Давайте поговорим честно про цены на товары для защиты от вируса.
Все возмущаются ценой 1200 гривен за пачку из 50 обычных масок в Новусе. Я тоже в шоке от этой цены.
Я никогда не скрывал, что являюсь крупным импортером и продавцом медтехники в Украине.
Большой склад. Прямые контракты. Большая сеть сбыта.
У нас на данную секунду.
ИВЛ нет.
Масок нет.
Антисептиков нет.
Бактерицидных ламп нет.
Инфракрасных термометров нет.
Нет вообще.
Все было и все продали.
Продали по обычным ценам, а купили у нас почти все спекулянты для перепродажи на ОЛХ, на Проме, на других маркетплейсах.
И взять негде!
Свои склады пустые.
Склады партнеров пустые.
Склады производителей пустые.
Есть только у спекулянтов, которые в основном и скупили наши остатки. Теперь они нам же и предлагают это выкупить назад только в 10 РАЗ дороже.
Что делать?
– Покупать как Новус у спекулянтов и стать врагом украинцев?!
– Не покупать и значит не давать возможность людям обеспечить себя?!
Мы выбрали второе.
Мы отказались покупать у спекулянтов по заоблачным ценам и продавать по цене бриллиантов – поэтому стоим пустые.
Беда наша.
В Украине практически ничего не производят. В лучшем случае сборка из импортных комплектующих. Комплектующие у производителей этого ассортимента тоже закончились. Поэтому поставок внутреннего производства нет.
Например.
Украинский производитель бактерицидных ламп стоит потому что нет самих лампочек. Корпуса есть, в того что светит нет.
Например.
Знаете почему нет антисептиков.
Вы будете плакать сейчас – жидкость то как раз есть. Но с*ка – нет баночек. Нет ёмкостей куда ее разливать. У тех кто делает антисептики закончилась тара. Когда будет неизвестно.
Мне каждый день звонят всякие спекулянты и предлагают все эти товары купить к себе в магазины.
Например. Они предлагают.
Купи маску в опте по 20 гривен за штуку, которая стоила 1 гривну.
Купи термометр по 3000 гривен за штуку, который в опте был 500 гривен за штуку.
Купи кварцевую лампу по 4000 гривен за штуку, которая стоила в опте 900 гривен за штуку.
Так это если я куплю маску по 20 в опте, то даже если я ее поставлю продавать в ноль – меня заслуженно смещают с го*ном.
Всех спекулянтов послал.
Решил – буду ждать две- три недели и привезу сам.
Звоню вчера производитель масок в Китае.
– отгружаете уже?
– да.
– нужен 1 миллион масок
– есть . $1 за штуку.
– вы что с ума сошли. Это 25 гривен за штуку в Китае. Вы же продавали ее два месяца назад по 0.03 цента? Сколько же она будет стоить в Украине. Ее же надо сюда самолетом привезти и растаможить.
– не хотите не берите. У нас очередь из стран.
– а респиратор с фильтром?
– тоже есть. $3 за штуку.
– пи*дец.
И это производитель. Китай. Вчера.
Аналогично с инфракрасным термометром.
Сегодня, производитель с большими боями согласился отгрузить нам 500 штук по $70 за штуку. Хочешь бери, нет – у нас очередь на них из других стран.
Что делать?!
Впервые, смогу сказать – нет это не про Украину. Это про весь мир. Мир оказался не готов к такой атаке вируса.
Мировые запасы и мировые мощности значительно уступают спросу.
И тут встаёт главная дилемма.
Обеспечить по любой цене или остаться без защиты, но зато с гордо поднятой головой.
Мы выбрали второе, но честно говоря – я не уверен что это правильно.
Такова реальность. А не то что вы себе думаете.