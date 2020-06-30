На прошлой неделе президент Зеленский вручил ключи от квартир пострадавшим от взрыва газа в доме на Позняках. Сегодня Буквы решили посмотреть, что это за квартиры, и попали на встречу представителей застройщика с будущими жильцами. Почему Буквы увидели в глазах людей страх, читайте дальше.

В четверг, после 4-дневного молчания Владимир Зеленский встретился с жителями дома на Крушельницкой, где взорвался газ, и сообщил, что их проблема решена и он нашел им квартиры.

«Президент Украины Владимир Зеленский решил проблему обеспечения жильем пострадавших жителей многоквартирного дома в Киеве, где 21 июня произошел взрыв. Глава государства вручил пострадавшим сертификаты на первые 12 квартир», – именно так написала об этой встрече пресс-служба президента.

Президент отметил, что сначала квартиры дадут тем, кто потерял родных, а потом решат проблему всех пострадавших, и им найдут 40 квартир.

«Чем можем мы помогаем. Все 40 квартир мы выдадим в течение ближайших дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать. Прежде всего семьям с детьми. И отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью и Анатолию, который потерял отца», – отметил Зеленский.

Вопрос ремонта квартир он возложил на плечи киевского мэра, который также пришел на эту встречу.

Впрочем, прежде чем говорить о ремонте, было бы неплохо узнать, а откуда квартиры. Экс-министр Павел Розенко в своем посте выложил фото, на котором Зеленский вручает пакет с логотипом KSM-GROUP. Эту компанию указано в качестве генерального подрядчика ЖК «Кришталеві джерела» на сайте-агрегаторе недвижимости ЛУН;

Также в посте на странице «Команды Зеленского», на одном из прикрепленных фото изображена женщина, держащая в руках один из брендированных пакетов KSM-GROUP, которые вручал Зеленский – на тыльной стороне которого указано ЖК «Кришталеві джерела».

А на на форуме недвижимости появился комментарий о передаче квартир в этом ЖК.

О том, что речь идет о ЖК «Кришталеві джерела» «Буквам» сообщили источники издания и мы отправились посмотреть на жилой комплекс по причинам, о которых напишем немного ниже.

Комплекс расположен в Голосеевском районе, между Хотовским лесом и парком Феофания. До метро Выставочный центр и Теремки около 10 минут ходу. В жилом комплексе должны построить 38 домов. Площадь квартир от 48 до 96 квадратов. Рядом не только лес, но и развитая инфраструктура района.

Вроде все красиво …

Во вторник представители компании KSM-GROUP Юрий и Ирина показали их квартиры 4-м семьям. Как заметил сам Юрий в том числе, чтобы снять вопросы от медиа и различные неприятные слухи.

Первый же вопрос от журналистов: как люди получат квартиры в собственность – путем дарения или иначе.

«Люди получат квартиры в собственность согласно действующему законодательству, бесплатно. У нас есть целый отдел, который занимается этим оформлением. Это не мгновенно, но в результате люди получат из реестра извлечение о праве собственности на недвижимое имущество», – уверяет Юрий.

Как считали количество комнат и метраж?

В Офисе президента компании предоставили необходимый метраж, который следует предоставить. В результате компания предоставляет 12 квартир.

«Мы предоставляем на 120 квадратных метров больше, чем просил Офис президента», – говорит Юрий.

Когда будут введены в эксплуатацию квартиры и когда там сделают ремонт?

Юрий уверяет, что все дома, где выданы квартиры, уже введены в эксплуатацию, а вопрос ремонта – это уже не их компетенция. Но ремонт можно делать уже завтрашнего дня.

Одна из будущих обладательниц квартиры спрашивает о том, что прочитала на форумах – управляющая компания плохо относится к жителям, есть вопрос об обоснованности платы за жилье, парковку и другие неприятные моменты.

Юрий отвечает, что комплекс живет по городским тарифам, а соответственно вопрос не к ним, а к городу.

Все ли пострадавшие получат квартиры?

KSM-GROUP предоставили квартиры в том объеме, в котором могут предоставить. Речь идет лишь о 12 квартирах. Остальные 28 квартир будут искать у других застройщиков.

Платило ли государство за квартиры?

Нет, это акт доброй воли компании.

Поясним, откуда эти вопросы о форме передачижилья: ни «ключи», ни «сертификаты», которые вручены Зеленским, не могут быть правоустанавливающими документами на недвижимое имущество.

Если речь о недострое, то возможно это одна из форм долевого участия в строительстве и розданные«сертификаты» были бы эрзац-договорами долевого участия. Другая схема – переуступка прав на объект незавершенного строительства – первоначальный дольщик передает свои права третьему лицу.

Если дом сдан в эксплуатацию, здесь есть два варианта – застройщик самостоятельно (чаще всего через нотариуса с которым сотрудничает) проведет регистрацию права собственности, от будущих владельцев потребуются паспорт, код, и заявление о регистрации или доверенность, чтобы заявление от них подала уполномоченное лицо.

Если застройщик просто передает акты приема-передачи по договорам долевого участия в строительстве, тогда будущий владелец должен обратиться к нотариусу или государственному регистратору (через ЦНАП) с: 1) паспортом, 2) кодом, 3) техническим паспортом на квартиру (его делают отдельно в БТИ ), актом приема-передачи, 4) договором купли-продажи имущественных прав (условно – выданы сертификаты), квитанции об уплате админсбора (сейчас где-то +/- 200 грн). В любом случае они получат выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество – это и есть правоустанавливающий документ на недвижимое имущество пока.

Что удивляет, что представитель компании не может четко сказать, будет ли это договор купли-продажи или дарения.

Представители KSM-GROUP должны были показать четыре квартиры – две обычные и две «бизнес-класса», для тех, кто потерял родственников. Хотя и в первом, и во втором случае – это двухкомнатные квартиры.

Одним из первых на смотрины пришел парень Толя, у которого погиб отец.

Реакцию парня на квартиру лучше смотреть на видео. И это не эмоции счастья. Он заходит со своим небольшим пакетом с фоторамкой в ​​квартиру, идет на кухню и потом видит газовую трубу. На мгновение он каменеет и пристально смотрит на нее.

– Я не думал, что у меня такой сильный страх газа, – говорит он потом корреспонденту Букв.

Он тут же переспрашивает Юрия, все ли квартиры с газом. Тот отвечает, что да, и дальше пытается успокоить, говоря о сертификации и безопасности. Впрочем парня явно это все не радует.

Выйдя на улицу, Толя говорит Буквам, что комплекс на отшибе и подошел бы старым бабушкам и молодым семьям. Ему же хотелось бы быть ближе к центру.

«Квартира как квартира, хоть и больше. Но хотелось бы, чтобы было электричество, страх газа будет уже на всю жизнь», – говорит парень.

По факту в понедельник застройщик показал только 2 квартиры, остальные обещает показать в течение недели.

Во дворе пострадавшие спросили у депутата от «Слуги» Леси Забуранной, следует им ждать компенсации от «Киевгаз».

Нардеп пыталась говорить осторожно и не давать лишних обещаний, но сказала, что компания крайней мере активно включилась в расследование ситуации.

Забуранная также пообещала сообщить в течение недели о том, кто предоставит другие квартиры.

Сказать, что люди ушли счастливыми – тяжело. И здесь дело не только в их семейной трагедии.

ЖК «Кришталеві джерела»: объект достаточно проблемный, причем его проблемы не так классические (отвод земельного участка, выход за пределы утвержденного проекта, нарушения в ходе строительства), как заключаются в самих застройщиках и управляющей компании.

На эту тему было ряд публикаций в 2016 2018, 2019 годах, также есть немало обсуждений на профильных форумах.

Основные претензии – навязывание услуг управляющей компании, принудительное предоставление доверенностей на создание ОСМД застройщиком, завышенные тарифы на коммунальные услуги и услуги по управлению придомовой территории, затягивание сдачи очередей строительства, затягивание передачи права собственности на уже сданные дома;

Также есть жалобы на принуждение со стороны застройщика перезаключить договора долевого участия, заменив выбранные квартиры на другие, по выбору застройщика.

Были случаи «открепления» пайщиков, то есть одностороннего расторжения договоров со стороны застройщика и перепродажи уже оплаченных квартир третьим лицам.

Есть по ЖК и судебные производства:

– дело по иску обслуживающей компании о взыскании задолженности за охрану придомовой территории (на высокие тарифы много жалоб на форумах);

– постановление на выемку документов по уголовному делу по статье 356 УК Украины (самоуправство) в ОСМД, созданных в ряде домов ЖК (судя по тексту, жители организовали общее собрание и проголосовали за смену руководства ОСМД, после чего заявление бросили представители обслуживающих компаний)

– дело о возмещении убытков подрядчику организатором протеста против застройщика (подрядчик и застройщик, вероятно, связанные лица), лонгплей с 2016 только первая инстанция;

– дело о вышеупомянутом «открепление» квартиры от пайщика и перепродажа ее третьему лицу, решение по аналогичному делу (решения нет, лонгплей с перетасовкой судей с 2016 года);

– постановление о принуждении внесения в ЕРДР за мошенничество (после введения в эксплуатацию дома не передавали квартиру)

– постановление о выемке документов по делу о неуплате налогов

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74838511,

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75161590,

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74807109,

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74807285;

Итак, ЖК «Кришталеві джерела» является тем еще клубком проблем, но они не настолько велики, чтобы за них платить 12-ю квартирами. Поэтому вопрос, о чем договорились с ними представители Офиса президента пока остается открытым. Как и то, где найдут еще 28 квартир, чтобы поддержать положительный образ президента Зеленского.