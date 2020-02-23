У каждой хозяйки есть свои секреты и любимые пропорции для блинов, но для выпечки следует брать только свежие яйца, а муку просеивать несколько раз. Чем больше вы положите сахара, тем темнее будут блины.
Сначала взбейте яйца, добавьте молоко, масло, потом соль, сахар и последней муку. Если планируете соленую начинку, то сахар не кладите вообще.
Тесто должно быть густоты питьевого йогурта. Выпекать блины следует на чистой разогретой сковороде с тонким дном. Если нет отдельной сковородки для блинов, вытрите вашу перед выпечкой сырой картофелиной или луковицей, и смажьте уже разогретую куском сала.
Кстати, где и как есть блины в старину был целый график. В понедельник блины раздавали беднякам, чтобы помянуть души покойников. Во вторник ходили на смотрины перед предстоящей свадьбой и ели у будущих невесток, в среду зятьев звали к теще на блины – оттуда и присказка, а в пятницу в гости уже ходили сами тещи. В субботу к себе на блины и посиделки звали невестки золовок.
Блины классические
Ингредиенты:
– молоко (300 мл)
– 2 яйца;
– мука (200-250 гр);
– 1 ст. ложка масла;
– сахар (2 ст. Ложки)
– щепотка соли.
Взбейте яйца в пену. Добавьте к яйцам сахар, соль и масло и снова взбейте. Молоко подогрейте, но не сильно. Теплое молоко смешайте с яйцами и сахаром. Добавляйте малыми порциями муку и тщательно перемешивайте, чтобы не было комочков.
Вылейте тесто на сковородку в центр и разлейте к краям.
Со шпинатом
Ингредиенты:
– 500 мл молока
-200 г замороженного шпината
– 5 ст. ложек муки
-4 ст. ложки растительного масла
-2 яйца
– соль
Приготовьте тесто как в предыдущем рецепте, соединив молоко, яйца, муку, соль.
Шпинат взбейте в блендере и соедините с тестом для блинов. Добавьте растительное масло и выпекайте.
Шоколадные
Ингредиенты:
– вода 100 мл,
– йогурт 300 мл,
– какао 30 г,
– мука пшеничная 7 ст. л.,
– сахар 2 ст. л.
Несладкий жидкий йогурт соедините с сахаром и какао. Добавьте просеянную муку в смесь и тщательно перемешайте до однородной массы, чтобы не было комочков.
Добавьте чуть теплую фильтрованную воду и снова хорошо размешайте. Дайте тесту постоять час в теплом месте.
Жарьте блины на сковороде с обеих сторон до золотой корочки.
Веганские цветные
Ингредиенты:
– молоко растительное (1 стакан)
– вода (3/4 стакана)
– масло растительное (1 ч. л.)
– уксус (1 ст. Л.)
– сода (1/2 ч. Л.)
– пищевой краситель (1 ч. л.): Можете взять сухой или приготовить сами. Чтобы получить красный, возьмите немного вишневого сиропа или сока свеклы, для зеленого используйте измельченный шпинат, для оранжевого – морковный сок, а красновато-фиолетовый оттенок придает пище сок черники или смородины.
Молоко комнатной температуры смешайте с водой, постепенно добавьте муку, масло и краситель.
Погасите соду уксусом и добавьте в тесто.
Тесто взбейте венчиком. Выпекайте блины на сухой блинной сковороде.
Для начинки возьмите фрукты или кокосовый крем с перетертыми орехами.