Александр Ткаченко, как и большинство членов команды Владимира Зеленского, новым лицом в политике не является, однако "из тени" вышел только в 2019 году, когда сменил кресло руководителя титанического по охвату аудитории холдинга "1+1 Медиа" на стульчик рядового депутата фракции "Слуга народа" и главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Однако, долго депутатство господина Ткаченко не продлилось, поскольку уже через год он переехал в кресло министра культуры и информационной политики в реорганизованном Министерстве культуры и информполитики (небрежность в ходе реорганизации Министерства культуры, молодежи и спорта Украины еще сыграет свою роль в этой истории).

На посту депутата господин Ткаченко успел запомниться только двумя вещами – обещаниями пересмотреть закон о языке и скандалом с незаконной застройкой на Трухановом острове. А в роли министра культуры запомнится, пожалуй, лишь использованием 100 миллионов с COVID-фонда на съемки “патриотических сериалов” и “круглыми столами о культуре” с легким (не очень) коррупционным душком. О них и поговорим.

“Круглые столы” громко анонсировались государственным информационным агентством “Укринформ”, которое подчинено Минкульту. Заявлялось, что в рамках этих акций “ученые, ведущие интеллектуалы, лидеры общественного мнения будут дискутировать о культуре, истории, религии, языке, философии, искусстве и экологии”, искать консенсусах и все такое. Но, перефразируя бывших подчиненных господина Ткаченко: “Культура не накормит!”, потому национальный диалог и консенсус – это хорошо, а “правильно” потраченные бюджетные средства на проведение всех мероприятий – лучше (с точки зрения Минкульта).

Непосредственно организацией круглых столов министра Ткаченко занималось Государственное предприятие “Творческо-производственный и учебно-исследовательский центр развития современного искусства и туризма” Магниты Украины” (ЕГРПОУ 35137172), сокращенно – ГП “Магниты Украины” (с сентября 2020 года), которое также подчинено Минкульту . Кстати, цитируя еще одного, уже подзабытого, политика: “Оцените красоту игры!” – по замыслу МКИП, непосредственно организацией “круглых столов” занимается не Министерство, а какое-то ГП, следовательно, туда и все вопросы. Однако, нет, это так не работает, почему – объясним чуть позже, а пока проанализируем закупки ГП “Магниты Украины” относительно организации “круглых столов”.

Для удобства просмотра, все закупки, проводимые с целью организации четырех круглых столов, собраны в таблицу, а посмотреть информацию по конкретным закупкам можно здесь. Внимательные читатели, наверное, уже заметили характерную черту – несмотря на общую стоимость одного мероприятия, в среднем, 200 000 гривен, эта сумма во всех случаях разбита на меньшие, которые ни в одном из случаев не превышают 50 000. А читатели, знакомые с нормами закона “О публичных закупках” – даже поняли в чем тут дело.

А дело в том, что согласно части 3 статьи 3 закона “О публичных закупках”, покупая на сумму до 50 000 гривен, можно избежать проведения полноценных электронных торгов, ограничившись лишь обнародованием отчета о договоре о закупке, в котором указывается только общая информация о заказчике, исполнителе и предмете закупки. Другими словами – общество ставят перед фактом, мол: “Ваши налоги пойдут этим людям, потому что”. При этом, часть 10 той же статьи 3 того же закона, прямо запрещает дробление предмета закупки на части с целью избежания проведения процедуры открытых торгов или процедуры упрощенных закупок.

Кроме того, закупки без использования электронной системы ограничиваются суммой 50 000 гривен на весь год и должны включаться в годовой план закупок заказчика. Другими словами – можно купить без электронных торгов десять раз в год на 5 000 гривен, или один раз в год на 50 000, но ни в коем случае не превышая эту сумму в годовом масштабе.

В случае с “круглыми столами” Минкульта мы видим прямо противоположное – “Рекламные и маркетинговые услуги” (код ДК021: 2015 – 79340000-9) закупаются без проведения электронных торгов несколько раз в течение года, по несколько раз у одного и того же исполнителя, каждый раз на сумму 42 400 гривен (пока готовился этот материал, Минкульт сделал это еще три раза, уже на другие суммы), убедиться в чем можно здесь.

Конечно, в Министерстве могут апеллировать к приказу Минэкономразвития от 15 апреля 2020 № 708 “Об утверждении Порядка определения предмета закупки”. Однако, здесь и следует упомянутая ранее небрежность в ходе преобразования Министерства культуры, молодежи и спорта Украины в нынешнее Министерство культуры и информационной политики. Заключается она в том, что пунктом 15 упомянутого приказа непосредственно Министерству культуры, молодежи и спорта Украины разрешено определять предмет закупки отдельно для каждого мероприятия, если оно включено в планы работы. То есть, один “круглый стол” – один предмет закупки, а не по общему правилу – “один код – один предмет закупки”. Однако Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, о котором идет речь в приказе № 708, не существует. Вместо него – нынешнее Министерство культуры и информационной политики, о котором в этом приказе ничего не сказано. Ну и второй нюанс – в годовых планах ТКТС никаких “круглых столов” не было, это “новшество” исключительно МКИП и министра Ткаченко, следовательно, проблема все равно остается.

Стоит отметить, что и полноценные электронные торги в Министерстве тоже проводят. Точнее – пытаются провести, но все время что-то мешает. Например, в одном из случаев, предложения обоих участников, которые зарегистрировались на аукцион, были отклонены заказчиком (тем самым ГП “Магниты Украины”) из-за, якобы, несоответствия справок о наличии опыта предоставления аналогичных услуг. Примечательно, что произошло это после того, как каждый из участников вместо 1 миллиона 300 тысяч гривен (сумма, которую предложило ГП), согласился предоставить необходимые услуги за сумму, в полтора раза меньше (900 000 гривен). Такая вот “экономия” бюджетных средств.

Еще одна интересная закупка Министерства господина Ткаченко оказалась связанной с его предыдущим местом работы – группы компаний “1+1 Медиа”. Заказчиком здесь выступало ГП “Центр защиты информационного пространства Украины” (ЕГРПОУ 41798218), которое тоже подчинено МКИП. Это госпредприятие решило приобрести услуги по производству видеоинформационной продукции (аудиовизуальных произведений), ради чего готово заплатить более полумиллиона (549 520) гривен из бюджета. Короткая ремарка – пункт 2 части 2 статьи 40 закона “О публичных закупках” позволяет провести закупку у одного участника по переговорной процедуре (без полноценного аукциона), если этим участником является победитель какого-то архитектурного или художественного конкурса. И по совершенно случайному (нет) стечению (нет) обстоятельств, такой конкурс как раз недавно в Министерстве провели на тему: “Создание и распространение информационных продуктов”, а именно: “О праздновании Дня Достоинства и Свободы 21 ноября”. В нем победил некий ЧП Волк Алексей Иванович, которому и достались полмиллиона гривен из бюджета (ну или “чуть меньше”). Теперь господин ЧП Волк должен до 31 декабря 2020 года предоставить заказчику аудиовизуальные произведения на тему: “Создание и распространение информационных продуктов”, а именно: “О праздновании Дня Достоинства и Свободы 21 ноября”. Нет, это не опечатка – такие же произведения на ту же тему он уже ранее предоставил Министерству для участия в конкурсе, в котором победил. И чего только те ФОПы протестуют?!

А при чем здесь “1+1”, вы спросите. И так, господин ЧП Волк предоставил расписки о том, что в случае победы в художественном конкурсе, он сможет арендовать необходимое оборудование у ИП “1+1 Продакшн”, а также привлечь к выполнению необходимых работ сотрудников ООО Телерадиокомпания “Студия 1+1”. Ну а сам он, как оказалось, с 1 ноября 2017 по 7 мая 2018 года работал старшим продюсером по маркетингу “Студии 1+1”. Как же тесен мир – министр Ткаченко и ФЛП, которому его Министерство через подчиненное ему ГП заплатило полмиллиона гривен – работали в одних компаниях! Ну разве это не удивительно?

Кстати, как-то так получилось, что господин Ткаченко не покинул холдинг “1+1” окончательно. Он остается его почетным президентом с правом определять членов правления холдингом, которые и осуществляют непосредственное руководство компаниями, входящими в “1+1 Медиа”, то есть фактически именно он определяет, кто будет руководить как отдельным направлениям деятельности холдинга, так и холдингом в целом. Такая вот подработочка…

Конечно, всегда можно сказать, что министр ни сном ни духом о том, какие схемы крутятся в его ведомстве. Однако, чтобы такие заявления не звучали голословно, учитывая все вышесказанное, господину Ткаченко придется провести полноценный аудит закупок подчиненных ему учреждений и организаций, инициировать отмену незаконно заключенных договоров и возврата незаконно уплаченных средств обратно в бюджет. Или же – заявить, что во всем опять виновата некая “чупакабра”.