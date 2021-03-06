Коломойский должен защищаться — на кону его благополучие и даже свобода. Зеленский обязан нападать, даже если ему не хочется — на кону вся его будущая жизнь, и не только в период пребывания на посту президента, но и после отставки.

Вряд ли введение санкций против Игоря Коломойского и членов его семьи стало для олигарха и украинского руководства громом среди ясного неба. Тучи над Коломойским в Соединенных Штатах сгущались уже очень давно, именно эта погода и привела к тому, что он стал так активно интересоваться украинскими делами.

Конечно, Коломойский всегда был важным игроком в украинской политике. Но когда он имел возможность практически постоянно находиться на своей яхте, жить в Швейцарии и даже в Израиле, интерес к Украине имел «факультативный» характер и был в основном финансовым. После того как олигархом занялось ФБР, интерес к Украине стал, можно сказать, “жизненным” – никакого другого места, где Коломойский мог бы ощущать себя в безопасности, на планете просто не осталось и этой безопасности не могли гарантировать ему никакие другие паспорта.

Поэтому ошибаются те, кто считает, что Игорь Коломойский затеял свой большой реванш на президентских выборах 2019 исключительно из мести Петру Порошенко, лишившему его возможности быть некоронованным монархом почти половины Украины и национализировавшему “Приват”. Конечно, месть важна, а интерес к ней составляет сущность личности олигарха. Однако важно тут было и другое: Украина оказалась для Коломойского последним убежищем и ему необходим был в этой стране президент, который понимал бы его интересы – не только финансовые, но и жизненные.

При этом понятно, что ни одному из действующих политиков Коломойский не доверял – а вы бы на его месте стали бы? И когда фаворитом выборов главы государства была Юлия Тимошенко, на договоренности с которой он рассчитывал, Коломойскому оказался выгоден телевизионный комик Владимир Зеленский – не только в качестве спойлера, но и в качестве лидера популистского проекта, который после президентских выборов заведет свою фракцию в парламент и не позволит Тимошенко стать полновластным лидером страны и “кинуть” олигарха.

И тут Коломойскому, казалось бы, несказанно повезло. Не Тимошенко, а Зеленский, связанный с ним куда более прочными обязательствами и далекий от понимания политических законов, на всех парах понесся к президентскому креслу, несомый мутной популистской волной. Коломойский мог торжествовать и торжествовал: стоит вспомнить, какое количество триумфальных интервью он давал, отмечая эту олигархическую победу не просто над Порошенко, но над самим здравым смыслом украинских избирателей. И Коломойский мог действительно ощущать себя настоящим победителем: он не просто добился безопасности в последнем убежище, которое осталось ему в подлунном мире.

Он приватизировал это убежище. Приватизировал Украину.

Коломойский не учел только одного простого факта. Убежище – бедная страна, самому существованию которой угрожают имперские амбиции соседа с востока, страны, ставшей последним убежищем для куда более влиятельных и богатых, чем десяток Коломойских, людей. И эти люди не собираются ни перед чем останавливаться, чтобы присоединить к своему убежищу кусок убежища Коломойского – ну, в этом он наверняка мог убедиться в 2014 году. Так что у его убежища единственный шанс уцелеть – добавим сюда еще и экономическую слабость разграбленной олигархами Украины – так это рассчитывать на поддержку цивилизованного мира. То есть того самого мира, от которого Коломойский спасается в своем приватизированном убежище.

Владимир Зеленский, как Коломойский на это и рассчитывал, мог этого поначалу просто не понимать. Но время идет – и с каждым новым днем пребывания в кресле главы государства у Зеленского появляется все больше понимания того, что с ним и со страной происходит в самом деле – даже если он и противится активно этому пониманию. Ну и, конечно, Коломойскому просто не повезло с президентскими выборами в Соединенных Штатах. Администрация Дональда Трампа, конечно же, тоже была бы заинтересована в том, чтобы Украина оставалась надежным партнером.

Но она бы сигнализировала как-то иначе. А у администрации Джозефа Байдена совершенно иной подход, связанный с пониманием внутренних украинских политических процессов. Именно поэтому санкционное решение специально выписано в не требующих дополнительных комментариев политических категориях. Санкции, введенные за коррупционные действия Коломойского в период его пребывания на посту главы Днепропетровской ОДА – это солидарность с действиями предыдущей украинской власти, устранившей Коломойского с этой должности. А напоминание о разрушительной роли Коломойского в современный период – это четкое и ясное заявление о том, что вмешательство Коломойского в политику привело Украину к катастрофе.

Что в этой ситуации делать Коломойскому, я даже не спрашиваю. Понятно же что – пытаться удержать контроль над своим последним убежищем, даже если результатом удержания этого контроля станет разрушение убежища. Потому что альтернативы удержанию этого контроля практически нет – альтернатива только сдаться ФБР.

Я спрашиваю, что в этой ситуации делать Зеленскому, само пребывание которого в кресле президента является результатом той самой разрушительной деятельности Коломойского, за которую введены американские санкции. Пытаться не заметить происходящего? Но это – явно не для американцев, которые увидят, что Зеленский явно не воспринял всерьез их сигнал и продолжать сигнализировать – но так, чтобы снаряды легли уже совсем рядом с незадачливым украинским президентом. Пытаться бороться с Коломойским по-настоящему? Но это – риск нарваться на большую войну с олигархом. Войну, в которой Соединенные Штаты обязательно выиграют – на то они и Соединенные Штаты – а вот Зеленский совсем не обязательно, он может стать жертвой этой большой войны.

И это именно та ситуация, в которой реального выхода нет ни у кого. Коломойский обязан защищаться – на кону его благосостояние и даже свобода. Зеленский обязан нападать, даже если ему не хочется – на кону вся его будущая жизнь, не только в период пребывания на посту президента, но и после отставки. Если Зеленскому удастся одолеть или хотя бы продемонстрировать готовность к реальному нападению на Коломойского, он сможет рассчитывать на индульгенцию за многие свои поступки, совершенные до начала схватки. При этом “война нанайских мальчиков»”, имитация борьбы для Зеленского – не выход. Нужен настоящий бой – только вот это будет бой гладиаторов.

Жаль только арену, на которой будет происходить эта битва гладиаторов — нашу с вами страну. Но что поделаешь, мы сами в 2019 году купили билет на этот матч и теперь можем только рассчитывать, что гладиаторы в пылу неизбежного столкновения не разрушат эту нашу арену.