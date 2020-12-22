В начале декабря, когда только пошли слухи о новом локдауне, один из туроператоров написал интересный пост. Оказывается, украинцы довольно своеобразно отреагировали на новость быть закрытыми дома и решили слетать на Мальдивы. Из-за большого спроса было добавлено еще несколько рейсов на острова, где отдых на одного стоит где-то 2000 долларов.

За последние несколько месяцев Мальдивы стали одним из самых популярных направлений отдыха для украинцев. Хотя не теряют свои позиции и традиционные направления отдыха украинцев – Египет и Турция. “Буквы” пообщались с туроператорами с целью узнать, что происходит в сфере туризма и как на него повлиял коронавирус.

Как коронавирус повлиял на туризм

Туристические операторы отмечают, что эпидемия коронавируса COVID-19 стала чрезвычайной ситуацией для всего мира. Глобальный карантин, запрет туристических поездок – вынужденные меры стран для предупреждения дальнейшего распространения вируса.

По данным ООН, за время пандемии в первой половине 2020 поток туристов в мире уменьшился на 65%, из-за чего отрасль потеряла в пять раз больше дохода, чем во время финансового кризиса 2009 года. Согласно исследованию, резкое падение спроса на международные поездки в период с января по июнь 2020 вызвало потерю 440 млн международных прибытий и около 460 млрд долл. экспортных доходов от международного туризма.

Также пандемия повлияла на сокращение направлений, куда компании возят туристов. Например, если в конце 2019 Join UP! предлагал поездки в более чем 60 стран мира, то сейчас эта цифра насчитывает до 10 направлений. Сокращение объемов отразилось на доходах компании.

В компании Anex Tour несколько иная ситуация. Туроператор уверяет, что с весеннего карантина компания вышла с новым видением работы. Компания выросла, увеличился штат сотрудников, открылись новые департаменты. Компания разработала новые услуги для своих агентов и клиентов. Например, Anex Tour разработала новые пакеты страхования с новыми страховыми программами ANTI COVI 19 + Финансовый риск. По этой программе, сумма, которую покрывает страховка, составляет $ 30000-40000 в зависимости от страны.

Новые направления для украинских туристов

Мальдивы, Танзания (Занзибар). К 2020 году многие украинцы были знакомы с этими странами только на карте или в туристических буклетах. Позволить поехать в эти страны себе могли лишь единицы. Однако коронавирус повлиял на туристическую отрасль, поэтому цены на путевку в Мальдивы в среднем упали на 30%.

По информации одной из основателей турбюро Seainside.club Анны Николаевой, стоимость путевки на двоих на Мальдивы стартует от $ 3800 и выше. В среднем путевка на двоих стоит $ 4500-5500 на десять дней. Во время новогодних праздников стоимость путевки растет и составляет $ 6000-8000. На Мальдивы турбюро отправляет 2-4 чартера в месяц авиакомпанией МАУ.

В начале декабря маркетолог Евгения выложила в Instagram фото с отдыха на Мальдивах вместе со своим парнем. Как рассказывает девушка, 10 дней на островах “вечного лета” в Индийском океане обошелся Евгении в $ 2000 на человека.

“Поехать на Мальдивы предложил мне мой парень Андрей. Он и оплатил наши путевки. Поездка превзошла все мои ожидания. Я постоянно просила парня ущипнуть меня – мне казалось, что это сон. Выбраться из дождевого коронавирусного Киева в страну, где круглый год лето – это лучшее, что случилось со мной в 2020 году”, – делится впечатлениями девушка.

Популярность среди украинцев Мальдив подтверждают и другие туристические операторы, хотя цены могут быть и ниже – от 950 долларов с человека. Но о количестве заказов – увеличились они или нет – в разных компаниях отвечают по разному. Туры в районе тысячи за человека интересуют большее количество людей, чем в прошлом году.

“Среди экзотических направлений этой зимой нашим туристам доступны путешествия в Доминиканскую Республику, Мексику, Шри-Ланку и Мальдивы. На новогодние праздники из-за роста спроса цены могут вырасти на 20-25% процентов”, – утверждает руководитель отдела развития направлений туроператора Join UP.

Популярна среди туристов и африканская страна Танзания. Это направление стало доступно украинцам с октября по прямым перелетам SkyUp. Кроме пляжного отдыха на острове и за его пределами можно организовать насыщенную экскурсионную программу.

По данным компании bodotravel, 10 дней на острове Занзибар обойдется в почти 2700 евро, не включая авиаперелета. Путешествие включает сафари в заповедниках страны, посещение необитаемого острова, купание с дельфинами и др.

А Турция и Египет что?

Топ-менеджер одной из крупнейших логистических компаний Украины Елена выбрала для отдыха с семьей не Мальдивы или Танзанию, а более бюджетный турецкий Кемер.

“В октябре мы взяли тур на 9 дней в Кемер по системе All inclusive. С нами отдыхала наша двухлетняя дочь. Пятизвездочный отель прямо у моря обошелся нам с мужем в $ 2000. Я не понимаю, зачем переплачивать за Мальдивы или Доминикану. Кроме того, Турция намного ближе и нам с ребенком было гораздо проще перенести перелет “, – делится впечатлениями Елена.

В компании Anex Tour отмечают, что не угасает спрос и на Египет. Что касается Турции, то по запросу туристов, туроператор поставил несколько дополнительных чартерных рейсов на праздники в эту страну. Также в Турцию много прямых рейсов украинских туроператоров.

По данным Seainside.club, сейчас в Египет летает один чартер на неделю в Хургаду и один чартер на день от туроператора в Шарм-эль-Шейх.

По данным сайта компании Anex Tour, 7 ночей в Шарм-эль-Шейхе на новогодние праздники обойдутся в $ 2-3 тыс. В 3-звездочном отеле и с включенными завтраками. А вот 7 дней в Анталии, Турция, обойдутся в $ 1 тыс. на двоих в условиях раннего бронирования за три-четыре месяца.

Какие еще направления туризма и какие документы необходимы для пересечения границы

Кроме пляжного отдыха, туристические операторы предлагают и отдых на горнолыжных курортах. Например, компания JoinUp возит туристов в Болгарию на курорты Банско, Боровец, Пампорово и в Турцию на горнолыжный курорт Эрджиес.

Популярные ранее среди любителей зимнего туризма Австрия, Франция, Польша пока не спешат открывать свои границы из-за вспышки эпидемии коронавируса.

По данным директора туристической компании “Орион-Интур” Юрия Дереша, дешевле лыжный отдых будет в Болгарии, несколько дороже – в Турции.

“Если привязываться к стоимости в валюте, то, безусловно, стоимость туров уменьшилась. Но сама гривна немного упала по отношению к доллару и евро. В гривнах стоимость, возможно, немного возросла или осталась прежней. Часть отелей не открылась, часть стимулирует продажи на новый год, чтобы хоть что-то заработать “, – утверждает Дереш.

Что касается документов, то для пересечения границы с собой необходимо нужно иметь загранпаспорт, визу, если нужна для въезда в страну, и/или ПЦР-тест, также если это потребуется. Туроператоры отмечают, что условия для въезда в разные страны сейчас часто меняются, поэтому перед поездкой советуют всегда проверять информацию на официальных сайтах.

Что ждет в 2021 году?

Сейчас большинство туристических операторов очень сильно надеются на вакцину от коронавируса. Вакцинацию от COVID-19 уже начали Великобритания, Канада, США, Израиль. Согласно заявлениям правительства, Украина должна получить вакцину от ковида в феврале. Хотя неясно, как еще повлияет новый штамм вируса.

Но несмотря на такую ​​положительную динамику, по мнению Анны Николаевой, Европа будет закрыта для украинцев до апреля 2021 года.

“Сейчас трудно что-то прогнозировать. По предварительным данным, будут летать – Турция, Египет, Албания, Черногория, Хорватия и страны Азии. По Западной Европы сказать сложно, все будет зависеть от того, насколько эффективной будет борьба с коронавирусом “, – утверждает Анна.