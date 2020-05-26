Клубника улучшает пищеварение и состояние кожи, содержит флавоноиды и эллаговую кислоту, действие которых может снизить уровень «плохого» холестерина и плохого настроения (благодаря уже фоллиевой кислоте).
Сендвич с индейкой и клубникой
Вам понадобится
Хлеб для сэндвичей – 4 ломтика,
Клубника – 6 крупных ягод,
Сыр сливочный – 2 ст. л.,
Копченая индейка – 100 г,
Салат-латук или другой.
Хлеб поджарьте на сковороде или в тостере до хрустящей корочки. Два ломтика смажьте сливочным сыром, выложите сверху кусочки индейки, зелёный салат и дольки клубники.
Накройте оставшимися двумя ломтиками и разрежьте по диагонали, чтобы получилось четыре сэндвича.
Салат из клубники и рукколы
Вам понадобится
Руккола – 300 гр
Клубника – 400 г
Орех грецкий – 120 гр (теплый, поджаренный на сковороде)
Сыр Пекорино Романо – 120 гр
Авокадо – 1 шт
Масло оливковое – 2 ст.л
Сок лимона – 1 ст.л.
Соль – ½ ч.л.
Перец – ½ ч.л.
Средиземноморские травы (сухие) – ½ ч.л.
Рукколу помыть и высушить. Сбрызнуть соком лимона. Клубнику нарезать на 4 дольки. Авокадо очистить и нарезать кубиками. Сыр нарезать тонкими слайсами. Орехи поджарить на сковороде. Все ингредиенты положить в салатник, посолить поперчить и полить маслом, аккуратно перемешать.
Тартар из клубники, креветок и авокадо
Вам понадобится
Сок лимона или лайма – 1/2 или по вкусу
Клубника – 200 гр
Оливковое масло – 3 ст ложки
Креветки – 200 г
Соль – по вкусу
Перец – по вкусу
Зелень – 4 веточки
Авокадо разрежьте пополам и выньте косточку. Половинки очистите от кожи. Нарежьте мякоть небольшими кубиками и сбрызгните соком лайма или лимона, чтобы не потемнело.
Клубнику помойте и очистите от плодоножек. Порежьте на кубики того же размера, что и авокадо.
Креветки отварите в соленой воде. Очистите.
Салат выложите на тарелки с помощью кондитерского кольца. Сначала выкладываем авокадо, затем креветки и слой клубники. Сверху украсьте зеленью.
Куриные грудки в клубничном соусе
Вам понадобятся
2-3 зубчика чеснока
1-2 стол лож оливкового масла
4 больших клубничины
половина небольшого апельсина
1 чайная ложка цветочного мёда
3 столовые ложки оливкового масла
1 столовая ложка бальзамического соуса
Соль, перец
Куриные грудки посолите и поперчите. Посыпьте нарубленным мелко чесноком и полейте оливковым маслом. Дайте настояться.
Тем временем в блендере перебейте клубнику, мед и апельсиновый сок.
Нагрейте сковороду и обжарьте куриные грудки с двух сторон до готовности.
В соус из клубники добавьте оливковое масло и бальзамико и перец.
Выложите грудки на блюдо, полейте соусом и подавайте к столу.
Можно украсить целыми ягодами клубники и рукколой.
Клубничный лимонад с мятой
Вам понадобятся
Вода – 1,5 литра
Лимон
Клубника (300г)
Сахар (80г)
Мята (50г)
Клубнику помыть и высушить. 100 грам клубники поместить в кухонный комбайн и измельчить. Вылить соус в кастрюлю и добавить целые ягоды. Добавить половину тонко порезанного лимона и мяту, связанную в пучок. Залить всё 200 мл кипятка. Накрыть крышкой и оставить для настаивания на 20 минут. Мяту вытянуть. Добавить сахар, сок половины лимона. Размешать до растворения сахара. Добавить остальную холодную воду. Поставить лимонад в холодильник на 1-2 часа.
Клубничный чизкейк
Вам понадобится
Клубника – 500 г
Рикотта – 500 г
Овсяные хлопья – 5 ст. л.
Семена льна – 2 ст. л.
Желатин – 2 ст. л.
Вода – 200 мл
Какао – ½ столовой ложки
Корица ½ чайной ложки
Соль – щепотка
Положите желатин в кастрюлю, залейте водой и нагрейте, пока он не растворится. Затем остудите
Для нижнего слоя чизкейка измельчите в блендере четыре штучки клубники, овсяные хлопья, семена льна, какао, корицу, мускатный орех и соль. Распределите тесто по дну формы и запеките в течение 10 минут при температуре 200 градусов.
Можно приготовить основу также взяв 300 грамм песочного печенья и 80 грамм масла. Печенье перетрите в блендере и залейте растопленном маслом. Смешайте до однородного теста. И выложите его тонким слоев в форму.
Оставьте три столовые ложки желатина для самого верхнего слоя, а остальной взбейте миксером вместе с сыром. Получившуюся массу выложите на корж.
Клубнику нарежьте пластинами, выложите на сыр и залейте сверху оставшимся желатином.
Оставьте чизкейк на ночь в холодильнике, чтобы он хорошо застыл.
Клубничный крамбл от Гордона Рамзи
Что вам понадобится
3 крупных персика (можно консервированных),
300 г клубники,
2 кусочка имбиря или имбирные цукаты,
2 ст.л. сахара,
Для крамбла: 50 г обжаренного фундука, 70 г муки, щепотка молотой корицы, 25 г холодного сливочного масла (мелко нарезать), 50 г тростникового сахара, 2 ст.л. мелкого сахарного песка или сахарной пудры,
Для подачи: взбитые сливки
Духовку поставить разогреваться до 200 градусов с конвекцией (либо до 225 градусов без конвекции). Мякоть персика нарезать крупными кубиками. У клубники удалить хвостики и разрезать ягоды на 4 части. Переложить нарезанные персики и клубнику в сухую кастрюлю с антипригарным покрытием вместе с имбирем, сахаром и 2 ст.л. воды. Готовить на сильном огне 2 минуты, пока фрукты слегка не размягчатся (но при этом не превратятся в кашу). Переложить в миску и дать остыть.
В это время приготовить крошку. Слегка растолочь орехи концом скалки. Смешать муку и корицу в большой миске, втереть в эту смесь масло кончиками пальцев. Втирать, пока смесь не начнет напоминать крупную крошку. Добавить орехи и тростниковый сахар.
Разложить фруктовую смесь по четырем широким формочками для запекания (либо, при желании, в одну большую). Посыпать по всей поверхности крошками.
Поместить формы в разогретую духовку и выпекать 15-20 минут, пока верх не станет золотистым и хрустящим. Готовому крамблу дать постоять несколько минут, после чего подавать к столу с холодными сливками, предоставив каждому возможность залить свою порцию десерта самостоятельно.
Бананово-клубничный смузи
Вам понадобится:
500 граммов клубники;
1 спелый банан ;
20 граммов свежего зелёного базилика;
10 граммов свежей мяты;
вода минеральная.
Клубнику помыть, очистить от хвостиков. Банан очистить от кожуры.
Зелень нужно тщательно промыть. В чашу блендера положить клубнику, банан, мяту и базилик. Хорошо взбить. Если смесь будет очень густая, можно немного добавить минеральной воды.
Клубничная сангрия
Вам понадобится
вино белое – 1 бутылка
клубника – 1 стакан
апельсин – 2 шт.
лимоны – по вкусу
корица в палочках – 3 шт.
Клубнику вымыть, удалить чашелистики, нарезать пластинками 2-3 мм. Лимон и апльсинхорошенько вымыть. Тонко нарезать вместе с кожурой. В подходящий сосуд (кувшин) емкостью 1л или немного больше выложить клубнику, посыпать 2 ч.л. сахара. Добавить дольки лимона, посыпать 2 ч.л. сахара. Деревянной лопаткой или ложкой немного утрамбовать фрукты. Оставить на 15 минут — они должны выпустить сок. Залить Фрукты вином. Добавить корицу в палочках. Отправить в холодильник настояться на 3 часа. Перед подачей можно добавить минеральной воды.