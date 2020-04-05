Можно долго умиляться фото влюбленных пенсионеров на немецко-датской границе, но коронавирус нанес существенный удар по нашей социальной близости. Вирус ставит под угрозу наше живое общение и возможность побыть в одиночестве. Теперь осталось понять - ухудшит он или нет наши навыки создавать общие намерения и реализовывать их через совместные действия

Нынешний кризис примечателен тем, что он затрагивает самые основы человеческой природы – нашу социальность. Майкл Томаселло в книге «Истоки человеческого общения» пишет о том, что мы завоевали свой высокий статус в эволюционной иерархии благодаря двум способностям – создавать общие намерения и реализовывать их через совместные действия. Именно поэтому у людей получилось так кардинально изменить планету, другие виды и самих себя. Еще Томаселло отстаивает гипотезу о том, что вся наша речь развилась на основе жестикуляции. И до сих пор в нашем общении часто бывает так, что только одна невербальная информация и имеет значение, а слова только врут.

И вот мы все внезапно оказались в ситуации, которая переворачивает всю нашу социальность с ног на голову. Причем, что характерно, в эту ситуацию одновременно попала значительная часть представителей нашего вида. Если режим самоизоляции продлится достаточно долго, например полгода, то он действительно может привести к глубоким изменениям в человеческом поведении. Не нужно сразу пугаться, мы отнюдь не обречены меняться только в худшую сторону. Скорее, в нынешних обстоятельствах вероятны два сценария. Первый: наши социальные навыки ухудшатся, а некоторые и вовсе отпадут за ненадобностью. Второй: наши социальные навыки сильно улучшатся за счет накопившегося опыта их применения в совершенно новых обстоятельствах.

Итак, давайте посмотрим, какие аспекты социальности сегодня затронуты сильнее всего, к чему это все может нас привести, и как повысить вероятность второго сценария.

Дефицит невербальной информации

Мы мало это осознаем, но гигантская доза социально-значимой информации, которую мы получаем ежедневно – это невербальная информация. Наш мозг тщательно обрабатывает, фильтрует и складирует бесконечное количество мимических выражений, поз, жестов, запахов, голосовых модуляций окружающих людей. Эта информация позволяет нам хорошо (автоматически хорошо) ориентироваться в социальном контексте и поддерживать фоновую готовность к адекватной реакции на ту или иную ситуацию. Представьте, что сейчас для многих из нас этот бурный поток сжался до хиленького ручейка: мы не пользуемся общественным транспортом, не посещаем мероприятий, меньше ходим по магазинам и улицам и практически совсем не участвуем в совместной деятельности.

Понятно, что базовые навыки распознавания эмоций и других состояний людей мы вряд ли растратим за время карантина, продлись он даже год, но самые тонкие настройки скорее всего пострадают. Мы можем утратить какую-то часть чувствительности и эмпатических способностей, в чем, конечно, мало хорошего. Выход – нужно искусственно увеличивать дозу невербальной информации из доступных источников. Например, смотреть фильмы с большим количеством крупных планов (наконец есть повод пересмотреть всего Бергмана!) или играть со своими близкими в игры-пантомимы типа «Крокодил». Кстати, веселую пантомиму вполне можно организовать и в онлайн-режиме. Из онлайн-версии этой игры даже может получиться отличный тренажер невербалики, поскольку такое общение позволяет задействовать только выразительные ресурсы лица и верхней части корпуса. Люди, преуспевшие в овладении новой невербальностью, потом смогут более точно понимать других людей и более искусно на них влиять.

Изоляция и скученность

Каждому человеку, независимо от его установки на экстраверсию или интроверсию, одинаково нужно и общение, и одиночество. Просто в разных пропорциях, но оба ингредиента должны присутствовать в жизни обязательно. Сейчас же многие оказались в парадоксальной ситуации, которая одновременно ограничивает и общение, и возможность побыть наедине с собой – потому что люди самоизолируются семьями и находятся в одном помещении круглосуточно и непрерывно.

Кроме того, ко многим в дом пришла работа со всеми сопутствующими обстоятельствами в виде видеоконференций, видеочатов и тому подобного. Назвать это полноценным общением сложно, но при этом оно вездесуще и может застать человека, где угодно. Зарубежные коллеги, всерьез озаботившись тем, как сделать виртуальные контакты между людьми более осмысленными, рекомендуют выделять время на рабочих совещаниях для обмена личной информацией. Например, проводить виртуальные ознакомительные экскурсии по своим рабочим кабинетам, показывать фотографии членов семьи и даже самих членов семьи.

Однако в наших жилищных условиях, где рабочий кабинет – это одновременно и кухня, и спальня, и детская, а членам семьи тоже не упало целыми днями присутствовать на непонятных совещаниях, эта рекомендация звучит почти как издевательство. Далеко не каждому хочется впускать в дом посторонних, которые, к тому же, норовят украсть или время, или покой.

Один из навыков, который может пострадать в этой связи – это навык уединения и внутренней сосредоточенности. И хотя по объективным причинам (тесные квартиры и поломавшийся график работы) у нас не так много возможностей этому действенно противостоять, все равно нужно пользоваться любой возможностью. В те редкие минуты, когда телефоны замолкают, а близкие тоже чем-то заняты, можно устраивать себе тихие паузы. Тут важно не отвлекать свой ум никакими новостями, соцсетями и прочим «ментальным фастфудом». Лучше просто помечтать на отвлеченные темы или совершить воображаемое путешествие в какое-нибудь приятное место.

А вот умений, которыми мы потенциально можем обрасти в связи с вынужденным заточением, великое множество. И в первую очередь это, конечно, умение договариваться – бесценный дар, которым в обычной жизни часто пренебрегают. Потому что могут. Ведь всегда проще отойти в сторону, чем вступать в ненужные дискуссии. Что ж, теперь отходить некуда. Золотые правила договороспособности – четкие формулировки, честные намерения и взаимоуважение. За время карантина ими можно овладеть в совершенстве, благо поводов, о чем договариваться, карантин подбрасывает в избытке. Только представьте себе, каким приятным местом станет мир, в котором каждый человек – виртуоз доброжелательного общения.

Новые условия совместных действий

Нельзя сказать, что совместные действия прекратились. Скорее они сильно видоизменились. Мало того, что людям все так же приходится вместе решать обычные задачи, так к ним добавились и новые. На глобальном уровне правительства и ученые должны быстро организовать обмен оперативной информацией о поведении вируса COVID-19 и людей в условиях пандемии COVID-19 для того, чтобы все закончилось как можно скорее. На локальных уровнях люди участвуют в множестве новых совместных активностей – тех же видеоконференциях и видеоуроках, например.

Удобство и, одновременно, коварство этих новых форм совместности заключается в том, что все они опосредованы гаджетами и разными технологиями, и поэтому ими легко управлять по своему усмотрению – можно выключить свой микрофон, или приглушить звук динамиков, или отключиться совсем. Часто это происходит помимо нашей воли, непроизвольно, но можно же и произвольно.

Обучение новым формам совместных действий в новых условиях, пожалуй, самый многообещающий с точки зрения позитивных социальных последствий, процесс, запущенный эпидемией. Осваивая новую совместность, каждый человек сегодня, по сути, кует будущее всего человечества.

Хотя все равно немного тревожно от того, что это будущее так сильно зависит от биологического существа, состоящего всего из одной молекулы.