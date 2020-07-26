Это невероятно, и это произошло. Мария Грация Кюри представила круизную коллекцию дома Dior в условиях максимально приближенных к докарантинным, использовав для этого площадь собора в Лечче. До сих пор модные кутюрье показывали свои работы только онлайн.

Коронавирус и карантин, с ним связанный, если и не заставили людей пересмотреть взгляд на мир и в корне изменить свои привычки, то наложили на них существенные ограничения. Так же как три месяцев локдауна ограничили их экономические возможности. В частности, и на приобретение брендовых вещей.

Модные дома, оказавшись на карантине, быстро изменили стратегии. Кто-то начал выпускать маски и дезинфекторы, кто-то медицинские костюмы, но все посчитали деньги, и решили уже не выпускать по 10 коллекций в год.

Так, креативный директор Gucci Алессандро Микеле объявил, что бренд сократит количество коллекций в год с пяти до двух – и перестанет делить их на весенне-летние, осенне-зимние, круизные и предсезонные.

«Мы зашли слишком далеко. Наши безрассудные поступки сожгли дом, в котором мы живем. Мы считали себя отделенными от природы, чувствовали себя всемогущими … Столько возмутительной жадности заставило нас потерять гармонию и заботу, связь и принадлежность », – пояснил он свою позицию во время конференции.

Микелли предложил своим моделям побыть и режиссерами, и фотографами. Поэтому те делали фото в привычных условиях, просто в вещах осенне-зимней коллекции.

А вот свои часы бренд представил не в экзотических локациях, и на моделях, а на фресках и мультяшных героях.

Впрочем, ориентируясь на коллег, Микеле все же выпустил круизную коллекцию. Она стала завершающим элементом рассказа модельера об изменениях мира моды. Так, сначала в феврале Микеле показал гостям через дистанционные перегородки, как проходит подготовка к шоу. В мае дал своим моделям возможность самим делать снимки. А вот теперь в капсульной коллекции с говорящим названием «Эпилог» показал ее на тех, кто ее создал.

Поэтому в 20-минутном ролике появились режиссеры Акинола Давиес, Дамьяно и Фабио Дьиноченцо, дизайнеры Дебора Сманиотто, Флавия Колатина, Даниэле Гранде, Беатрис Джанни, Шен Уилсон, фотограф Алек Сот и сам Алессандро Микеле.

Виржини Виар планировала снимать круизную коллекцию Chanel на Капри, но вынуждена была ограничиться пространствами парижской фотостудии, где фотограф Карим Садли создал иллюзию островного заката для «Прогулки по Средиземноморью».

Виар тоже создала коллекцию в духе осмисленности, так чтобы она поместилась в легкий чемодан. Вещи в ней универсальные и легко комбинируются. Длинная юбка становится платьем, шифоновый жакет можно надеть на купальник, а вечером пойти в ресторан, или же использовать как домашнюю одежду.

Николя Жескьер в круизной коллекции Louis Vuitton вообще сыграл на противоречии и снял ее в интерьере офиса.

Своим курсом дизайнер провозгласил путешествия внутрь себя и собственное прошлое. Хотя некоторые воспоминания явно вышли за пределы одной жизни и зацепились своими воротниками за времена мушкетеров. Как и в силуэты тех времен, но при этом сами вещи выглядят очень футуристично. Впрочем, Жескьер играет с нами, как играют нашими жизнями обстоятельства. Поэтому главным атрибутом коллекции становятся карты.

На этом фоне круизная коллекция Dior выглядела максимальной данью традиции. Впрочем, такой она и есть. Мария Грация Кьюри после знаменитой коллекции для Valentino 2015, где многие видели украинскую вышиванку, снова вернулась к своим итальянских источникам – традиционным ремеслам родной Апулии.

Апулия – это южный регион страны, на карте это именно каблук итальянского сапога. Когда-то именно отсюда древний Рим вел основную торговлю зерном. И поэтому колосьев на одежде и аксессуарах Марии Грации достаточно. Как и традиционных для Dior полевых цветов (они постоянно «прорастают» в коллекциях как отголосок знаменитого платья самого Кристиана Диора), изготовленных из тонкого кружева или вышитых на тюли. И рядом с этой невесомостью Мария Грация Кюри ввела в коллекцию грубые ткани ручной работы.

В прошлом году свою круизную коллекцию дизайнер представила в Марокко и вдохновлялась африканскими мотивами, культурой и проблематикой. Тогда слоганом для своих футболок она взяла фразу Тахара Бенжеллуна «Culture teaches us to live together, teaches us that we’re not alone in the world, that other people have different traditions and ways of living that are just as valid as our own» ( Культура учит нас жить вместе, учит нас, что мы не одни в этом мире, у других людей свои традиции, свой образ жизни, и они имеют на это право, как и мы).

В этом году лозунг коллекции уже не про понять чужую культуру, а суметь сохранить свою. Ткани для коллекции созданы фондом Le Costantine. Ее основательницы – две сестры, которые уже 40 лет учат молодежь традиционному ремеслу ткачества, сохраняя местные традиции. Поэтому коллекция получилась очень экологичной и в духе времени, напоминающего о необходимости бережного отношения к природе.

А вот Fratelli Parisi, которая обычно занимается освещением праздников в Лечче, на этот раз делала иллюминацию для шоу.

Ну а Пьетро Руффо создал для коллекции 250 иллюстраций, вдохновленных книгой De Florum Cultura Джованни Баттиста Феррари 1638 года.

Традиционный выход моделей Мария Грация Кьюри соединила с танцами местных ансамблей. Поэтому праздник получился на славу. Хоть и без зрителей.