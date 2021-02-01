Комитет по вопросам аграрной и земельной политики ВРУ перенес на месяц начало фактической работы Министерства аграрной политики, которое было де-юре восстановлено в конце прошлого года. Эта отсрочка взята для продолжения торгов относительно полномочий нового ведомства и его наполнения, но 30 дней вряд ли изменят общий итог: никто из нынешних держателей аграрных активов и функций не сбирается делиться ими с новым коллегой

В пятницу на часе вопросов к правительству депутаты аграрного комитета ВРУ планировали вручить премьер-министру Денису Шмыгалю обращение, суть которого можно свести к фразе «дайте аграриям хоть что-то». Официальное предложение Комитета – восстановить Министерство аграрной политики и продовольствия с полным объемом функций и полномочий, которые были ему присущи до ликвидации заведомо не выполнимо, поэтому предмет торгов свелся к переподчинению МинАПК всего четырех ведомств.

«На фракции в Верховной раде было оговорено, что Минагропрод видит формирование своей политики через такие органы центральной исполнительной власти: Госгеокадастр в части реализации земельной реформы, Госводагентство в рамках нацпроекта по орошению и мелиорации, поскольку ситуация на Юге критическая, третье – рыбное хозяйство, аквакультура в части Госрыбагентства и Госпотребслужба в вопросах регулирования концепции «від лану до столу», обеспечения продовольственной безопасности»,- сказал министр агрополитики Роман Лещенко, выступая перед депутатами.

Эти амбиции – смехотворно скромные по сравнению с перечнем активов и полномочий, которыми было наделено Минагрополитики в редакции 2015 года. Тогда ведомство помимо широкого перечня ЦОИВов курировало работу всех аграрных госпредприятий, лесное хозяйство, а также госхолдингов – ГПЗКУ и Укрспирт, будучи одним из самых масштабных и влиятельных звеньев в структуре Кабинета Министров.

Но даже в таком усеченном варианте Минагропрод имеет все шансы не реализоваться, поскольку почти по каждому направлению есть свои контраргументы, и некоторые из них нельзя не признать обоснованными.

Попытки переподчинить Госводагентство от Минприроды к Минагрополитики предпринимались неоднократно, последний раз активно – правительством Арсения Яценюка. Тогда представители агентства указывали, что Минагропрод формирует политику лишь в сфере сельского хозяйства, в то время как водные ресурсы потребляются всеми отраслями экономики и координация через отраслевого министра может нарушить систему управления в этой сфере. Так например, Минприроды ответственно за разработку и утверждение планов управления речными бассейнами, а на Госводагентство возложена ответственность за их внедрение, под которые созданы бассейновые органы управления и бассейновые советы – Минагрополитики в этой системе отношений полностью отсутствует.

Также экологи не считают орошение заведомо выигрышной идеей, ради которой стоит городить огород с переподчинением ведомства.

«Орошение – не панацея для борьбы с опустыниванием и развития сельского хозяйства. Проблема является комплексной….Упадок большинства мелиоративных систем, доказал неэффективность такой системы орошения для улучшения состояния почв и улучшения результатов деятельности сельхозпредприятий», – говорится в общем заявлении экологических организаций.

Кроме того, Минагропрод кадрово обескровлен – и у него в структуре нет специалистов и достаточной экспертизы по управлению водными ресурсами и в этом вопросе преимущества на стороне Минприроды. «Вы [Роман Лещенко] возглавляли Госгеокадастр, функциями которого, в частности, было предотвращение истощения и ухудшению качества почв. Пожалуйста, сообщите, каким образом общественность может ознакомиться с достижениями в этой сфере ведомства, которым вы руководили?», – написал экологический активист Сергей Федорынчик.

В том, что околоэкологическое лобби очень влиятельно, сомневаться не приходится после того, как с его помощью главе Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Роману Абрамовскому удалось удержаться на своем посту, хотя вопрос его отставки считался решенным. Также примечательно, что из риторики Романа Лещенко резко исчезли упоминания о Гослесагентстве, на которое он изначально претендовал и в отношении которого ему неформально объяснили безосновательность таких претензий.

На этом фоне равнодушие к судьбе Государственного агентства рыбного хозяйства, которое также находится в орбите Минприроды очень примечательно – по крайней мере, никто публично не выступил против его переподчинения.

Но основные бои развернулись вокруг права на Госпотребслужбу. Этому вопросу практически полностью было посвящено внеочередное заседание аграрного комитета ВРУ 26 января, на котором обсуждалась передача аграрного функционала от МЭРТ к Минагро.

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что Госпотребслужба ввиду широты своих полномочий (ведомство осуществляет среди прочего контроль за рынками, рекламой и т.д) должна относится к функциональному ведомству, которым является Минэкономразвития, а не отраслевому, как Минагро. Также МЭРТ является стороной в переговорах о внедрении промышленного безвиза, многие положения которого завязаны на Госпотребслужбе.

Иван Чайковский, секретарь агрокомитета прилежно перечислил все 17 направлений, по которым работает Госпотребслужба, отметив, 11 из них являются аграрными. «Это говорит само за себя. ГПСС должна подчиняться Минагро. Это логично, ну что общего Минэкономики имеет с животноводством», – риторически спросил он.

В МЭРТ парируют, что количество направлений не отвечает их объему и называть ГПСС преимущественно аграрным ведомством некорректно. «Когда создавалась ГПСС в нее включили три направления от Минэкономики, три – от Минагро и одно – от МОЗ. Логично, что ведомство будет управляться функциональным министерством, которое отвечает за разные направления», – сказал Петрашко.

Правда, руководствуясь этой логикой, к функциональному министерству можно приписать практически любой ЦОИВ. «Например, Госгеокадастр занимается не только сельхозземлями, но и вообще всеми, в том числе промышленными. Но у нас же нет сомнений, что его нужно подчинить Минагро», – сказал глава Комитета по агрополитике Николай Сольский. Это резонное замечание, но учитывая что уже на следующий день было вынесено решение о смещении Сольского с его поста, его мнение вряд ли будет принципиально учитываться.

Отметим, что кому бы не досталась Госпотребслужба, основным хоть и неформальным куратором этого ведомства называют СБУ- учитывая, что посты ГПСС стоят на всех пропускных пунктах на границе, такой контроль, пусть и негласный, логичен. Также примечательно, что главе ГПСС, Владиславе Рутицкой, которая присутствовала на заседании аграрного комитета, слова не дали и ее мнением о переподчинении не интересовались.

На сегодня баланс сил склоняется в сторону МЭРТ – как по объективным, так и субъективным причинам. К первым можно отнести то, что аргументация Игоря Петрашко была убедительной, в то время как Роман Лещенко ограничивался ролью наблюдателя, ко вторым – хорошие отношения главы МЭРТ и премьер-министра Дениса Шмыгаля. На последние намекнул депутат от Батькивщины Вадим Ивченко, выразив надежду что решение о наполнении Минагро будет приниматься «из государственных позиций», а не личных отношений с кем-то».

Сюрреалистичности ситуации придает то, что из названия Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства не панируется убирать два последних слова. Мотивы этого сугубо практические – изменение названия потянуло бы за собой необходимость повторного голосования за министра, а собрать голоса в монобольшинстве под кадровый вопрос сейчас не представляется возможным. В итоге в Украине действует два министерства, курирующих сельское хозяйство, причем отраслевое ведомство, возглавляемое Романом Лещенко на отрасль влиять практически не будет.