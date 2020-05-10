Главный санитарный врач Виктор Ляшко сделал громкое заявление, которое тянет на крайне обескураживающую сенсацию. Накануне открытия парков Виктор Ляшко подтвердил, что некоторые карантинные запретительные меры были введены далеко не с целью противодействия эпидемии. А с целью “психологического воздействия” на граждан. Иными словами – с целью запугать украинцев и заставить их серьезно относиться к карантину.

Иными словами, человек ответственный за карантин подтвердил, что власть нагло лгала своим гражданам.

В цивилизованном государстве даже малая ложь для чиновника является абсолютным табу. По крайней мере два импичмента президентам США были объявлены по причине публичного вранья. Импичмент Биллу Клинтону был объявлен конгрессом не за внебрачную связь с Моникой Левински. А по причине того, что 42-й президент США солгал об этой связи во время слушаний в нижней палате парламента. Импичмент Дональду Трампу имел более сложную подоплеку. Но в корне его все равно лежала ложь президента Трампа о превышении полномочий при разговоре с Владимиром Зеленским.

Абсолютная нетолерантность ко лжи выработана в демократических государствах не просто так. Само по себе государство – функция организации сообщества людей. Общество делегирует полномочия по организации системы управления избранным лицам. Которые в свою очередь управляют сложной системой посредством аппарата. Государство становится для человеческого сообщества неким подобием крупье. Оно устанавливает правила и контролирует их выполнение. При этом, правила должны быть равными для всех. И не производить у граждан впечатления того, что их истинной целью является достижение чего-либо иного чем предусмотрено самими правилами игры.

Конечно же, вышеописанная модель – идеальная. И ни в одном государстве она не работает в эталонном режиме. Но во всех государствах высокая легитимность власти строится на массовом доверии граждан. В демократиях система наказания властьимущих за ложь как правило состоит в их моментальной отставке. Потому что ненормативное поведение отдельных представителей власти бросает тень на всех. И подрывает доверие к партиям и институтам государства. Без доверия к партиям проигрываются выборы. Без доверия к институтам разрушаются сами государства.

Легитимность власти в глазах общества является основой и в автократиях. Потому что даже в условиях авторитарных режимов внутри их кристаллизуются разнообразные группы влияния, которые могут замещать собой другие дискредитированные группы. Даже авторитаризм, который часто приносится на штыках, все равно вынужден править на некой смеси позитивной повестки дня, которая компенсирует репрессии против инакомыслящих.

Отвечать на вопрос, “зачем вы тут существуете”, вынужден как автократ, так как и демократ. Просто у автократий ответы на вопрос могут быть разные – ради величия нации, ради сохранения нашей уникальной религии, ради построения в будущем некоего идеального общества будущего. А у демократов ответом на вопрос как правило становится ответ об эффективном управлении. Но, ключевой момент: вопрос остается неизменным.

Более того, первым правилом кризисных коммуникаций, что государственных, что частных, является принцип “не врать”. Не врать какой бы сложной не была ситуация. Потому что для преодоления любого кризиса необходимо принимать быстрые решения и добиваться четкого выполнения всех инструкций. Негативные слухи, как показывает практика, могут распространяться со скоростью света. Идет ли речь об эпидемии либо о корпоративном скандале, кризисные коммуникации всегда должны быть направлены на то, чтобы признав саму проблему, погасить панику, вселить в граждан уверенность в компетентности властей, либо группы корпоративных управляющих и выработать общий непротиворечивый протокол действий для преодоления кризиса.

Что же мы видим в нашем случае? Мы видим повальное лицемерие и ложь власти, которая подрывает государство и вместо борьбы с кризисом создает предпосылки для его усугубления.

Мы видим, как украинские власти подрывают само понятие правил игры и борьбы с кризисами, подвергая общество еще большей угрозе. Власть своими же руками проводит сеанс карантина с его последующим разоблачением. Общие правила карантина становятся не такими уж общими. Карантин оказывается не писаным для близких к власти бизнесов – как в случае с Тищенко и “Велюром” и для влиятельных политических групп – например для устроивших массовую сходку на 9 мая представителей партии Медведчука. Что уже само по себе дискредитирует все меры по борьбе с эпидемией. Более того, сами представители власти на голубом глазу признают: да, мы врем украинцам!

Врем, когда говорим о штабе спасения Киева в работающем ресторане. Врем об опасности прогулок в парке. Врем якобы для их же блага. Подразумевая, что украинцы – это такая себе группа неразумных детей, которых надо заставить спать страшилками про бабая. Сама власть Зеленского конечно же предстает в образе коллективного взрослого. Очень по-детски не понимающего значение притчи о мальчике и волках.

Ведь если власть признала свою ложь о парках, возникает естественный вопрос: а чем она в таком случае не врет? Так ли уж необходимо мыть руки, вместо того, чтобы валяться в грязи в надежде на коллективный иммунитет? Стоит ли обращаться к врачам, или лучше пойти к всезнающей бабке за отворотом от коронавируса? А может быть сам вирус – это заговор? Целью которого является установление полицейского государства? Если родитель врет о том, что волчок укусит за бочок, почему бы в таком случае не всунуть пальцы в розетку?

Доверие, как было сказано выше – главный фундамент государства. Но у доверия есть обратная сторона. Она называется уважение. Ни один цивилизованный политик, в отличие от Владимира Зеленского, не будет говорить со своими гражданами как с неразумными детьми, корча из себя взрослого. Власть, которая не уважает собственных граждан, лгущая на о каждом шагу, решающая за граждан лететь ли им за границу на работу. Власть, которая относится к своему народу как к неразумному быдлу, которое будет ждать своей участи в стойле, быстро потеряет и доверие и уважение. Ускорив тем самым свой конец.