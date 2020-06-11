Карантин в Украине ослабляют, люди все меньше придерживаются социальной дистанции, забывают о масках или просто игнорируют их. А если и одевают, то часто носят их на шее, а не на лице. Потому что и так жарко: лето, жара. Но между тем коронавирусная инфекция никуда не исчезает: ежедневно в Украине фиксируют по 300-500 новых больных, а 11 июня зафиксировали очередной антирекорд.

По состоянию на утро 11 июня в Украине за сутки в Украине подтверждено 689 новых случаев заболеваемости COVID-19. Это самый высокий суточный показатель с начала вспышки в нашей стране, говорят в пресс-службе Минздрава.

Вероятно, следует ожидать не только вторую волну, но и третью и четвертую. Так будет до момента, пока не изобретут вакцину и когда нам удастся охватить прививками минимум 60% населення, говорит каже Игорь Заставный. Несколько лет назад врач попал по направлению впоселок Краковец Львовской области, где коренным образом изменил работу местной амбулатории. Сейчас Игорь Залоговый работает в Lviv Business School – возглавляет направление медицинского менеджмента и является соучредителем и семейным врачом в частной амбулатории.

О том, почему заболеваемость летом может возрасти, как долго мы будем жить в новых реалиях с COVID-19 и почему с послаблениями карантина не надо переставать носить маски – он рассказал #Буквам.



«Цифры по заболеваемости не падают, и всем надо быть особенно бдительными»

Игорь, сейчас часто говорят, что через несколько месяцев пандемии тестировать на COVID-19 надо и тех, кто мог переболеть раньше и не знал, что имел эту инфекцию. Как думаете, в этом есть какой-то смысл?



Я так понимаю, речь идет о иммуноферментном анализе на антитела, также известном как ИФА. Я не уверен в полной мере, что такое тестирование точно эффективно. Его цель -определить максимум граждан, переболевших если таких будет больше 60%, то можно начинать говорить о коллективном иммунитете – когда большинство переболело, а все остальные 40% находятся в относительной безопасности.

Но я думаю, что такого показателя можно достичь только благодаря вакцинации, а не количествутех, кто переболел. Ведь даже там, где больных было крайне много – в Италии, США, – количество больных не превышает 20-30%. Хотя мы все знаем, какая там была сложная ситуация. Поэтому этот анализ имеет применение, но он довольно ограниченный. Конечно, делать его проще и дешевле.

Относительно массового тестирования – сейчас уже чаще стали поднимать тему так называемого пул-тестирования. Этот метод – достаточно эффективный, я писал о нем на своей странице в Facebook. Для этого теста берут много образцов мазков из горла и носа, помещают до десяти таких образцов в пробирку, и также – в десять отдельных пробирок. Затем тестируют одну из них. Если видят там отрицательный результат, то все эти десять несут в архив. Если же этот первый дает положительный результат, снова берут с десяти пять, смешивают, вновь тестируют. Это экономит время и энергию. Такой метод был бы целесообразен, его следует делать.

Его уже где-то применяют?

По крайней мере во Львовской области начали об этом говорить и понемногу применять. Это экономит и финансовый, и человеческий ресурс. Потому что если взять, скажем, десять пробирок, и в них РНК возбудителя не проявляют, то ПЦР-тест проводят не десять раз, а один. Экономия десятикратная. Плюс – само тестирование проводят быстрее.

Сейчас, в новых реалиях, стоит изолировать действительно многих людей и останавливать работу крупных предприятий, где обнаружен вирус?

Об этом должны прежде всего говорить те, кто берет в таких вопросах на себя ответственность и принимает такие решения. По моему мнению, здесь целесообразна так называемая секторальная изоляция. Если на определенном предприятии обнаружили больных, надо изолировать или все предприятие, или так сформировать все процессы, чтобы людей можно было разделить на группы, которые не контактируют между собой. Во втором случае можно изолировать только группу людей.

В целом это огромный вопрос не только государственного уровня. Об этом тоже должен думать бизнес, об этом должны думать коммунальные предприятия на местах. Сейчас, когда цифры по заболеваемости не падают, и всем надо быть особенно бдительными. Человек должен и дальше придерживаться всех правил эпидемиологической безопасности, которые обсуждают с самого начала пандемии: носить маски, мыть руки и тому подобное. На уровне предприятия руководитель или ответственное особо должны обеспечить максимальную защиту работников – разделение на группы, чтобы не заразились все остальные. Бизнес должен позаботиться о средствах защиты работников. Надо наладить работу предприятия так, чтобы уменьшить риск инфицирования. К примеру, изолировать старших работников, входящих в группу риска.

Сейчас видим, что у нас изолируют целые области, где обнаружили очень высокий уровень заболеваемости. Это Львовская область, Черновицкая, это Киев.

Это правильное решение сейчас?

Я думаю, правильное. Это все же уменьшает шансы на распространение инфекции дальше. Не только на областном, но и на государственном уровне часто нужно принимать жесткие решения. Например, если где-то нужна секторальная изоляция и надо ограничить работу важного предприятия, то это надо делать. Здесь надо исходить из показателей заболеваемости и смотреть, увеличиваются ли цифры. Рядовой семейный врач на такой вопрос ответа дать не может, это будут чисто его предположения и личные мнения.

«Некоторые заходят в супермаркет, специально снимают маску, не реагируют на замечания»

Адекватны карантинные меры принимают сейчас на Львовщине? Ведь количество больных там совсем не уменьшается.

На Львовщине карантинные меры довольно адекватны. Другой вопрос – придерживаются ли этих мер люди. Лично я вижу, что они не соблюдаются. Сейчас на Львовщине фиксируют резкий рост заболеваемости. Я каждый день я вижу в публичных местах реально большое количество людей без масок. Есть и такие, которые демонстративно снимают их, когда заходят в помещение.

На уровне области меры нормальные, но не все прислушиваются. Не все еще понимают, что надо обеспечить безопасность себе и своей семье. Это крайне важно. Я вижу, как некоторые заходят в супермаркет, специально снимают маску, никак не реагируют на замечания, ведут себя крайне агрессивно.

Возможно, этот вопрос и в полицию, потому что с ослаблением карантина в основном уже перестали штрафовать за нарушение его правил.

Да, здесь вопрос уже и к правоохранительным органам, и к руководителям магазинов, которые за это ответственны. Здесь вопрос ко всем.

Кто это должен делать – чиновники, бизнес? Все уже сотни и даже тысячи раз слышали фразу «оставайтесь дома». А позже, когда карантин стали ослаблять, на это обращают все меньше внимания.

Здесь часть ответственности лежит и на лидерах мнений. Я видел видео, как кто-то из публичных лиц заходил в больницу и после этого говорил, что там нет больных с коронавирусом, что там безопасно. Примерно так ежедневно массово распространяется ложная и неадекватная информация, часто – из уст тех людей, к которым прислушивается аудитория.

Когда мы обсуждаем коронавирус на мероприятиях, в соцсетях или со своими соседями, то мы все становимся средствами массовой информации. Это не какие-то шутки. Это эра постправды, когда каждый становится ретранслятором мнений, которые могут быть как правильные, так и неправильные. Если мы приводим кому те или иные данные, то должны прежде их четко проверять.

Я могу авторитетно заявить, что уровень заболеваемости на Львовщине растет. Онне приходит, пациентов становится все больше, контактов тоже все больше. Надеюсь, что при адекватном отношении людей проблема стабилизируется. Но для этого сами люди должны включиться в процесс. Чиновники, конечно, тоже.

Львовщина уже не справляется с тем большим количеством тестов, которые надо сейчас делать в области. Часть тестов уже отправляем в Тернополь и другие города. Я не уверен в эффективности иммуноферментного анализа. Но в случае необходимости семейные врачи тоже отправляют пациентов на такое тестирование. Здесь еще проблема в том, что показательное это обследование на четвертый-пятый день болезни, когда после вероятного инфицирования прошло уже много времени. Это неэффективно и не имеет никакого смысла.

Если человек болен и подозревает, что контактировал с тем, кто COVID-19, тогда направляем на иммуноглобулины, потому что это быстрее. Такой анализ проводят через день-два. Если результат положительный, проводим ПЦР-тестирование. Или одновременно.

«Коронавирусная инфекция влилась в нашу жизнь и стала еще одним« гриппом »

Стоит ли ожидать второй волны заболеваемости, о которой говорят в разных странах?

Конечно, вторую волну стоит ждать. Об этом говорят в ВОЗ, говорят и другие ведущие мировые эксперты. Вопрос здесь в том, как эта волна будет распространяться. Возможно, нынешний рост заболеваемости в некоторых областях гипотетически можно назвать второй волной. Ибо первая была незначительная, затем цифры пошли на убыль, а потом снова начали расти. В разных странах это будет происходить по-разному. (Недавно о новом пике заболеваемости COVID-19 заявили в Иране – #Буквы).

Надо говорить не только о второй волне, но и о третьей, четвертой и так далее. Так будет до момента, пока не изобретут вакцину и когда нам удастся охватить прививками минимум 60% населения. Тогда мы сможем быть более спокойными.

Здесь следует быть готовым к тому, что коронавирусная инфекция, к сожалению, влилась в нашу жизнь и стала еще одним «гриппом». Гриппом мы болеем каждый год. Вакцина есть, но далеко не все вакцинируются. Пока не будет вакцины от коронавируса, эта инфекция будет иметь такой же характер, и не могу точно сказать по сезонности. Думаю, это будет продолжаться весь год, независимо от времени.

Действительно здесь есть фактор сезонности? (Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что соленая вода и ультрафиолетовое излучения уничтожают возбудитель COVID-19, но оказалось, что это неправда – #Буквы).

Я думаю, что дискуссии о сезонности вируса – это скорее метод самоуспокоения. Всегда надо готовиться к худшим сценариям. В этом случае наихудший сценарий – это отсутствие сезонности, когда вирус распространяется независимо от того, лето сейчас или осень. Возможно, мы в этом убедимся в течение лета. Или не убедимся. Особенно когда люди начнут ездить на отдых. Люди игнорируют защиту, снимают маски. Допускаю, что летом больных COVID-19 может быть даже больше, чем весной.

Какие выводы сейчас должны сделать и власть, и сами люди, чтобы не быть инфицированными?

Среди выводов – конечно нам надо научиться жить с этим. Мы не можем находиться в перманентном карантине и все сидеть дома год или два. Что значит научиться с этим жить? Что в местах скопления людей стоит и дальше ходить в маске, и дальше надо не забывать о гигиене.

Когда заболеваемость более или менее пойдет на убыль, будут статистические данные. В том числе – где именно человек заразился вирусом. На основе этих данных можно проводить секторальные превентивные меры. Например, разбивать работников предприятия на группы, о чем я уже говорил. Власти нужно чаще переиздавать рекомендации, вносить в них коррективы. Потому что еще мало известно, что это за болезнь. Есть такой термин resilience – гибкость. Нам всем – людям, бизнеса, власти – надо этому научиться. Ведь мы перестаем жить по стандартным правилам, к которым привыкли. Мы должны их менять в процессе нашей жизни, иногда – по пять раз в неделю.