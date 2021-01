Minin Art Hub

Как только открываешь дверь в Minin Art Hub – ощущаешь запах красок, а глаза разбегаются по ярким картинам и арт объектам. Это пространство для творческих инициатив в старой части города. «Сейчас мы создаем тут хаб, который будет очень полезен творческим людям, будет их развивать и приносить пользу», – рассказывает Роман Минин, художник-монументалист, который работает с графикой, арт-объектами, инсталляциями и фотографией.

По мнению Романа, нашим художникам нужно как можно быстрее начать работать с инструментами нашего настоящего и будущего. «Инструменты сегодняшнего дня, это, цифровые технологии. Мы хотим помочь проявиться талантам. Научить художников работать быстро и качественно, чтобы выйти на международный уровень. Наша задача – это сформировать команду, которая может участвовать в международной Virtual Reality батлах художников», – делится художник.

На данный момент хаб работает в тестовом режиме. В формате встреч 10-15 друзей из-за Covid-19. Дата официального открытия тоже пока под вопросом. В пространстве есть несколько больших холлов для встреч и VR батлов, концертная комната, ювелирная и лакокрасочная мастерская, а также мастерская для создания скульптур и работы с виртуальной реальностью. «Сейчас тут работает около 20-ти художников. И лично меня не расстраивает карантин, лучше меньше – да лучше. Мы планируем начать работать с двумя группами по 5-6 человек. Ведь Харьков на самом деле не такой мегаполис, который кишит художниками, мы же не в Нью-Йорке находимся. А для того чтобы обеспечить запросы этого города – нас хватит», – рассказывает Роман.

«Много талантливых людей, но важно чтобы художник нашел именно свой материал и технику. Поэтому так важно, чтобы человек, который попробовал традиционные техники и жанры и не нашел себя в них, смог попробовать поработать в шлеме виртуальной реальности. Создал в нем формы, образы, ведь я уверен, что он может раскрыться именно в этом жанре цифрового искусства. Ради такого волшебства и такого момента когда люди раскрываются и становятся какими-то непревзойденными мастерами своего дела и находят свое место в этом мире, становятся счастливыми людьми мы и задумывали это место. Чтобы помочь человеку найти то дело, которое у него получается легко, но в котором он уникален и он нужен миру именно в этом амплуа. И если мы кому-то из художников поможем раскрыться в этом плане, то для меня это будет самая большая польза этого хаба», – делится Роман.

По словам Романа, он начал агитировать за цифровое искусство, потому что художники из нашей страны не имеют никаких возможностей, кроме как обслуживать рынки Китая и США, отправляя им абстрактные полотна для оформления отелей, которые оценивают по весу. «Если есть амбиции стать художником и покорить мир своими картинами то шансы резко уменьшаются в первую очередь из-за того, что всё материальное искусство заангажировано, заполитизировано и закоррумпировано».

«Но если ты цифровой художник и ты представил Wow контент, то тебя никто и никогда не спросит: Where are you from? Контент wow априори не привязан к личности. Никто не смотрит какие у тебя ровные зубы, есть ли славянский акцент, приятен ты, красив или нет. Главное – это wow контент. И в этом плане мы абсолютно конкурентно способны. Потому что в цифре никто не будет щупать какое у тебя качество бронзы или литье. А в этом материальном мире в качестве изделий наши художники отстали навсегда. И мы никогда не сможем перегнать их в материальном. Разве что в жанре какой-то классической живописи, пейзажной, где очень узкие жанры, рисунок с натуры или пейзаж. Вот в этом плане мы еще можем потягаться с китайцами. И всё. В современном искусстве – нет, это невозможно, а хочется», – делится Роман.

Роман надеется, что инициатива его команды в создании такой площадки и цифровизации художников пригодится и многие смогут найти работу, потому что изучат новые современные инструменты. «Молодежь амбициозная приходит в 20-25 лет. Глаза горят, злые, смелые. Готовые покорять мир. И что, им краски и кисти давать в руки? – Нет. Это уже вчерашний день. Только цифра, только цифровой контент. Поэтому и создаем тут среду для творческих людей. Где кто-то играет, кто-то репетирует, кто-то приходит рассказать о свой жизни, а кто-то подскажет как нужно делать. И я очень хочу, чтобы людям было проще. Когда они приходят и ставят перед собой цели, мне сразу хочется чтобы они ответили себе на вопрос, чего они хотят добиться? Так и им будет проще и я смогу подсказать, где можно лестницу перепрыгнуть, где срезать углы, а где обойти по дворам к точке Б».

Как только пандемия пойдет на спад, в хаб можно будет приходить как в картинную галерею, на концерт или творческий вечер. А пока, выходя из пространства, в голове остается витать картинка шахтеров, которые смотрят на тебя со стен, девушки машут руками с витражных окон и одновременно звучат слова Романа: «У нас у всех одна задача – заниматься любимым делом».

Promodo Hub

Promodo – это маркетинговая компания с харьковскими корнями. Поэтому неудивительно, что архитектура Харькова стала центральной идеей дизайна нового офиса и ивент-пространства. Город здесь чувствуется во всем: можно найти кабинки со старой канатной дороги, первую модель велосипеда ХВЗ, станцию метро Госпром в миниатюре, фотоаппараты ФЭД и даже плитку Бергенгейма, которой декорирована маленькая кофейня в Promodo Hub.

«Сейчас новый тренд на условия работы. Поэтому мы и поменяли подход к пространству. Мы хотим, чтобы в нашем хабе собирались художники, поэты, музыканты. Все небезразличные к Харькову люди. Чтобы эта локация стала точкой сборки для лучших камерных конференций, обучения или показов мод, – делится Александр Колб, директор маркетингового агентства Promodo, – идея такая, что приходишь и получаешь всё под ключ: свет, экраны, а у нас их сразу 4, мобильную сцену, хороший звук, удобную локацию и комфортное пространство на 100 посадочных мест или более камерные классы на 20-25 человек».

Идея создания такого пространства возникла у Александра шесть лет назад. Был запрос на локацию, где можно проводить камерные мероприятия как для IT-компаний, так и для партнеров, но подходящего помещения не было.

«Полтора года назад меня набирают из инфраструктурного комитета IT-кластера, и говорят, что есть интересная локация. Я пришел в нее – и сразу влюбился», – делится Александр.

Promodo Hub открыли в начале декабря. Кроме основного зала здесь есть небольшой – на 50 человек, кофе-поинт, отдельная зона с локерами и раздевалкой, а также мягкая зона, где можно посидеть на диване, выпить кофе и при этом наблюдать за тем, что происходит в основном зале.

Ивент-пространство Promodo Hub. Большой зал

Ивент-пространство Promodo Hub. Мягкая зона возле большого зала

«Тут у нас даже кастомные тремпеля есть (так называют плечики в Харькове – авт.), один в один как те, которые когда-то выпускала швейная фабрика Тремпеля», – рассказывает Александр.

На стенах – мурал от харьковского стрит-арт художника – Гамлета Зиньковского и коллекция работ 27 харьковских художников, которую собрал Роман Минин.

Ивент-пространство Promodo Hub. Мурал от Гамлета Зиньковского

Хаб плавно перетекает в офис, где в каждом отделе на стенах изображены работы Олеси Корниловой – харьковской художницы.

«Вот Салтовка (спальный район города – авт.), Круглый рынок, дом, в котором я жил. А вот и я, выглядываю из окна 9 этажа. На некоторых рисунках можно найти и известных харьковчан: Макса Розенфельда (экскурсовод – авт.) или Олега Дроздова (архитектор – авт.)», – показывает Александр.

За каждым отделом идет переговорка. Название каждой посвятили популярным харьковским местам встречи. Например, можно провести переговоры в 602 микрорайоне, изучая карту Салтовки не потолке.

Переговорка Госпром

«Это переговорка Госпром. Тут у нас ножки стола от настоящего кульмана (чертежный прибор – авт.), с завода столешница, горшки для цветов с подписью ДГП (Дом Государственной промышленности – авт.) и 3D-макет Госпрома», – рассказывает Александр.

Рассказывая о запуске хаба и работе офиса во время карантина, Александр говорит, что во внешней среде люди находятся еще в большей зоне риска, чем в пространствах такого формата. Здесь поддерживается гигиена, почти как в медицинских учреждениях.

«Человек – существо социальное. Общение в группах, коммунах, городах сделали из нас Homo sapiens, и эту сущность не искоренить за сотни лет. Запрос на общение остается, запрос на образование и обмен опытом остается, поэтому мы оптимистичны и смотрим смело в наше будущее», – делится Александр.

Гараж хаб

Гараж хаб – это платформа для людей, которые хотят делать что-то руками. Его история началась в 2014 году в арендованном гараже с буржуйкой на дровах. Там четыре студента паяли первых роботов и учились электросварке, тем самым решая свою «боль» заниматься любимым делом.

«У нас есть все инструменты, начиная c примитивных стамесок, ножовок, отвёрток и заканчивая компьютерно-управляемыми станками, 3D принтерами. Все оборудование, чтобы делать всё из ничего. У нас можно прийти как просто прийти, так и стать резидентом, чтобы делать свои проекты. Объединиться в команды, учиться друг у друга, делать коммерческие или социальные проекты, проводить мероприятия», – рассказывает сооснователь хаба, Роман Выдро.

«Самое главное, что у нас происходит, это магия на кухне. Синергия своих людей. Там ты берёшь какого-то безумного архитектора, музыканта, студента-недоучку и психолога, которые вместе пьют чай и у них рождается идея. И они вместе сразу идут в мастерскую за стенкой и воплощают это. Тут мы видим, как 15-ти летний подросток проходит через трансформацию и перешагивает свою беспомощность. Или как выгоревший бизнесмен или айтишник начинают создавать воздушного змея – свою детскую мечту», – делится Роман.

Резидентам хаба от 20 до 63 лет. По профилю и роду занятия, это очень разные люди, но их объединяют общие ценности и желание заниматься чем-то интересным. Благодаря этому в хабе реализуется множество разных проектов. Одни делают игрушки для детей, другие – медицинские скафандры, третьи – велосипеды из металлолома или программирует роботов.

«Один наш резидент в какой-то момент пришел в мусорным пакетом на голове и сказал: «Я переживаю за врачей. Хочу сделать для них маску». Он взял пакет, кулер от компьютера, баклажку и скотч. Так появился первый прототип скафандра для медиков. И после 4-х месяцев работы мы пришли к результату – созданию полнолицевой маски с принудительной фильтрацией воздуха, которая на испытаниях показала эффективность в фильтрации частиц, соразмерных с частицами вируса. Сейчас мы отгружаем их в 6 городов. А также готовим к публичному размещению инструкции, чтобы в подобных пространствах можно было изготавливать маски», – рассказывает Роман.

Роман вспоминает, что в разное время в хабе можно было видеть воплощение разноплановых проектов. Это и модель желтой коровы в натуральную величину, и робот на гусеничном ходу, предназначенный для строительного проекта.

«Всё это есть признак питательности. И такого термоядерного синтеза в действии не нужно бояться. Он является движущей силой в креативном пространстве типа нашего», – говорит Роман.

На данный момент в хабе все массовые мероприятие, концерты – приостановили работу. В пространстве находятся только резиденты, около 10-ти человек. «Последний год мы больше в дремлющем состоянии. Держимся на плаву. Не выходим в минус финансовый. Но я очень надеюсь, что мы вернемся к более нормальной и легкой форме существования», – говорит Роман.

Как рассказывает Роман, сейчас Covid-19 проверяет на устойчивость подобные пространства. «Мейкерство и возможность создавать вещи где угодно и из чего угодно, это вещь которая в принципе переживет любой экономический кризис. Это низовая история, она не может быть неустойчивой. Ведь любая группа студентов практически с нулевым бюджетом может делать абсолютно всё что угодно, в любом арендованном гараже».

«Мы видим, что подобные пространства будут развиваться. Турбулентность, как есть сейчас, толкает людей на поиск нового. А новое хобби может перерасти в профессиональную работу. Сейчас такие мастерские, это пробирка для творческого процесса, который раньше в принципе был невозможен. Стартаперу не нужно сейчас идти на завод, если ему нужен разовый прототип, он может сделать это у нас, чтобы понять, стоит двигать это дальше или нет», – рассказывает Роман.

«Прошлым летом, к примеру, мы делали 2-х месячную практику для студентов, которые учатся на программистов, математиков или занимаются наукой. Мы хотели, чтобы у них была возможность попробовать свою специальность руками, понять какая она, а не просто красить бордюры и за это получить бумажку с печатью. Тут у них была возможность реализовать проекты в мастерской, которая полностью для этого приспособлена, вместе с такими же ребятами, как и ты. И кто-то освоил 3D принтер первый раз, кто-то работал с деревом или макетами», – делится Роман.

По словам Романа карантин не забрал у постоянных резидентов возможность создавать, а наоборот, показал востребованность тех, кто занимался инженерной разработкой.

«Мы не ощутили какого-то удара, который был бы для нас непреодолимым. Да, сейчас нет той атмосферы, когда человек приходит с улицы, у него чешутся руки и он за несколько недель у тебя на глазах и меняется и создает, к примеру, первые ложки из дерева», – уточняет Роман.

Сейчас Гараж Хаб работают над упрощением порога входа людей в мейкерство. Они запустили платформу Yak.Today, на которой делают подкасты с успешными бизнес-мейкерами. Также размещают инструкции о том, что можно делать руками дома во время карантина или локдауна.

Роман с командой подводит итог, что в первую очередь важна любовь к процессу, ведь она единственная оправдывает любой результат. «Она была у нас, когда мы топили буржуйку, есть они и сейчас. И мне очень хочется, чтобы никому не приходилось топить буржуйку и греться с ней в обнимку долгими зимними вечерами в арендованном гараже, для того чтобы заниматься любимым делом. И вот эти креативные площадки, они как раз о том, чтобы заходить в ранее недоступные пространство возможностей с минимальными финансовыми вложениями».