За последние две недели нардеп Николай Тищенко умудрился попасть минимум в три медиа-скандалы. В то же время его коллеги по партии уверены, что всему виной киевские разборки за власть. Почему, узнавали Буквы.

Три скандала за карантин

В понедельник програма журналистских расследований «Бигус.Инфо» выдала сюжет о том, что несмотря на карантин ресторан нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко «Велюр» продолжает принимать гостей. Хоть и по строгому «фейс-контролю».

Журналисты програмы неделю следили за жизнью ресторана и заметили, как туда входили нардеп Антон Яценко, партнер олигарха Игоря Коломойского и помощник нардепа от СН Павел Куфтырев, депутат и бывший сценарист Квартала 95 Александр Кабанов, менеджер Метинвеста Виталий Кисель, первый заместитель главы Офиса президента и экс-продюсер «Квартала 95» Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский.

Депутат Яценко на вопрос, что он делал в ресторане «Велюр», ответил, что не был там. Депутат Кабанов тоже сначала сказал, что не был в ресторане, но после уточняющих вопросов признался: “Я ж у Коли был. Это Тищенко. Это ж его ресторан”.

Сам Тищенко отрицает, что он владелец ресторана Велюр. На вопрос журналиста, что там делали народные депутаты, Тищенко сказал: “Это вопрос не ко мне”.

Впрочем, видимо, почитав гневные посты о работе ресторана, когда весь остальной бизнес загибается на карантине, Тищенко написал в Инстаграме пост, что ресторан не работает, просто он там проводил деловые встречи.

«Да, действительно в ресторане “Велюр” иногда проходят личные встречи. По слогам читайте – “личные встречи”. Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции… В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу… преобразования города Киева», – написал Тищенко.



За два дня до этого Тищенко влип в скандал в связи с тем, что назвал день Чернобыльской трагедии праздником.

«Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльской катастрофы», – сказал Тищенко в прямом эфире телеканала «Наш».

А в канун Пасхи депутат оказался в эпицентре конфликта с блогером Лилией Багировой.

Багирова взялась помогать горящим селам, Тищенко обещал ей помочь, но в итоге блогер обвинила его исключительно в пиаре.

Через день Багирова получила в сообщениях угрозы якобы от Тищенко, где он называл ее «русской тварью» и обещал подбросить наркотики ее мужу.

В свою очередь угрозы в свой адрес стала получать и жена Тищенко Алла Барановская. По словам жены депутата-ресторатора ей писали какие-то малолетки, которые угрожали ее маленькому сыну.

Заливающаяся слезами Барановская записала видео, где говорила, что была против похода мужа в политику, потому что там грязь, но такого не ожидала.

Когда скандал вышел на пик, появился пранкер Джокер и написал, что это он обижал Багирову под видом Тищенко.

Осенью тот же Джокер спровоцировал Тищенко признаться, что он платит своей группе зарплату в конвертах.

Следует отметить, что скандалы с Тищенко подсветили как Александр Дубинский, так и анонимные телеграм-каналы и боты в соцсетях. И, конечно, Гео Лерос.

Влез в Киев

Коллеги из «Слуги народа», с которыми удалось пообщаться «Буквам», не испытывают особых симпатий к Тищенко. Но при этом они признают, что скандалы вокруг депутата специально медийно раздували.

«Коля, конечно, и сам себе мастер устроить скандал на ровном месте, но все же трудно не заметить, что видео о Чернобыле и Тищенко от канала Наш посмотрели больше, чем у канала просмотров вообще за две недели», – признался один из депутатов.

«Его просто топят, потому что он влез в Киев», – говорил еще один представитель «Слуги народа».

Речь идет о борьбе за то, кто возглавит штаб и список партии СН на выборах осенью в Киеве, а значит и будет влиять на большинство в Киевсовете.

За месяц до карантина в «Слуге народа» определялись, как строить избирательную кампанию на местных выборах.

«Это было тогда, когда президент сказал: «Новые уже не в моде. Нам нужны опытные. Чистота не так и важна». Тогда же он сообщил, что выборами вместо Трофимова займется помощник президента Сергей Шефир. «Шефиру же нечего делать, пусть и займется выборами», – рассказал депутат, присутствовавший на встрече.

Тогда же на встрече определили кураторов от партии по регионам. Киев вроде должны были отдать главе партии Александру Корниенко.

«Ткаченко, Тищенко, Холодов, они уже так достали своими распрями – что мы решили поставить кого-то нейтрального», – рассказал тогда «Буквам» один из депутатов.

Андрей Холодов руководил президентской и парламентской кампанией в Киеве. Александр Ткаченко занимался кандидатами по мажоритарке в столице. Что входило в сферу ответственности Тищенко, никто и объяснить не мог.

Тем не менее, через месяц оказалось, что штабом в Киеве руководит таки Тищенко. И депутаты кивают, что решение это принято не без Андрея Ермака, кума Тищенко.

«Это разозлило как киевских мажоритарщиков, которые не хотят работать с Тищенко, так и Холодова. Теперь он в чатах каждый раз не забывает напомнить, какой у нас хороший глава киевского штаба, когда Тищенко влипает в какой-то скандал», – рассказывает не под запись один из «Слуг».

Депутатов-мажоритарщиков не устраивает репутация Тищенко, они также сомневаются, что под такого лидера в Киеве на местные выборы удастся собрать нормальную команду в Киевсовет и получить хороший процент голосов.

Также часть киевских мажоритарщиков уверена, что Ермак просто сливает Киев Кличко, выставляя против него Тищенко.

Ведь Тищенко на данный момент не просто глава штаба, но и главный потенциальный кандидат в мэры от «Слуги народа».

Напомним, что в свое время бывший глава ОП Андрей Богдан хотел лишить Кличко должности главы КГГА, но потом все разговоры стихли. Мэра и президента помирил Андрей Ермак.

Но при этом группа Богдана-Вавриша не применула закинуть в СМИ, что Ермак сохранил за это влияние на некоторые бизнес-вопросы в Киеве. В частности, на сферу киосков.

Недавно мэр Киева сам признал, что главу «Благоустрою» он назначил после консультаций с Ермаком.

Пару недель назад рейтинг Тищенко был на 1% выше, чем у Александра Ткаченко, поэтому он мог апеллировать к этому на смотринах партии.

Сейчас благодаря нескольким скандалам рейтинг Ткаченко может оказаться выше, чем у Тищенко. И таким образом он сможет претендовать на то, чтобы заниматься выборами в Киеве.

При нынешней социологии шансы выиграть у Кличко минимальны. Но вот вклиниться в борьбу за Киевсовет и создать мэру максимально неудобные условия можно.

Да и группе Вавриша-Богдана хотелось бы усилиться в городе.

Есть еще один нюанс, который мог навредить Тищенко – он входит в число тех депутатов, которые собирают голоса под антиколомойский закон.

В этой связи будет интересно посмотреть, как проголосует Антон Яценко, который в прошлый раз при голосовании воздержался.