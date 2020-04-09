19 марта киевлянка Валерия Вьюшина в Instagram сообщила, что ее мужу Кириллу поставили диагноз двусторонняя пневмония.

“Три скорые, и ни одна из них не диагностировала, частная в том числе, и даже не пыталась! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол, еще посидите три дня, пейте противовирусное”, – написала она.

Кирилла лечили сначала в 4-й инфекционной больнице, потом перевели в Институт сердца. За это время женщина успела инициировать сбор средств для покупки в киевскую больницу оборудования и спецсредств, необходимых для борьбы с коронавирусом. Подчеркивала, что это сбор денег не на лечение мужа, а чтобы обеспечить больницы необходимым. За несколько дней удалось собрать более 400 тыс. гривен. Медики продолжали бороться за жизнь Кирилла, но через несколько дней он скончался. Коронавирусной инфекции у него так и не подтвердили.

Все ПЦР-тесты на коронавирус у мужчины были отрицательные. Но “клиника” течения болезни четко вписывалась в ту, которая бывает при коронавирусной инфекции, говорит врач, знакомый с процессом лечения Кирилла:

“Его лечили по всем протоколам, которые прописаны в случае COVID-19. Однако еще до того, как в 4-й больнице его подключили к ИВЛ, легкие мужчины были в крайне плохом состоянии. Массивная двусторонняя пневмония. И это – всего за несколько дней развития болезни. При 100%-ной подаче кислорода от аппарата ИВЛ насыщение кислородом в крови было на уровне 70%. Это очень мало. Должно быть 100%. То есть уже тогда легкие были “не готовы”.

На какие симптомы все же едет скорая?

Работница одной из столичных бригад скорой говорит, что кроме температуры и сильного кашля, для срочного вызова должны быть и более серьезные симптомы.

“Это действительно так. Скорая может не приехать и не госпитализировать, если у человека есть даже сильный кашель и температура 39. Скорая приедет, если есть одышка – симптом дыхательной недостаточности. Это опасное патологическое состояние, и нужно реагировать быстро. То есть когда есть жалоба “трудно дышать, задыхаюсь”, то скорая приедет”.

При острых состояниях, не связанных с коронавирусом, едут на жалобу “сильно давит и болит сердце”, особенно когда это сопровождается тошнотой, слабостью. Все это может указывать на инфаркт.

«Скорая реагирует на такие сигналы быстро. Могут быть серьезные проблемы, если окажется, что это инфаркт, а вызов «отсеяли». Если же человек звонит и называет только симптомы, похожие на ОРВИ, ее переключают на службу 1581, где советы дают врачи. Но по телефону. Поймите: скорая – это скорая. Надо ехать, когда есть угроза. ДТП, сердце, вызов к детям, а не на высокую температуру и кашель. Так действуют бригады в европейских странах, а у нас это пока мало кто понимает. И мало кто думает, что можно вызвать такси и самому приехать».

Судя по тому, что писала в соцсетях о лечении Кирилла в 4-й больнице его жена, пневмония у него была еще до госпитализации.

Врач говорит:

«Здесь может случиться разное. Действительно, пневмонию при прослушивании различают по характерным звукам в легких. Но бывают пневмонии, которые «не услышишь». Мне такие «тихие» пневмонии тоже встречались. При «немой» пневмонии отсутствует классическая клиническая картина. На диагноз мы выходим, когда учтен комплекс факторов. Диагностировать одним «ухом» пневмонию без компьютерной томографии крайне трудно. Но я все же считаю, что сыграл роль не человеческий фактор, а стремительное развитие болезни. Неизвестно, как там было».

Но жена Кирилла в сториз на странице в Instagram говорила, что врачи сначала инфекционной больницы №4, а затем Института сердца, выкладывались на полную и делали для лечения ее мужа все возможное. Считает, что вина все же на скорой.

Кому точно делают тест

В большинстве случаев COVID-19 проходит в легкой форме, говорят в ВОЗ. Часто человек может и не знать, что болен. Другие имеют только легкий кашель и температуру 37-38 С. В таких случаях на экспресс-тест вряд ли можно рассчитывать, если вы не были в зонах вспышки инфекции в Европе или у вас нет близких с подтвержденным диагнозом. Скорее всего, вам просто посоветуют быть дома и лечить симптомы. Например, пить жаропонижающее при температуре.

«Для этого и вводится карантин. Чтобы люди с легкими симптомами и без них сидели дома и не подвергали опасности других», – говорит врач скорой.

22 марта от Минздрава появилась информация, что медики из бригады экстренной помощи будут делать прямо на вызовах с подозрением на COVID-19 сразу два теста – на коронавирус и грипп. Но затем в ведомстве «передумали» и заявили, что экспресс-тесты и тесты на грипп проводить будут только врачи определенных учреждений здравоохранения. В Киеве это Александровская больница, 4 инфекционная и еще несколько других. Получается, там тестируют только тех, кого привозят по скорой?

Но врачи говорят, что еще проверяют контактных лиц. Но если вы подозреваете у себя коронавирусную инфекцию – звоните семейному врачу. В идеале именно он должен направить вас на обследование. Когда тестов немного, приходится выбрать, кому они нужны больше всего. Но фактом остается и то, что тесты все же доступны ограниченному кругу людей.

Аппаратов ИВЛ и ЭКМО опять не хватает

Случай с молодым и ранее здоровым 30-летним мужчиной раз показал еще и проблему необеспеченности больниц необходимыми аппаратами. В Институт сердца пациента отправили, потому что в 4-й инфекционной был аппарат ИВЛ, но «искусственных легких» – ЭКМО не оказалось. И это несмотря на то, что это заведение выбрали одним из основных для больных с коронавирусом в Киеве, говорит врач, которому известно об этом случае.

«ЭКМО – не панацея. Это возможность дать организму выжить, но удастся это или нет – часто зависит от самого организма. Это не специфическое лечение, а аппарат, который дает возможность на время разгрузить легкие. И если вспышка COVID-19, то иметь такое оборудование крайне важно. Потому что когда один пациент подключен к такому аппарату, это значит, что другой пациент ждет. И может не дождаться. Если этого нет в столичных больницах, то что говорить о регионах? Можем иметь страшный результат – вот такие молодые смерти. Чиновники говорят, что все есть, но это не правда ».

По информации #Букв, на поставку нескольких аппаратов ЭКМО в Киев можно рассчитывать в течение двух месяцев. Это довольно сложные аппараты, сочетающие системы искусственного кровообращения и искусственных легких. Отсюда и цена – около 400 000 долларов США за единицу. Еще есть потребность в передвижных рентгеновских комплексах. Они позволяют контролировать состояние больных в реанимации, чтобы не передвигать их в стационарный рентген.