В прошлом году мы, группа науковиць и активисток, провели исследования системы дошкольного образования в Украине. Мы выявили основные проблемы, с которыми сталкиваются работницы государственных детсадов, влияющих на их жизнь и благополучие их семей.

По данным опроса, проведенного весной 2020, средняя месячная зарплата работниц коммунальных детсадов, независимо от должности, составляла 5241 грн. Это лишь 57% от средней зарплаты по Украине в марте 2020. Половина опрошенных получала менее 5000 грн в месяц.

В условиях низких зарплат 57% опрошенных работниц сообщили, что для их рабочего места характерны: сверхурочная работа (27%), непредсказуемость рабочего графика (31%), работа в выходные (20%). Иными словами, несмотря на официально сокращенную рабочую неделю для ряда категорий работниц детских учебных заведений, большинство опрошенных работает сверх установленных норм.

Низкие зарплаты и отсутствие персонала приводят к перегрузке

Большая ответственность и низкие зарплаты приводят к хронической нехватке персонала во многих садах, а также заставляют работниц соглашаться работать более одной ставки, чтобы иметь возможность заработать немного больше. Часто у воспитательниц фактически нет выбора, кроме как работать за двоих, поскольку замены на группу просто нет.

“Мы работаем по 12 часов. Мы истощены очень […] Я не хочу, например, ходить на 12:00, потому что мне надо и дома что-то сделать, у меня отец старенький. Но меня заставляют! Они скажут: “Как это вы не будете работать? А кто будет?” (Воспитательница, стаж 17 лет, зарплата 5700 грн, Киев)

“Да, у нас не хватает работников. И получается – мы работаем на полторы ставки. […] Потому что за такую зарплату – ну не каждый пойдет. А во-вторых, все же понимают, что эта работа морально бывает тяжелая”. (Воспитательница, стаж 6 лет, зарплата 5000 грн, город, Восток)

С другой стороны, недостаток финансирования в небольших населенных пунктах может приводить к тому, что на сад выделяют слишком мало ставок, сокращают рабочее время сада и заставляют воспитательниц работать менее чем на ставку.

Одна из проблем, которая возникает из-за дефицита персонала и низких зарплат – это невозможность должным образом воспользоваться правом на больничный отпуск. Более того, администрация детсада неохотно отпускает работниц на больничные, поскольку их некем заменить.

Дети или бумаги?

Проблема большого количества бумажной работы насквозь звучала во всех наших разговорах с воспитательницами. Часть из них – это планирование занятий с детьми и других аспектов работы детского сада, который определяется Письмом МОН “Планирование работы в дошкольных учебных заведениях”. Это письмо формирует общие требования, на практике их реализация зависит от конкретных требований администрации и методисток детсадов, районных и городских отделов образования. Дополнительные требования к заполнению документации формируются другими структурами, например, Госпродпотребслужбой.

Выполнять эту работу работницам приходится или в саду – вместо работы с детьми – или, если на это не хватает рабочего времени – в нерабочее время.

“Волокита эта бумажная бесконечная – заполнение никому не нужных этих планов, журналов, документации, отчетов – множество, бесконечное количество. Журналов, планов. Перспективные планы, календарные планы, ежедневные планы. Затем отчеты – квартальные, месячные, заполнение журналов. Детьми нет времени заниматься. Но это самое главное – чтобы мы с детьми были. Но у нас времени для этого было мало” (Воспитательница, стаж 9 лет, зарплата 4100, город, Юг)

Нагрузка бумажной работой уменьшает время, которое воспитательницы могут содержательно посвятить детям: “Если бы не эта дурацкая бумажная волокита, насколько больше мы могли бы дать детям!” (Воспитательница, стаж 4 года, зарплата 4300, город, Восток).

Недостаток ресурсов и технического оборудования затрудняет ведение документации и подготовку методических материалов: “Если надо мне к занятиям подготовиться … сейчас нам даже принтер не могут приобрести. Всё обещают, обещают. А мне приходится каждому ребенку нарисовать. Не может что я сделала один рисунок, пошла отксерила и всё. Дома у меня нету ксерокса. И на работе сейчас все сломано”. (Воспитательница, стаж 7 лет, зарплата 5200, село, Юг)

В условиях нехватки персонала, бумажная работа для воспитательниц увеличивается. Некоторые из опрошенных нами работниц упоминали, что в их обязанности входит также заполнение документации, где фиксируется состояние кожи ребенка, ротовой полости (которую обычно заполняет медсестра), а также заполнения отдельного журнала о температурном режиме в спальне, туалете, раздевалке.

Карантин добавили объема бумажной работы.

“Графики у нас были и в карантин по всем групповых комнатах, в спальнях, это у помощников воспитателей – и о влажной уборке, и о проветривании. А теперь еще там мы сделали еще в период карантина график […]. И нам сказали с Держпродспоживслужбы , что нужно не просто чтобы график, а каждый день этот график, чтобы все подписи были кто на группе. Получается, что воспитатель подписывается каждые 10-15 минут там. Убрал поверхность – подписался, протер ручки – подписался, раздал еду – подписался. а медсестра это все тоже должен подписываться […] И это не единственный график, там много графиков “. (Заведующая детсада, пгт, Запад)

Воспитательница + дворник + строитель

Из-за недостатка штатных единиц работницы детсадов время вынуждены совмещать свои непосредственные обязанности с работой уборщиц, двирничок, завхозов, медсестер, методисток – преимущественно без дополнительной оплаты труда. Количество дополнительных обязанностей выросла в этом году в связи с пандемией и карантинными ограничениями, особенно для помощниц воспитательниц.

Кроме этого, генеральные уборки и ремонтные работы в учреждениях преимущественно проводятся силами родителей и персонала.

“Я говорю – все профессии строители, все во время работы в саду усвоила” (воспитательница инклюзивного группы, стаж 30 лет, зарплата 7000, город, Восток).

“Ремонты мы, все же красим, пили дерева, подметаем свою площадку, уход, вынос листья” (воспитательница, стаж 10 лет, зарплата 4100, город, Юг).

“Вот если в садике положена единица няни, она сугубо моет пол. Помощник он сугубо с воспитателем работает. То у нас нету такого. У нас помощник он и моет, он и стирает, он и воспитателю помогает. И во дворе мы убираем, потому что дворника нету в штатной единице, посокращали. И заведующая у нас без завхоза, без медсестры. Я и музыкант, я и физрук, я и воспитатель” (воспитательница, стаж 7 лет, зарплата 5200, село, Юг)

Рабочее нерабочее время

Некоторые работницы детских садов “приносят” работу на дом. Это обычно связано с двумя причинами: подготовкой к занятиям и, опять же, часто лишней бумажной работой. Находясь в детском и занимаясь там детьми, многие опрошенные воспитательниц не успевают разрабатывать занятия и вынуждены заниматься этим дома. Если у воспитательницы есть собственные несовершеннолетние дети, то нередко готовиться к занятиям они вынуждены ночью, жертвуя элементарным отдыхом. Если они хотят осовременить, освежить программу, показать детям что-то новое и интересное – на это нужно тратить собственное время, а время и деньги.

“Конечно, просим родителей, конечно, печатаем, клеим, вырезаем самостоятельно. Это же не рабочее время тратится на это все, а свое свободное время – на развивающий материал. И если это все можно вырезать и наклеить, то [следует] распечатать: да же, свою бумагу, своя краска “. (Воспитательница, стаж 6 лет, зарплата 5000, областной центр, Запад)

“После работы никуда от этого не деться. Мы готовимся к занятиям. У меня ребенок, он мне постоянно говорил: “Мама, ты когда нибудь уделишь мне время?” Потому что приходя домой, я начинаю с написания планов, поиска информации. Вечно что-то режешь, клеишь, выдумываешь из того, что есть. Это постоянно, это каждый день”. (Воспитательница, стаж 4 года, зарплата 4300, город, Восток, самостоятельно воспитывает ребенка)

Кроме того, в нерабочее время часто происходят методобъединения, родительские собрания, индивидуальное общение с родителями, детские утренники (если приходятся не на изменение воспитательницы). И эти часы воспитателям не оплачиваются.

Все это происходит на фоне крайне низкого уровня оплаты труда, порой не позволяет обеспечить базовые потребности воспитательниц и их семей, о чем мы напишем позже. С другими тезисами исследования детсадов можно ознакомиться по ссылке.

Исследовательница проекту – докторша социологических наук Елена Стрельник.

Материал подготовлен в рамках проекта “Кто (по) беспокоится: детсады в контексте гендерного “неравенства” при поддержке Фонда Розы Люксембург в Украине