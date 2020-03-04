Президент решился покончить с бездарностью и некомпетентностью во главе Кабмина.

Хочу верить, что после отставки Гончарука в действиях нового правительства будет больше профессионализма и политической ответственности в головах государственных топ-менеджеров.

Кабмин был плох не из-за личностей, которые украинцам могли нравиться или не нравиться. Он был слаб по своей квалификации и ангажирован в вопросах внешних отношений с партнерами.

Почему я считаю Гончарука персонажем, точно не достойным быть премьером?

Все помнят, как премьер был не в состоянии оплатить собственную коммуналку и признал себя профаном в экономике.

Но главное – другое. На прошлой неделе я писал о падении промышленного производства – на 5,1 % в январе, на 8,3 % в декабре, на 7,5 % в ноябре, на 5 % в октябре.

Рост ВВП резко замедлился: по итогам 4-го квартала прошлого года лишь 1, 5%. Это минимальный показатель с начала 2016 года. Дефицит торгового баланса достиг 13,9 млрд долларов, что в 4 раза больше, чем в 2015 году. Это – провал.

Гончарук ничего не сделал для поддержки национального производителя. Он даже не понимал, что такое “национальный протекционизм”.

Конечно же, в нынешних условиях он невозможен в чистом виде. Действуют многие двусторонние соглашения с другими странами и главным образом со Всемирной торговой организацией.

Однако мы не можем сложа руки смотреть, как наш внутренний рынок съедает импорт. Что уж говорить об экспортных перспективах.

Гончарук ничего не сделал для привлечения инвестиций. Скорее всего, здесь нужно говорить о точечной политике в отдельных отраслях. О льготном налогообложении и программах государственной поддержки.

Гончарук ничего не сделал для разогрева экономики Украины. Я писал о “большой стройке” еще осенью. После Нового года ее начал обещать Гончарук. Ему верили с трудом.

Вдумайтесь: украинский Кабмин даже не предпринял попытку реструктуризировать долги! Я отказываюсь понимать, как можно оставлять страну в долговой яме при молчаливом согласии правительства.

Зато теперь отчетливо ясно, каким не должен быть премьер такой непростой страны, как наша. Как минимум, он не должен быть зависимым. Как максимум – поверхностным в макроэкономике.

Украина уже давно является частью глобальных процессов, в которых наступает поворотный момент. Кто-то его называет диджитализацией. Кто-то – переходом от индустриального общества к цифровому.

У нас больше нет времени для слов. Важны действия. Пусть у нового Кабмина получится эти вызовы принять!