Начнём с того, что ассоциация с “Липецкой фабрикой”, какой бы красивой она не была с художественной точки зрения, попросту не корректна. Истрия с Липецкой фабрикой “Рошен”, конечно, же сильно ударила по рейтингу пятого президента. Тема Липецка преследовала Порошенко всю каденцию. Подогреваемая олигархическими медиа и недоброжелателями так или иначе она возникала до самого конца каденции Петра Алексеевича. Даже после того, как сама фабрика была закрыта в 2017 году.

Между тем, сама история с Липецком началась задолго до начала российской агрессии. Фабрика была запущена в начале 2000-х. В те времена, когда многие впоследствии искренние патриоты Украины (говорю это без иронии) не видели ничего такого в работе с Россией. Сотрудничали с российскими СМИ, веди там бизнес. И не слушали одинокие голоса, которые твердили: “Россия – исконный враг Украины”. Первый арест на Липецкую фабрику был наложен российскими властями ещё в марте 2014 года. И конечно же, после прихода Порошенко к власти, Кремль использовал факт присутствия в России связанного с президентом бизнеса по-полной.

Сам Порошенко оказался в сложной ситуации – ситуации, при которой он попросту не мог распоряжаться своим имуществом. И если в липецкой ситуации и была допущена ошибка – то только со сроком закрытия фабрики. Напомню, что она была закрыта в 2017 году. В качестве жеста отчаяния человека, у которого попросту отобрали его имущество. Прекрасно помню один из разговоров с Петром Порошенко в тот период, произошедший на одной из встреч с депутатским корпусом. Когда в ответ на очередной выпад по поводу Липецка пятый президент эмоционально воскликнул: “Почему я должен отдавать Путину то, что я своими руками строил?”

И в этой эмоциональности чувствовалось отчаяние человека, который чувствовал тупиковость ситуации и горечь от потери собственности в которую он вложил много нервов и сил. Политическая логика в итоге возобладала над логикой бизнеса. Фабрика была закрыта. Что не помешало противникам, в том числе и самому Владимиру Зеленскому, травить Петра Порошенко этой темой вплоть до 2019 года.

Когда Владимир Зеленский пафосно провозглашал с трибуны стадиона вопрос о том, правда ли, что в пайках “повстанцев” (Зеленский употребил именно такой термин) содержатся конфеты “Рошен” – он не мог не понимать всю лживость и манипулятивность этого тезиса. Тезиса, который заглушал даже открытую и доступную информацию о том, что за годы своего президентства Порошенко потратит около 500 миллионов личных гривен на нужды армии.

Так почему же в таком случае запуск “Лиги смеха” в России нельзя сравнивать с Липецком? Ведь, казалось бы, в действиях россиян прослеживается та же логика. Убедившись в том, что Петр Порошенко не собирается безоговорочно капитулировать перед Путиным, Кремль успешно разыграл карту Липецкой фабрики в своей информационной атаке на Порошенко.

Убедившись в том, что Владимир Зеленский не собирается безоговорочно капитулировать перед Путиным, Кремль успешно разыгрывает карту “Лиги смеха” и денег, которые будет получать в качестве роялти Зеленский в атаке на шестого президента. Ассоциированная с Зеленским студия “95 квартал” отвечает на все обвинения тем, что права на международный запуск ее продуктов принадлежат одной из европейских компаний. И что студия не вмешивается в переговорный процесс, который ведёт эта компания. Очень напоминает слепой траст по управлению бизнесом Порошенко. Идём дальше.

На самом российском телеканале СТС утверждают, что права на формат были куплены давно. До того, как Владимир Зеленский стал президентом. Так же как и Липецкая фабрика – которая была запущена давно, задолго до того как Петр Порошенко получил шанс избраться во главу государства. В чем же в таком случае разница? Разница как всегда в деталях.

Стоит напомнить, что само создание формата “Лиги смеха” датировано 2015 годом. В качестве ответа на невозможность участия украинских команд в российском КВН во время войны. Иными словами, даже если представить себе то, что права на формат были куплены россиянами в том же 2015, война между Россией и Украиной шла полным ходом. Иловайск, Дебальцево и все те слова, которыми Владимир Зеленский так мастерски жонглировал в своих словесных атаках на Петра Порошенко только произошли. Или происходили в самый разгар переговоров о продаже формата в Россию. И никакие соображения о бизнесе на крови не останавливали руководителя студии “95 квартал” Владимира Зеленского от приема кремлевских рублей на собственный счёт.

По аналогии – это если бы вместо закрытия Липецкой фабрики, Петр Порошенко открыл бы в 2015 году ещё одну фабрику в Воронеже. Никакие легенды о том, что Зеленский и его студия были не в курсе продажи не выдерживают критики. В ноябре 2019 года, на тот момент Зеленский уже полгода был президентом, в Киеве засветились два комика из орбиты Маслякова – Светлаков и Незлобин, которые приехали в Киев на финал “Лиги смеха”. Отмечу, что именно компания Маслякова выступает партнёром по запуску формата в России. Так вот, всего лишь год назад, пресс-служба “95 квартала” бодро рапортовала о том, что российские комики приезжали в Украину для того, чтобы оценить перспективы формата в своей стране. С тех пор студию очевидно поразила избирательная амнезия. В конце, конечно же, надо было бы сделать вывод. Но до конца непонятно какой.

Проголосовав на выборах за циничного манипулятора без каких-либо представлений о критериях добра и зла, украинцы сами выбрали жизнь в цинизме и лжи. За эти полтора года мы успели оценить и беспрецедентный кризис госуправления. И потерю государством хрупких идеологических ориентиров. И коррупционные скандалы, на фоне которых меркнут все аналогичные скандалы времен Порошенко. И откат реформ. Теперь мы точно прочувствуем на собственной шкуре что такое настоящий, а не высосанный из пальца, бизнес на крови.

Обнадёживает одно – картонная имитация президента может сколько угодно бить себя пяткой в грудь в надежде доказать свою бескомпромиссную честность и патриотизм. Но от действия времени наскоро склеенная олигархами картонка крошится и опадает. Важно другое – сделать выводы на будущее, и никогда больше не допускать сбитых из фанеры людей к управлению государством.