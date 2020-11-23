Обновление Соглашения об ассоциации и ЗСТ, которое Украина может и будет инициировать с 2021, даст возможность пересмотреть те приложения и положения, которые в силу изменения экономических реалий просто устарели и никак не отражают настоящего, а соответственно и тормозят развитие двусторонних торгово-экономических отношений

Цифры внешней торговли украинского АПК в 2020 году остаются, несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов, весьма впечатляющими: за 10 месяцев текущего года экспорт продукции АПК составил 17.63 млрд долл. США, что лишь на 1.69% ниже показателя прошлого, 2019 года.

Беглый анализ структуры и динамики агроэкспорта за последние пять лет показывает, что основные регионы-покупатели с незначительными колебаниями остаются для нашей продукции АПК те же: на первом месте страны Азии, включая КНР, Индию и Турцию, на втором месте – страны ЕС , третьим по объемам агроэкспорта для Украины на сегодня является Африканский континент. И это, наверное, является одним из наиболее знаковых изменений во внешней торговле Украины не только в сфере АПК с 2015 года: страны СНГ, в первую очередь РФ, от доминирования в региональной структуре достаточно быстро перешли в категорию «около 5%».

Если бы основное достижение в сфере внешней торговли в АПК Украины за последнюю пятилетку нужно было бы сформулировать одним предложением, то я бы однозначно сказала, что украинский агропроизводитель за это время начал чувствовать преимущества интеграции в глобальную экономическую систему и, хотя и довольно медленно и неравномерно, хотя и с ошибками, ложными шагами или преткновением, но все же отечественный АПК начал становиться заметным игроком на карте мировой торговли. И можно спорить о степени сырьевой структуры нашего аграрного экспорта или о недостаточной поддержке со стороны государства, но прогресс в повышении эффективности и производительности сектора, которые и стали залогом растущего экспорта отрицать трудно даже самым большим критикам.

Курс на ЕС

Одним из важных факторов диверсификации направлений экспорта продукции АПК стал процесс европейской интеграции. Это комплексное направление реформирования сектора дало толчок адаптации законодательства и регуляторных рамок с европейскими практиками, результатом чего стало признание Украинской государственной системы управления безопасностью и качеством продуктов питания во многих подсекторах и открыло или упростило выход отечественных компаний на рынок ЕС и не только. Евроинтеграция на всех уровнях оказалась процессом достаточно непростым, а иногда и довольно болезненным. Как для государственных органов, так и для производителей: ЕС является тем партнером, который к себе и к своим контрагентам выдвигает достаточно высокие стандарты и постоянно поднимает планку требований как для внутренних производителей, так и для импортеров.

Несмотря на это, Соглашение об ассоциации и Соглашение о ЗСТ между ЕС и Украиной сегодня, по моему мнению, являются одними из лучших драйверов для развития экспорта продукции АПК и одним из лучших примеров сделок, которые действительно работают: все годы действия Соглашения мы отмечаем как рост украинского агроэкспорта (и не только сырьевого) в страны ЕС. (За 10 мес. 2020 5.13 млрд долл США, а за 2019 – 7.5 млрд.долл.США), так и увеличение количества украинских компаний, которые получают сертификаты ЕВРО-1 или имеют производственные мощности, аккредитованные для реализации своей продукции на рынках Евросоюза.

Обновление Соглашения об ассоциации и ЗСТ, которое Украина может и будет инициировать с 2021, даст возможность пересмотреть те приложения и положения, которые в силу изменения экономических реалий просто устарели и никак не отражают настоящего, а соответственно и тормозят развитие двусторонних торгово-экономических отношений. И речь здесь идет не только о пересмотре отдельных тарифных импортных квот на некоторые виды украинской агропродовольственной группы, а, скорее, о формировании новых подходов в выработке инструментов торговых политик в рамках данных соглашений (взять хотя бы так называемый углеродный налог).

Углубление экономических и торговых отношений с ЕС с возможностью постепенной производственной интеграции – это один из возможных путей для Украины построить свою региональную «сеть безопасности», учитывая общемировые тенденции регионализации торговых соглашений и все большую важность двусторонних зон свободной торговли или преференциальных соглашений. Европейский Союз с точки зрения экономического веса (размер рынка, покупательная способность и т.д.) и географической близости к Украине имеет не только для отечественного АПК стратегическое значение.

Соответственно, любые изменения в аграрной политике ЕС, например, курс на так называемое Зеленое Соглашение с все большим уклоном в жестких экологических регулировок и ограничений, которое будет определять не только совместную аграрную политику (САП) ЕС до 2027 года, но и механизмы установления торговых барьеров, мы должны не только внимательно отслеживать. Мы должны перехватывать инициативу, не робея артикулировать свою важность как экономического партнера для ЕС и принимать активное участие в работе над формированием основ Зеленого Соглашения.

Тем не менее, хоть стратегическое партнерство с ЕС – это и замечательный базис, но основным принципом украинской аграрной торговой политики должен быть мультилатерализм и диверсификация рынков сбыта Чрезвычайно важно также продолжать работу над соглашениями о ЗСТ, которые уже находятся определенное время в работе (яркий пример – Турция) и начинать переговоры о преференциальных соглашениях или ЗСТ с важными для нас с точки зрения рынков сбыта и экономического сотрудничества странами (например, Южная Корея, Вьетнам, Индия, Мексика, некоторые страны Африки и т.д.). Азиатско-тихоокеанские страны недавно заключили крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, которое тоже даст новые импульсы для развития международной аграрной торговли.

Глобальные организации, в первую очередь ВТО, находятся последние пару лет под давлением необходимости кардинального реформирования. И это влияет на их институциональную способность быть «мировыми судьями» в сфере торговли. Тем не менее, активное участие Украины в работе ВТО, переход от политики «молчаливой страны-члена», к государству, которое четко выражает свою позицию в важных для него вопросах (а иногда это монотонная и незаметная бюрократическая рутина в рамках работы отдельных комитетов ВТО) и является участником трансформационных процессов самой организации. Украина также должна повышать уровень своей значимости и в других профильных международных организациях, таких как МЗС (Международный Зерновоя Совет). И я рада отметить, что благодаря активной и профессиональной позиции нашего торгового представителя господина Тараса Качки, работа в этих направлениях ведется, и достаточно продуктивно.

Влияет ли на развитие торгово-экономических отношений и лоббирование интересов украинского АПК в мире отсутствие профильного министерства? Мой ответ – однозначно да. Лучше всего это отражают слова посла одной важной для нас страны в Украине, который неделю назад в частной беседе мне сказал, что Минсельхоз его страны находится в состоянии «легкой сконфужености», так как контрагента для системного и постоянного диалога и работы над двусторонними документами в сфере АПК они сейчас не имеют, что приводит к определенной вынужденной «оптимизации» или даже минимизации политических контактов в аграрной сфере на правительственном уровне. Эту позицию, уверена, можно экстраполировать на большинство наших стран-партнеров, которые в своей структуре государственного управления имеют не только министерства, отвечающие за АПК, но и в структуре дипломатической службы имеют так называемых «аграрных атташе», которые лоббируют интересы их агробизнеса в важных странах-партнерах.

Новые геоэкономические вызовы, такие как распространение протекционистских политик и все большая политизация экономической политики в целом, помноженные на непростые аспекты «новой нормальности» эпохи после COVID-19 (изменение потребительских мегатрендов, переформатирование производственных, логистических цепей добавленной ценности в мире) и очевидная неизбежность изменений климатических условий ставит отечественный АПК в условия, когда способность к стратегическому видению и гибкость в реализации тех или иных стратегий и видений будут ключевыми факторами успеха сектора в глобальном измерении.