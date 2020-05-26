Клубника – первая ягода в году. Она содержит много калия, магния, цинка, йода, витамина С, А, Е, РР, витаминов группы В. Правда, есть у ее зерен и гистаминные недостатки. Клубнику можно есть саму, со сливками и шампанским, а можно приготовить много вкусных блюд, которые собрали для вас Буквы.

Клубника улучшает пищеварение и состояние кожи, содержит флавоноиды и эллаговую кислоту, действие которых может снизить уровень «плохого» холестерина и плохого настроения (благодаря уже фоллиевой кислоте).

Сендвич с индейкой и клубникой



Вам понадобится

Хлеб для сэндвичей – 4 ломтика,

Клубника – 6 крупных ягод,

Сыр сливочный – 2 ст. л.,

Копченая индейка – 100 г,

Салат-латук или другой.

Хлеб поджарьте на сковороде или в тостере до хрустящей корочки. Два ломтика смажьте сливочным сыром, выложите сверху кусочки индейки, зелёный салат и дольки клубники.

Накройте оставшимися двумя ломтиками и разрежьте по диагонали, чтобы получилось четыре сэндвича.

Салат из клубники и рукколы



Вам понадобится

Руккола – 300 гр

Клубника – 400 г

Орех грецкий – 120 гр (теплый, поджаренный на сковороде)

Сыр Пекорино Романо – 120 гр

Авокадо – 1 шт

Масло оливковое – 2 ст.л

Сок лимона – 1 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Перец – ½ ч.л.

Средиземноморские травы (сухие) – ½ ч.л.

Рукколу помыть и высушить. Сбрызнуть соком лимона. Клубнику нарезать на 4 дольки. Авокадо очистить и нарезать кубиками. Сыр нарезать тонкими слайсами. Орехи поджарить на сковороде. Все ингредиенты положить в салатник, посолить поперчить и полить маслом, аккуратно перемешать.

Тартар из клубники, креветок и авокадо



Вам понадобится

Сок лимона или лайма – 1/2 или по вкусу

Клубника – 200 гр

Оливковое масло – 3 ст ложки

Креветки – 200 г

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Зелень – 4 веточки

Авокадо разрежьте пополам и выньте косточку. Половинки очистите от кожи. Нарежьте мякоть небольшими кубиками и сбрызгните соком лайма или лимона, чтобы не потемнело.

Клубнику помойте и очистите от плодоножек. Порежьте на кубики того же размера, что и авокадо.

Креветки отварите в соленой воде. Очистите.

Салат выложите на тарелки с помощью кондитерского кольца. Сначала выкладываем авокадо, затем креветки и слой клубники. Сверху украсьте зеленью.

Куриные грудки в клубничном соусе



Вам понадобятся

2-3 зубчика чеснока

1-2 стол лож оливкового масла

4 больших клубничины

половина небольшого апельсина

1 чайная ложка цветочного мёда

3 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка бальзамического соуса

Соль, перец



Куриные грудки посолите и поперчите. Посыпьте нарубленным мелко чесноком и полейте оливковым маслом. Дайте настояться.

Тем временем в блендере перебейте клубнику, мед и апельсиновый сок.

Нагрейте сковороду и обжарьте куриные грудки с двух сторон до готовности.

В соус из клубники добавьте оливковое масло и бальзамико и перец.

Выложите грудки на блюдо, полейте соусом и подавайте к столу.

Можно украсить целыми ягодами клубники и рукколой.

Клубничный лимонад с мятой



Вам понадобятся

Вода – 1,5 литра

Лимон

Клубника (300г)

Сахар (80г)

Мята (50г)

Клубнику помыть и высушить. 100 грам клубники поместить в кухонный комбайн и измельчить. Вылить соус в кастрюлю и добавить целые ягоды. Добавить половину тонко порезанного лимона и мяту, связанную в пучок. Залить всё 200 мл кипятка. Накрыть крышкой и оставить для настаивания на 20 минут. Мяту вытянуть. Добавить сахар, сок половины лимона. Размешать до растворения сахара. Добавить остальную холодную воду. Поставить лимонад в холодильник на 1-2 часа.

Клубничный чизкейк



Вам понадобится

Клубника – 500 г

Рикотта – 500 г

Овсяные хлопья – 5 ст. л.

Семена льна – 2 ст. л.

Желатин – 2 ст. л.

Вода – 200 мл

Какао – ½ столовой ложки

Корица ½ чайной ложки

Соль – щепотка

Положите желатин в кастрюлю, залейте водой и нагрейте, пока он не растворится. Затем остудите

Для нижнего слоя чизкейка измельчите в блендере четыре штучки клубники, овсяные хлопья, семена льна, какао, корицу, мускатный орех и соль. Распределите тесто по дну формы и запеките в течение 10 минут при температуре 200 градусов.

Можно приготовить основу также взяв 300 грамм песочного печенья и 80 грамм масла. Печенье перетрите в блендере и залейте растопленном маслом. Смешайте до однородного теста. И выложите его тонким слоев в форму.

Оставьте три столовые ложки желатина для самого верхнего слоя, а остальной взбейте миксером вместе с сыром. Получившуюся массу выложите на корж.

Клубнику нарежьте пластинами, выложите на сыр и залейте сверху оставшимся желатином.

Оставьте чизкейк на ночь в холодильнике, чтобы он хорошо застыл.

Клубничный крамбл от Гордона Рамзи



Что вам понадобится

3 крупных персика (можно консервированных),

300 г клубники,

2 кусочка имбиря или имбирные цукаты,

2 ст.л. сахара,

Для крамбла: 50 г обжаренного фундука, 70 г муки, щепотка молотой корицы, 25 г холодного сливочного масла (мелко нарезать), 50 г тростникового сахара, 2 ст.л. мелкого сахарного песка или сахарной пудры,

Для подачи: взбитые сливки

Духовку поставить разогреваться до 200 градусов с конвекцией (либо до 225 градусов без конвекции). Мякоть персика нарезать крупными кубиками. У клубники удалить хвостики и разрезать ягоды на 4 части. Переложить нарезанные персики и клубнику в сухую кастрюлю с антипригарным покрытием вместе с имбирем, сахаром и 2 ст.л. воды. Готовить на сильном огне 2 минуты, пока фрукты слегка не размягчатся (но при этом не превратятся в кашу). Переложить в миску и дать остыть.

В это время приготовить крошку. Слегка растолочь орехи концом скалки. Смешать муку и корицу в большой миске, втереть в эту смесь масло кончиками пальцев. Втирать, пока смесь не начнет напоминать крупную крошку. Добавить орехи и тростниковый сахар.

Разложить фруктовую смесь по четырем широким формочками для запекания (либо, при желании, в одну большую). Посыпать по всей поверхности крошками.

Поместить формы в разогретую духовку и выпекать 15-20 минут, пока верх не станет золотистым и хрустящим. Готовому крамблу дать постоять несколько минут, после чего подавать к столу с холодными сливками, предоставив каждому возможность залить свою порцию десерта самостоятельно.

Бананово-клубничный смузи



Вам понадобится:

500 граммов клубники;

1 спелый банан ;

20 граммов свежего зелёного базилика;

10 граммов свежей мяты;

вода минеральная.

Клубнику помыть, очистить от хвостиков. Банан очистить от кожуры.

Зелень нужно тщательно промыть. В чашу блендера положить клубнику, банан, мяту и базилик. Хорошо взбить. Если смесь будет очень густая, можно немного добавить минеральной воды.

Клубничная сангрия



Вам понадобится

вино белое – 1 бутылка

клубника – 1 стакан

апельсин – 2 шт.

лимоны – по вкусу

корица в палочках – 3 шт.

Клубнику вымыть, удалить чашелистики, нарезать пластинками 2-3 мм. Лимон и апльсинхорошенько вымыть. Тонко нарезать вместе с кожурой. В подходящий сосуд (кувшин) емкостью 1л или немного больше выложить клубнику, посыпать 2 ч.л. сахара. Добавить дольки лимона, посыпать 2 ч.л. сахара. Деревянной лопаткой или ложкой немного утрамбовать фрукты. Оставить на 15 минут — они должны выпустить сок. Залить Фрукты вином. Добавить корицу в палочках. Отправить в холодильник настояться на 3 часа. Перед подачей можно добавить минеральной воды.