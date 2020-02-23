З 24 лютого по 1 березня українці святкуватимуть Масляну. І головною традицією протягом тижня буде випікання млинців та пригощання ними гостей. Букви пропонують вам кілька рецептів.

У каждой хозяйки есть свои секреты и любимые пропорции для блинов, но для выпечки следует брать только свежие яйца, а муку просеивать несколько раз. Чем больше вы положите сахара, тем темнее будут блины.

Сначала взбейте яйца, добавьте молоко, масло, потом соль, сахар и последней муку. Если планируете соленую начинку, то сахар не кладите вообще.

Тесто должно быть густоты питьевого йогурта. Выпекать блины следует на чистой разогретой сковороде с тонким дном. Если нет отдельной сковородки для блинов, вытрите вашу перед выпечкой сырой картофелиной или луковицей, и смажьте уже разогретую куском сала.

Кстати, где и как есть блины в старину был целый график. В понедельник блины раздавали беднякам, чтобы помянуть души покойников. Во вторник ходили на смотрины перед предстоящей свадьбой и ели у будущих невесток, в среду зятьев звали к теще на блины – оттуда и присказка, а в пятницу в гости уже ходили сами тещи. В субботу к себе на блины и посиделки звали невестки золовок.

Блины классические





Ингредиенты:

– молоко (300 мл)

– 2 яйца;

– мука (200-250 гр);

– 1 ст. ложка масла;

– сахар (2 ст. Ложки)

– щепотка соли.

Взбейте яйца в пену. Добавьте к яйцам сахар, соль и масло и снова взбейте. Молоко подогрейте, но не сильно. Теплое молоко смешайте с яйцами и сахаром. Добавляйте малыми порциями муку и тщательно перемешивайте, чтобы не было комочков.

Вылейте тесто на сковородку в центр и разлейте к краям.

Со шпинатом

Ингредиенты:

– 500 мл молока

-200 г замороженного шпината

– 5 ст. ложек муки

-4 ст. ложки растительного масла

-2 яйца

– соль

Приготовьте тесто как в предыдущем рецепте, соединив молоко, яйца, муку, соль.

Шпинат взбейте в блендере и соедините с тестом для блинов. Добавьте растительное масло и выпекайте.

Шоколадные

Ингредиенты:

– вода 100 мл,

– йогурт 300 мл,

– какао 30 г,

– мука пшеничная 7 ст. л.,

– сахар 2 ст. л.

Несладкий жидкий йогурт соедините с сахаром и какао. Добавьте просеянную муку в смесь и тщательно перемешайте до однородной массы, чтобы не было комочков.

Добавьте чуть теплую фильтрованную воду и снова хорошо размешайте. Дайте тесту постоять час в теплом месте.

Жарьте блины на сковороде с обеих сторон до золотой корочки.

Веганские цветные

Ингредиенты:

– молоко растительное (1 стакан)

– вода (3/4 стакана)

– масло растительное (1 ч. л.)

– уксус (1 ст. Л.)

– сода (1/2 ч. Л.)

– пищевой краситель (1 ч. л.): Можете взять сухой или приготовить сами. Чтобы получить красный, возьмите немного вишневого сиропа или сока свеклы, для зеленого используйте измельченный шпинат, для оранжевого – морковный сок, а красновато-фиолетовый оттенок придает пище сок черники или смородины.

Молоко комнатной температуры смешайте с водой, постепенно добавьте муку, масло и краситель.

Погасите соду уксусом и добавьте в тесто.

Тесто взбейте венчиком. Выпекайте блины на сухой блинной сковороде.

Для начинки возьмите фрукты или кокосовый крем с перетертыми орехами.