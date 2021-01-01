В этом году новогоднее поздравление Главы государства в формате "президент и дети" вызвало не только шквал критики и обвинений в манипуляциях, но и поток мемов о советах и педофилии.

#Буквы традиционно со всей заботой собрали по соцсетям самое смешное.

Поздравление президента длилось 14 минут и было оформлено в виде своеобразной сценки: президент заходит в зал, где его уже ждут несколько десятков детей, и рассказывает им об итогах года: пандемии, ситуации на Донбассе, кредитах для бизнеса, возвращении нацгвардейца Виталия Маркива и прочем.

Выглядело это приблизительно так:

Примечательно, что трогательное видео слили в Сеть за час до его трансляции на телеканалах. Слитый ролик от официального ничем не отличался.

Народный депутат от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар сразу отреагировала, обвинив президента в манипуляциях и использовании детей в качестве декорации. “Манипуляции всегда. Дети как декорация для эмоционального восприятия. Сериал форевер. С неким “сказочным визионером”, который хорошо оттренированным голосом рассказывает о гуманистических ценностях… Это сказка, которая так отличается от реальности”, — написала она. В соцсетях предположили: “выдавать игру и давить на соплю” — дань уважения КВНу.

В праздничном ролике Зеленский намеренно неоднократно подчеркивал, что его обращение отличается от традиционных обращений лидеров государств. Впрочем, немалому количеству пользователей соцсетей казалось (и не зря), что где-то что-то такое они уже видели… Чаще всего Зеленского сравнивали с его тезкой: Некоторые размышляли о том, что осталось за кулисами. В частности о том, удалось ли президенту убедить малышей хорошими новостями:

Другие намекали, что если и удалось, то ненадолго:

Кроме многочисленных ассоциаций с советскими временами, у некоторых новогодний ролик и более противоречивые ассоциации вызвал:

(Напомним, ранее НПО выпустил фильм “Покидая Неверленд”. В центре сюжета — версия о том, что легендарный певец Майкл Джексон был педофилом. В фильме рассказываются истории двух мальчиков 7 и 10 лет (сейчас им 37 и 41), которые дружили с Майклом, а затем обвинили его в сексуальных домогательствах. Семья Джексона судится с телеканалом).

Кто-то предсказывал, что обращение Зеленского лучше и не смотреть:

А кто-то убедился в этом в итоге:

Примечательно, что на этом фоне начали пользоваться популярностью старые и новые поздравления бывших президентов Украины.

В частности, звездой вечера для многих стал третий президент Украины Виктор Ющенко: