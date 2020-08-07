В четверг Минюст США выдвинул обвинения украинскому олигарху Игорю Коломойскому в хищении миллиардов долларов в ПриватБанке, которым он когда-то владел, а затем - использовании компаний для отмывания этих денег. В тот же день в объектах собственности украинского олигарха были проведены обыски и изъяты документы.

Это уже второй тревожный звонок для Коломойского за последний год.

В 2019 аналогичные действия Минюста США и ФБР заставили Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова забыть об аллергии на амброзию и вернуться в Украину, чтобы Израиль вдруг их не выдал США.

Дело в Штатах возникло аккурат тогда, когда Коломойский рассчитывал если не вернуть сам Приватбанк при президенте Владимире Зеленскомо, который имел с ним дела по бизнесу, то по крайней мере получить компенсацию от государства благодаря ручным судам.

Впрочем, даже свой президент Коломойского вынужден был выбрать кредиты МВФ, а не олигарха. Через год после избрания Зеленский должен был согласиться на «антиколомойский закон», который по сути не позволит олигарху вернуть банк. В качестве компенсации себе Коломойский мог бы считать увольнение руководства Нацбанка, которое «забрало» у него банк.

Казалось бы боевая ничья, но нет. К Коломойскому вернулись проблемы, которые он якобы решил.

Курьеры Джулиани и война с Байденом

В апреле 2019 к Коломойскому в израильскую Герцлии прилетели Лев Парнас и Игорь Фруман, которые искали посредников для встречи адвоката Трампа Руди Джулиани и Владимира Зеленского. Прилетели они вроде по приглашению Коломойского. Но так же им и были выгнаны. После чего они обратились в ГПУ с заявлениями об угрозе жизни. А Коломойский назвал их аферистами. Ни первый, ни вторые не сказали правды о предмете разговора.

Как известно, Парнас и Фруман искали поддержки у нового президента Украины для расследования против Джо Байдена. И именно по этому поводу с ним должен был встретиться Джулиани.

Поэтому, когда Коломойский выгнал гонцов, Джулиани в мае 2019 сделал несколько заявлений американским телеканалам и украинским СМИ, где откровенно требовал от Зеленского отказаться от сотрудничества с Коломойским, против которого идет расследование в Штатах.

Впрочем через несколько месяцев, уже через другие мосты, Коломойскому удалось найти общий язык с Джулиани и разговоры о деле якобы прекратились.

Хотя из-за сопротивления, в том числе Александра Данилюка и Андрея Богдана встреча с Джулиани летом прошлого года так и не состоялась. Адвокат Трампа начал переговоры через Андрея Ермака, но здесь уже произошла история с импичментом Трампа из-за давления на Зеленского.

Между тем Коломойский дал медийную поддержку для раздувания антибайденовской истерии через так называемые «пленки Деркача».

Поэтому кому-то это может показаться ответом Байдена, но ровно через год Коломойский снова попал в поле зрения Минюста США, который теперь собирается конфисковать его имущество, скупленное в Штатах за деньги, выведенные из Приватбанка.

Американская Оптима Коломойского

4 августа ФБР провело обыски в офисах компании Optima в американских городах Кливленд и Майами.

Сейчас Министерство юстиции США добивается конфискации недвижимости на 70 млн долларов, связанной с владельцами Привата.

В двух представлениях федеральных прокуроров в суде в Майами речь идет об обвинении, что миллиардеры отмывали в США деньги, присвоенные с украинского Приватбанка, которым они владели до национализации.

Годами Коломойский и Боголюбов скупали недвижимость в США, выводя деньги из ПриватБанка.

Среди приобретений Коломойского и Боголюбова, как заявляет Министерство юстиции, были более 5 млн квадратных футов (более 1524000 квадратных метров – ред) коммерческой недвижимости в Огайо, металлургические заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане. Жалобы на конфискацию касаются также около 19,5 акров (78913,7 метров – ред.) офисного парка в Далласе и здания PNC Plaza в Луисвилле.

Обвинения Минюста похожи на обвинения в гражданском иске, ранее поданном ПриватБанком в суд Делавэра.

В мая 2018 года «ПриватБанк» инициировал судебное разбирательство в США относительно вышеупомянутых бывших владельцев. Позже, в декабре 2019 года, банк подал дополненное исковое заявление, которое содержит описание схемы на сумму около 86 млн долларов с использованием инвестиционных счетов Renaissance Advisory Services Limited (Bermuda).

В нем утверждается, что оба бывшие владельцы отмыли 660 000 000 долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 000 000 долларов через другие американские компании.

В судебных документах [обнародованных] в четверг Министерство юстиции утверждает, что двое деловых партнеров Коломойского и Боголюбова – Мордехай Корф и Уриэль Лабери – помогали в приобретении и руководили имуществом олигархов в США, которое часто содержит в названии слово “Optima” (речь идет о группе компаний в составе Optima Management Group, например, “Optima Ventures” – ред.).

В один момент Optima Ventures стала “крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде”, заявило Министерство юстиции.

Ранее BuzzFeed писало, что за эти деньги приобретены люксовый отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисная башня в нескольких кварталах от отеля.

Ранее в иске Приватбанка были указаны другие приобретения, и мы приводим далеко не полный перечень:

– One Cleveland Center. Этот объект расположен по адресу 1375 East 9th Street, Кливленд, штат Огайо, 44114. Он был приобретен за 86300000 долларов 15 мая 2008 через Optima One Cleveland Center, LLC, а позже передан ООО « Оптима 1375 », а затем Optima 1375 II, ООО.

– Public Square, Cleveland, Ohio 44113: Эта недвижимость была приобретена 29 июля 2008 по 34 миллиона долларов Optima LLC.

– Здание Хантингтона: эта недвижимость расположена по адресу 925 Евклид-авеню, Кливленд, штат Огайо, 44115. Она была приобретена 14 июня 2010 по 18500000 долларов Optima 925, LLC.

– AECOM / Penton Media Building: Эта недвижимость расположена по адресу 1300 East 9th Street, Кливленд, штат Огайо, 44114. Она была приобретенао 16 августа 2010 года по 46500000 долларов Optima 1300, LLC.

– Здание Crowne Plaza: Эта недвижимость расположена по адресу 777 авеню Сент-Клер, Кливленд, штат Огайо, 44114. Она была приобретена 7 октября 2011 через Optima 777, LLC. Сделка была осуществлена ​​через совместное предприятие с Sage, базирующейся в Денвере, и они вложили в приобретение 9000000 долларов. В 2014 году здание Crowne Plaza была существенно переработано и переоформлено под гостиницу Westin.

Благодаря этим приобретением Optima Ventures стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде.

За тот же период времени Optima Ventures и ее филиал Optima International – приобрела крупные активы коммерческой недвижимости за пределами штата Огайо, включая приобретение в 2008 году 1,5 миллиона квадратных футов бывшего производственного оборудования Motorola в Гарварде, штат Иллинойс; покупку в 2008 башни Stemmons на 100 000 квадратных футов в Далласе, Техас; приобретение в 2010 году бывшей штаб-квартиры CompuCom в Далласе, штат Техас; и приобретение в 2011 году PNC Plaza за 77000000 долларов в Луисвилле, штат Кентукки.

В иске Приватбанка также указывается, что, например, в апреле 2008 Никопольский ферросплавный завод и Запорожский ферросплавный, которые были подконтрольны окружению Коломойского, получили 2,7 млн долл. США и 4,3 млн. долл. Целью займов было “финансирование текущей деловой деятельности предприятия”.

Также 30 апреля 2008 компания Bocatoro Enterprises Ltd. ( “Bocatoro Enterprises»), получила 40 млн долларов кредитной выручки от ПриватБанка на Кипре на “пополнение плавающих активов” для платежей в соответствии с договорами, включая приобретение акций.

Однако выручка от займа не была использована для указанных целей. Зато доходы отмыли через 42 операции и 15 счетов, включая счета компании Divot Enterprise ответчика Коломойского, Ralkon Commercial и Pavanti Enterpirses, а также Бонику ответчика Боголюбова и счета Blisont Capital и Brotstone UBO.

В конце концов за эти средства через Pavanti Enterpirses за 36,1 миллиона долларов был приобретен One Cleveland Place, – упоминается в иске Приватбанка.

Другой случай – 28 августа 2013 тот же НЗФ получил два займа на 15 млн долларов в ПриватБанке Украины якобы для финансирования текущей деловой деятельности предприятия. Однако средства от займа не использовались для этой цели.

Скорее, вырученные средства отмывались в трех операциях, связанных с Боголюбовым «Chemstar Products» и Divot Enterprise и Kadis Holding и Pavanti Enterprises ответчика Коломойского. По мнению авторов иска, ответчики Боголюбов и Коломойский воспользовались Pavanti Enterprises, чтобы передать по меньшей мере 2,4 миллиона долларов этих кредитных средств на банковский счет Optima Ventures в США для обновления уже упомянутого отеля Westin Cleveland.

В документах Минюста США есть другой случай с тем же НЗФ, который получил заем на 14, 8 млн долларов на финансирование текущих операций. Но эти деньги тоже пошли на приобретение недвижимости в Кливленде.

По сути схема состояла из нескольких этапов: сначала украинские фирмы, принадлежащие Коломойскому и Боголюбову, оформляли в “Приватбанке” миллионные займы в доларах.Их выписывали на подставные цели – в основном в документах указывали “финансирование текущей бизнес-деятельности”.

Далее нн-ную сумму пересылали фиктивным фирмам на Кипре, которые имели счета в кипрском филиале “Приватбанка”. Всего было 52 такие фирмы – через счета этих компаний проходили миллионные сделки, хотя на самом деле они не имели ни активов, ни работников, и не вели никакого бизнеса.

Если другим клиентам ПриватБанка приходилось собирать кипы документов, то этим фирмам достаточно было бумажки от юридичнихи контор: Marangos & Hadjipapa и Andreas Sofocleous & Co.

На третьем этапе деньги с Кипра переводили на счета доверенных лиц Коломойского и Боголюбова в США. А те уже инвестировали их в недвижимость и металлургические заводы в США.

А что же с займами? А их погашали за счет новых кредитов.

При чем тут Зеленский?

Президенту Владимиру Зеленскому вряд ли нравятся новости о Коломойскому.

Во-первых, потому что связанные с ним и его окружением фирмы также фигурировали в аналогичных схемах Коломойского. Подробно одну из них описал Владимир Арьев. Может, они и не выплывут в этом расследовании Минюста, но могут стать таким же мечом, как в свое время «слепой траст» для Петра Порошенко.

Но даже если Штаты и не тронут пока самого Зеленского, то ему придется решить, что делать с Коломойским.

Теоретически Украина не выдает своих граждан и президент может и не отдавать олигарха. Но, во-первых, это ему будет стоить проблем в сотрудничестве с МВФ и США. Во-вторых, защита олигарха будет чревата потерей рейтинга.

Если же Зеленский, например, решится лишить Коломойского гражданства, то он откроет со всей очевидностью для себя ящик Пандоры из откровений олигарха, как получал деньги сам президент.

Причем гарантии Коломойскому понадобятся не перед тем, как он поздоровается с ФБР, а гораздо раньше. А значит и терроризировать Зеленского он начнет уже сейчас.