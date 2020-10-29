Мог ли Владимир Зеленский не знать о том, что такое решение готовится по антикоррупционной реформе? Нет, не мог. Потому что если он не был в курсе - ему лучше прямо сейчас уйти с занимаемого поста по причине небезопасной для самого себя профнепригодности

Сказать, что решение Конституционного суда, которое де-факто разрушило антикоррупционной реформу спровоцировало политический кризис – все равно, что назвать лавину мороженным-эскимо. Политический кризис – состояние для Украины привычное и перманентное. Особенно для времён Владимира Зеленского, при котором вялотекущий политический кризис стал самой сутью процесса государственного управления. И, я бы сказал, его основным инструментом.

Нет, последнее решение КСУ будет иметь эффект лавины, которая вполне способна перемолоть в своих жерновах президента, парламент и само государство. Напомню, что накануне КСУ принял решение не просто о неконституционности уголовного преследования чиновника и судьи за недостоверное декларирование информаци. Но фактически ликвидировал все полномочия НАПК. Агентство по противодействии коррупции уже отключено от госреестров. А сами электронные декларации закрыты – публичный доступ к ним потерян. Теперь НАПК не вправе проверять декларации, а сами чиновники могут их даже не подавать – так как ответственность за это не наступает. Разрушена и система связи НАПК с НАБУ, так как дела о незаконном обогащении во многом базировались на данных проверки деклараций – материалы которых НАПК пересылало в Антикоррупционное бюро.

Ближайшие недели надолго запомнятся Владимиру Зеленскому. Своему разгневанному народу президент должен будет рассказать о том, почему безвиз никак не мажется на хлеб. А чёткие сигналы о возможной приостановке безвизового режима после одиозного решение КСУ уже озвучил Брюссель. Международный партнёрам придётся доказать, что он сам тут не при чем. И что нарушение международных обязательств именно в этом случае произошло без кивка венценосной головы. А своей расхлябанной и расслабившейся на шальных олигархических конвертах фракции монобольшинства – почему им стоит дать хотя бы 195 голосов за восстановление реформы. Чтобы вместе с «Европейской солидарностью» и «Голосом» получилось 226 с небольшим запасом.

Думаю, аргументируя это тем, что в случае чего гореть будет не только Банковая, но и Грушевского, 5. И ирония судьбы здесь состоит в том, что в случае с КСУ Владимир Зеленский и правда может быть ни в чем не виноват. История взаимоотношений нынешнего состава Конституционного суда с антикоррупционной вертикалью не проста сама по себе. Во многом не проста благодаря сумрачному менеджерскому гению Банковой. Дело в том, что только два судьи КСУ были назначены уже после начала каденции Зеленского. Остальные члены КСУ остались «в наследство» зелёной власти со времён Януковича и прошлой власти – Рады 8-го созыва и Порошенко.

Когда летом 2019 года перед новоизбранным президентом остро встал вопрос о роспуске Верховной Рады – это решение было юридически обеспечено условной «командой Портнова» – небезызвестным Павлом Вовком из Окружного административного суда Киева и его влиянием на КСУ. Для того, чтобы склонить судей КС к большей лояльности тогдашний глава администрации Зеленского Андрей Богдан придумал гениальный в своей простоте план – пользуясь своими связями в антикоррупционных органах, «покошмарить» судей для большей сговорчивости. Фактически, перед НАЗК была поставлена политическая задача «загона» судей КСУ в стойло Администрации президента. Богдана в итоге ушли. Но осадочек остался. Как и перманентный конфликт между НАЗК и КСУ. Причём в такой форме, что одного из судей, например, всерьёз вызывали для дачи пояснений за расхождении в декларации равное 12 (или что-то в это роде) копеек.

В общем, собственный мотив к принятию подобного решения у судей был. Что конечно же ни в коем разе их не оправдает. Симптоматично и то, что 5 из назначенных в период 2014-2019 10 судей голосовали против такого решения. Тогда как два судьи, избранных съездом судей уже после победы Зеленского и перевыборов Рады – голосовали «За». Теперь стоит понять ответ на главный вопрос: был ли сам Владимир Зеленский соучастником подобного решения КСУ? И этот вопрос немного сложнее, чем могло бы показаться. Вопреки сложившемуся мнению, имеющие свой специальный конституционный статус судьи КСУ являются достаточно независимыми. За исключением разве что времён Януковича.

«Работа» с КСУ всегда была особым местом каждый администрации. Человек, который от имени президента проводил «переговоры» с судьями всегда должен был обладать известной степенью авторитета и такта. Потому что заход в КСУ с позиции силы либо понтов мог привести к абсолютно противоположному результату. Но, выражаясь аккуратно, я не помню чтобы судьи в неофициальном порядке не прислушивались к позиции политического руководства страны. Особенно к аргументированной позиции. Особенно, если речь касалась подобных чувствительных тем. Которые могут подорвать стабильность государства и общества.

Мог ли Владимир Зеленский не знать о том, что такое решение готовится по антикоррупционной реформе? Нет, не мог. Потому что если он не был в курсе – ему лучше прямо сейчас уйти с занимаемого поста по причине небезопасной для самого себя профнепригодности. Мог ли он что-то сделать? Большой вопрос, учитывая, что единственным методом политической коммуникации Владимира Зеленского является метод, извините, блатной педали – иными словами необоснованного наезда с обсценной лексикой, настолько же не страшный, как и не эффективный.

Ещё больший вопрос – каким образом готовящемся решение КСУ преподносились президенту бенефициарам его тёплой ванны – то есть, Ермаком и прочими царедворцами, сообщающими для Зеленского эксклюзивно-элитную версию параллельной реальности. И торгующими своей близостью у телу с интенсивностью восточного базара. Но трагедия президента как раз и состоит в том, что как бы сейчас не действовал Владимир Зеленский, в его заверения никто не поверит.

Только не после того, как при его многозначительном молчании не были нарушены многие обязательства Украины перед ЕС и собственным нардом. Только не после того, как Владимир Зеленский фактически поддержал Павла Вовка и ОАСК в их противостоянии с НАБУ. Только не после того, как сам Владимир Зеленский сконструировал собственный образ недокороля-недодиктатора, без которого в стране ни одно уголовное дело не открывается.

Истина же скорее всего состоит в том, что олигархам и их промосковским друзьям Владимир Зеленский на данный момент нужен не в качестве президента, а в качества громоотвода. Крах партии Зеленского на выборах задаёт тренд, после которого бенефициарам зелёного проекта уже не надо беречь мальчика для чего-то большего и перспективного. А значит под его и так падающий рейтинг и под его ответственность можно запихнуть как можно больше «хотелок». Война все спишет. А козел отпущения уже назначен. Это устраивает всех дорогих гостей за столом: и потерпающего от «внешнего управления» и ФБР Игоря Валерьевича и выполняющего команды Москвы по срыву внешнеполитического курса Медведчука и прочих инвесторов несколько пообтесавшейся фигуры Владимира Александровича.

Заодно можно и зелёным депутатам продемонстрировать – с кем теперь сытнее и безопасней. И судьям КСУ гарантировать перспективы большие, чем перспективу стать героями очередного ролика из первого кабинета. А что же сам Зеленский? А ничего.

Кто же знал, что кормят тебя на убой. Не физический, нет. Имиджевый, ведь это страшнее для президента, чем политический.