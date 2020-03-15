Давайте поговорим честно про цены на товары для защиты от вируса.

Все возмущаются ценой 1200 гривен за пачку из 50 обычных масок в Новусе. Я тоже в шоке от этой цены.

Я никогда не скрывал, что являюсь крупным импортером и продавцом медтехники в Украине.

Большой склад. Прямые контракты. Большая сеть сбыта.

У нас на данную секунду.

ИВЛ нет.

Масок нет.

Антисептиков нет.

Бактерицидных ламп нет.

Инфракрасных термометров нет.

Нет вообще.

Все было и все продали.

Продали по обычным ценам, а купили у нас почти все спекулянты для перепродажи на ОЛХ, на Проме, на других маркетплейсах.

И взять негде!

Свои склады пустые.

Склады партнеров пустые.

Склады производителей пустые.

Есть только у спекулянтов, которые в основном и скупили наши остатки. Теперь они нам же и предлагают это выкупить назад только в 10 РАЗ дороже.

Что делать?

– Покупать как Новус у спекулянтов и стать врагом украинцев?!

– Не покупать и значит не давать возможность людям обеспечить себя?!

Мы выбрали второе.

Мы отказались покупать у спекулянтов по заоблачным ценам и продавать по цене бриллиантов – поэтому стоим пустые.

Беда наша.

В Украине практически ничего не производят. В лучшем случае сборка из импортных комплектующих. Комплектующие у производителей этого ассортимента тоже закончились. Поэтому поставок внутреннего производства нет.

Например.

Украинский производитель бактерицидных ламп стоит потому что нет самих лампочек. Корпуса есть, в того что светит нет.

Например.

Знаете почему нет антисептиков.

Вы будете плакать сейчас – жидкость то как раз есть. Но с*ка – нет баночек. Нет ёмкостей куда ее разливать. У тех кто делает антисептики закончилась тара. Когда будет неизвестно.

Мне каждый день звонят всякие спекулянты и предлагают все эти товары купить к себе в магазины.

Например. Они предлагают.

Купи маску в опте по 20 гривен за штуку, которая стоила 1 гривну.

Купи термометр по 3000 гривен за штуку, который в опте был 500 гривен за штуку.

Купи кварцевую лампу по 4000 гривен за штуку, которая стоила в опте 900 гривен за штуку.

Так это если я куплю маску по 20 в опте, то даже если я ее поставлю продавать в ноль – меня заслуженно смещают с го*ном.

Всех спекулянтов послал.

Решил – буду ждать две- три недели и привезу сам.

Звоню вчера производитель масок в Китае.

– отгружаете уже?

– да.

– нужен 1 миллион масок

– есть . $1 за штуку.

– вы что с ума сошли. Это 25 гривен за штуку в Китае. Вы же продавали ее два месяца назад по 0.03 цента? Сколько же она будет стоить в Украине. Ее же надо сюда самолетом привезти и растаможить.

– не хотите не берите. У нас очередь из стран.

– а респиратор с фильтром?

– тоже есть. $3 за штуку.

– пи*дец.

И это производитель. Китай. Вчера.

Аналогично с инфракрасным термометром.

Сегодня, производитель с большими боями согласился отгрузить нам 500 штук по $70 за штуку. Хочешь бери, нет – у нас очередь на них из других стран.

Что делать?!

Впервые, смогу сказать – нет это не про Украину. Это про весь мир. Мир оказался не готов к такой атаке вируса.

Мировые запасы и мировые мощности значительно уступают спросу.

И тут встаёт главная дилемма.

Обеспечить по любой цене или остаться без защиты, но зато с гордо поднятой головой.

Мы выбрали второе, но честно говоря – я не уверен что это правильно.

Такова реальность. А не то что вы себе думаете.