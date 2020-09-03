Фотоперфоманс "слуги" Евгения Шевченко совмещенный с угрозами журналисту, возможно и остался просто очередным эпизодом, в котором очередной депутат решил показать, что на самом деле он здесь хозяин, если бы не сам Евгений Владимирович - который на своей фейсбук-странице пожаловался на то, что кто тяжело работает на полях и заводах, а кто-то - гонится за хайпом.

Что ж, предлагаю посмотреть на “обратную сторону” депутата – что в своей жизни наработал “любитель троллинга” Евгений Владимирович, кроме ряда эфиров на пророссийских каналам, депутатского значка и незнания правил правописания. Тем более, что для этого не нужно рыться в чужих смартфонах или искать компромат – все есть в открытых источниках, особенно – Едином государственном реестре судебных решений.

Однако, судебные решения пока подождут, начнем с декларации. За прошлый год депутат Шевченко отчитался о наличии у него трети квартиры, площадью 151 м2, старого малокубатурного мопеда и BMW X5 в пользовании. Обладает же этим авто, заявленной стоимостью более 1,1 миллиона гривен, сын нашего героя – Иван Евгеньевич Шевченко. Он также является субъектом декларирования, поскольку работал в должности следователя в Государственном бюро расследований. В его декларации, кроме упомянутого BMW и ВАЗа 2011 выпуска, почти ничего нет, и это очень странно, поскольку, если верить декларации Ивана Евгеньевича, в ГБР следователем зарплату не платят. Что еще более странно, поскольку других источников доходов, которые позволяли потратить более миллиона гривен на авто – в его декларации не указано. Разве что подарки самому себе на сумму 135 000 гривен и погашения займа перед “ПриватБанком” на сумму 32 000 гривен.

Парадоксально, но у господина Шевченко-старшего тоже не хватает доходов даже на обслуживание авто такого класса. В 2018 году он заработал всего 44000 гривен, в 2019 году, уже в должности нардепа, – 158 000, а также получил от родной партии еще 30 000. Кроме этого, нардеп потратил 2000 тысячи долларов с депозита и лишился земельного участка площадью 12 соток в глубинах Запорожской области. При этом, согласно его же декларации, проживает Евгений Владимирович в селе Козин Киевской области, где жизнь, скажем так, недешевая.

Но даже при столь затруднительном материальном положении нардеп Шевченко остается очень щедрым человеком – в 2020 году он подарил какому-то счастливчику почти 2 миллиона гривен.

Кстати, средств, полученных от продажи участка в Запорожской области, народный депутат не задекларировал – видимо, тоже кому-то подарил. Вот это щедрость!

А вот что печально, так это то, что в промежутке между 2018 и 2020 годами у нашего героя исчез сын! Смотрите сами – в декларации за 2018 (представленная в 2019) сын есть.

А уже в 2020 сына нет (декларация за 2019, подана в 2020). Тогда же у депутата не стало земельного участка в Запорожской области.

Однако оставим тему – не один взрослый сын уехал от папы, чтобы улучшить декларацию – тем более, что интересное только начинается.

В собственности Евгения Шевченко есть три юридических лица – ООО “Портер” (код ЕГРПОУ 36140982), ООО “Консалтинговая фирма” Статус “(код ЕГРПОУ 35450031) и ООО” Агросталь “(код ЕГРПОУ 33005203).

Последняя специализировалась именно на аграрной сфере, на ее балансе находится зернохранилище и земельный участок площадью более 7 гектаров, однако, в настоящее время компания пребывает в процессе банкротства, а имущество ее пытаются продать с торгов – аграрного магната из нашего героя, кажется, не получилось (видимо, недостаточно работал в поле не покладая рук).

Дело о банкротстве ООО “Агросталь” № 908/2202/16 содержит четыре десятка судебных решений и тянется с 2018 года. Несколько раз имущество общества пытались выставить на публичные торги, чтобы хоть частично рассчитаться с кредиторами, однако каждый раз какие-то причины препятствовали.

При этом, еще в 2013 году ООО “Агросталь” не вернуло кредит АО “Укрэксимбанк” на сумму более 2 миллионов гривен, в результате чего все имущество общества было арестовано, о чем свидетельствует решение по делу № 330/1733/15-ц, в рамках которого уже другой кредитор пытался взыскать с самого Евгения Шевченко хотя бы часть долга в размере 110 000 долларов, но безрезультатно.

У других компаний депутата Шевченко дела идут не лучше. Например, у ООО “Портер” еще в 2013 году арестовано все недвижимое имущество, о чем внесена запись в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (название общества написано с ошибкой, однако совпадает код ЕГРПОУ).

Аналогичная ситуация и с другой компанией депутата ООО “Консалтинговая фирма” Статус “, имущество которого находится под арестом с 2011 года!

По данным Автоматизированной системы исполнительных производств сам депутат Шевченко также неоднократно становился фигурантом исполнительных производств. Часть из них были начаты уже после того, как будущий «слуга» своих кредиторов стал фигурантом уголовного дела за неисполнение решения суда.

Уголовное производство в отношении Евгения Шевченко начали по части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины (умышленное невыполнение приговора, решения, определения, постановления суда, вступивших в законную силу, или препятствование их исполнению). Стоит отметить, что добиться начала уголовного дела по этой статье в Украине – ну очень сложно. Но наш герой сумел этого добиться! В рамках этого уголовного производства Евгению Шевченко судом была избрана даже мера пресечения в виде содержания под стражей, однако будущий народный избранник избежал пребывания в СИЗО, внеся залог.

А согласно постановлению Орджоникидзевского районного суда Запорожья по делу № 335/12026/15-к, он избежал уголовной ответственности, после того, как пострадавшие заявили о примирении с ним. Видимо, деньги на возвращение долгов у будущего “слуги” все же внезапно нашлись. Стоит отметить, что в рамках этого уголовного дела тремя пострадавшими были заявлены иски на общую сумму почти 7 000 000 гривен.

На фоне всего этого уже как-то не очень впечатляет тот факт, что по данным вебпортала Верховной Рады, за период с августа 2019 по июль 2020 года, нардеп Шевченко получил в качестве компенсации стоимости аренды жилья – 181 000 гривен.

Такие вот “слуги мстители”. Неудивительно, что депутат Шевченко так враждебно относится к журналистам и их профессиональной деятельности – имея в биографии расходы, которые в несколько раз превышают его доходы и сбережения, систематический невозврат задолженности, уголовное дело за неисполнение решения суда.

Однако избиратели заслуживают знать, кому они поручают принимать законы, по которому им придется потом жить, и насколько неуклонно этих законов придерживаются те, кто называет себя народными слугами. Перефразируя нашего героя – нам не пох*й.