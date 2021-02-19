Если взглянуть на статистику Министерства здравоохранения по выявлению случаев COVID-19, то может показаться, что Украина пережила пик в конце ноября, а затем заболеваемость пошла на спад и ситуация стабилизировалась. Так, всю осень мы ежедневно слушали в брифингах МЗ о новом «антирекорде», пока заболеваемость не достигла 14 тыс. случаев в день. А затем кривая сломалась и стремительно пошла вниз. МОЗ приписал этот успех карантину выходного дня и решил не вводить локдаун на новогодние праздники, как это сделало большинство стран Европы.

С тех пор количество выявленных случаев постепенно падает. Но есть нюанс: в ноябре не было ни пика заболеваемости, ни стремительного падения – снижение показателей происходило постепенно. Например, на это обратили внимание аналитики Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (КШЭ). Ведь, кроме статистики МОЗ, есть еще и статистика Национальной службы здоровья. И она показывает, что с середины ноября и почти до конца года количество выявленных случаев было примерно одинаковым – около 12 тыс. случаев в сутки. Продолжалось так называемое плато.

Как пояснили в КШЭ, так произошло из-за разной методологии: НСЗУ вносит в статистику дату получения положительного теста, поэтому ее данные несколько задерживаются, а МОЗ – дату собственно попадания данных в статистику. То есть, если пациент получил свой результат теста 20 ноября, а в статистику попал 25 ноября, то на графике НСЗУ это будет подтвержденный случай 20 ноября, но показанный с задержкой, а на графике МОЗ 25 ноября, то есть с погрешностью.

Похоже, что МОЗ в конце ноября изменил методологию и начал вносить в статистику именно дату получения теста. А активное довнесение данных привело к пику в статистике, объяснял старший исследователь департамента экономико-политических исследований КШЭ Юрий Ганиченко.

Как украинцы тестировались на COVID-19 в последние три месяца

С 8 по 25 января в Украине продолжался «карантин зимних каникул»: закрылись кафе и рестораны, торговые центры, кинотеатры, школы. Транспорт и предприятия работали. На первый взгляд, это сработало – количество фиксированных случаев COVID-19 действительно снижается. Однако такие цифры давно не показательны – в Украине делают мало тестов, чтобы контролировать эпидемию. На один выявленный случай приходится четыре-пять тестов, это означает, что показатель выявления составляет 20-25%. Для контроля ситуации он должен держаться на уровне 5%.

Впрочем, падение слишком заметно, поэтому #Буквы направили запросы во все областные лабораторные центры, а также некоторые частные лаборатории с вопросом, сколько тестов они провели на протяжении ноября-января, когда статистика катилась вниз. Не все области дали ответ, поэтому мы проанализировали только те, что есть. Почти все они сообщили, что количество тестирований действительно резко упало за последние три месяца.

Рассмотрим сначала крупные города. Например, Киевский городской лабораторный центр в ноябре провел более 37 тыс. исследований, в декабре – почти 39 тыс., в январе – почти 18 тыс. Отметим, что в государственных и коммунальных лабораториях почти всегда тестируют тех пациентов, которых направил семейный врач или которые уже были госпитализированы. Максимальная мощность лабцентра – 5 тыс. исследований в сутки методом ПЦР. Задержки в выдаче результатов были в ноябре – до недели, потом тест можно было получить за сутки.

В то же время частные лаборатории Киева, по данным городского лабцентру, в ноябре провели более 191 тыс. исследований, в декабре – 160 тыс., в январе – 114 тыс. То есть, желающих сделать тест за свои деньги тоже стало меньше.

Днепропетровский областной лабцентр в ноябре провел более 55 тыс. тестов, в декабре – более 52 тыс., в январе – 33 тыс, это на область и город вместе.

Харьковский: в ноябре 25 тыс., в декабре 18 тыс., в январе 15,5 тыс. Частные лаборатории области тестировали почти столько же: 26 тыс. в ноябре и по 18 тыс. в декабре и январе.

Одесский: 71 тыс. в ноябре, 78,5 тыс. в декабре, 39 тыс. в январе. В частных лабораториях: 41 тыс. В ноябре, 45,7 тыс. В декабре, 24 тыс. В январе.

Также значительное снижение количества протестированных фиксируется в Херсонской области: с 30 тыс. в ноябре до 9 тыс. в январе. А в частных лабораториях очереди только росли: 2,7 тыс. в ноябре, 2,9 тыс. в декабре, 3,2 тыс. в январе.

Похожая ситуация в Волынской области. В государственных лабораториях в ноябре провели 33 тыс. тестов, в декабре 18,5 тыс., в январе 11,6 тыс. В частных 2 тыс. в ноябре, 1,3 тыс. в декабре, 2,3 тыс. в январе , то есть спрос снова возрос.

Такое же плавное уменьшение очередей в лабораториях было в Хмельницкой области: с 26 тыс. в ноябре до 12,7 тыс. в январе; в Тернопольской: с 27 тыс. до 16 тыс .; в Житомирской: с 30 тыс. в до 13 тыс .; в Сумской: с 27 тыс. до 14 тыс .; в Закарпатской – с 26 тыс. до 11 тыс.

В Винницкой области был декабрьский скачок: 24 тыс. в ноябре, 34 тыс. в декабре и снова 23 тыс. в январе. Аналогично – в Кировоградской области: 17,5 тыс. в ноябре, 21 тыс. в декабре, 9 тыс. в январе.

Единственная область (среди тех, кто ответил на запрос), не снизила уровень тестирования – Ивано-Франковская. В ноябре там провели 22 тыс. тестов, в декабре 23 тыс., в январе 21,7 тыс. Вместе с тем официальная статистика показывает постепенный рост количества инфицированных в этой области, которое активизировалось в феврале. Такой же рост видим в Закарпатской области и частично в Черновицкой.

Наплыв на частные лаборатории также уменьшился. Лаборатория «Медис», которая работает в западных областях, сообщила, что в январе по сравнению с ноябрем, количество желающих пройти тестирование упало примерно вдвое.

«В осеннем ажиотаже вокруг ПЦР-тестирование на COVID-19 играла важную роль туристическая активность. Уже сейчас спрос стабилизируется, пациенты обращаются главным образом в связи с наличием симптомов болезни. Однако остается определенная доля пациентов, которые проходят тестирование в нашей лаборатории с целью получить результат на английском или польском языках», – сообщила лаборатория Буквам.

По их данным, наибольшее количество желающих сделать тест была накануне Нового года, наименьшее – в начале января во время праздничных каникул.

В лаборатории «Синэво», которая работает по всей Украине, также наибольшим спросом был в ноябре – за этот месяц они провели более 95 тыс. тестов. В декабре несколько меньше – более 70 тыс. в январе – только 38 тыс. тестов в месяц.

Меньше тестов – меньше больных?

Итак мы выяснили, что начиная с декабря врачи стали реже направлять пациентов на тестирование, а также стало меньше желающих пройти тестирование за собственные деньги. Но означает ли это, что украинцы стали меньше болеть?

«Нет достоверных данных о том, почему люди стали меньше тестироваться на COVID-19. Попадая в больницу, пациент обязательно проходит тестирование. А пациенты без симптомов или с легким течением, очевидно, пересиживают болезнь дома», – прокомментировал Буквам Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах.

То есть, количество тестирований в нынешней ситуации не показывает вообще ничего. В отличие от количества госпитализаций.

«Украинская система тестирования потерпела поражение вполне эффективному противодействию распространению COVID-19: и статистика тестирования с конца ноября не отражает реальной ситуации с заболеваемостью. Именно поэтому следует ориентироваться на показатели госпитализаций. Они более или менее стабильные в среднем по Украине. И одновременно есть вспышки распространения в некоторых регионах», – отметил Ковтонюк.

По его мнению, теоретически зимний карантин мог уменьшить заболеваемость, но убедиться в этом невозможно из-за неинформативной системы тестирования.

В КШЭ предостерегают, что несмотря на малое количество новых случаев ситуация в Украине – одна из самых критических в Европе. Это показывает занятость «ковидных» кроватей: ежедневно в Украине госпитализируют больше, чем выписывают, это свидетельствует о росте нагрузки на систему здравоохранения.

«Реанимационные кровати до сих пор остаются узким местом в системе здравоохранения. На протяжении января стабильно заняты более 40% реанимационных коек в больницах, отведенных для пациентов с COVID-19. И есть большой риск, что реанимационные кровати будут в ближайшее время заполняться еще быстрее. Следует это учитывать», – рассказывал Юрий Ганиченко 4 февраля.

По его данным, в трех западных областях – Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской – самый высокий риск новой вспышки COVID-19, ведь там госпитализация превышает выписку на 20-70%. По состоянию на начало февраля три четверти больниц Ивано-Франковской области были перегружены: это 19 из 26 заведений.

В первую неделю февраля сложной была ситуация в Закарпатской области – были заполнены 65% реанимационных коек, отведенных для пациентов с COVID-19. В Ивано-Франковской области – 60% «ковидних» коек, в Черновицкой – 45%.

18 февраля Буквы позвонили в лабораторные центры нескольких западных областей, чтобы узнать о ситуации из первых уст, и выяснили, что динамика эпидемии неутешительная.

Например, в Закарпатской области начался резкий рост после новогодних праздников.

«Заболеваемость распространена неравномерно, есть районы с достаточно интенсивным приростом заболеваемости, соответственно, загруженность коек там больше. За прошедшие сутки мы зарегистрировали 500 случаев, вошли в тройку лидеров по Украине вместе с другими западными областями, где также наблюдается рост », – рассказала заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик.

Загруженность больниц, по ее словам, растет ежедневно, постоянно добавляются новые «ковидни» кровати: уже выделено 2113 мест и состоянием на 18 февраля они загружены на 61%.

«Мы активно мониторим ситуацию, проходят заседания специальных комиссий, при каждой территориальные общине создан штаб противодействия эпидемии. Учебные заведения переводятся на дистанционное обучение, чтобы там не распространялась инфекция. На заседании мы приняли решение об усилении контроля за соблюдением населением требований правительственного постановления 1236 (о карантине, – ред.), – отметила Виктория Тимчик.

В Черновицкой области похожая ситуация, показатели растут буквально каждый день.

«За последние сутки зарегистрировано 436 новых случаев COVID-19, что свидетельствует о существенном росте заболеваемости. За последние семь дней показатели выросли в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей. В частности выросла заболеваемость среди детей. За последние две недели у нас показатель 424,7 больных на 100 тыс. населения, мы на втором месте после Ивано-Франковской области», – рассказал Буквам заведующий отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины Юрий Падурару.

Загруженность «ковидных» кроватей также растет – по состоянию на 18 февраля занято 53%. По словам господина Падурару, резерв коек в области есть: например, если хватит мест в Черновцах, то соседние районы готовы принять пациентов.

«Постепенно ситуация усложняется. Мы предлагаем органам местной власти усиливать противоэпидемические меры: ограничение в местах массового пребывания людей, учреждений образования, таким образом хотим повлиять на ход эпидемии в области», – объяснил он.

Такой рост, по словам специалиста, был прогнозируемым.

«Карантинные меры, которые применялись в том числе и в Черновицкой области, были недостаточно жесткими, люди собирались в общественных местах без соблюдения дистанции, без масок. Прогнозируемо растет заболеваемость среди детей, в частности школьников, это связано с продолжением учебного процесса в школах, учреждениях профессионально-технического образования », – говорит он.

В Ивано-Франковской области за последние сутки (по состоянию на 18 февраля) зафиксировали самый большой в Украине рост больных – 799 человек. Накануне в область приезжал главный санитарный врач Виктор Ляшко и было принято решение о жестком локальном карантине с 22 по 28 февраля, вероятно, будут также ограничения въезда и выезда из области. Ляшко назвал ситуацию в регионе критической, больницы заполнены на 73%, в некоторых городах – на 90%.

Напомним, «карантин» зимних каникул, который закрыл все культурные и развлекательные заведения, не касался горнолыжных курортов, значительная часть которых расположена именно в Ивано-Франковской области. Поэтому соцсети были переполнены фото и видео с Карпат, на них засветился даже президент Владимир Зеленский.



Рост количества пациентов в «ковидных» больницах. Скриншот из презентации КШЭ

Еще две области показывают тенденцию к нарастанию эпидемии – Винницкая и Тернопольская. Анализ КШЭ демонстрирует, что им тоже стоит уделить внимание. Правительство как раз планирует новый адаптивный карантин – ограничения будут усиливать в тех регионах, где быстро растет доля госпитализированных. По словам Юрия Ганиченко, сейчас такой подход актуален, поскольку в остальных областях пока все спокойно.

«Адаптивный карантин может быть эффективным, во-первых, при четких индикаторах его введения. Например, ориентироваться на количество положительных тестов при нынешней ситуации в Украине – нет смысла. Поэтому следует обращать внимание на количество госпитализаций и имеющиеся ресурсы медицинской системы в конкретной области, районе, города. Во-вторых, должны быть четкие критерии завершения карантина. То есть чего мы должны достичь в результате », – добавляет Павел Ковтонюк.

Есть ли в Украине новые штаммы коронавируса

Первое, что приходит в голову в контексте новой волны в западных областях – новые штаммы SARS-CoV-2. Известно как минимум три: английский, южноафриканский и бразильский. Они имеют следующие названия (не официальным, а, скорее, народные) не потому, что возникли в этих странах, а потому, что их там обнаружили, потому что активно изучают их образцы. Неизвестно, делают ли эти мутации вирус более смертельным, однако точно более заразным, а это значит больше больных и большую нагрузку на медицинские системы. Многие страны уже усилили карантин из-за этих штаммов.

Есть ли мутировавшие вирусы в Украине – неизвестно, ведь здесь не проводят секвенирование. Зато образцы вирусов отправляют за границу, пока анализ показывает, что у нас циркулирует оригинальный штамм.

В то же время Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины заявил, что готов исследовать мутации коронавируса, но ему нужно финансирование.

«Неизвестно, какие штаммы циркулируют сейчас в стране и отличаются ли они в регионах, безопасны они для украинцев или наоборот, опаснее, чем те, что вызвали эпидемию в начале 2020 года … В основе данных таких исследований можно оценивать свойства вирусов, а затем выстраивать эффективные стратегии лечения, понимать, почему действуют или не действуют те или иные лекарства», – говорится в сообщении.

Институт также отмечает, что данные о штаммах важны для вакцинации, например, британский штамм не влияет на эффективность имеющихся вакцин, а бразильский и южноафриканский – снижают. Для изменения вакцины, надо иметь полную информацию о вирусе. В Институте говорят, что имеют необходимые приборы – секвенаторы – и специалистов, нужны только реагенты и грамотная организация процесса со стороны правительства.

Сколько украинцев уже переболели COVID-19

Недавно сеть «Синэво» опубликовала результаты собственного анализа по иммунитету к COVID-19. Специалисты проанализировали результаты тестирования населения на антитела IgG, свидетельствующие о перенесенной болезни – с мая по январь такой анализ в лабораториях «Синэво» прошло более 140 тыс. человек. Они пришли к выводу, что около половины украинцев могут иметь иммунитет к этой болезни.

«По итогам тестирования в январе 2021 количество клиентов с выявленным иммунитетом к COVID-19 в зависимости от региона составляет от 44% до 60%. В то же время еще в октябре 2020 процент клиентов с положительным тестом на иммунитет составлял 33%, а в июле – 9%», – рассказали в сети.

Однако моделирование КШЭ показывает, что COVID-19 переболело от 13% до 20% украинцев. КШЭ пришла к следующим выводам благодаря своей эпидемиологической модели, которая калибруется относительно показателя смертности и показывает реальную динамику больных. Исследователи моделируют три сценария эпидемии: положительный, средний и отрицательный. Согласно этих сценариев, диапазон тех, кто уже переболел – от 13% до 20%. Подробную методологию КШЭ пока не раскрывает.

В то же время Юрий Ганиченко сомневается, что переболела уже половина украинцев, как это выяснили в «Синэво».

«Исследование «Синэво» не репрезентативно для Украины, ведь включает только тех людей, которые сами обратились в эту лабораторию. Это статистическое предубеждение отбора, selection bias. ВОЗ 31 декабря объявила, что по итогам сероэпидемиологических исследования с правильной выборкой, переболело менее 10% населения. Поэтому говорить о 52% – очень амбициозно», – пояснил Ганиченко.

Так или иначе, наличие антител после болезни еще не означает, что человек не заболеет второй раз, случаи были, а продолжительность и надежность такого иммунитета пока только изучается.