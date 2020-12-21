Не уверен, есть ли смысл разбирать интервью Владимира Зеленского для «Нью-Йорк Таймс» в деталях. Сам разбор всех манипуляций и лжи может занять слишком много текста.

Сам текст интервью построен как беседа опытного популиста – который за полтора года поднаторел в оперировании фактами. Научился ими жонглировать. Но при этом просто не понимает, что у самих журналистов или наблюдателей остались хоть какие-то способности к критическому восприятию текстов.

Украина в интервью Зеленского предстаёт как “страна, которой нет” – анекдотичный “СССР” из анекдота про Вовочку. Инвестиции, для которых требуется инфраструктура? Основные претензии инвесторов состоят не в отсутствии дорог, а в том, что четыре столичные дороги – Банковая, Грушевского, Богомольца и Владимирская – никак не способны защитить иностранных инвесторов от самих себя! Реформа СБУ без “экономики”? Не правда. В версии реформы СБУ от Зеленского в СБУ остаётся главк “К” – антикоррупционный департамент, который все западные партнёры называют камнем преткновения в любой реформе. 4000 тысячи километров дорог? Откровенное враньё. Независимый Нацбанк? Независимость госрегулятора была уничтожена вопреки позиции МВФ.

Антикоррупционные органы, которые по версии Зеленского получают его абсолютную поддержку? НАБУ никак не может вручить подозрение замглавы ОП Татарову – детективов попросту не пускают на порог офиса президента. И таким образом можно разбирать каждую цитату.

В чем Зеленский не кривит душой, так это в вопросе достижений. Децентрализация и реформа Генеральной прокуратуры вывешиваются на знамёна. Вот только президент забывает, что все эти победы – достижения именно прошлой власти. С которой он, по собственным словам, не желает иметь ничего общего. Ведь Порошенко – олигарх. А с олигархами нынешняя власть, как ни смешно, не сотрудничает.

Между тем, общий посыл интервью понятен и прозрачен. До Владимира не было ничего. Лишь тьма. Только дух святой носился над водной гладью. И пришёл Владимир. И молвил Слово. И стал Свет. И стала твердь. И децентрализация. И реформа СБУ. И дороги на тверди, по коим обильно потянулись в землю обетованную тучные стада инвесторов. И возвели они Голивуд. И “Диснейленд” с Микки-Маусом. И увидел Владимир, что это – хорошо! А на седьмой день он отдыхал – открывал для детишек городок Святого Николая. И каток. И ёлку. И жили все долго и счастливо. Пока не умерли.

Зеленский делает вид, что до него в стране ничего не происходило. Не понимая, что политический процесс – не новый сериал. Он имеет свою историю. И о ней помнят не только в Украине. Но и в США. И тут следует понять, что интервью американскому продемократическому СМИ появилось не просто так. Сама идея интервью возникла, очевидно, для того, чтобы подать сигнал новой американской администрации – ни в какие выборы на стороне Трампа власти Украины не выступали. Америка – наш надёжный партнёр. Очень ждём Байдена в гости! Пожалуй, единственное место, в котором Зеленский искренний – это конец его беседы с журналистом. В котором Владимир Зеленский на голубом глазу заявляет о желании построить в Украине Голлливуд и “Диснейленд”.

И дело здесь не просто в том, что через эти фразы мы видим реальный уровень президента, не способного подняться в области своих интересов выше своего прошлого из шоу-бизнеса. Потому что это прошлое для Зеленского – никакое не прошлое, а настоящее. Единственное, что его искренне интересует. В этих фразах скрыта манипуляция, которая унижает как самого интервьюируемого, так и адресата интервью. Кто там у нас на том конце провода? Американцы? Задвинем им про Микки-Мауса и Анжелину Джоли! Они же американцы, им зайдёт! Остаётся только вопрос о том, почему не упомянута “Кока-кола”? За “Кока-колу” ведь можно все забыть и простить!

Если мое предположение верно, то мы имеем дело с человеком, оперирующим крайне примитивным пониманием окружающего мира. Человеком, который никак не поймёт, что основным ресурсом отношений с Западом и США является ответственность за свои слова и действия. Человеком, который продолжает жить в идиотском квазисоветском мире покойного сатирика Задорнова, повторяющего фразу “ну тупые” в отношении США. И который искренне верит, как и многочисленным его приемники, что и в этот раз этих буржуев можно обвести вокруг пальца.

Что сила его харизмы может повлиять не только на Путина, но и на Байдена. Просто надо быть хитрее остальных. Американским президентам не сниться по ночам Микки-Маус. Для сохранения поддержки от Украины требуется только одно – следовать взятым на себя обязательствам. Обязательствам по трансформации нашего полубандитского государства в цивилизованное, что в конце-концов, необходимо не США и ЕС, а нам самим. Уже очевидно, что наш торговец “Диснейлендом” на вынос не просто не будет следовать этим обязательствам. Но даже не подозревает об их существовании. Что в очередной раз отталкивает нас от цивилизации. По крайней мере до того момента, пока на смену массовикам-затейникам не придут ответственные политики.