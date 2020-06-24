Если вам стало казаться, что Киев с каждым годом становится грязнее, то вам не кажется.

Стены столичных зданий действительно покрываются все большим количеством граффити и объявлений, подземные переходы полные мусора от нелегальной торговли, а с арок и переулков несет мочой. И это все делают не только представители преступной власти своим бездействием или небрежностью, но и люди, живущие рядом с нами, так называемый “простой народ”.

Представителю простого народ Васе кажется, что он сложный или по крайней мере не такой как остальные, поэтому Вася ночью берет баллон и рисует граффити в подземном переходе.

Представителю простого народа Петру лень искать мусорщик, чтобы выбросить бутылку от пива, которую он употребил после рабочей смены, поэтому Петр оставит бутылку под нарисованным граффити, предварительно засунув внутрь салфетку. Баба Маня, торгующую цветами в этом переходе, уже не понесет мусор в бак, а оставит его там же, рассуждая, что и так сойдет.

Front-end developer Николай, идущий ночью этим переходом, уже не зайдет в ближайшее кафе, чтобы отлить, а сделает это среди мусора и грязи.

Что получим в итоге? Правильно, замусоренное и загаженное место, куда даже днем ​​будет противно зайти. Из за маргинализации жителей произойдет рост уличной преступности, и так будет продолжаться, пока весь город не поглотит хаос.

Любознательные читатели могут прочитать в Википедии о теории разбитых окон и к чему приводит грязь и мусор на улицах.

На вопрос “Что я могу с этим сделать?” есть только один ответ – взять и убрать за собой.

В конце мая мой товарищ выложил в Facebook видео, где он снял, в каком ужасном состоянии находится подземный переход под площадью Льва Толстого. Я заметил, что его в принципе возможно привести в человеческое состояние, поэтому за свой счет мы приобрели бензиновую мойку высокого давления, моющие средства, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты и в последний день перед открытием метрополитена, рано утром мы начали нашу уборку.

Водой нас обеспечил ресторан Mcdonald’s, расположенном рядом, в очередной раз подтвердив, что он является последней надеждой каждого украинца.

Несмотря на то, что метро еще не работало и переход в воскресенье утром был практически безлюдным, шум мойки не остался незамеченным. Возле нас остановилось служебное авто коммунального предприятия, на балансе которого, собственно, и находился этот переход. Приехавшие, ничего не объясняя, вызвали полицию, а потом доказывалиа, что наша уборка является незаконной. Правда, сотрудники патрульной полиции и Киева, которые прибыли на вызов, были другого мнения. Они поблагодарили нас и предложили продолжить в будний день, чтобы шум двигателя не мешал жителям окружающих домов. Переход действительно был очень грязным, поэтому мы еще два раза приезжали на его уборку. Правда, в переходе на полную идет нелегальная и полулегальная торговля, поэтому, пока она там есть, к сожалению, мусор и антисанитария там будут всегда.

Всего было обнаружено много системных проблем (они есть и во многих других киевских переходах):

– практически весь нижний ряд плит травертиновой облицовки стен перехода поражен грибком, поэтому отмыть его невозможно. Черная плесень повредила внутреннюю структуру камня, сделав его пористым и хрупким. Эти плиты проще заменить и ухаживать, чем отмывать.

– дренаж перехода не просто плохой, его нет. Я не верю что его и не было, очевидно, что после последних “ремонтов” и укладки асфальта дренажные решетки были обустроены на возвышениях, поэтому дождевая вода и вода от моек попадает куда угодно, только не в канализацию. Кстати, самая низкая точка подземного перехода – это вход в ТРЦ Метроград, с чем его и поздравляю. Если в этом году случится ливень подобный тому, что был в августе 2018 года, Метроград постигнет судьба Гулливера.

– отверстия дренажных решеток забиты грязью и мусором, который образуется от жизнедеятельности торговцев цветами и другим хламом.

– отмыть переход полностью сейчас невозможно как раз из-за наличия множества торговых лотков, а также продавцов цветов, которые работают круглосуточно.

Кроме самого перехода, мы отмыли каменную облицовку стен наземного входа в метро “Площадь Льва Толстого”, культового места для многих киевлян. Своим примером наша команда поощрила и работников метрополитена, поэтому вход на станцию ​​теперь убирается регулярно.

Посты в Facebook о нашей уборке вызвали интересную реакцию. Большинство киевлян горячо поддержала нашу инициативу. Показательными были комментарии тех, кому это не понравилось. Они доказывали, что наша уборка была самовольной, что это анархия и незаконное вторжение, что мы не должны делать работу коммунальных служб, обвиняли нас в дешевом хайпе и прочем. Показательно, что все комментаторы живут при этом за рубежом, судя по их профилю, но при этом знают лучше всех, как киевлянам следует наводить порядок в своем городе.

Отдельная тема – это арки и проходы во дворы в центре города. Сейчас они фактически выполняют функцию общественных туалетов.

Нашему сообществу на данный удалось отмыть арку на Большой Васильковской, 22 (так называемый Еврейский дворик) и арку на улице Прорезной, 8 При уборке на Большой Валилькивський мы пришли к выводу, что до нас здесь убирали не менее 15 лет назад, судя по тому , что мы нашли в мусоре 3,5 дискеты. На следующий день, кстати, коммунальщики также наведались в этот двор и закрасили граффити на стенах.

Асфальт в арке на Прорезной, 8 (дом Киевметростроя), до и после уборки

Остатки мочи здесь были повсюду, буквально в каждом углу. Усугубляет ситуацию и отсутствие дренажа внутри арки, поэтому мочевые лужи никуда не стекают, а остаются под открытым небом, излучая вонь, от которого хочется убежать подальше.

Моча отдельных представителей народа настолько химически агрессивная, что проела в асфальтовом покрытии настоящие русла.

Следует отметить, что отмывали мы на Прорезной только асфальтовое покрытие, так как штукатурка стен находится в аварийном состоянии и ее будут восстанавливать, поэтому стены скоро также будут красивые и чистые (в здании сейчас проходит капитальный ремонт).

Здесь я часто слышу возражения, мол, люди ходят отлить в уголок посреди улицы, потому что нет достаточного количества туалетов, “сначала постройте мне бесплатные туалеты через каждые 50 метров, с горячей водой и бумагой Zewa и доплачивайте мне за то, что я буду туда ходить, и тогда я подумаю”.

Здесь, во-первых, следует отметить, что многие наши граждане живут по принципу “не прекращу делать плохое, пока (подставить нужное)”. Не прекращают давать и брать взятки, пока не сидит условный Ахметов, не прекращают парковаться на газонах и тротуарах, пока им несчастным не построят бесплатные паркинги … Можно продолжать бесконечно.

Во-вторых, проблема как раз не в отсутствии общественных туалетов. В обоих описанных случаях (на площади Льва Толстого и Прорезной) рядом с каждым местом нашей уборки было несколько туалетов, находящихся внутри кафе и ресторанов. Я специально общался с владельцами заведений – никаких препятствий, чтобы воспользоваться их теплым удобным туалетом нет. Проблема исключительно в головах уличных ссыкунов – они просто не хотят заходить внутрь и спрашивать, где тут туалет.

В-третьих, это проблема интернациональная, не следует думать, что за рубежом живут какие-то другие люди. Но там к этому подошли креативно.

Путешествуя по Европе, я заметил, что в городах с большим количеством туристов в закоулках становлюють вот такие конструкции-антиобсцикайкы (фотография 1 – Венеция, фотография 2 – Амстердам).

Если какой-то питекантроп вдруг найдет уголок с такой конструкцией, то, во-первых, он будет светить своим богатством наружу, потому что не сможет надежно укрыться в тени, а во-вторых, все внутренние жидкости тут же попадут ему на штаны.

Нам стоит перенять европейский опыт.

Конечно, весь город отмыть не получится. Но, по крайней мере, стоит это сделать в центре, который является визитной карточкой Киева.

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