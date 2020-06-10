В конце мая секретарь СНБО Данилов озвучил желание создать министерство оборонно-промышленного комплекса. Поскольку украинская власть не демонстрирует желания воевать с Россией, возникает вопрос, зачем министерство. А причины на самом деле есть и они разные.

Озвученная секретарем СНБО Даниловым идея создать министерство оборонно-промышленного комплекса не возникла с потолка. Очевидно, президенту Зеленскому ее давно продвигают как потенциально выгодную.

Но если президенту эту тему могут представлять как выгодную для государства и наполнения бюджета, то для кого-то это будет большим костром, где можно погреть руки.

Впервые идею попытались продвинуть при формировании Кабмина Шмыгаля и назначить туда вице-премьер-министра по вопросам ОПК. Им должен был стать Олег Коростелев, глава КБ «Луч» – производителя противотанковых ракет, которого в свое время очень хвалил Александр Турчинов. Но сам Коростелев не согласился на такое назначение, а замену в ОП оперативно не нашли.

«Мне кажется, что он просто кожей почувствовал, что если он пойдет в Кабмин, то уже не сможет вернуться на предприятие, где он работал всю жизнь», – рассказала Букв в феврале одна из депутатов «Слуг».

Разговоры о создании министерства идут параллельно с ликвидацией «Укроборонпрома» и заменой его на 6 профильных холдингов.

«Для создания министерства есть две причины: субъективная и объективная. Первая – есть люди, которые оказались отлученными от потоков и хотят этот процесс возобновить и возглавить. Второй – это то, что УОП (Укроборонпром) находится на стадии реформирования, а МЭРТ вынужден заниматься всем – от земли до оружия – с немногочисленным аппаратом министерства, и поэтому нет не только логики развития отрасли, но и за это по сути никому отвечать», – рассказал Буквам один из депутатов, член профильного комитета Рады.

По сути, сейчас некому ни поставить задачу, ни контролировать государственные закупки или экспорт продукции, чтобы частные производители не демпинговали рынок.

Государственное управление «оборонкой» разбалансировано. Государственную политику по военной промышленности формирует Минэкономразвития. Для этого есть даже профильный заместитель министра – Светлана Панаиотиди, которая была назначена еще при каденции Милованова. В то же время, государственным концерном «Укроборонпром» (УОП) руководит Кабмин. УОП с более сотней подчиненных предприятий и с более 300 работников центрального аппарата сам по сути является «мини-министерством».

Поэтому создать баланс могло бы как раз «министерство оборонки». Но президент и его окружение должны определиться – они хотят развивать военку или построить там очередную коррупционную кормушку.

«От того, кто возглавит это министерство зависит, будет ли у нас централизованный схематоз или возможность развивать ОПК. В этом плане идея создать министерство, а его голове дать еще статус вице-премьера очень правильная, потому что он должен как иметь, кем управлять, так и иметь возможность давать поручения другим министрам», – рассказывает один из депутатов.

Как с мечей ковали орала

Идея министерства ОПК существует в публичном пространстве как минимум с 2014 года. Например, такую ​​идею еще тогда выражали военные эксперты Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), которые написали об этом отдельную ​​брошюру в апреле 2014. Из их уст идея «министерства оборонки» выглядела скорее актом отчаяния. Но такое отчаяние был вполне обоснованным. Потому что до этого характерные для нашей страны факторы – неготовая к войне армия, дезорганизованная военная промышленность, потребность в критическом импорте оружия при дефиците мирового оружейного рынка – именно в таком сочетании в 20 веке были только у одной страны. Это была Российская империя перед І мировой войной.

Имперские стратеги почему-то решили, что могут ограничиться запасами на уровне 7 млн ​​снарядов и 2,3 млрд патронов. Такой объем патронов удалось выработать к середине 1913 года, поэтому к августу 1914 оборонные заводы Российской империи работали только на 10-15% от своей мощности. Накопленные оружие, боеприпасы и амуниция исчерпались за первые полгода боев. В ходе войны оказалось, что собственная промышленность может закрыть потребности армии на 35-50%. Поэтому на импорт оружия и военных ресурсов пришлось отдавать фактически четверть национального дохода. И чем это закончилось в 1917 году, наверное помнят все.

К 2008 году украинским ОПК руководил департамент в составе министерства промышленности. С 2008 года до 2010 года, то есть до появления УОП – отдельное Агентство по вопросам ОПК и военно-технического сотрудничества, однако все равно подчинялось Минпрому. Нежелание экспертов ЦИАКР возвращаться к такой форме государственного управления «оборонкой» понятно. Каждая власть Украины ставила себе целью «повышение эффективности управления военно-промышленным комплексом». Но результат от такой политики был скорее отрицательным: если на старте независимости нашей страны в «оборонке» работало 1,5 млн человек, то сейчас – 130 тыс, а число действующих предприятий сократилось от более 300 до чуть более 100.

Оборонную промышленность в 1990-2000-х годах довольно специфически переводили на «мирные рельсы»: чего только стоят троллейбусы от «Антонова» или «Южмаша», или попытки конверсии военных заводов на производство комбайнов в 1990-х.

Но при этом ведь так и не был создан замкнутый цикл производства оружия, в частности – производства запчастей. Поэтому, например, в 2014 году по состоянию на начало 2014 года украинская оборонная промышленность не могла обойтись без более 30000 наименований комплектующих российского производства.

Караваны ракет

В свою очередь, специалисты Национального института стратегических исследований (НИСИ) еще с 2012 года настаивали, что для развития украинской «оборонки» нужно не создавать новые госструктуры, а усиливать взаимодействие на уровне СНБО. Такой политики придерживался секретарь СНБО Александр Турчинов, и это дало свой плод в виде «ракетной программы» как средства стратегического сдерживания врага. Напомним, что сердцевиной «ракетной программы» является противокорабельный комплекс «Нептун» и управляемая ракета залпового огня «Ольха».

Но при этом в прошлые 5 лет не были решены другие проблемы отечественной «оборонки». На начало 2020 году появились заголовки «Антонов ведет работы по импортозамещению для Ан-70». А известно об этом стало из материалов судебного дела – «Антонов» заказал немецкую радиостанцию, чтобы заменить русскую, но хотел обойти забюрократизированный отечественный экспортный контроль. Поэтому указал, что изделие имеет не военное, а гражданское назначение. Это и стало поводом для волокиты.

Парадокс, но украинские государственные военные заводы вынуждены платить все сборы и налоги наравне с другими предприятиями Украины. И даже – отдавать в госказну дивиденды в 30%. Например, 2018 «Антонов» должен был отчислить 41 млн грн дивидендов, производитель противотанковых ракет КБ «Луч» – 17 млн ​​грн.

Это в то время, когда по действующему Налоговому кодексу, без уплаты пошлины можно ввозить только защитную амуницию для силовиков.

Более того, даже «ракетная программа» включает в себя несколько дублирующих разработок. Например, параллельно с ракетой комплекса «Нептун» украинские конструкторы адаптировали комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-125 и С-300 для стрельбы по морским целям. Ракеты таких комплексов на испытаниях в конце прошлого года успешно утопили плавбазу «Золотоноша» водоизмещением 3000 тонн. Хотя вполне возможно, что здесь стоило сосредоточить все усилия на доводке «Нептуна».

Похожая ситуация – с реанимацией авиационной противокорабельной ракеты Х-29 советского производства, которая состоялась в 2017-2018 годах. По заявленным характеристикам, Х-29 может поразить даже самый большой корабль россиян на Черном море – ракетный крейсер «Москва». Но при этом Х-29 имеет заявленную дальность стрельбы всего 12 километров. Поэтому нашим летчикам для стрельбы этой ракетой придется приближаться на довольно опасное расстояние. Вполне возможно, что и здесь вместо реанимации Х-29 ресурсы следовало потратить на ускорение разработки «авиационной» версии ракеты к «Нептуну».

«Белая книга ВСУ по 2018» вспоминала об имеющихся проектах модернизации советских геликоптеров- боевого Ми-24 и легкого Ми-2. Для последнего есть альтернатива украинского производства – замороженный проект вертолета КТ-112, испытания которого провели еще при Ющенко.

На таком фоне и рождаются идеи, что процессами следует управлять не только на уровне личностей, но и институтов.

Например, «Видение Воздушных Сил до 2035 года» предусматривает, что в следующие 15 лет на перевооружение военной авиации нужны минимум 200 млрд гривен. При этом непосредственно в Украине для наших военных авиаторов можно будет купить в лучшем случае разве что транспортные самолеты Ан-178 (и то при условии, что будет политическая воля на реанимацию их выпуска).

По Стратегией развития наших Военно-морских сил до 2035 года, в последующие 5 лет нашим ВМС в первую очередь нужны противокорабельные ракеты, патрульные катера, радары и разведывательные корабли. Программы по таким видам оружия наш ОПК и так ведет, и здесь главное – не жалеть на реализацию денег из госбюджета.

Первая ласточка

В ближайшее время в Раду должны внести законопроект о корпоративизации предприятий Укроборонпрома, который в перспективе должен быть разделен на 6 специализированных холдингов.

Судя по всему, одним из первых шагов в этом процессе являются изменения в концерне «Антонов».

9 июня Государственный концерн «Укроборонпром» принял решение о прекращении полномочий президента предприятия Александра Донца. Соответствующий приказ подписал гендиректор Укроборонпрома Абромавичюс.

В Укроборонпроме заявили, что это произошло после проверки, в ходе которой «были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам для государства и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины».

Само же предприятие обвинило Укрборонпром в попытке уничтожения.

«Мы должны констатировать, что ГК« Укроборонпром », в состав которого ГП «Антонов» входит с 2015 года, принимает меры, направленные на прекращение деятельности предприятия. Коллектив ГП «Антонов» подготовил открытые обращения к руководству государства, в которых обращает внимание властей на ситуацию, сложившуюся вокруг флагмана авиапрома Украины», – говорится в заявлении «Антонова».

«Я не помню, когда Антонов выпустил последний самолет (более 5 лет назад – ред.), но он зарабатывает большие деньги как перевозчик. При этом живет скорее как частное, а не государственное предприятие», – рассказал Буквам один из депутатов. Он советует посмотреть несколько дней, чем закончится конфликт.

Но при этом собеседники букв уверены, что именно от личности будущего руководителя министерства ОПК будет зависеть – он будет прикрывать схемы, или развивать оборонку.

И здесь стоит обратить внимание на один нюанс. Кажется, у украинского оборонно-промышленного комплекса появился свой “покровитель” – министр внутренних дел Арсен Аваков.

В прошлую пятницу, во время часа вопросов к правительству в парламенте он заявил, что катера для пограничников в рамках соглашения с французами будет производить верфь «Нибулона». А в субботу глава МВД пообещал восстановить на Павлоградском химическом заводе производство твердого топлива для ракет «Ольха» и «Нептун»: оно остановилось на несколько месяцев из-за нехватки бюджетных средств.

Очевидно, что Аваков пытался «перекрыть» новости о разоблачении в Павлограде банды силовиков, а также – о протестах в пятницу под Кабмином и парламентом против полицейского произвола. Но в его действиях могут быть и другие интересы.