Россия провела блестящую информационную спецоперацию против Украины. К нашему великому сожалению, главным участником этой спецоперации и ее мотором стал наш президент.

В начале недели многие из нас задумывались над тем, зачем Россия пошла на временное перемирие. Почему она решила его сорвать – убив четырёх украинцев, в том числе с применением снайперского огня. И для чего марионеточному «главе ДНР» Пушилину понадобилось выходить с угрозами в отношении наших войск.

Ответом на весь этот комплекс вопросов стала готовность президента Зеленского пойти на беспрецедентный в своём позоре шаг – допустить к инспекции наших позиций делегацию состоящую из «представителей той стороны».

Взрыв общественного негодования, который последовал за этим решением был встречен Банковой пространным пресс-релизом, в котором говорилось об «ограниченном присутствии представителей боевиков” на наших позициях.

В итоге, под давлением активной части общества Банковая была вынуждена сдать назад. Аргументом к отмене «инспекции» стали якобы новые требования выдвинутые той – читай российской – стороной. В том числе требования о видеофиксации всего происходящего. Очевидно – для вечернего шоу Скабеевой.

Многое было сказано за эти сутки. И о позорности такого решения. И об унижение нашей армии подобными «инспекциями». И о том, что подобный шаг может трактоваться в виде начала прямых контактов Украины с марионеточными республиками.

Между тем, основным итогом этой спецоперации стал еще один сокрушительный удар по имиджу президента и обвинения Зеленского в готовности к безоговорочной капитуляции перед лицом врага.

Россия мастерски исследовала готовность Зеленского к «прогибу» под свои условия, посеяла очередную порцию разобщения в обществе и с довольным видом отошла на исходные позиции. И, казалось бы, поставь Кремль условием перемирия фразу «Фильм «Земляне» – смотреть всем», которую президент должен записать на видео – он бы пошёл и на эти условия.



Владимир Путин хорошо проанализировав личность нашего президента. И поймал его в классическую ловушку наркоторговца. Первая доза героина – бесплатна. И если человек подсел на наркотик – за 3-5-60 дозу он будет готов продать последнюю мебель и родную мать.

Первая кремлевская доза мира досталась Владимиру Зеленскому за просто так. Кремль дал президенту время на то, чтобы тот раздул своё эго на самом факте перемирия. По полной отпиарился, присвоив себе все достижения – тема достигнутого мира стала центральной во время выступления на День Независимости. Дал войти пациенту в ломку после обстрелов. И выставил счёт за новую порцию мира – сдача национальных интересов.

Зеленский мог сопротивляться давлению Москвы, но шокирует именно то, с какой готовностью он ринулся выполнять условия террористического режима. Ради новой дозы.

Отдельно стоит отметить то, насколько у Зеленского сбит прицел. Из всех пресс-релизов и комментариев Офиса президента сквозит один тезис. Тезис о том, что ситуацию расшатывает те, кто привык «политически или финансово наживаться на войне». Пространный намёк на Порошенко. «Трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за – мир», а все кто нас критикует – представители обанкротившейся власти, той которая «партия войны».

И это – также симптом, который даёт нам ключ к пониманию личности Зеленского. Его эгоцентризм достигает таких высот, что даже по прошествии года с момента выборов и начала его переговоров с Россией Зеленский никак не может осознать, что естественное общественное сопротивление капитуляции – это объективная данность, рациональный запрос. И наличие или отсутствие Петра Порошенко в политической жизни никак не соотносится с тем, что активная часть общества видит в действиях власти постоянную попытку поторговать украинскими национальными интересами. Возможно, Владимир Зеленский удивиться, если я сообщу ему что Земля вращается без его непосредственного участия. И что желание Путина уничтожить наш суверенитет – это фактор реальности, вне зависимости от того, кто занимает должность президента Украины.

Зеленский прилагает львиные усилия для того чтобы продемонстрировать Кремлю свою готовность к умопомрачительным компромиссам. И львиные же усилия для того, чтобы побороть своих внутренних врагов, не замечая происки врага внешнего.

Верховный главнокомандующий так и не понял, что подобная готовность к компромиссам ради мира постепенно перерастает в готовность безоговорочно капитулировать перед лицом агрессора. Для того, чтобы соответствовать нарисованному в его собственном воображении образу миротворца.

Если бы десятая часть этих усилий шла на укрепление нашей обороноспособности и наших институтов – можно было бы только порадоваться за нашу страну. Пока же готовность вывернуть карманы перед гопником в надежде что тебя не будут бить только провоцирует дальнейшую агрессию и дальнейшее ухудшение наших позиций. Такой подход всегда оканчивается только одним – жертва в итоге оказывается и без кошелька и без зубов.