Владимира Зеленского убеждают в том, что выход из кризиса его президентства состоит в альянсе с этой старой вертикалью. Переговорщиком от которой, скорее всего сейчас выступает Сергей Левочкин

На днях руководство партии Зеленского “Слуга народа” выступило с заявлением о полной и безоговорочной победе на местных выборах. В подтверждении этого факта номинальный глава партии Александр Корниенко привёл собственную статистику о том, что партия взяла наибольшее количество мандатов по всей Украине.

Между тем, интересен не просто тот факт, что безотговорочную победу Зеленского невозможно было продемонстрировать более традиционными поствыборными рейтингами — слишком скромными оказалось результаты партии власти в крупных городах и областях, сколько тот факт, что сам Зеленский не сильно поверил в победу.

Сразу же после выборов в отставку был отправлен курировавший выборы заместитель главы ОП и любитель фотографий со священниками московского патриархата Сергей Трофимов. Так же были уволены некоторые главы областей. Политические наблюдатели гадали — какие же новые, мотивированные и прогрессивные лица придут на замену неумехам. Кто же будет от имени президента разгонять застой украинского политического болота? Ответ мы получили на этой неделе.

На данный момент Кабинет министров согласовал для Владимира Зеленского кандидатуры на посты глав Одесской и Сумской администраций. После чего последовала мхатовская пауза и состояние тотального шока.

Главой Одесской области может стать Сергей Гриневецкий. Молодым политиком Сергей Рафаилович был еще в конце 80-х, когда возглавлял одесский комсомол. Новым лицом Гриневецкий мог считаться разве что в парламенте третьего созыва. С тех далеких пор он успел еще дважды побывать депутатом – членом фракции Владимира Литвина и членом “Партии регионов”.

Главой Одесской ОГА с 1998 по 2005 годы – во времена Кучмы. Сергей Рафаилович был, мягко говоря, не чужд русскому миру. В 2003 году он совместно с губернатором Орловской области РФ возглавил российско-украинскую организацию “Содружество регионов”. Был членом группы дружбы с РФ св парламенте. После 2014 года был неоднократно замечен в Москве. Более того, Сергей Гриневецкий был делегатом так называемого Северодонецкого съезда в 2004 году. Сепаратистского сборища, собранного теряющим власть из-за Оранжевой революции Виктором Януковичем. На съезде, в том числе, были провозглашены планы по созданию отдельного украинского государства Юго-Востока со столицей в Харькове. Сейчас входит в партию мэра Одессы Геннадия Труханова “Доверяй делам”.

Для Сумской области Владимир Зеленский подобрал чуть менее известное, но далеко не такое новое лицо и совершенно не проукраинское лицо. Василий Хома был помощником Кушнарева в Харькове. Баллотировался в парламент от партии СДПУ(о) Виктора Медведчука. В 2010 году курировал Харьков в предвыборной кампании Виктора Януковича. А потом был заместителем главы ХОДА товарища Добкина. Как остроумно подметил в одной из своих публикаций политолог, сумчанин Виктор Бобыренко: “Быть заместителем у Добкина – уже диагноз”. Некоторые комментаторы обвиняли Хому в причастности к сумскому и харьковским Антимайданам.

Стоит особо упомянуть о том, что продемонстрировать свой мощный кадровый потенциал Владимир Зеленский решил прежде всего в Одессе и Сумах. Двух областях, в которых особо остро стоит вопрос о противодействии русскому миру. Одесса до сих пор является основным регионом для операций российских спецслужб и одной из главных целей России в штабных играх по оккупации Украины. Сумы же – область приграничная. Область, в которой украинские военные склады находятся в 40 километрах от российской границей. Область, в которой сильны позиции нардепа Андрея Деркача, человека которого Госдеп США вполне открыто называет российским шпионом за раздутую им кампанию по раскручиванию так называемых “пленок Байдена”.

Интерес самих будущих назначенцев объяснять не стоит. Для них – людей, которые потеряли всякую надежду на возвращение во власть после 2014 года, выписанный Владимиром Зеленским билет – способ личного реванша. Более глобален вопрос о том, зачем самому Владимиру Зеленскому необходимы такие попутчики – люди, с активной антигосударственной позицией? Люди, которые были готовы продать Украину России по сходной цене еще в 2004 году?

Как уже неоднократно говорилось, Владимир Зеленский не особо обременен пониманием государственных интересов. Главный интерес Зеленского – он сам и его власть. Власть, которая из-за собственного непрофессионализма утекает из президентских рук. Свадебные фотографы и прочие новые лица оказались прекрасной предвыборной технологией.

Однако на практике они оказались не способными выстроить для Зеленского сколь-нибудь прочную вертикаль. Кроме того, неоднократно подмечалось, что внутренний мир Зеленского и его глубоко советское понимание самого процесса отправления власти частично роднит его не столько с Януковичем, сколько с Кучмой. Зеленский во многом – продукт именно кучминской эпохи. Эпохи иерархичности и исполнительности. Эпохи притворной многовекторности. Ну и эпохи, когда президентская администрация была местом олигархического арбитража.

Не верите? Посмотрите хотя бы на высказывания представителя Зеленского в Конституционном суде Федора Вениславского – который заявил, что Украине необходима президентская форма правления. Посмотрите на то, как Владимир Зеленский пытается бороться за свои полномочия с президентской же партией в парламенте. И вы увидите много пускай и карикатурных, но отсылок к концу 90-х – началу 2000-х. Отличие его от Януковича с аппаратной точки зрений состоит и в том, что за спиной Зеленского не стоит какой-то определенный клан с его вертикалями и кадрами.

А значит Зеленский вынужден думать над созданием своей вертикали с нуля. И в условиях постоянного конфликта Зеленского с условно проукраинской частью политикума – с традиционным лагерем национал-демократов, которые были у власти с 2014 по 2019 года, донорами для формирования его вертикали могут быть только такие вот люди, условно еще кучминского призыва.

Как и каждый зацикленный на себе человек, президент Зеленский не пытается рефлексировать над собственными ошибками. И скорее будет винить в своих провалах кого-то другого. Скорее всего он убежден в том, что все проблемы его президентства проистекают оттого и что его не слушаются. А значит, надо сформировать свою вертикаль из старых закаленных в боях аппаратчиков, которые могут быть лояльны к каждому, кто на данный момент занимает кресло президента. И в выборе между молодыми профессионалами, которые будут уважать институты и законы и старыми украинскими паразитами, привыкшими через лояльность к первому лицу обеспечивать рост собственного благосостояния, Зеленский выбирает вторых.

Владимира Зеленского убеждают в том, что выход из кризиса его президентства состоит в альянсе с этой старой вертикалью. Переговорщиком от которой, скорее всего сейчас выступает Сергей Левочкин – формальному члену ОПЗЖ, обязанному своей политической карьере как раз Кучме, а никак не Медведчуку, с которым у него тлеет многолетний конфликт. Отметим тут, что Гриневецкий считается близким именно к Сергею Владимировичу.

Не знаю кто и как продает легенду о нем, как о Кучме-2 самому Зеленскому. Но расчеты Владимира Александровича, конечно же, ошибочны. Для того чтобы стать условным Кучмой-2 надо обладать личными качествами Леонида Даниловича. Быть системным, любить власть, затевать интриги, говорить с каждым депутатом по отдельности, иметь навыки работы с кадрами. То есть, быть всем тем, чем Зеленский ни есть и не будет. К тому же, Владимир Александрович попросту не способен так много выпить.

Какие бы легенды Венского леса не рассказывало Зеленскому его частично пророссийское окружение, никакая аппаратная вертикаль ему не поможет. Люди, заходящие с подачи Зеленского во власть, будут действовать исключительно в своих интересах, рассматривая самого президента в качестве собаки, на шерсти которой можно комфортно проехаться до следующей, более жирной собаки. Они будут лояльны не государству и не первому лицу. А исключительно тому, кто спродюсировал их камбек во власть.

Людям, которые в свою очередь лояльны не Киеву, но Москве. Потому что за всей этой кадровой спецоперацией проглядываются уши страны-агрессора. И суть этой спецоперации – никак не в укреплении позиций президента-комедианта, а в перехвате у него реальных рычагов управления. Самому же Зеленскому этот условный “московский центр” готовит незавидную судьбу. Судьбу человека, на которого повесят будущую ответственность за масштабный кризис государственности и раскол страны. Как уже было проделано с Януковичем. Для полноты картины Владимиру Александровичу не хватает только собственного “Межигорья” и страусов. Потому что страусы на собственном приусадебном участке – это все, чем он сможет реально управлять в случае продолжения такой кадровой политики.