Окружной административный суд Киева (ОАСК), известный тем, что любит “чудить”, снова наделал переполоха. 28 января стало известно, что он якобы отменил новую редакцию украинского правописания, которая начала действовать в 2019 году. А именно – установил, что Кабинет Министров вышел за пределы полномочий, когда принимал решение №437 об утверждении правописания. В постановлении сказано, что Кабинет Министров согласен с предложением МОН и НАН по одобрению нового правописания и поручает органам исполнительной власти способствовать использованию.

Кому мешает правописание

Адвокат Дмитрий Ильченко, который подал иск в ОАСК, объяснил, что он «был направлен на защиту украинского языка от ее искажения в пользу региональных диалектов». Аналогичный иск поступил от ОО «Правовое государство».

«Напоминаю, это то самое правописание, в котором вводят «павзу», «Атени», «проєкт» и «Марту» вместо « Марфы». Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией. Также при рассмотрении выяснилось, что «языковая комиссия» имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в наше правописание вносились изменения фактически на коленях», – написал Ильченко в Facebook.

Этот иск адвокат и ОО «Правовое государство» подали якобы в интересах херсонской школьницы. Вот здесь на видео она говорит, что новое правописание «смешное», «несовременное» и что ей не нравится слово «тотоапарат» (спойлер: такого слова не существует ни по новому, ни по старому правописанию):

Хотя есть основания предполагать, что желание судиться за язык возникло вовсе не у этой девочки. Например, активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» сообщают, что девочка – сестра жены Дмитрия Ильченко. В то же время Ильченко является адвокатом экс-главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, который подозревается в заказе убийства Гандзюк. На Ильченко, говорят активисты, Мангер переписал собственность и бизнес перед тем, как попал в СИЗО.

«И именно поэтому нас не удивляет, что Ильченко, скорее всего, втянул свою несовершеннолетнюю родственницу в р*снявые дела ОАСК и помогает Андрею Портнову и Ко пробовать уничтожать украинскую государственность», – заявили активисты.

В свою очередь, ОО «Правовое государство» руководит Ростислав Кравец – фигурант «пленок Вовка» из записей на которых следует, что председатель ОАСК Павел Вовк и его коллеги могли использовать подставные общественные организации, чтобы принимать решения в своих интересах.

Лирическое отступление: имя Марфа, за которое так беспокоится господин Ильченко, распространено именно в России и русском языке. Оно имеет, вероятно, арамейское происхождения, латиницей передается как Marta или Martha и даже в греческом языке пишется через букву «тета» (θ). На сайте «Ридни», который собирает базу украинских имен, имя Марта встречается более 17 тыс. раз, а Марфа – 4,6 тыс. раз.

Зачем менять языковые нормы и что будет дальше

Кабинет министров действительно мог не утверждать новую редакцию правописания, потому что это никак не влияет на его силу. Ее утвердили своим постановлением Президиум Национальной академии наук Украины и Коллегия Министерства образования и науки 24 октября 2018.

В этом постановлении описана необходимость такого явления, как нормированное правописание, и история вопроса. Скажем, еще в 1919 году Украинская академия наук приняла «главные правила украинского правописания», а в 1928 году так называемое харьковское правописание. Его, впрочем, в 1933 году заменили на новое, которое приближало украинский язык к русскому. Такие правила действовали до 1990 года, пока не появилось правописание, действующее до недавнего времени. И только в 2015 году наконец была утверждена Комиссия по подготовке нового правописания, в которую вошли ученые-языковеды со всей страны, ведь язык меняется, появляются новые слова и явления, правила требуют уточнений. В 2018 году продолжалось общественное обсуждение – Комиссия получила свыше 500 обращений, часть из них учла.

Финальный текст правописания опубликовали на сайтах МОН и НАН в июне 2019-го. С этого момента рекомендуется применять его нормы и правила во всех сферах. К тому же, часть этих правил не предусматривает жестких рамок: можно употреблять и старый, и новый вариант, вроде Афины и Афины. Никаких санкций за несоблюдение правописания не предусмотрено. Так же, как и за пользование региональными диалектами и местными наречиями, которые являются частью языка. Но правописание нормирует именно литературный язык, а не разговорный, поэтому никакие языковые нормы не могут заставить херсонская школьницу употреблять слово «кульчики» вместо привычного ей «серьги».

Так или иначе, решение ОАСК еще не вступило в силу, поскольку правительство имеет 30 дней на его обжалование. Министерство юстиции уже заявило, что подаст апелляцию. Постановление Кабмина остается в силе, пока будет длиться апелляционный процесс.

«Мы еще не получили судебное решение ОАСК, и поэтому могу только догадываться о аргументации суда, но даже эти догадки говорят о том, что особой “зрады” не произошло. Скорее всего, постановление КМУ было отменено из соображений нарушения тогдашним Кабмином в мае 2019 процедуры во время ее принятия. В том числе, в связи с тем, что закон, который давал право КМУ принимать такое постановление был признан неконституционным. Это означает, что даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания остаются – его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным», – пояснил министр юстиции Денис Малюська.

Поэтому одной только отменой этого правительственного постановления отменить правописание невозможно. Как пишет президент Академии наук высшей школы Украины Александр Наконечный, решение Президиума НАН и Коллегии МОН Украины от 21 октября 2018 года, которыми утверждена новая редакция Украинского правописания, никем не оспорены и продолжают действовать в полном объеме. В то же время он от имени Академии призывает Национальную комиссию по стандартам государственного языка подтвердить силу новой редакции правописания своим решением, ведь именно на нее законом о государственном языке возложен этот вопрос.

Сама Комиссия пока не делала четких заявлений по существу проблемы. На сайте МОН опубликована ее позиция, которая заключается в том, что постановление Кабмина действует, пока решение суда не вступило в силу, а поскольку оно еще не опубликовано, то и обсуждать нечего.

Что же будет с ВНО

Вероятно, будущие выпускники школ и их родители уже успели обеспокоиться, мол, как же будет проходить ВНО по украинскому языку, если правописание то меняют, то отменяют. Гипотетически школьники первые почувствовали бы все изменения на себе, ведь знания действующих правил влияет на оценку и их будущее.

Денис Малюська уже заявил, что «ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к ВНО в этом году».

«Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-либо сюрпризов по правописанию до окончания ЕГЭ, поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет», – написал он в Facebook.

Но это не совсем так. Хотим предостеречь школьников: ВНО по украинскому языку в 2021 году будет использоваться прежнее правописание, которое действовало до 2019 года. 29 июля 2019 МОН издал приказ №1033, согласно которому в заданиях ВНО в течение пяти лет, то есть до 2024 года включительно, будут использоваться нормы правописания, которые не претерпели изменений. Эта информация есть на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

«В Украинском центре было принято решение: в течение пяти лет не считать ошибочным написание слов согласно нормам предыдущей редакции правописания. Иными словами экзаменаторы будут отмечать написание слов, которое не будет соответствовать действующему правописанию, однако в общем учете не учитывать его – такие ошибки не повлияют на общий балл участника тестирования за написание собственного высказывания», – пояснили в УЦОКО.

То есть, в тестах не будет вопросов нового правописания, в то же время в развернутых ответах можно опираться как на новые нормы, так и на предыдущие. ВНО по украинскому языку и литературе будет проходить в соответствии с программой, утвержденной приказом Минздрава в 2018 году – с тех пор она не менялась.