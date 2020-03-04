Хочу верить, что после отставки Гончарука в действиях нового правительства будет больше профессионализма и политической ответственности в головах государственных топ-менеджеров.

Кабмин был плох не из-за личностей, которые украинцам могли нравиться или не нравиться. Он был слаб по своей квалификации и ангажирован в вопросах внешних отношений с партнерами.

Почему я считаю Гончарука персонажем, точно не достойным быть премьером?

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Все помнят, как премьер был не в состоянии оплатить собственную коммуналку и признал себя профаном в экономике.

Но главное – другое. На прошлой неделе я писал о падении промышленного производства – на 5,1 % в январе, на 8,3 % в декабре, на 7,5 % в ноябре, на 5 % в октябре.

Рост ВВП резко замедлился: по итогам 4-го квартала прошлого года лишь 1, 5%. Это минимальный показатель с начала 2016 года. Дефицит торгового баланса достиг 13,9 млрд долларов, что в 4 раза больше, чем в 2015 году. Это – провал.

Гончарук ничего не сделал для поддержки национального производителя. Он даже не понимал, что такое “национальный протекционизм”.

Конечно же, в нынешних условиях он невозможен в чистом виде. Действуют многие двусторонние соглашения с другими странами и главным образом со Всемирной торговой организацией.

Однако мы не можем сложа руки смотреть, как наш внутренний рынок съедает импорт. Что уж говорить об экспортных перспективах.

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Гончарук ничего не сделал для привлечения инвестиций. Скорее всего, здесь нужно говорить о точечной политике в отдельных отраслях. О льготном налогообложении и программах государственной поддержки.

Гончарук ничего не сделал для разогрева экономики Украины. Я писал о “большой стройке” еще осенью. После Нового года ее начал обещать Гончарук. Ему верили с трудом.

Вдумайтесь: украинский Кабмин даже не предпринял попытку реструктуризировать долги! Я отказываюсь понимать, как можно оставлять страну в долговой яме при молчаливом согласии правительства.

Зато теперь отчетливо ясно, каким не должен быть премьер такой непростой страны, как наша. Как минимум, он не должен быть зависимым. Как максимум – поверхностным в макроэкономике.

Украина уже давно является частью глобальных процессов, в которых наступает поворотный момент. Кто-то его называет диджитализацией. Кто-то – переходом от индустриального общества к цифровому.

У нас больше нет времени для слов. Важны действия. Пусть у нового Кабмина получится эти вызовы принять!