#Буквы традиционно со всей заботой собрали по соцсетям самое смешное.
Поздравление президента длилось 14 минут и было оформлено в виде своеобразной сценки: президент заходит в зал, где его уже ждут несколько десятков детей, и рассказывает им об итогах года: пандемии, ситуации на Донбассе, кредитах для бизнеса, возвращении нацгвардейца Виталия Маркива и прочем.
Выглядело это приблизительно так:
Примечательно, что трогательное видео слили в Сеть за час до его трансляции на телеканалах. Слитый ролик от официального ничем не отличался.
Народный депутат от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар сразу отреагировала, обвинив президента в манипуляциях и использовании детей в качестве декорации.
“Манипуляции всегда. Дети как декорация для эмоционального восприятия. Сериал форевер. С неким “сказочным визионером”, который хорошо оттренированным голосом рассказывает о гуманистических ценностях… Это сказка, которая так отличается от реальности”, — написала она.
В соцсетях предположили: “выдавать игру и давить на соплю” — дань уважения КВНу.
В праздничном ролике Зеленский намеренно неоднократно подчеркивал, что его обращение отличается от традиционных обращений лидеров государств.
Впрочем, немалому количеству пользователей соцсетей казалось (и не зря), что где-то что-то такое они уже видели…
Чаще всего Зеленского сравнивали с его тезкой:
Некоторые размышляли о том, что осталось за кулисами. В частности о том, удалось ли президенту убедить малышей хорошими новостями:
Другие намекали, что если и удалось, то ненадолго:
Кроме многочисленных ассоциаций с советскими временами, у некоторых новогодний ролик и более противоречивые ассоциации вызвал:
(Напомним, ранее НПО выпустил фильм “Покидая Неверленд”. В центре сюжета — версия о том, что легендарный певец Майкл Джексон был педофилом. В фильме рассказываются истории двух мальчиков 7 и 10 лет (сейчас им 37 и 41), которые дружили с Майклом, а затем обвинили его в сексуальных домогательствах. Семья Джексона судится с телеканалом).
Кто-то предсказывал, что обращение Зеленского лучше и не смотреть:
А кто-то убедился в этом в итоге:
Примечательно, что на этом фоне начали пользоваться популярностью старые и новые поздравления бывших президентов Украины.
В частности, звездой вечера для многих стал третий президент Украины Виктор Ющенко:
- В прошлом году Зеленский поздравил украинцев с новогодними праздниками вместе со звездами шоу-бизнеса, спорта и политиками. В своем обращении президент говорил о различиях между украинцами, которые не имеют значения, и об общих чертах, которые должны научить их жить вместе и уважать друг друга. Смотреть — здесь.