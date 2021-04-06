5 апреля стал первым днем, когда столица Украины перешла в жесткий режим карантина. Пока киевляне проклинали власть за спецпропуска в общественный транспорт и стояли в пробках, столичные врачи мечтают о повторе прошлогоднего локдауна.

Ольга работает в скорой. На одной из смен ей пришлось госпитализировать свою соседку в сложном состоянии с коронавирусом. Попытка положить ее в Чернобыльскую больницу Киева, которая была ближайшей, завершилась неудачей – в больнице не оказалось такого нужного кислорода. Повезли по Киеву. Едва уговорили положить в Александровскую.

«Все занято. Реанимации заняты уже давно. Кислород развели, поставили новые емкости. Тяжелых много как никогда. И умирают. Сотрудники на грани», – говорит врач Наталья, которая работает в Александровской больнице.

«Надо понимать, что больницах никогда не было такой потребности в кислороде как сейчас. И есть большая разница с разведением кислородных систем в современных больницах и старих. Старые помещения часто просто непригодны для такого разведения кислородной системы. Поэтому в старых системах часто случается падение подачи кислорода, и тяжелые пациенты этого могут не пережить. И часто они от этого умирают. Кроме того, не хватает самого медицинского кислорода. Его произволят лишь несколько компаний и поэтому часто возникает недостаток», – говорит Олег, который работает врачом в одной из столичных больниц.

Ситуацию в больницах он характеризует одним словом «ж*па».

По словам собеседников Букв, сейчас ситуация в больницах гораздо сложнее чем год назад. «Год назад болели лишь единицы, сейчас же больницы и кислородные кровати Киева загружены на 80% и 84%. Часто врачи по 2 суток не выходят из больницы и просто зашиваются. Вернуться из таких показателей к нормам оранжевой зоны за две недели нереально. Поэтому жесткие меры продлятся дольше 3 недель», – говорит собеседник издания в КГГА.

Мутации коронавируса добавили проблем врачам.

«Тяжелых пациентов сейчас стало больше. Если раньше критическая ситуация наступала на 9-12 день, то сейчас может и на 15-16. Люди стали болеть дольше. Ранее они были в больнице в среднем две недели, сейчас могут быть и три. Молодых людей среди больных стало существенно больше», – говорит Олег.

Вторая проблема, по словам врача, люди попадают в больницу в сложном состоянии после неправильного лечения.

«Часто они попадают к нам после того, как семейный врач уже прописал им 3-4 антибиотика, которые им совсем не нужны. Или после того как они с ранней стадии начали принимать дексаметазон. Это гормональный препарат и он нужен кислородозависимым пациентам, а не на ранних стадиях – тогда он наоборот ухудшает состояние человека», – отмечает Олег.

Он также отмечает, что сейчас лечить коронавирус стали даже урологические частные клиники, но результат это имеет только отрицательный.

«Бывает так, что люди договариваются о месте в стационаре, но там, например, в выходные нет врача, капать пациента начинает медсестра, а потом это приводит к осложнениям, поскольку дали не ту терапию», – жалуется врач.

Впрочем, люди все же пытаются попасть хоть в какую-то больницу.

«На днях знакомые искали выходы на частные больницы, чтобы положить родственника с коронавирусом в стационар. Все места в Медикоме и Борисе тоже заняты. Едва нашли место в одной клинике», – говорит киевлянка Оксана.

«Да, людей часто просто записывают в список. Когда освобождается кровать, тогда звонят и предлагают лечь в стационер. Если есть ще кому », – отмечает врач Александровской больницы на условиях анонимности. Кстати, говорить публично последнее время врачи не хотят. За официальными комментариями просят обращаться в профильные департаменты.

На прошлой неделе председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Марина Порошенко призвала открыть ведомственные больницы для приема больных коронавирусом и разгрузить медицинскую систему столицы.

«Я хочу обратиться к Кабинету министров, министерству здравоохранения прекратить саботаж и немедленно сделать все необходимое для того, чтобы выделить ведомственные больницы, которые находятся в столице, для помощи больным коронавирусом», – заявила госпожа Порошенко.

Аналогичное требование 15 марта озвучил мэр Киева Виталий Кличко.

«Несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили кровати в учреждениях Национальной академии наук, МОЗ и ведомственных больницах. А это в целом – более 11 000 коек », – отметил мэр.

После этого «Укрзализныця» отчиталась, что выделила на борьбу с коронавируса 800 коек по Украине, в частности в 3-х больницах в Киеве. А МОЗ прислал в киевские больницы проверку.

«На самом деле выделенного УЗ очень мало. И это нам дали, когда мэр пожаловался Степанову. При этом нам так и не дают кровати в академии медицинских наук», – жалуется собеседник Букв в КГГА.

«Восемь месяцев у них было для того чтобы подготовить учреждения и выделить места для лечения больных.

Через восемь месяцев получаем согласие на прием 10 больных. ДЕСЯТИ! Привозим 10 пациентов в Институт фтизиатрии. Четырех пациентов принимают на лечение. Шесть ждут своей очереди в скорых возле больницы. Ждут пока в скорых не заканчивается кислород и мы вынуждены оперативно перенаправить этих пациентов в коммунальные учреждения здравоохранения», – возмущается Николай Поворозник, руководитель медицинского департамента КГГА.

Как рассказали Буквам в КГГА, как помощь столице предлагали забрать Ивано-Франковский мобильный госпиталь. «Они его с помпой открыли, сфотографировали там 2 пациентов, и свернули, мол, в Ивано-Франковске ситуация улучшилась. Но кто туда пойдет работать? У нас и так не хватает врачей … », – жалуются в КГГА.

Профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Сергей Дубров в эфире «Свободы слова» отметил, что если год назад врачи должны обслуживать 40 000 ковидних коек, то сейчас уже почти 80 000. Следовательно специалистов не хватает, а врачи истощаются от работы.

Киевские врачи жалуются, что рук сейчас не хватает. «Речь не только о врачах. Речь и о медсестрах. У нас часто в реанимации 3 медсестры на 20 пациентов, хотя по западным нормам должно быть 1 на 3 пациента. Честно, мы с коллегами удивлены, почему СМИ не бьют в набат и не кричат, что в стране чрезвычайная ситуация в больницах, что они просто не выдерживают нагрузки», – говорит врач Александровской больницы.

Собеседник Букв настроен радикально и считает, что нужны жестокие меры, вплоть до введения полного локдауна и комендантского часа.

«Власть Киева сделала большую ошибку, когда позволила детям младших классов вернуться к стационарному обучению. Дети – самые большие разносчики. У вас ребенок 2-3 дня с соплями и кашлем, и дальше уже бегает веселый, а вы через неделю лежите с температурой 39 и осложнениями коронавируса », – говорит Олег.

«Если сейчас не ввести жесткие меры, аналогичные прошлогодним, нас ждет катастрофа», – добавляет врач.

«То, что мы ввели – не жесткие меры. Все жалуются сегодня на пробки и отсутствие пропусков, а куда они все едут? Все детские площадки заполнены детьми и родителями без масок. Всем срочно надо выпить кофе в центре города…», – жалуются в КГГА.

Мэр Киева 5 апреля в эфире телеканала Украина-24 не исключил введения комендантского часа.

«Что касается комендантского часа, мы знаем, что сейчас его ввели многие страны Европы и нового ничего не придумали. Есть два пути сейчас. Первый – вакцинация, до тех пор, пока у нас достаточного количества вакцины нет, остается тот же путь разорвать цепочку заболеваемости. Если цифры будут сейчас зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас другого выхода не будет, как переходить к чрезвычайному положению”, – отметил Кличко.

Впрочем, чтобы ввести комендантский час, Верховной Раде нужно ввести чрезвычайное положение. Депутаты монобольшинства говорят, что пока о таком варианте им не говорят.

В эфире «Свободы слова» министр Степанов признал, что 15 апреля карантин не закончится и Украину ждет очень сложный период.