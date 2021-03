Когда только начинался психоанализ, то все говорили о истеричках. Сейчас, в основном говорят о нарциссах. Почему вдруг стал преобладать этот психотип? Или о них просто больше говорят?

Нет, это правда. Это такое время, которое более конкурентное, более нацелено на успех и достижения. Это такие характеристики нарцистической личности – потребность в признании. Поскольку мы взяли от Америки не только кока-колу и джинсы, а еще The best, The fast, The number one, то из-за этого и нарциссических личностей современный мир производит большее количество.

Насколько на это влияет то, что в нашем обществе больше нет сильных этических конструкций, ослабевает религия и есть большой запрос на общественную любовь и популярность благодаря соцсетям?

Динамика нашего социума является очевидной. В Советские времена тоталитарное государство требовало не уникальность, а одинаковость, типичность. “Я, ты, он, она – вместе дружная семья. Прежде думай о родине, а затем во себе”. Запросы тоталитарного режима были на послушных, не особо индивидуализированных, на довольно прогнозируемых граждан. И тогда понятно, что с ними делать, как себя вести, и самое главное – легче контролировать. Сейчас качели двинулись в другую сторону, и мы все стали индивидуалистами, неповторимыми, уникальными. Соответственно, все что диктуют соцсети, инстаграм и другие виртуальные современные пространства, это как раз демонстрация собственных достижений, успехов и т.д. Поэтому это такое динамическое время, когда с одной стороны мы имеем полярность в сторону индивидуализации, вот этого такого конкурентного – заявить о своем совершенстве, успешности, о своей лучшести или превосходстве над другими, а с другой стороны, если это делают все, то и ты становишься таким как все.

Какие еще психологические особенности нашего времени? Кажется, появилось больше гиперактивных людей? Почему так?

Если мы говорим о мире, каков он есть в XXI веке, то это действительно гипердинамический и гиперфункциональный, гиперконкурентный мир. И ответ очень-очень прост. Ранее человечество жило медленно, со скоростью 5 км в час, когда была пешая ходьба, затем – 10 км в час, когда вылезли на лошадь. Мир настоящего живет на бешеных скоростях. Мы должны не только Fast food, Fast life, а все остальные также должны ускорять. Обычный нормальный помидор созревает полгода. Сколько созревают все современные гиперстимулированные овощи и фрукты? – Несколько месяцев. Обычную нормальную свинью раньше растили полтора года, и тогда резали. Сколько живут современные свиньи на добавках? – Несколько месяцев. И эта гиперстимуляция различных аспектов жизни, она одновременно делает человека частью этих процессов. Раньше дети росли на том, что полгода учили буквы, год в первом классе была каллиграфия, когда они просто учились писать крючочки и кружочки, а сейчас мы уже видим самые маленькие сидят в гаджетах, которые предлагают – скорее, успешнее, next level, next level, next level. Таким образом, если ты живешь со скоростью 200 км / ч, то ты конечно будешь за один час в 200 км от того места, откуда ты стартовал, но все что по дороге – ты проскочишь. Ты не почувствуешь, как пахнет цветок, не увидишь как журчит ручей, или как птичка садится на гнездо, потому что ты несешься. Поэтому это такие признаки современной жизни, гипертехнологичной мотивации, и последствия этого совершенно очевидны.

Что делать родителям, если ребенок гиперактивный?

Для начала следует понять какая у него гиперактивность. Потому что если это приобретенная неусидчивость, приобретенная неконцентрированисть внимания, тогда это можно корректировать. Если за этим стоят какие-то органические причины, преобладание процессов возбуждения над торможением, тогда это немного другая гиперактивность.

Поэтому для начала необходимо просто обратиться к специалистам. Если это нечто корректируется без медикаментов, то значит начать такие коррекционные занятия с ребенком, учить его сосредоточиваться, занимать ее внимание, а не заменять себя гаджетами и гиперстимулювальнимы игрушками. Но если мы говорим о том, что там есть какие-то органические причины, тогда нужны специальные препараты и медикаментозное сопровождение.

Еще одна характеристика нашего времени – детей часто очень плотно загружают различными дополнительными кружками – от спорта до языков и математики. Как понять, что ребенок перегружен, если она не жалуется?

Детки всегда имеют пытливый и познавательный интерес. Это специфика детского возраста. Однако, если бы у ребенка был выбор, то он пробовал бы заниматься музыкой, когда ему надоедало, она перестал бы это делать и шел на другие кружки – авиамоделирование, гимнастику, балет или шахматы. И уже потом решала, хочет она дальше это делать или нет. Если ребенок имеет выбор, то что он имеет много интересов – естественно. Даже когда вы вспомните свое детство, сколько раз в день ребенок менял то, что ему интересно? Он прыгал в классики – это было до тех пор, пока ему было интересно это делать, потом он играла в прятки, ездил на велосипеде, потом он играла в бадминтон, потом он делала что-то с другими детьми по-другому. И эти изменения помогали реализовывать вот этот познавательный интерес. Были ли такие дети, которые были более сосредоточены на одних занятиях? – Были. И это было ни лучше, ни хуже, это было просто по-другому.

Тогда руководствовались на самом деле только одной причиной – собственным выбором ребенка. Сейчас за ребенка выбирают другие, за него решают родители. Это как раз тоже стало нарциссическим разрешением не самих детей, а их родителей. Если у меня сын, который знает пять языков, тогда я кто? – Я отец такого шикарного сына. Или моя дочь танцует во многих местах. И тогда я кто? – Я мать такого талантливого ребенка. Однако, является ли это действительно интересами и потребностями самих детей? Всегда вопрос, почему дети не жалуются, значит всего-навсего или их страх, или зависимость.

Поэтому надо позволить детям иметь больше свободы, чтобы у них был их собственный выбор, а не то, что за них решат сами родители. Фактически тысячелетиями происходило делегирование ответственности в период взросления ребенка. Ответственность за выполнение уроков, и вели его в школу один раз – первого сентября. Далее это становилось его ответственностью. Ребенку делегировала ответственность за уборку его комнаты, за выполнение им уроков, и это становилось ее обязанностью, и это делало его автономным, независимым и тем, кто самостоятельно мог с чем-то справиться. Сейчас возят в школу до какого возраста? Репетиторов начинают нанимать с какого возраста? Поэтому ясно, что дети зависимы, а не автономны. Однако все это диктуется требованиями времени.

Еще один признак нашего времени, у людей стали чаще случаться панические атаки. У них есть какая-то общая причина или это все индивидуально?

Паническая атака это всего-навсего проявление тревоги, проявление страха. И сам по себе страх – это инстинкт самосохранения. Он нужен, он важен. От страха мы не скачем под колеса машин, от страха мы не бросаемся с балконов. Но вопрос в дозе. Норма страха дает безопасность живому существу. Однако, когда страха много, тогда он становится не спасением, а препятствием. Поэтому паническая атака, это фактически тогда, когда страха много.

В современном мире больше тревоги, неопределенности. А основа психического здоровья – стабильность. Если машина едет по трассе с одинаковой скоростью, на одинаковой передаче, то она, к примеру, потребляет 7 литров топлива на 100 км. Однако, та же машина по городу будет брать в два раза больше. Почему? Ведь топливо то же , и машина и двигатель те же, а количество потребления увеличились? Потому что езда не предсказуемая, непрогнозируемым, экстремальная. Здесь вас подрезают, здесь вы стоите в пробке, здесь хотите проскочить на светофоре.

Вот такая непредсказуемость и увеличивает количество энергии, которую вы тратите в автомобиле. А с психикой все так же. Стабильность – основа психического здоровья. Если бы ваша жизнь была спрогнозированной, предсказуемой, понятной, тогда и потребности в страхах были явно меньше.

Сейчас в садике дети уже смотрят какой курс доллара до обеда, какой после обеда. То есть мы имеем мир много вариантный, мало прогнозируемый, не слишком предсказуемый. Это повышает количество страха и тревоги, как любая неопределенность и непредсказуемость. Это требует большего количества средств контроля.

Например, в советском детстве все ездили на море. Как это выглядело? Приобрели билеты в кассе туда и обратно, и две недели отдыхали дети, взрослые. Не все имели домашние телефоны. И хорошо если звонили раз за это время. Но все были спокойны, и те которые уехали на отдых, и те которые остались дома. Через две недели вы возвращались. Родные встречали вас с цветами, а вы им арбуз привозили. Попробуйте сейчас поехать на море и один день не позвонить близким, не сказать, что с вами все в порядке. Что с вами случится? Вот вам и ответ о паническом состоянии, о панических атаках. Большее количество тревоги, напряжения, проявляется в том, что увеличивается количество панических атак и состояний.

От такого стресса и напряжения люди все чаще жалуются на профессиональное выгорание? Многие при этом считают, что нужно менять работу, или даже профессию. А может, все же для начала стоит попробовать полноценный отпуск с выключенным телефоном и без соцсетей?

Абсолютно подходящий термин – психоэмоциональное выгорание. Это термин синдрома хронической усталости конца XX начала XXI века. Мы знаем, что наибольшее количество антидепрессантов на планете употребляют наиболее развитые индустриальные государства. Самые экномически успешные, благополучные, быстроразвивающиеся и технологичные страны. Америка, Северная Европа. Почему? Есть старая ирландская поговорка: “Жизнь слишком коротка – живи медленно”.

Стометровку можно пробежать с максимальной скоростью, но так можно пробежать лишь 100 метров. Если же мы хотим бежать марафон, то его бегут медленно, но так можно пробежать 42,5 километра. Ответ очень прост, когда мы работаем на максимуме своих возможностей, ресурсов и сил, то так можно работать не очень долго. Когда мы работаем стабильно и сбалансировано, то так можно работать всю жизнь. Как мы говорили в начале, современный мир заточен на максимальную производительность и эффективность. Поэтому пробежать более 100 метров с такой скоростью нам не удастся.

Сам термин психоэмоциональное выгорание был диагностирован на трех группах медсестер. Первая группа, это были медсестры, которые хорошо делали свое дело, выполняли все, что должны были выполнять, но не переутомлялись. Вторая группа – медсестры, которые были прекрасными работницами. Они очень тщательно все делали, оставались более чем надо, заботились о своих пациентах, которые их не отпускали и говорили как они бесконечно им благодарны. Третья группа – были равнодушные и безответственные. В какой группе был диагностировано психоэмоциональное выгорание? – Как раз во второй категории медсестер.

Потому что когда мы истощаемся, отдаем больше, чем нужно, тогда мы остаемся опустошенными, безресурсными. Если мы отдаем только то, что должны отдавать, то это 8 часов работы, а потом у нас будет 8 часов сна. Почему на всех советских заводах и фабриках висели “Баланс труда и отдыха”? Потому что человек биологическое существо, у него есть чередование фаз: мобилизация – когда он активен, энергичен, действенен, и демобилизации – когда ему нужен отдых и покой.

Нужно сбалансировать свою деятельность. Почему так много есть современных корпоративных мероприятий о тайм менеджменте, эффективной организации труда, правильном распределение обязанностей? Для того, чтобы этот баланс можно было выравнивать. Потому что у загнанных лошадей есть два варианта развития событий. Первый – загнанных лошадей пристреливают, и второй более правильный – загнанную лошадь не подгоняют.

Мы все злоупотребляем зависанием в соцсетях. Однако некоторые сейчас все чаще жалуются на агрессию. Это следствие ковидних изоляций, или в соцсетях агрессию проще выражать?

Это не либо то, либо другое – это и то, и другое. Часть этого напряжения, агрессивности, – это действительно следствие изоляции, того что мы не можем иметь ресурсов как притока, так и утечки. Река которая течет, она имеет чистую воду. Есть ручьи которые в нее впадают, а есть еще место куда она вытекает. Если озеро стоячее, система замкнута, то оно саморазрушается. Все хорошое мы можем получить внутри системы, но на все плохое, агрессивное, неприятное – мы также отреагируем внутри. Все средства косвенного реагирования, все игры-стрелялки, которые предлагаются детям или взрослым, они дают возможность канализировать свое состояние, но они также гиперстимулируют агрессивность. Там как раз агрессивность и культивируется. Поэтому это палка о двух концах. С одной стороны это поможет разрядиться, но с другой стороны, можно получить еще больше, поскольку это там культивируется и пропагандируется.

Кажется сейчас все увлечены психологией, но стало ли существенно больше работы у психотерапевтов? Или у нас в терапию идти все еще не модно?

С одной стороны, это новый товар на рынке услуг и это хороший товар, ведь гигиеной тела люди пользуются давно.

Мы идем к парикмахеру не потому, что у нас дома нет ножниц или зеркала, или идем на маникюр, не потому что не умеем ногти постричь, а потому, что специалиста учили это делать правильно, качественно и эффективно. Он имеет опыт и это его ремесло, и он видит это объективно и со стороны. Если мы будем стричь челки сами, мы будем видеть только свой лоб, а парикмахер еще видит затылок, уши, сверху и снизу. Так же и с психотерапией или психологией. Это та же гигиена, только не тела, а души. Однако, если к парикмахеру нас привела наша мама, нашу маму завела бабушка, бабушку завела прабабушка, то к психологу, скорее всего, ваша бабушка не ходила.

Поэтому, с одной стороны, это новый товар и он приобретает все большую популярность и спрос, с другой стороны, это действительно на злобу дня. Прогресс означает совершенный сервис нужд. Когда-то люди ездили на лошадях, а сейчас на машине явно комфортнее. Раньше люди ходили в кирзовыхя сапогах – сейчас современная обувь однозначно удобнее и гигиеничнее. Так же и здесь. Люди хотят решать свои проблемы, это делалось тысячелетиями, однако сейчас есть вещи, которые могут удовлетворить те же потребности лучше. То же и с популярностью психологии, психотерапии. Это лучший и прогрессивный способ решения душевных потребностей человека с помощью специалистов.

С другой стороны, у нас нет закона о психотерапии? Нужен ли он, чтобы защитить клиентов и психотерапевтов?

Да, и этот закон уже прошел свое предварительное оформление, первый этап обсуждения и чтения, и по состоянию на сейчас он отправлен на доработку. Через некоторое время он так или иначе появится в нашем обществе также. Часть европейских стран такие законы уже имеют, приняли их много лет, как к примеру Австрия или Германия. Часть из стран все еще их не приняли, или готовятся принимать. К примеру закон о психотерапии во Франции и Англии приняли позже. Во многих странах социалистического лагеря его нет до сих пор. Поэтому это актуальная на данный момент необходимость – регулирование психологической и психотерапевтической помощи. Уже идут усилия в этом направлении. Это вопрос времени.