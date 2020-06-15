Новые лица, набрали из народа и улицы. Где-то так формировалось представление о “Слугах народа” у рядового избирателя. Впрочем, через год после избрания, когда “Слуги” показали декларации, оказалось, что не так уж они и бедные.

Самые богатые

Среди 10 самых богатых депутатов «Слуги народа»:

Олег Воронько – задекларировал 123 млн. грн .;

Александр Сова – 79 млн. грн .;

Андрей Герус – 38 млн. грн .;

Роман Мулик – 24 млн. грн .;

Остап Шипайло – 22 млн. грн .;

Руслан Горбенко – 22 млн. грн .;

Александр Трухин – 21 млн. грн .;

Давид Арахамия – 21 млн. грн .;

Гео Лерос – 20 млн. грн .;

Артем Культенко – 19 млн. грн.

О деятельности многих из участников этого списка избиратели вряд ли слышали за год работы.

Так владелец “ИНСТАНТ ФУДС ГРУП” (занимается оптовой торговлей кофе), “Агротрейд Груп” Олег Воронько в объектив журналистов попал, кажется, только раз. И то на учебе в Трускавце.

Тогда новоизбранный депутат заявил, что человек скромный и живет лишь на несколько тысяч долларов в месяц.

И вот в декларации за 2019 депутат показал, что имеет почти три миллиона наличных в долларах и 1,13 миллиона евро, а также по несколько десятков тысяч сбережений в швейцарской, британской и израильской валюте.

Следующий в списке самых богатых “Слуг” Александр Сова – владелец одноименного ювелирного бренда.

Нардеп имеет три земельных участка в Киеве (по полгектару каждый), две квартиры, два дома и несколько гаражей и офис. Еще два дома указаны как недостроенные.

Кроме ювилирного бизнеса имеет актив в ООО СОЛАР ЭНЕРДЖИ. Предпринимательство принесло Сове почти 10 миллионов гривен.

При этом 2,6 миллиона долларов, почти 8 миллионов гривен и 450 тысяч евро декларант предпочитает держать наличными. Как и его жена.

Третьим в рейтинге самых богатых “слуг” неожиданно оказался председатель энергетического комитета Андрей Герус. До того как стать депутатом экс-член НКРЭ КП заработал от предпринимательской деятельности почти 4 миллиона гривен.

Следует отметить, что Герус один из немногих, кто держит свои сбережения (более 20 млн грн) в банках. Но еще более 350 000 долларов он и его семья имеют наличными.

Миллионная ссуда, десяток квартир и дорогая библиотека – собственность руководителей Рады

Вслед за Герусом по уровню состояния мог бы идти спикер Дмитрий Разумков, который занял некоему Олегу Галушке 26 миллионов гривен. Разумков уверяет, что произошло это еще в 2016 году, когда он занимался бизнесом и не подозревал о политике.

В прошлом году в должности спикера Разумков заработал 178 000 гривен и получил более 10 000 гривен материальной помощи. А вот доспикерский доходы от бизнеса оказался около 1 млн гривен.

27 000 спикер заработал как доход от продажи электрической энергии, произведенной из альтернативных источников энергии по «зеленому» тарифу.

Еще 22 000 Разумков получил в качестве оплаты обучения от партии «Слуга народа». Очевидно, речь идет об обучении в закарпатском «Риксосе».

Жена Разумкова за прошлый год заработала почти 4 млн грн.

Наличными семья Разумкова хранит 165 000 долларов и более 900 000 гривен. На счетах в банках более 130 000 гривен и 1000 евро.

Среди имущества у семьи главы парламента дом на почти 500 квадратов и гектар земли на Софиевской Борщаговке. Еще один дом размером более 400 метров спикер имеет в Николаевской области. Также он владеет 6-ю квартирами и 5 нежилыми помещениями. А также 3 земельными участками – один в Васильковском районе Киевской области и 2 гектара на Николаевщине.

В собственности Разумкова два автомобиля – Toyota Camry и Toyota Landcruiser почти 10-летней давности. У его жены есть Tesla 2017 года и BMW X5, которые вместе стоят свыше 2 миллионов гривен.

Жена Разумкова имеет корпоративные права в компания Инитеринвест XXI века, Бизнесинвестбуд, Украинская политконсалтинговая группа. Также жена спикера Юлия Чайка является конечным бенефициаром ломбарда ПРО100КРЕДИТ.

Заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук заработал в Раде 221 000, еще 230 получил по прежнему месту работы в “Национальном офисе интеллектуальной собственности” и 28 000 – за работу в госуправлении делами.

37 000 он получил как пожизненную плату за звание член-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины.

Почти 900 000 депутат заработал за отчуждение имущества.

Жена вице-спикера заработала 100 000 преподаванием в университете имени Вадима Гетьмана, еще 88 – в университете Шевченко. И 420 000 – от предпринимательской деятельности.

Семья имеет 47 000 долларов наличными и еще 15 000 евро, плюс сбережения в банках.

Семья Стефанчука имеет 4 квартиры, одну из которых в Киеве, земельный участок на гектар и гараж. Кроме того, жена депутата владеет комнатой в Австрии в студенческой корпорации. Также семья достраивает дом на 270 метров в Белогородке.

Стефанчук задекларировал среди ценных вещей библиотеку на 5000 книг и старинную икону, а также безымянный золотой гарнитур украшений жены.

Стефанчук ездит на новеньком Mitsubishi Outlander за почти миллион гривен, а также Renault Captur 2015 за полмиллиона.

Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия – отец 6-х детей. Имя каждого начинается на Д. В 2019 он получил 157 334 грн заработной платы от Аппарата ВР. От занятия предпринимательской деятельностью он получил доход в размере 4724961 грн, а от отчуждения ценных бумаг – 870 тыс. грн.

В прошлом году Давид Арахамия также получил 3 302 500 грн дохода от отчуждения недвижимого имущества, 18 150 грн – от предоставления имущества в аренду. Его жена Виктория в 2019 году заработала более миллиона гривен.

Депутат задекларировал 8 млн гривен наличными в совместной собственности с женой. Арахамия также держит наличными 650 тыс. долларов и 100 тыс. евро. В совместной собственности с женой Арахамия указал 250 тыс. долларов и 100 тыс. евро наличности.

Кроме того, Арахамия на банковских счетах держит 20 тыс. долларов.

В декларации отмечается, что в прошлом году политик занял третьим лицам 698 тыс. грн.

Согласно электронной декларации Арахамия владеет 4 земельными участками, которые пр площади вместе составляют более гектара. В собственности политика также – садовый (дачный) дом в селе Вита-Почтовая Киевской области площадью 295.7 кв. м, квартира в Киеве (70, 5 кв. м).

Жена Арахамия владеет земельным участком площадью 720 кв.м в Брюховичах Львовской области, а также тремя квартирами в Киеве. Виктория Арахамия задекларировала также жилой дом площадью 58,6 кв.м. в селе в Николаевской области.

Старший сын Арахамия Давид владеет квартирой в Николаеве на 153.2. кв. м.

Давид Арахамия также указал в общей собственности два нежилых помещения в Николаеве, право пользования квартирой в Николаеве, а также субаренду нежилого помещения в Киеве.

Его жена задекларировал Mercedes-Benz GLS350 2016 выпуска.

Председатель фракции “Слуга народа” также задекларировал 4 наручных часов марок Breguet, Rolex, Breitling и Ulisse Nardin. А его жена согласно декларации владеет ювелирными изделиями брендов Cartier, Bvlgari, Chopard, а также наручным часам Rolex и Cartier.

Владельцы схронов наличных

Одной из наиболее характерных черт деклараций «Слуг» является декларирование больших объемов наличности, которые временами совсем не соответствуют доходам.

Например, у Артема Культенко активы в 10 раз превышают доходы. В прошлом году он заработал 90 000 предпринимательской деятельностью, 160 000 как депутат. При этом 700 000 долларов он держит наличными.

Заместитель председателя фракции Павел Халимон за прошлый год не задекларировал никого дохода кроме депутатской зарплаты. Впрочем владелец более 100 гектаров земли имеет наличными 210 000 долларов и 425 000 гривен. И еще биткоинив на 95000 долларов.

Еще одна заместитель Арахамии Ольга Савченко заработала предпринимательской деятельностью в прошлом году 1,2 миллиона гривен. В наличности депутат держит 750 000 гривен и 320 000 долларов.

Ее коллега Елена Шуляк, которая много лет работала в девелоперской сфере, в прошлом году заработала 3,6 млн гривен. При этом 570 000 гривен и 380 000 долларов она держит в наличных деньгах.

Потенциальный кандидат в мэры Киева, народный депутат Николай Тищенко за прошлый год заработал в ресторанном бизнесе только 600 000 гривен.

Политик за прошлый год заработал 596 154 грн, а в денежном активе имеет 7929693 грн, 38500 долларов и 11010 евро.

Тищенко имеет в собственности две квартиры в Киеве – площадью 158 кв. м и 53 кв. м, одно машиноместо Mercedes-Benz S400 2019 и Audi А8 2011.

Наличными Тищенко держит 7 929 693 грн, 38 500 долларов и 11 010 евро.

Жена Тищенко Алла Барановская, которая имеет салон красоты, заработала 293 200 грн, а наличными она хранит 980 901 грн и 15 тыс. долларов. Согласно декларации, большинство ценных вещей принадлежат жене Тищенко Алле Барановский.

Нардепу пришлось декларировать 9 брендовых сумок своей жены, среди которых Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent и клатчи от Valentino, Dior, Chanel.

Скандально Александр Дубинский, чья мама любит скорость, задекларировал десяток земельных участков, дом, только две квартиры и несколько недостроенных гаражей.

Из 17 автомобилей, которые журналисты нашли у Дубинского, он задекларировал лишь 5.

Миллион гривен журналист получил в качестве зарплаты и роялти на «1 + 1».

2,600 млн депутат держит в банке, и 100 000 евро и 300 000 долларов наличными.

Еще один заместитель председателя фракции, бывший «кварталовец» Юрий Корявченков за прошлый год заработал более 600 000 гривен.

До депутатства он получил 79 000 гривен зарплаты в ООО “Квартал 95”, 152 тысяч 634 грн зарплаты народного депутата, 25400 гривен оплаты расходов на участие в учениях “от партии” Слуга народа “, 369850 гривен дохода от предпринимательской деятельности от ООО “Снек продакшн”.

Жена депутата Татьяна Корявченкова за прошлый год получила 1,5 миллиона гривен от предпринимательской деятельности, 27 000 страховых выплат от ПАО “Арсенал страховании”, и также 25 400 “материального блага по оплате расходов на участие в учениях “от партии “Слуга народа”.

В феврале 2019 Корявченков внес 300 000 в избирательный фонд тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В апреле 2019 депутат заплатил почти 200 000 гривен за отдых в Турции.

Корявченков хранит наличными по партийным меркам скромные $ 100 тыс.

Экс-кварталовцу принадлежит квартира в Киеве площадью 103,4 кв. м.

Его жена Татьяна Корявченкова совместно со своими родственниками владеет квартирой в Кривом Роге площадью 56,4 кв. м. Также ей принадлежат два земельных участка площадью 1500 и 152 кв. м в Херсонской области, и еще почти 2 гектара в Киевской области. На последнем участке расположен недостроенный дачный дом семьи на 260 квадратов.

В собственности Корявченкова указано автомобиль Hyundai Accent 2017 выпуска. Его жена ездит на Toyota Land Cruiser Prado.

Среди ценных вещей депутат задекларировал швейцарские наручные часы Breitling, купленные в 2010 году.

Меньше всего средств среди депутатов «Слуги народа» задекларировали Сергей Колебошин (75 тыс. грн.), Елизавета Богуцкая (66 тыс.), Орест Саламаха (62 тыс.), Юлия Овчинникова (55 тыс.) и Анатолий Драбовский (16 тыс.) , посчитали в КИУ.