Местные выборы стартовали формально. Главной темой, которая обсуждалась в связи с их началом, стало выдвижение во главе списка «Европейской солидарности» в Киевсовет жены пятого президента Марины Порошенко. Между тем, практически не была замеченой прошла другая новость, более важная для понимания текущего момента. А именно – новость о том, что партию власти в Одесский облсовет поведёт нынешний министр здравоохранения Максим Степанов.

За обеими этими новостями скрывается политический расчёт. Выбор Марины Порошенко рационален в том смысле, что при отсутствии собственно кандидата в мэры, фамилия Порошенко во главе списка способна электорально поддержать рейтинг ЕС в Киеве. Новость же о Степанове более симптоматична. Казалось бы, такое понижение в статусе можно было бы трактовать как признание профнепригодности министра на занимаемом им посту. Учитывая то, насколько медицинская система оказалась не готова к развитию эпидемии эта версия выглядела бы логичной. Половина фонда по борьбе с коронавирусом закопана в дороги. Не развёрнуты дополнительные отделения для приёма больных. Не создана система массового доступного тестирования. В целом, борьба с эпидемией провалена. И казалось бы, логика говорит в пользу версии о принудительно-добровольной ссылке Степанова в Одессу.

Но когда речь идёт о нынешней власти, не стоит забывать о том, что логика – бессильна. Сам президент Владимир Зеленский по всей видимости не понимает остроты ситуации, находясь в своей параллельном мире в котором он все ещё носит на своей груди золотую медаль за борьбу с эпидемией. Именно поэтому решение о Степанове – это симптом другой болезни. Далёко не той, от которой сейчас массово страдают украинцы. Но той, которую власть в полной мере ощущает на себе – болезни тотального разочарования украинцев в Зеленском. Выдвижение Степанова – это просто признак. Признак конца эпохи новых лиц. Падение рейтинга Зеленского и его партии (а согласно последним опросам «Слугу народа» на местных выборах готовы поддержать только 16% избирателей), ставит перед властью неподъёмную в нынешних условиях задачу – перехода из режима видео и хайпа, который генерирует один человек, в режим системной политической борьбы.

Сама концепция «Слуги народа» как партии-придатка к личности Зеленского, обуславливает текущий кризис и приводит к судорожным попыткам поиска хоть каких-либо понятных для местного избирателя лиц. Ситуация обостряется тем, что весь год Владимир Зеленский занимался системной войной с местными элитами.

Попытки подорвать децентрализацию и показательные, но затухшие, уголовные дела против авторитетных мэров, играют с партией власти злую шутку. Зеленский остаётся один на один с народом, без реальныхструктур и реальной возможности вести хоть какую-то скоординированную партийную политику. Конечно, история о том, что на хайпе и харизме можно получить власть, но не удержать – вполне себе кармическая. Однако такое ослабление партии власти ведёт к ещё одному последствию. Крайне плохому для Украины как государства.

Без шанса на монобольшинство в местных советах Банковая будет вынуждена блокироваться и идти на политические союзы. Какими могут быть эти союзы видно хотя бы по голосованию за конкурсную комиссию Специальной антикоррупционной прокуратуры, против которого резко выступали наши международные партнёры.

Зависимые от власти члены комиссии избраны голосами «Слуги народа», ОПЖЗ и депутатами Коломойского. Решение это настолько скандальное, что может поставить точку в макрофинансовой помощи для Украины и спровоцировать даже отмену безвизового режима.

Чем больше Зеленский воюет с проукраинской оппозицией и гражданским обществом, чем больше сумасшедших идей возникает у его окружения относительно мирного процесса, тем сильнее это сближает президента с пророссийскими силами.

И союз з пятой колонной в местных советах может стать началом узаконенного союза Зеленского с друзьями Кремля. Путем такого союза Банковая может хотеть стабилизировать ситуацию. Однако в случае формализации этих отношений данный союз вполне стать настоящей коалицией хаоса. И спровоцировать острую фазу политического кризиса.