. Выглядит стильно, необыкновенно и в меру практично. Особенно верхняя одежда.

Жакеты с ремнем

В кризис дизайнеры предложили затянуть пояс потуже. В прямом смысле. Жакет, опоясанный кожаным ремнем, – простое обновление образа, которого можно добиться даже с помощью уже имеющихся в гардеробе предметов. У многих дизайнеров были жакеты и блейзеры квадратного кроя, которые модели носили с крупным поясом, чтобы придать выразительности талии.

Клетка

Ничего не ожидая увидеть в традиционной клетке, дизайнеры все же сумели удивить и представили и пестрый градиентный тартан, и клетку, напоминающую уютный плед. Синяя, коричнево-голубая, красно-черная. На платьях, брючных костюмах и верхней одежде. В свете текущих обстоятельств многие изменили свой подход к покупкам и будут присматриваться к вневременным классическим вещам. В этом смысле клетка выигрывает у всех трендов.

Длинная бахрома

На этот раз – никаких ассоциаций с вестерном. В последнее время бахрома прочно вошла в ряд классических трендов осеннего сезона, и этот – не исключение. Сегодня бахрома – нечто большее, чем просто деним и ковбойские сапоги. Этот тренд, охватывающая все, от брюк до платьев и сумок, научил нас одному важному выводу: наверное, любой случай уместен для небольшой порции бахромы даже в повседневном образе. Главное стилистическое правило, как безопасно носить бахрому – это сохранить лаконичность остальной части образа. Бахрома должна быть в центре внимания, а все остальное – отойти на второй план.

Cапоги на толстой подошве

Утилитарная обувь на крепкой спортивной подошве продолжает уверенно стоять среди ключевых трендов. Коренастые сапоги облюбовали все модницы мира, так как они сочетаются едва ли не с любым стилем, при этом теплые и практичные, как только температура за окном начинает снижаться.

Воротники

Скайп-коллы и видеочаты в зуме требуют более внимательного отношения к верхней части образа, даже если звонок совершен из дома. Поэтому дизайнеры предлагают добавить в него особый акцент. Например, огромный воротник. Со свитером, платьем или даже самым скучным черным костюмом образ будет нести деловую уверенность. Даже если рубашка кислотного цвета.

Цепи

В центре внимания – цепи не только в ювелирных изделиях и бижутерии, а буквально везде, на что у дизайнеров хватило фантазии. Крупная фурнитура на сумках, изысканный акцент на трикотаже, часть отделки по декольте на платье или цепочка-ремень на брюках: вариантов масса.