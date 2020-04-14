Врач Оксана Сысак работает в 11-м отделении скорой помощи Киева 9 лет. С начала пандемии коронавируса ездит на вызовы, связанные с COVID-19. Имеет также специальность анестезиолога: на полставки работает в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней. Но работа на скорой занимает большую часть времени.

В марте прошлого года на дежурстве она попала в ужасное ДТП на мосту Метро. Тогда погибли три человека, а Оксану Ивановну, фельдшера и пациента отвезли в больницу. «После того долго не могла выезжать на вызовы, когда шел дождь со снегом. Это напоминало мне тот страшный момент », – вспоминает она.

В конце 2019-го вместе с коллегами врач пикетировала Департамент здравоохранения в КГГА: требовали увольнения руководства и администрации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Обвиняли их в многолетнем отсутствия ремонтов, нехватке элементарных средств защиты, низких зарплатах. Но в январе бывшего руководителя Центра Анатолия Вершигору переизбрали на ту же должность заново.

Для Букв Оксана Сысак рассказала о вызовах с подозрением на COVID-19, страхах пациентов и о том, почему опасно скрывать симптомы при вызове скорой.

Оксана, как изменилась ваша работа с началом пандемии коронавируса и началом карантина в Киеве?

Интересно, что за это время уменьшилось количество вызовов одного типа. Раньше к нам звонили много бабушек, которые любили вызвать скорую дважды в день, чтобы им измерили давление. Мотивировали тем, что либо аппарат дома сломался, или еще что-то говорили. А сейчас в скорую стали звонить значительно реже, чтобы скорая не «принесла» им коронавирус. Часть из них считает, что врачи сами инфицированы или больны COVID-19.

Сейчас больше целевых вызовов, когда действительно есть серьезные проблемы: инфаркт или инсульт, когда начались роды или острая патология, при которой требуется хирургическое вмешательство. Также есть вызовы он тех, кто с коронавирусной инфекцией.

Как бы вы оценили сейчас эмоциональное состояние людей, с которыми общаетесь на вызовах?

Если одни перестали вызывать скорую, то остальные находятся в невероятной панике. Им кажется, что все умрут. В скорую звонят и говорят, что боятся заболеть. Я им говорю: первое, что надо сделать при страхе коронавируса – это выключить телевизор. Почитайте вместо этого какие-то достоверные статьи. Далее говорю: если вы будете регулярно мыть руки, находиться на улице в маске и вообще выходить из квартиры только при необходимости в магазин или в аптеку, то у вас действительно минимальный риск заболеть. Конечно, если вы не будете обниматься с родственниками, которые приехали из-за границы или сидеть с ними долгое время за столом.

Многие психологически привыкли к тому, что им кто-то объяснял. Недостаточно прочитать что-то в интернете или посмотреть по телевидению, если это же скажет врач, им будет уже легче. Я считаю, что это работа не врача скорой помощи, но если мы уже приехали, тогда спокойно все объясняем. Если выделить на это несколько минут, то возможно, человек в следующий раз будет вызывать скорую только в случае необходимости, не будет уже так паниковать. На самом деле перестать паниковать крайне важно для здоровья, ведь такое положение значительным образом снижает иммунитет и способность организма противостоять в том числе и инфекционным болезням. К тому же, человек в панике нечетко понимает, как сама себя ведет. Выходит на улицу и постоянно касается лица, например.

При каком состоянии, имея COVID-19, чаще вызывают скорую?

Значительная часть этих людей – те, кто раньше вернулся из-за границы, добросовестно находился на самоизоляции. Сначала у них было все хорошо, но через некоторое время появился кашель, температура, одышка. Они как сознательные граждане сначала обращались к своему семейному врачу, но по телефону. В поликлинику не шли чтобы не заразить других. Семейный врач уже советовал вызвать скорую.

Еще недавно бригады скорой имели экспресс-тесты. Затем их забрали, и сейчас пациентов тестируют только в больницах. Как вы сейчас действуете, когда обнаруживаете подозрение на коронавирус?

Да, тестов у нас уже нет. Они есть в больницах. Нас вызывают, мы приезжаем к человеку, и если слышим в легкие хрипы, то предварительно ставим пневмонию. Всех таких пациентов сейчас проверяют на COVID-19. С пневмониями сейчас работает восьмая больница (больница по ул. Юрия Кондратюка, 8 в Оболонском районе Киева). Там человеку делают рентген и сразу же экспресс-тест.

Если экспресс-тест показывает отрицательный результат, но рентген подтверждает пневмонию, врачи все равно берут ПЦР-тест и госпитализируют у себя лечить пневмонию. Если же экспресс-тест имеет положительный результат, тогда такого пациента госпитализируем или в Александровскую больницу, или в больницу №9. В зависимости от того, куда нас направляют. Если состояние пациента – средней тяжести, но при этом госпитализироваться не хочет, то имеет право на то, чтобы его отпустили на самолечение.

Относительно уже подтвержденных случаев – обычно вызывают врачей в срок, не дотягивают до критического состояния. Другое дело – когда пациент сам отказывается ехать в больницу. Очень часто такое бывает: приезжаешь на вызов, а госпитализации не хотят. Мы тогда пытаемся объяснить, что это может быть опасно.

В каких случаях, например?

Мы знаем, что сотрудник скорой не имеет права назначать лечение. Это должен делать семейный врач. Но если вы в воскресенье приезжаете на вызов к ребенку с острой кишечной инфекцией, а родители при этом отказываются ехать в больницу, тогда можно дать список препаратов, которые могут временно помочь до визита к семейному врачу. К сожалению, было такое, что скорую вызвали утром, в больницу ехать отказались, вечером снова вызывают скорую. Спрашиваем: а вы давали те препараты? Говорят: нет, не успели купить. И это по прошествии 14 часов! А когда ребенок попадает в реанимацию, тогда говорят, какие врачи плохие, что вовремя не оказали помощь. И это те люди, которые на первом вызове ставят подпись под отказом госпитализироваться, а сами ничего не сделали, чтобы облегчить состояние здоровья ребенка.

Часто мы не знаем, на что именно едем. Люди могут скрыть реальные обстоятельства случившегося. Как-то приехала на вызов к мужчине. Он лежал на диване, я открыла одеяло, а там – три ножевых ранения. Говорю: «почему же вы не предупредили об этом по телефону, а сказали только, что болит живот?» А он – «Так у меня действительно болит живот, я не соврал!».

А как на счет коронавируса? Все детали вам при вызовах сообщают?

Во время пандемии стало больше неизвестности, потому что иногда нам дают неполную картину. Очень некрасиво получается, когда скрывают, что сами были за границей или контактировали с родственниками, которые прилетели из-за границы, не сообщают о каких-то симптомах. Вы же подвергаете опасности и врачей, и всех, кто вокруг!

Поэтому ты едешь на вызов и никогда не знаешь, какой будет «бонус», что это будет за болезнь. И сейчас я говорю коллегам: сейчас, пожалуй, каждый вызов скорой мы должны воспринимать как возможный случай коронавируса. Ведь были случаи, когда человек жаловался на боли в сердце, ее привезли в профильную больницу с инфарктом, а потом оказалось, что там есть еще и коронавирусная инфекция. То есть сейчас мы как никогда должны себя защищать. Кроме масок и перчаток, должны также надевать защитные костюмы, если есть малейший намек на потенциальную болезнь COVID-19.

К каждому пациенту надо перезванивать и уточнять, контактировал ли человек с больным коронавирусной инфекцией, не болеет ли кто-то из соседей. Часто люди навещают своих стареньких соседей, помогают им. Это надо делать, но советую спросить у них, не приходили ли к ним родственники, которые сами болеют или недавно вернулись из-за границы.

Обеспечены ли врачи экстренной медицинской помощи средствами защиты?

Как видите, в Украине и во всем мире средств защиты не хватает. Кое-что нам дает государство, но хорошо, что помогают и волонтеры: дарят нам защитные костюмы, респираторы со степенью защиты F3. Но наше руководство не очень любит, когда нам что-то дарят. Потому что на бумаге у нас официально все есть, и просят пользоваться тем, что дает государство. Но даже тот, кто не является специалистом, сразу увидит огромную разницу между государственным и волонтерским обеспечением, что какое качество имеет.

По зарплатам – все слышали, что врачи, которые работают с коронавирусом, получат 300% доплаты. Ждем на этого, а между тем за март мы получили еще меньше, чем за февраль. Хотя коронавирусная инфекция в марте у нас уже была.

Каков ваш прогноз относительно распространения коронавируса в Украине?

Сейчас случаев больше, и я думаю, количество будет расти, будет и пик заболеваемости. Но все равно по сравнению с другими странами мы не имеем таких масштабных цифр, не имеем такого огромного количества летальных случаев. Очень надеюсь, что хорошая погода, солнце, добросовестность людей и соблюдение ограничений в комплексе сыграют роль, и больных будет меньше. Мне как врачу очень грустно видеть такую ​​статистику и понимать, что кто-то потеряет маму или папу, мужа или жену, ребенка. Хочется, чтобы карантин быстрее закончился, чтобы все были здоровы.