В прошлый раз мы разбирали достояние Владимира Гройсмана (а по документам - сплошные "потери") и его родственников в недвижимости, а сегодня речь пойдет о его команде в прежнем правительстве и подчиненных ему органах. В конце концов, Владимир Борисович собрался стать премьером, а не начальником БТИ (помните еще такую организацию?).

Конечно, своих шкарлетов и степановых у Владимира Борисовича не было, до такого он не опускался. Аваков был, но будем честными – это у министра Авакова были разные премьеры, а не он в них. Со всем тем, без изрядной порции коррупционных скандалов премьерство Владимира Гройсмана все же не обошлось. Иронично, что обеспечили эти скандалы господину Гройсману два его земляка из Винницкой области – Мирослав Продан и Владимир Кистион.

Начать, пожалуй, следует с истории с господином Проданом, который в июле 2016 года, через несколько месяцев после назначения Гройсмана премьер-министром, стал и.о. заместителя главы ГФС Украины (которая тогда объединяла в себе налоговую и таможню), а в марте 2017 – уже ее главой.

Во время его председательства в ГФС и стало известно о скандале с контрабандой, который попал на страницы европейских изданий под заголовками о коррупции на украинской таможне, ежегодно “съедает” почти 5 млрд долларов доходов бюджета. Одно из крупнейших немецких изданий, Süddeutsche Zeitung, в 2018 году опубликовало расследование о схемах на таможне с повторным декларированием товаров, приводя конкретные примеры, вроде того, как в одном из случаев в процессе таможенного оформления “20 тонн зонтиков превратились в кисти, зеркала или картонные коробки”, что уменьшило сумму таможенных платежей с 17 000 долларов до чуть более 4 тысяч долларов. Немецкие журналисты отмечали, что 4,8 миллиардов долларов (именно такую ​​сумму составляли потери на таможне по разным подсчетам) – это больше десятой части доходов госбюджета Украины и больше, чем Украина намеревалась позаимствовать у МВФ.

Однако еще до публикации в европейских СМИ, эта история развернулась в настоящий детектив внутри Украины. В июле 2018 СБУ наведалась в ГФС, провела там обыски и задержала руководителя винницкого подразделения ГФС Руслана Осмоловского (который был заместителем Мирослава Продана во времена, когда последний возглавлял винницкое управления). В качестве основания для задержания Осмоловского, в прокуратуре называли значительно меньшую сумму, чем насчитали немецкие журналисты – “всего” чуть более 300 млн гривен недополученных доходов бюджета. Тогда же обсуждался, фактически как решен вопрос, и задержание самого Продана, однако “что-то пошло не так”.

Возможно, повлияла позиция Владимира Гройсман, который, вместо отстранения Продана от должности, прямо огласил, что Продан ему небезразличен, заявив: “Пока я премьер-министр, он будет руководить ГФС”. Правда, к “финальной битве” не дошло – в сентябре 2018 сам Продан подал в отставку. Причины назывались разные – от его желания принять участие в конкурсе на главу ГФС и избежания конфликта интересов, к намерениям снизить градус противостояния между тогдашним премьером и ГПУ и неготовности Продана принимать ставки, которые предлагал Гройсман в борьбе за ГФС.

Иронично, что место Продана в ГФС занял Александр Власов – либо в разгар скандала с Проданом последний отстранил от руководства Одесской таможней, где внезапно нашлись 37 контейнеров нерастаможенной ткани на 150 млн гривен, которые лежали на складах какой сторонней компании вне территории таможни, хотя должны лежать на складах таможни как удаленные и арестованные.

Обвинения в участии в коррупционных схемах по уклонению от уплаты таможенных платежей в предусмотренном законом размере, оказались лишь прелюдией к основному действу. В ноябре 2018 года Генпрокуратура обвинила Продана еще в одном преступлении – приобретении через подставных лиц недвижимости, в том числе – в турецком курортном городе Бодрум, на общую сумму более полумиллиона долларов. По этому поводу САП объявила Продану подозрение в отмывании денег и незаконном обогащении (часть 3 статьи 209 и часть 3 статьи 368-2 УК), заочно, мотивируя это тем, что он дважды не явился по присланной ему повестке (сам Продан заявил, что причиной неявки было лечение заграницей). Позиция следствия заключалась в том, что за время пребывания в должности Продан незаконно обогатился на 89 млн гривен и через подставных лиц приобрел две квартиры в Киеве, два дома в Турции и три автомобиля представительского класса (о замшевых куртках и портсигарах не упоминалось).

В общем, во всей этой истории юмористических моментов было не меньше, чем детективных, начиная от побегов в багажнике и “недовтоплених” во время обыска телефонов, заканчивая стертыми записями камер наблюдения в ГФС (документов, кажется, не ели). Ее финал также стал своеобразно юмористическим – фигуранту дела то не могли найти электронный браслет, то потом смогли, но уже в феврале 2019 браслет с Продана сняли, тогда он перешел в контратаку, заявив о фальсификации дела, а в марте 2019 дело вообще закрыли . Не из-за доведение невиновности Продана, а благодаря Конституционному Суду, который вынес решение о неконституционности наказание за незаконное обогащение. Через два месяца со имущества Мирослава Продана сняли арест. Как говорится – “хэппи энд”.

Что касается господина Кистиона, то его знакомство с Владимиром Гройсманом началось еще задолго до переезда в Киев, с Винницкого городского совета, куда на должность заместителя городского головы он перешел с КП “Винницаводоканал”. Скандал с его участием также касался винницких коммунальных предприятий – в июле 2019 СБУ объявила, что разоблачила преступную схему по хищению бюджетных средств в Винницкой области, организованную при участии одного из членов Кабмина. По версии СБУ и полиции – должностные лица КП “Горсвет” и КП “Винницаоблводоканал” создали ряд фиктивных компаний, которые участвовали в закупках, где заказчиком выступали указанные коммунальные предприятия, получали средства на выполнение работ, а сами работы выполнялись силами работников коммунальных предприятий. Значительную роль в этой истории сыграло ООО “Микс Лайт” (ЕГРПОУ 40946026, сейчас переименован в “Спецбудстроймонтаж”), одним из основателей которого был Дмитрий Кистион, сын ексвицепремьера Владимира Кистиона, а заодно – бывший заместитель начальника КП “Винницаоблводоканал”, о что свидетельствует его собственная декларация.

Эта компания в течение каденции Владимира Гройсмана навыигрывала в бюджетных закупках в Винницкой области почти 150 млн гривен. Не масштабы “Большого строительства” конечно, но неплохо для фирмы, которая была основана только в ноябре 2016 года. А за все время ее существования ООО “Микс Лайт” заработала на госзакупках более 215 млн гривен, из которых больше всего (более 66 млн гривен) было получено в закупках, где заказчиком выступал Департамент городского хозяйства Винницкого городского совета. За ним следуют ГП “Финансирование инфраструктурных проектов” и Служба автомобильных дорог в Винницкой области.

Эта история могла бы так и остаться банальным строкой в списке таких же скандалов с украинскими чиновниками, если бы не ряд “казусов”, которые последовали за появлением заявления Службы безопасности. Во-первых, “конспирация” от СБУ относительно замалчивания имени того самого вицепремьера, выглядела как разведка с оркестром, поскольку в правительстве Гройсмана с Винницкой областью был связан только один вицепремьер – Владимир Кистион. В свою очередь, он не стал выступать против главного тренда 2019 и сразу обвинил во всем Петра Порошенко.

Во-вторых, сообщение об обнаруженной схеме хищения средств с сайта СБУ вдруг исчезло, в тот же день, когда и появилось. Ну, “ошиблись” в СБУ, с кем не бывает. Правда, записи в Едином государственном реестре судебных решений о проведении обысков и изъятия документов в ООО “Микс Лайт” и КП “Винницаоблводоканал” никуда не исчезли, и СБУ признала, что уголовное дело с участием одного из членов Кабмина в них все же есть.

Ну и в-третьих – после громкого объявления о раскрытой коррупционной схеме, СБУ, уже во времена президентства Владимира Зеленского, как-то резко потеряла интерес к его расследованию, хотя располагала и часами записанных разговоров между участниками схемы и документами, изъятыми в ходе обысков, и возможность продолжать расследование. Сначала представители Службы безопасности перестали приходить на судебные заседания, а затем дело вообще где-то потерялось. Злые языки утверждали, что произошло это не без благословения господина Богдана, который тогда был на пике своего куража, но кто тех злых языков слушает …

Вот такие приключения господина Гройсмана и его команды. Из достойных земляков Владимира Борисовича останется с ним в новом правительстве (и будет ли это “новое” правительство) – покажет время. В прошлую каденцию за своих людей Владимир Гройсман заступался, несмотря даже на серьезные обвинения в коррупции, как со стороны украинских правоохранителей, так и от европейских СМИ, что дает основания ожидать повторной их появления на государственных должностях.

#Буквы связались с пресс-службой Владимира Гройсмана и Владимиром Кистион, но на момент выхода материала ответа от Гройсмана так и не поступило. Владимир Кистион отказался давать комментарии.