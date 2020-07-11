Время от времени в СМИ можно увидеть предупреждения о магнитных бурях или их расписание на ближайший месяц и рекомендации как обезопасить себя от их вредного воздействия. К счастью, большинство из них не имеют никакого отношения к реальности.

Я 20 лет профессионально занимаюсь исследованием магнитных бурь на Земле и в околоземном космическом пространстве и являюсь членом экспертной группы ООН по космической погоде, к которой относятся и магнитные бури. Разработанные под моим руководством методики прогнозирования магнитных бурь оперативно используются в Украине, Бельгии и Германии. Сегодня я хотел бы рассказать вам о магнитных бурях и некоторых распространенных мифах о них.

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Время от времени в СМИ можно увидеть предупреждения о магнитных бурях или их расписание на ближайший месяц и рекомендации как обезопасить себя от их вредного воздействия. К счастью, большинство из них не имеют никакого отношения к реальности.

Что же происходит на самом деле? Магнитная буря – это быстрое, хотя и незначительное по величине, уменьшение магнитного поля на поверхности Земли. Почти все магнитные бури вызваны активными процессами на Солнце. Для того, чтобы на Земле произошла магнитная буря, должны быть выполнены два условия:

из центральной части солнечного диска должен выйти выброс солнечного вещества или поток быстрого солнечного ветра в направлении Земли;

когда этот выброс или поток через примерно 2-3 суток достигнет Земли, магнитное поле в нем должно быть направлено в противоположную сторону от главного магнитного поля Земли (то есть на юг)

Выброс солнечного вещества, или, более корректно, выброс корональной массы, происходит обычно внезапно. Можно только предполагать вероятность выброса. Быстрые потоки достаточно стабильные структуры и их можно предвидеть как только они появляются в поле зрения. Поэтому, прогнозировать магнитные бури можно за 2-3 дня для выбросов (сильные бури) и за 5-6 дней для быстрых потоков (слабые бури). В случае запуска еще одного космического аппарата для мониторинга Солнца горизонт прогноза для быстрых потоков можно увеличить до 10 дней. Типичная магнитная буря длится от 1 до 3 суток, а ее главная фаза, при которой магнитное поле меняется сильнее, – несколько часов. Поэтому, расписания магнитных бурь по часам на месяц вперед не имеют никакой научной основы.

Где же брать достоверную информацию о магнитных бурях? Надежные источники – сайты Центра прогнозирования космической погоды (США) www.swpc.noaa.gov и Центра солнечно-земных воздействий (Бельгия) www.sidc.oma.be. Русскоязычные источники по большей части не является надежным источником информации о состоянии космической погоды.

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На что же влияет магнитная буря? Сама по себе магнитная буря влияет на работу линий электропередач, магнитные системы ориентации (их используют, например, в космосе и при бурении нефтяных и газовых скважин), спутниковую связь и навигационные системы типа GPS. Магнитная буря иногда сопровождается также другими проявлениями космической погоды, которые могут влиять на электронику космических аппаратов, радиосвязь и здоровье астронавтов и людей на борту высотных самолетов. По оценкам специалистов Европейского космического агентства, ежегодные убытки Европейского союза от неблагоприятной космической погоды превышают 10 млрд. евро. При этом, более 7 млрд. евро убытков приходятся именно на последствия магнитных бурь.

А как же ухудшение самочувствия обычных людей во время магнитных бурь? Здесь ситуация несколько неоднозначна. Установлено, что изменения магнитного поля, подобные магнитные бури и даже намного более сильные никак не влияют на людей. В этом очень легко убедиться, проехав на метро. При разгоне и торможении поезда метро изменения магнитного поля примерно в 40 раз превышают таковые при сильной зафиксированной магнитной бури, которая произошла в 1859 году. При этом пассажиры метро не испытывают какого-либо заметного ухудшения самочувствия.

С другой стороны, существует медицинская статистика, которая показывает положительную корреляцию между уровнем магнитной активности и количеством обращений к врачам и вызовов скорой помощи по сердечно-сосудистым и психическим заболеваниям. Причина этой корреляции пока неизвестна. Вполне возможно, что она носит чисто психологическую природу, когда люди, предупрежденные о возможном ухудшении самочувствия, начинают плохо себя чувствовать просто из-за ожидания этого. Также хочу напомнить, что корреляция не означает причинно-следственной связи. Таким образом, пока нет оснований считать, что магнитные бури приводят к ухудшению самочувствия и, тем более, нет оснований давать какие-то рекомендации по уменьшению их влияния.

Угроза от космической погоды для людей на поверхности может наступить в случае катастрофической магнитной бури, подобной той, что произошла в 1859 году. Но эта угроза связана не с влиянием самой бури, а с выходом из строя электросети и другой критической инфраструктуры. По оценкам Королевской инженерной академии (Великобритания) восстановление электроснабжения в случае повторения подобного события займет от 3 до 18 месяцев в зависимости от количества поврежденных трансформаторов.

Прямые убытки Европейского союза только в энергетике и авиации от одного такого события оцениваются в более 80 млрд. евро по оценкам комитета по науке и технологиям Палаты общин Британского парламента.

В случае непредвиденного наступления катастрофической магнитной бури, правительства пока могут только успеть известить население в течение 30 минут пока не разрядились аккумуляторы базовых станциях мобильной связи. Как показал опыт учений Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (США), проведенных в 2016 году, обеспечить жизнедеятельность людей на большой территории при длительном отсутствии электроснабжения фактически невозможно, не говоря уже о поддержании правопорядка и выполнении основных функций государства.

Насколько же вероятны такие катастрофы? Событие похожего или большего масштаба едва не произошло 23 июля 2012: тогда чрезвычайно мощный (и не замеченный заранее) выброс едва обошел Землю. По последним оценкам ученых, средняя вероятность того, что такое событие произойдет в течение десятилетия, составляет около 10%. Однако, это вряд ли произойдет в ближайшие десятилетия. Дело в том, что текущий уровень активности Солнца значительно ниже по сравнению со второй половиной ХХ в. Этот низкий уровень продержится как минимум до 2030 года, когда закончится текущий 11-летний цикл солнечной активности.

Поэтому, в ближайшее десятилетие не стоит ждать катастрофических магнитных бурь. Это время следует использовать для всесторонней подготовки к следующему такому событию, ведь она обязательно состоится, вопрос лишь когда.

К счастью, значительные шаги в этом направлении уже сделаны. После супербури 1989 года, которая на 9 часов вывела из строя всю энергосистему канадской провинции Квебек, были выработаны рекомендации по повышению устойчивости электросетей к магнитным бурям. Как следствие, во время следующей супербури в 2003 года в энергосистемах были многочисленные сбои, но ни одна не отказала. Однако, обе эти супербури были гораздо слабее бури 1859 и пока трудно предсказать последствия такого события для энергосистем, а значит и для всего человечества.