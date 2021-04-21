Днями королева Великобританії провела в останню путь свого чоловіка принца Філіпа. А сьогодні, 21 квітня, відзначає своє 95-річчя. На честь ювілею Єлизавети II #Букви згадують 95 років її королівського могутності і барвистої костюмної історії.

ГОЛОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ КОРОЛЕВИ

Майбутня королева народилася в “двадцяті, що ревуть”, коли людство поверталося до мирного життя після Першої світової війни і був встановлений новий світовий порядок. З грамофона звучав джаз, в жіночому одязі правив вільний силует сукні з м’якою заниженою талією, а кінематограф нарешті знайшов звук.

На зміну цінностям вікторіанської епохи прийшла епоха модернізації і тотальних змін. Це був переломний період для всіх сфер життя людства: для моди, промисловості, політики.

Принцеса Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року в Лондоні. Вона стала першою дитиною герцога Йоркського Альберта і його дружини, в дівоцтві леді Єлизавети Боуз-Лайон.

Лілібет, як називали маленьку принцесу Єлизавету близькі родичі, росла “життєрадісною маленькою дівчинкою, при цьому дуже розумною і слухняною” – так відгукувалася про Лілібет її двоюрідна сестра Маргарет Родс.

У той час як принцеса Йоркська переступила рубіж 10-річного віку, в сусідній Німеччині при владі вже три роки стояли нацисти на чолі з Гітлером, в СРСР проводили масові політичні репресії під керівництвом Сталіна, а по той бік океану в США тільки пройшли вибори президента, за підсумками яких було обрано Франкліна Рузвельта.

В цілому дитинство маленької принцеси було безтурботним і щасливим. Але через 14 років після свого народження їй довелося зіткнутися з першою серйозною відповідальністю: почалася Друга світова війна і на принцесу-підлітка поклали місію підтримати британських дітей, евакуйованих в США, Канаду та інші країни в найгірші для Британії військові часи.

У 1940 році 14-річна принцеса Єлизавета виступила на Бі-бі-сі в радіопрограмі “Дитяча година”, де звернулася з найкращими побажаннями до всіх дітей, що залишили свою батьківщину.

В останній рік війни 18-річна Єлизавета вступила в жіночий загін самооборони, де навчилася водити вантажівку і навіть отримала звання лейтенанта.

У 21 Лілібет вийшла заміж за ставного красеня Філіпа Маунтбеттена, грецького принца у вигнанні, який протягом понад 70 років був її найнадійнішою опорою і підтримкою. Події розвивалися в 1947 році. Світ оправлявся від наслідків війни, СРСР увійшов в конфронтацію з США, занурившись на кілька десятиліть в “холодну війну”, яка почалася з подачі вже нового 33-го президента США Гаррі Трумена.

Несолодкі часи переживала і сама майбутня королева: країна жила в продовольчу кризу, а товари першої необхідності відпускалися по талончиках.

Тому на тканину для свого весільного наряду їй довелося ретельно збирати талони. Швидше зібрати майбутній нареченій талони поривалися навіть британські жінки, відправляючи їй свої власні. Однак їх повертали їм назад: за тими законами обміняти купони на товар міг тільки їх прямий власник.

У доленосний для Лілібет 1952 рік помирає її батько. Таким чином Єлизавета успадкувала британський престол як старша дочка короля, ставши на чолі Імперії всього в 25 років.

Коронація королеви відбулася 2 червня 1953 року. Уже в перші роки свого правління вінценосна особа почала активно зустрічатися зі світовими лідерами і знаменитостями. Монархиня, що панує, навіть вітала голлівудську актрису Мерилін Монро: ця подія відбулася в 1956 році в лондонському кінотеатрі “Емпайр”. Але, природно, головні прийоми проходили в Букінгемському палаці, в якому вона вітала чи не всіх президентів США: від Джона Кеннеді в 1961 році до Дональда Трампа в 2019-му.

Кого не могла прийняти на своєму боці, прибувала з візитом в Білий Дім або зустрічала під час своїх королівських турне: так за весь час свого правління – а це вже більше 70 років – Єлизавета II познайомилася з усіма американськими президентами останніх 100 років – починаючи від 31 -го президента Герберта Гувера. А з Джеральдом Фордом навіть станцювала в Білому домі на балу, влаштованому з нагоди двохсотріччя США в 1976 році.

У цілому період 50-х, 60-х і 70-х був яскравим у житті королеви: за цей час вона народила 4 дітей і прекрасно справлялася з обов’язками як матері, так і королеви, роз’їжджаючи по світу з офіційними візитами. Такі візити в різні країни – акт взаємної ввічливості, але будь-який з них – це подія в житті Великобританії. Так, в 1961 році королева Єлизавета стала першим монархом, який відвідав Індію, колишню британську колонію, після оголошення її незалежності.

У 1980 році Єлизавета II відвідала з офіційним візитом Ватикан, де зустрілася з Папою Римським Іоанном Павлом II. Візит королеви став першим в історії візитом британського монарха до Ватикану. До слова, за час життя Єлизавети II у Ватикані встигло змінитися 7 Пап.

У 1982 році одружила свого старшого сина принца Чарльза на Діані Спенсер. Цей шлюб в майбутньому знизить рейтинг популярності Її Величності в Великобританії. В цілому 80-ті для королеви – епоха пліток навколо королівської родини, обговорень в жовтій пресі і громадської критики на адресу монарха. Масла у вогонь підливало не тільки приватне життя дітей королеви, але і її конфлікт з прем’єр-міністром Великобританії Маргарет Тетчер щодо політики, що проводиться Залізною Леді.

90-ті в Європі стали періодом оголошення про незалежність різних країн: Естонія відкрила цю історичну епоху 4 травня 1990 року. За нею послідували Литва, Латвія, Республіка Молдова, Туркменістан, Вірменія, Казахстан і Киргизстан. В Африці Намібія відокремилася від ПАР.

Такі ж “акти незалежності” були здійснені і в королівській родині.

1992 рік Єлизавета II особисто назвала “жахливим роком”. У березні старший син Єлизавети принц Ендрю завив про намір розлучитися з Сарою Фергюсон. У квітні стало відомо про розлучення дочки Її Величності – принцеси Анни з Марком Філліпсом.

У тому ж році в жовтні під час візиту до Німеччини розгнівані демонстранти в Дрездені закидали королівський кортеж яйцями. У листопаді горів Віндзорський замок. А в грудні прем’єр-міністр Джон Мейджор оголосив в Палаті громад про роздільне проживання принца Чарльза і принцеси Діани. З цих самих пір шлюб її сина з Діаною, , що розвалюється, а також його часті зради доставляли королеві чимало неприємностей.

У грудні 1995 року Єлизавета II написала листа Чарльзу і Діані із закликом розлучитися. А в серпні 1996 року вони подали на офіційне розлучення.

Через рік, в останній день літа 1997 року, Діана гине в автомобільній катастрофі в Парижі, а королева ніяк не реагує на цю подію, чим обрушує на себе шквал критики за нечутливість. Але Єлизавета II вже через кілька днів реабілітувала своє добре ім’я перед підданими, виступивши по телебаченню в прямому ефірі, присвяченому пам’яті принцеси Діани.

Також в 1997 році королівська сім’я увійшла в еру Інтернету – з’явився офіційний сайт Букінгемського палацу.

КОРОТКО ПРО НАЙЯСКРАВІШІ ПОДІЇ 2000-Х

2005 рік: принц Чарльз одружився з Каміллою Паркер-Боулз.

2011 рік: відбувся перший в історії державний візит британського монарха до незалежної Ірландії. Тоді на безпеку монарха було витрачено 26 млн фунтів стерлінгів. За словами прем’єр-міністра Ірландії Енду Кенні, візит королеви став символічним зціленням ран минулого і сміливим поглядом в майбутнє.

Також в 2011-му році пройшло весілля внука Єлизавети II принца Вільяма і Кетрін Міддлтон, які взяли на себе частину обов’язків королеви.

2012 рік: був затверджений новий закон, що змінює порядок престолонаслідування, за яким чоловіки-спадкоємці втратили пріоритет над жінками.

2013 рік: Єлизавета II вперше за 40 років відмовилася поїхати на саміт глав країн Британської співдружності, що проходить в Шрі-Ланці. Британію на саміті представляв принц Чарльз.

2015 рік: Єлизавета ІІ править найдовше серед усіх британських монархів.

2016 рік: Великобританія заявила про намір вийти з Європейського Союзу на основі референдуму серед британців. Прем’єр-міністром Великобританії стає Тереза Мей, друга жінка-прем’єр в історії країни.

2018 рік: другий онук королеви принц Гаррі одружився на Меган Маркл.

2019 рік: син Єлизавети II позбувся королівських повноважень через підтримку Джеффрі Епштейна, який був замішаний в сексуальних домаганнях неповнолітніх.

2020 рік: новий, ще більший скандал, розгорівся, коли принц Гаррі і Меган Маркл вирішили зняти з себе королівські повноваження самостійно і переїхати в Канаду.

2020 рік: Великобританія закрилася на тривалий локдаун. Королева виступила з позаплановим зверненням до нації, давши надію і впевненість своїм підданим в перемозі над коронавірусом.

2021 рік: королева провела в останню путь свого чоловіка принца Філіпа, який не дожив до 100 років 2 місяці.

СТИЛЬ КОРОЛЕВИ

Королівські кравці

Над гардеробом Єлизавети працює величезна команда. За 70 років її правління змінилося сім кравців. Але найулюбленішим у королеви залишався Норман Хартнелл. Саме у нього вона замовила вінчальну сукню і знамените плаття для коронації зі складною вишивкою у вигляді гербів графств Великобританії, хоча в 1952 році він покинув свій пост королівського кравця.

На його місце прийшов Харді Еміс і працював з королевою аж до 1989 року. Першим замовленням новому дизайнеру став наряд для поїздки в Канаду – тоді ще в ролі принцеси. “Королева завжди вважає, що повинна одягатися відповідно до ситуації. Якщо до неї прикута увага мільйонів людей середнього класу – вона хоче виглядати дружелюбно”, – говорив Харді Еміс. Однак завдяки йому наряди королеви завжди відповідали останнім пискам моди: новаторської форми капелюхи, жіночні силуети добре балансували строгі вимоги етикету.

З 1970-х в списку кравців королеви числиться Ян Томас, Морін Роуз і Джон Андерсон. З подачі останнього в гардеробі Єлизавети II з’явилися різнобарвні костюми-двійки – улюблений фасон одягу у королеви.

Карл Людвіг Резі прийняв пост кравця королеви в 1990-і після смерті Андерсона і продовжив слідувати тій же естетиці в гардеробі.

Однак Стюарт Парвін, який працює у королеви з 2000 року до цього часу, перезібрав гардероб королеви наново і придумав монохромний ансамбль з сукні і пальто, доповненого широким капелюхом в тон. Останні 20 років королева слідує заданому модному вектору без відхилень.

Також з 2002 року у королеви працює Анджела Келлі, відома як особистий асистент і старший стиліст Єлизавети II. Саме вона підбирає королеві кравців і виступає консультантом у багатьох питаннях її стилю. Жовтий костюм з крепу, в якому Її Величність була на весіллі принца Вільяма, – її рук справа.

Колірна гамма королівського гардероба

Головним стилестворюючим інструментом в гардеробі Єлизавети залишається колір. Комплекти королеви представлені у всіх відтінках веселки, часто прагнучи до дуже яскравих, іноді кислотних кольорів – малинового, бірюзового, фіолетового, жовтого.

Королева жодного разу не наділа сірий костюм. А в чорному вона помічена лише кілька разів у житті – виключно в траурні дні.

Королева віддає перевагу настільки яскравому гардеробу, щоб її могли розглянути в натовпі навіть люди зі слабким зором.

Акценти та інші предмети одягу королівського гардероба

Діадема

Діадеми Її Величності становлять основу її ювелірної колекції, настільки великої, що її доводиться зберігати в приміщенні розміром з каток. Для офіційних зустрічей у королеви в арсеналі безліч різних тіар, які вона використовує на вечірніх заходах і ділових прийомах. Головний королівський убір – корона – вибирається тільки для особливих випадків. Наприклад, корону Британської імперії Єлизавета II надягає при щорічному відкритті парламенту.

Капелюх

У капелюшній колекції королеви налічується більше п’яти тисяч головних уборів. До капелюхів Її Високості висувається кілька вимог: у нього завжди має бути не занадто широкі поля, щоб його не здуло вітром і він не закривав обличчя монарха, тулія може бути невисокою, щоб капелюх не заважав виходити з машини.

Хустка

Звичайна косинка Hermes, зав’язана під підборіддям, – аксесуар, який Єлизавета одягає в звичайні дні свого життя: під час прогулянки в парку, для катання на конях або якщо сідає за кермо свого “Рендж Ровера”. До слова, кожну хустку прикрашає унікальний малюнок, створений вручну.

Парасолька

Головна особливість королівського парасольки – його абсолютна прозорість: щоб навіть під час дощу піддані могли бачити обличчя своєї королеви. Окантовка парасольки гармонує з кольором вбрання.

Рукавички

Королеву неможливо помітити без рукавичок. Короткі – днем. Довгі – ввечері. Для неї це не просто красивий аксесуар, але і захист від хвороб. У пресі підрахували: монарх здійснює близько сорока п’яти тисяч рукостискань в рік.

Туфлі

Більше 50 років королева зберігає вірність одній моделі взуття на стійкому широкому каблуці, щоб відстояти на будь-якому заході, з акуратною пряжкою. Ця модель ідеально підходить під будь-який кольоровий ансамбль.

Сумка

В асортименті бренду Launer королева знайшла дві свої ідеальні моделі – трапецієподібну Traviata з телячої шкіри в розмірах 23х20х10 і Diva. Сумка – важливий сигналізатор в королівській комунікації. Якщо Єлизавета кладе сумку на стіл, значить вона планує покинути захід. Якщо сумка опинилася на підлозі, значить розмова набридла монаршій персоні і хтось із свити повинен прийти і “відвернути королеву у справах”.

Табу королівського гардероба

Чорний, бежевий, сірий кольори – однозначні “ні” королівського гардероба. Королівський протокол не передбачає високого каблука (це правило стосується і інших королівських осіб). Також не місце в королівському гардеробі глибоким декольте і спідницям вище коліна.