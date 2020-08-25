Недавно ряд СМИ распространили информацию о том, что народный депутат от «Слуг народа» Александр Дубинский якобы пытался скрыть от НАПК и НАБУ наличие у него корпоративных прав в зарегистрированных за рубежом компаниях. Мы не очень доверяем различным «фактам, сплетням и слухам о больших деньгах», поэтому решили проверить самостоятельно.

Итак, что мы имеем. Александр Анатольевич Дубинский баллотировался в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 9-го созыва по 94-му одномандатному округу в Киевской области от партии «Слуга народа», а после победы на выборах и принятия присяги народного депутата 29 августа 2019 – вступил в одноименную фракцию. Дата принятия им присяги народного депутата является ключевой в этой ситуации, поскольку частью 1 статьи 2 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» установлено, что полномочия народного депутата начинаются после принесения им присяги на верность Украине (оцените иронию этой нормы в контексте нашего героя) .

Однако, депутатство – это не только рабочее место в олдскульном коворкинге и кастинг помощниц “не ниже 175 см», но и запрет входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли, а также запрет заниматься любой, кроме депутатской, оплачиваемой работой, за исключением преподавательской, научной и творческой деятельности в свободное от выполнения обязанностей народного депутата время. Именно на перекрестке дорог народного депутата и бизнесмена и возникла эта статья, поскольку наш герой, как оказалось, в период пребывания в статусе народного депутата был владельцем фирмы в Словакии, и, возможно, руководителем этой фирмы. Но давайте по порядку.

17 июля 2020 Соломенский районный суд Киева вынес решение по делу № 760/6437/20, по заявлению Цибко Леси Евгеньевны к Дубинского Александру Анатольевичу. Убедиться в том, что речь именно о тех самых Александре Дубинском и Лесе Цибко, а не о статистически невероятном стечение обстоятельств, можно на сайте судебной власти.

Экс- жена депутата просила суд установить ряд фактов, имеющих юридическое значение, а именно:

– что Дубинский А.А. с 28.09.2019 не обладает корпоративными правами ООО «DubPro»;

– что Дубинский А.А. с 05.03.2019 г.. по 27.09.2019 не входил в состав исполнительного органа и не совершал управления хозяйственной деятельностью ООО «DubPro»;

– что Цибко Л.Е. с 28.09.2019 владеет 100% корпоративных прав в ООО «DubPro».

Суд данное заявление удовлетворил своим решением установив, что Александр Дубинский с 28 сентября 2019 не является владельцем и участником зарегистрированного в Словакии ООО «DubPro», с 5 марта по 27 сентября 2019 не был руководителем этого предприятия (к этому временному промежутку мы вернемся чуть позже и на его примере покажем – насколько важно правильно формулировать свои запросы). А пока судом установлено депутат Дубинский требований закона о несовместимости статуса народного депутата с коммерческой деятельностью не нарушил и не может быть привлечен к административной ответственности … но это не точно.

Начнем с анализа текста судебного решения, поскольку уже само по себе оно содержит ряд интересных нюансов. Как вы помните, народным депутатом Александр стал с 29 августа 2019 – день принятия присяги депутатами 9-го созыва. А в соответствии с решением суда, переход прав на 100% доли в ООО «DubPro» от него к Цибко Лесе Евгеньевне состоялся только 27 сентября 2019, то есть только через месяц после получения Александром статуса народного депутата. Причем, этим же решением установлено, что имела место нешуточная передача права, а именно купля-продажа, следовательно доход от нее должен быть показан в соответствующем разделе декларации об имущественном состоянии народного депутата.

С декларациями у Александра тоже не все в порядке, поскольку согласно части 3 статьи 45 и пункта 4 части 1 статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» лицо, претендующее на занятие должности народного депутата – до назначения или избрания на соответствующую должность, подает в установленном настоящим Законом порядке декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год (по 2018). Такой декларации в предусмотренный законодательством срок Александр не подавал, в чем можно убедиться на сайте НАПК.

Первой полноценной декларацией Александра является его ежегодная декларация по 2019 (поданная 30 мая 2020, ведь депутаты отсрочили себе подачу этого документа до 1 июня, сославшись на коронавирус). Этой декларации (она здесь) вполне достаточно, чтобы убедиться – наличие в его собственности словацкой компании «DubPro» Александр не указал, хотя (по решению Соломенского райсуда) до 27 сентября 2019 он был ее единственным владельцем с долей 100% . Не указал Александр и дохода от продажи этой компании Леси Евгеньевне Цибко (а то, что это был именно продажу, мы знаем из того же решения Соломенского райсуда Киева от 17.07.2020).

Единственная запись в его декларации, которая может иметь отношение к продаже Александром своей доли в ООО «DubPro», это запись с пометкой “Другое”, без указания конкретный сделки, дата которой совпадает с датой продажи Александром своей доли, указанной в решении Соломенского райсуда.

Данные о наличии в его собственности ООО «DubPro» в 2019 году и данные о средствах, полученных от ее продажи Леси Евгеньевне Цибко не были указаны Александром Дубинским ни в исправленной декларации, поданной 6 июня 2020, ни в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии , поданном 8 июля 2020. Казалось бы, все, что объединяет Александра со Словакией, согласно поданной им декларации, это вклад в словацком Татра банке и две записи о расходах, сделанные в Словакии.





Правонарушение? Конечно. Однако далеко не единственное. Если поинтересоваться статусом компании «DubPro» в Коммерческом реестре районного суда Братиславы (по словацкому законодательству именно суды уполномочены на ведение реестров юридических лиц), то можно узнать интересный факт – Александр Анатольевич Дубинский оставался владельцем и руководителем компании «DubPro» до 14 февраля 2020, убедиться в чем можно здесь.



Сейчас следует вспомнить временной промежуток, в течение которого, по решению Соломенского райсуда Александр Дубинский не входил в состав исполнительного органа и не совершал ни управления хозяйственной деятельностью ООО «DubPro» – поскольку согласно данным реестра, вплоть до 14 февраля 2020 Александр указан как руководитель компании.

Иными словами, суд, установив, что с 5 марта по 27 сентября 2019 Александр Дубинский не был руководителем ООО «DubPro» – ничего такого о периоде с 27 сентября 2019 по 14 февраля 2020 года, не устанавливал. То есть, Александр все равно подпадает под действие статьи 1724 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако это еще не конец.

Если обобщить все написанное выше, то можно предположить один из двух вариантов. Первый – или Леся Евгеньевна Цибко и Александр Анатольевич Дубинский, действуя совместно и по предварительному сговору, ввели в заблуждение суд, заявив, что Александр Дубинский с 27 сентября 2019 не является ни собственником, ни руководителем ООО «DubPro», хотя таковым он оставался до 14 февраля 2020, согласно информации Министерства юстиции Словакии. Второй вариант – судом было вынесено заведомо неправосудное решение, если суду было известно о вышеуказанном факте.

А вот уже установление того, какой из этих вариантов имел место в действительности, относится уже к компетенции правоохранительных органов, а не СМИ.