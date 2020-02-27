Арсен Аваков находится у власти рекордное количество времени, больше был только президент Леонид Кучма. И самое интересное, что отставки министра ближайшее время не приходится ждать. Почему министр остается на должности и за какие проколы его отставки требуют активисты, разбирались Буквы.

27 февраля 2020 ровно 6 лет как Арсен Аваков неизменно руководит МВД. На самом деле, на 5 дней дольше – с момента как Рада 22 февраля 2014 сбросила Виктора Януковича он стал уполномоченным по надзору за МВД. Аваков на 2,5 месяца побил рекорд пребывания на должности покойного министра внутренних дел Юрия Кравченко. Аваков на своей должности 2189 дней, тогда как Николай Азаров смог проработать премьером только 1419. Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман были вдвое меньше у власти чем Аваков.

Несмотря на то, что неизменному руководителю министерства внутренних дел так и не удалось очистить полицию и расследовать резонансные убийства, его сына задержало НАБУ по делу о приобретении рюкзаков по завышенной цене, шансы снять его с должности министра очень низкие. Даже при условии отставки Кабмина Алексея Гончарука.

Нежеланный, но незаменимый

Петр Порошенко в феврале 2014 делал все, чтобы Аваков не стал министром внутренних дел. Его креатурой был Виталий Ярема. Но он проиграл. Так же как проиграл в ноябре 2014, когда премьером остался не только Арсений Яценюк, но и должность министра внутренних дел осталась в квоте «Народного фронта». Говорят, в те дни Порошенко даже предлагал эту должность Александру Турчинову, что подсластить ему расставания с креслом спикера. Но не сложилось.

Впрочем, на тот момент отношения Порошенко и Авакова не были такими плохими. Министр успешно балансировал между президентом и премьером, подставляя плечо то тому, то другому.

Первую трещину их отношения дали в конце 2015, когда Аваков на совете реформ бросил стакан воды в Михеила Саакашвили. Тогда министра несколько недель не звали на совещания, и уже думали уволить. Но впоследствии президент передумал. Несколько лет подряд министр в дни Майдана удачно расставлял заслоны, чтобы обезопасить президента Порошенко от митингующих.

В 2016 он даже где-то подыграл Порошенко в обуздании кандидата в премьеры Гройсмана – когда тот слишком тщательно торговался за должности для винницких Аваков запусти слух, что премьером может быть и Кубив.

Но через полгода оказалось, что Аваков и Яценюк имеют большее влияние на Гройсмана чем президент. Осенью 2017 Порошенко был уверен, что именно Аваков позволил Саакашвили прорваться в Украину, чтобы разрушать рейтинг президента. А уже через несколько месяцев министр обвинил Порошенко, что тот отдал НАБУ приказ задержать его сына по делу рюкзаков. Артем Сытник ощущает последствия той истории на себе и сегодня.

Год назад Аваков тщательно воевал с сетками Сергея Березенко, через которые он пытался улучшить шансы Порошенко на выборах. Но и видеть не хотел, точно такое же делает штаб Тимошенко. В то время министр внутренних дел уже восстановил хорошие отношения с Юлией Владимировной и имел гарантии остаться у власти.

Но самое интересное, что и с новым фаворитом Зеленским Аваков тоже быстро нашел общий язык – он гарантировал ему честные выборы, а себе сохранение на должности.

При формировании нового правительства кандидатура Авакова вызвала больше всего нареканий у депутатов, но его защитил президент, пообещав, что это на полгода. Через полгода у Авакова значительно лучшие шансы сохраниться в правительстве, чем у всех министров Гончарука. Он даже есть в списке кандидатов на премьеры, правда во второй очереди.

Главная причина сохранения Авакова – в команде президента и близко нет кандидата, который смог бы держать министерство внутренних дел. Поэтому ответ соратников Зеленского: “Не проблема снять, проблема, кого поставить».

А после истории в Новых Санжарах часть команды Зеленского и вообще уверовала в Авакова, как в «единственного взрослого, который может действовать в трудной ситуации».

«Согласитесь, что если бы не Аваков, то там было что-то страшное», – говорит один из депутатов.

Это уже второй раз министр доказал свою эффективность в столкновениях – впервые это было во время боев за закон о земле, в которых против полиции активно боролся Нацкорпус, который все время связывают с Аваковым.

В прошлом созыве министр не мог похвастаться, что завел в список НФ много депутатов но со временем он уже контролировал 50-60 человек, потому что очень часто помогал им в решении проблем. А еще, в министерстве на каждого может найтись папка с материалами.

Министр есть, а реформы?

Несмотря на то, что Аваков очень прочно держится на должности, это не снимает вопросов к работе ведомства. При этом большинство претензий к министру связана с провалом реформы правоохранительных структур. После назначения исполняющим обязанности министра внутренних дел, в феврале 2014-го, Аваков заявил о необходимости «системных изменений в МВД». Среди них, в частности, должна была быть люстрация, кадровая ротация и «изменение философии милиционера».

Он ликвидировал спецподразделение «Беркут», что после событий Революции достоинства казалось вполне логичным решением. Реформа же должна была стартовать летом 2015 года. Именно тогда Верховная Рада приняла закон «О национальной полиции». Очищать правоохранительную систему от старых кадров должны были с помощью аттестации. Однако соответствующий приказ господин Аваков издал аж в ноябре 2015 года. К нему же прилагалась инструкция, которая регулировала аттестационный процесс и полномочия аттестационных комиссий. Впрочем результаты оказались неутешительными.

Председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе во время брифинга в октябре 2016-го отметила: всего аттестацию проходили почти 84 тыс. человек, из них работники, перешедшие в полицию – 68,1 тыс человек, аттестацию не прошли 5,2 тыс человек. Фактически, декларируемой очистки правоохранительной системы так и не произошло.

Произошло это по ряду причин. Одна из них: несовершенство законодательства, которое ограничивало аттестационные комиссии в полномочиях. На это, в частности, жаловались представители общественности, которых также решили привлечь к очистке старых милицейских кадров. Члены комиссий, с которыми в свое время общались «Буквы», жаловались, что не имели доступа к личным делам конкурсантов, информации от Управления внутренней безопасности и тому подобное.

Поэтому комиссиям приходилось искать информацию о милиционеров в открытых источниках. Вместе с тем, законодатели не предусмотрели обязательную видеозапись собеседований. В дальнейшем такая законодательная дыра позволила старым кадрам, которые провалились в аттестационных комиссиях, возобновиться на работе в Нацполиции через суд. Наконец, эти и другие проблемы привели к тому, что активисты, привлеченные к очищению рядов силовиков, заявили, что выходят из процесса. Поскольку их «использовали как ширму».

Активная часть общества требовала обнародовать список силовиков, которые прошли аттестацию и перевелись из милиции в полицию. Однако и в этом им отказали. А о назначении «старых кадров» общество узнавало или случайно, или благодаря настойчивости активистов.

Скажем, в ряды Национальной полиции через аттестацию смог попасть осужденный (!) за убийство студента Игоря Индило милиционер Сергей Приходько. Также часть бойцов ликвидированного «Беркута» сначала попала в подразделения милиции особого назначения (ПМОН), а затем в подразделения полиции особого назначения (ППОН). Об этом, в частности, заявляли следователи и руководство Управления специальных расследований Генпрокуратуры, которое занималось расследованием преступлений времен Революции достоинства.

Например, Виталий Гончаренко, представитель харьковского «Беркута». После расформирования этой структуры продолжал работать в рядах милиции. Стоял на одном из блок-постов недалеко от Харькова, где в 2015-м совершил нападение на журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого. Обвиняемый в убийстве трех активистов Майдана 18 февраля. На момент задержания в июне 2016-го продолжал работать в правоохранительных органах. В апреле 2017 года бежал в Россию.

Остались работать на своих должностях не только рядовые силовики, причастные к избиению и убийству майдановцев, но и их руководители.

Например, генерал Владимир Гриняк, который координировал разгон протестующих 18 февраля 2014-го. Сейчас он до сих пор генерал, но уже в Национальной гвардии, которая также подчинена министру внутренних дел. Остаются на работе лица, которые в январе 2014-го принимали от России «гуманитарные» светошумовые гранаты и резиновые патроны со свинцовыми серцевинами. Которые не сертифицированы Министерством здравоохранения, как этого требует процедура. Массово эта «гуманитарка» применена силовиками 18 февраля. В результате, по информации следователей из Управления спецрасследований, часть протестующих получила тяжелые травмы – 19 человек потеряли глаза и конечности, один человек погиб.

Речь идет об Игоре Бабич и Анатолий Серединском – руководителе и заместителе Департамента превентивной деятельности Нацполиции. На аналогичных должностях, только в милиции, они работали и во время Майдана. Следствие пыталось арестовать их в октябре 2017 года, приводило доказательства того, что эти двое координировали «антитеррористическую операцию» в центре Киева в ночь на 19 февраля, выплачивали по крайней мере части силовиков «вознаграждения» в конвертах за их «работу». Однако суд отправил их под ночной домашний арест. И отказался отстранять от работы. А министр Арсен Аваков заявил, что обвинения против его подчиненных – надуманные.

Полицейские и преступления

Как и во времена предшественников, при Арсене Аваков полицейские становились фигурантами громких преступлений.

Самое загадочнейшую из них – перестрелка в Княжичах 4 декабря 2016, в которой погибли пять правоохранителей. Тогда киевская полиция организовала спецоперацию по задержанию банды вероятных грабителей дома, во время ее проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка. Несмотря на ​​то, что потенциальные грабители спокойно уехали с места происшествия, в доме подстерегать них остался КОРД, в какой-то момент там сработала сигнализация и сотрудники полиции охраны выехали на вызов. Они задержали на объекте двух силовиков, но те не признались, что они правоохранители, поэтому дальше началась перестрелка.

В 2019 «Слидство. Инфо»обнародовало рапорт ГПУ, что руководство Нацполиции могло фальсифицировать это дело. В поселке до сих пор гуляет легенда, что в доме мог быть склад денег представителей власти.

Пятеро силовиков сейчас находятся на скамье подсудимых, суд продолжается.

В прошлом году произошло убийство полицейскими в Переяславе-Хмельницком 5-летнего Кирилла Тлялова. В мае 2019 несколько силовиков после работы якобы употребляли алкоголь и решили пострелять по металлических банках. В результате попали в ребенка, который через несколько дней умер. Оружие, из которого его убили, исчезло.

Общество требовало привлечь виновных к ответственности. В результате работы Государственного бюро расследований обвинения получили четверо силовиков, лишь один из них обвинен в убийстве по неосторожности. Вместе с тем, глава Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов ушел в отставку и попросил отправить его на Донбасс в зону Операции объединенных сил (ООС). Потом Ценов стал руководителем полиции в ООС.

В начале 2020 жители Каховки вынуждены были жечь шины под зданием райотдела милиции. Таким образом они выражали недовольство тем, как правоохранители расследуют убийство 26-летнего Владимира Чебукина.

Мужчину расстреляли у дома его бывшей жены. В результате конфликта с ее сожителем он получил более 15 огнестрельных ранений. Впрочем люди считали, что полицейские «отмазывают» своего бывшего коллегу Юрия Кашникова, которого задержали за убийство.

Еще одно пятно на МВД – история с убийством херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк. 31 июля 2018 на нее вылили литр серной кислоты, через несколько месяцев женщина умерла. Расследованием преступления изначально занималась полиция Херсонщины. С которой, по словам друзей, у убитой, были конфликты. В результате с начала на скамье подсудимых оказался Николай Новиков. А нынешний заместитель Авакова Антон Геращенко безапелляционно заявлял о причастности задержанного к убийству.

«Очевидно, что он выполнял заказ. Сейчас полиция изучает вопрос его связей, контактов. Если он будет сопротивляться – получит по максимуму», – заявлял тогда Геращенко.

Впоследствии он был вынужден извиняться. Поскольку журналисты выяснили, что в день убийства мужчина отдыхал на море в Херсонской области: эту информацию подтвердили несколько свидетелей. В конце Новикова выпустили, а в суде оказались пятеро реальных исполнителей преступления. Полицейские должны были передать расследование в Службу безопасности Украины, однако, по словам адвокатов семьи Гандзюк, не сделали этого и «саботировали следствие». В частности, якобы передав СБУ другое расследование. В то же время, глава полиции Херсонщины Артур Мериков осенью 2018-го получил звание «генерал полиции третьего ранга». Активисты же движения «Кто заказал Катю Гандзюк?» заявляли, что этот человек мог быть причастным к бегству из Украины одного из подозреваемых в убийстве активистки – Алексея Левина (в этом году задержан в Болгарии, его должны экстрадировать в Украину). В декабре прошлого года стал помощником председателя Нацполиции Игоря Клименко.

Самый же большой скандал, связанный с полицией и Арсеном Аваковым, произошел в конце прошлого года.

Тогда министр внутренних дел заявил, что Нацполиция смогла найти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета (взорван в автомобиле летом 2016-го в Киеве). Ими стали три человека: музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Чтобы назвать их имена, Аваков собрал пресс-конференцию, на которой присутствовали генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Впрочем все доказательства, озвученные главой МВД, были косвенными. Мол, все трое на момент убийства были между собой знакомы (все трое это отрицают), кто жил в районе совершения преступления, кто имел «одежда с принтами» и другие.

Основным доказательством стала экспертиза походки (в тексте самой экспертизы, как отмечают адвокаты Антоненко, говорится о том, что она может быть «дополнительным доказательством», но не основным, не существует методологии, уникальность походки для каждого человека не доказана и т.д.). Поскольку в ночь убийства журналиста камеры наблюдения зафиксировала людей, которые якобы закладывали взрывчатку под его авто, за несколько лет следователи сняли на видео «эталонные образцы походки подозреваемых» и сравнили их с записями камер наблюдения. И якобы смогли доказать, что Дугарь, Антоненко и Кузьменко – это те же люди, которые убили Шеремета.

Однако как и в истории с Николаем Новиковым, журналисты нашли ряд нестыковок и неточностей. Например, в 2016 года следствие провело эксперимент, во время его установило, что рост подозреваемого в убийстве Шеремета мужчины – 170-175 см. В обуви и в головном уборе. При этом, в военном билете Антоненко записано, что его рост без обуви и головных уборов – 180 см.

В то же время, МВД в лице заместителя министра Антона Геращенко продолжает делать громкие заявления: сначала о якобы найденной у Антоненко боевой мине (экспертиза установила, что корпус от мины, найденный у музыканта, не мог быть боевой миной), затем – якобы о причастности к этому убийству работников СБУ.

И это не полный перечень претензий от общества к Арсену Авакову и полиции. И его можно назвать вполне обоснованным. Поскольку Арсен Борисович фактически сохранил свое влияние в полицию и не так изменил старую систему правоохранительных органов, как взял ее под свой контроль. Ведь при принятии закона о в 2015-м, министру внутренних дел оставили возможность влиять на Нацполицию.

Скажем, в свое время руководительница структуры Хатия Деканоидзе отмечала, что ей не хватило полномочий для изменений в правоохранительной системе. Поскольку кадровые решения в правоохранительных органах согласовывались с политиками. Например, председатель Национальной полиции не могла самостоятельно назначать и увольнять своих заместителей и руководителей управлений, утверждать структуру центрального аппарата Нацпола и его смету. Едва ли не единственным человеком, которого Деканоидзе смогла назначить стал Георге Григалишвили – руководитель внутренней безопасности Национальной полиции. Но и он проработал всего около полугода. Поэтому можно уверенно говорить, что ответственность за провалы Национальной полиции – это и ответственность министра внутренних дел.