В английском языке сокращений очень много – точное количество не установлено. Сокращенные общие слова, словосочетания и даже предложения стали частью твитов и мгновенных сообщений. Они помогают не только сократить объем текста, но и окунуться в иноязычную среду, звучать органично, сокращать дистанцию ​​между культурами.

Вспомните, как в школе нам приходилось слышать длинные конструкции в английском языке, вроде: William Shakespeare was considered to be the world’s greatest dramatist also known as the Bard of Avon (Уильям Шекспир считался крупнейшим мировым драматургом, известным также как Бард Эйвона) . Представьте теперь бы вместо also known as было бы написано AKA, сокращенная форма. Это предложение имеет такой же смысл, единственный нюанс – оно менее длинные и менее формальное.

Современный мир постоянно вносит коррективы в язык. Поэтому чтобы сойти за своего в англоязычной текстовой среде, следует знать пару-тройку сокращений. Вот список-помощник самых популярных сокращений в 2021, по мнению нашей школы, который вдохновит вас на их использование.

Категории сокращений

Социальные сети, личные текстовые сообщения, рабочие чаты – сокращениями пользуются везде и всегда. Это живой язык, который быстро выходит из употребления. Сокращение в английском языке еще иногда называют интернет-сленгом, поскольку они в основном используются в неформальных беседах в социальных сетях.

Существует множество способов сокращения слов в текстовых сообщениях на английском языке – некоторые из них общие, например, GB – goodbye (пока), а другие более нестандартные, например SOML – story of my life (история моей жизни). С каждым поколением текстовый сленг меняется и необходимо держать руку на пульсе, чтобы не выглядеть старомодным.

Для лучшего понимания и запоминания, мы разделили популярные аббревиатуры на английском на три категории: выражение эмоций и чувств; выражение мнения; сообщение, пожелания и поздравления. Мы выделили именно эти категории, проанализировав данные из внутренней цифровой платформы нашей школы, в частности, данные по разговорных клубов. Это наиболее распространенные темы, которые поднимают люди в общении, поэтому знайте их.

Выражение эмоций и чувств



Сокращение в этой категории работают удачно, поскольку несколькими буквами можно передать всю палитру эмоционального состояния. Они передают прямой месседж, поэтому ваш иностранный собеседник не останется смущенным.

CSL – Can not stop laughing – когда вы не можете перестать смеяться, потому что случилась очень забавная ситуация или во время просмотра стендапа вам стало так смешно, что аж живот свело от коликов. “His jokes are so offbeat. I just CSL! ” – «Его шутки очень необычные. Я просто не могу перестать смеяться! »

IFYP – I feel your pain – когда кто-то из друзей или близких переживает неприятную ситуацию и вы пишете IFYP, потому можете продемонстрировать поддержку. “Sometimes people behave really unfairly. IFYP. ” – «Иногда люди ведут себя несправедливо. Я понимаю тебя / чувствую твою боль. »

JK – Just kidding – когда произошла неловкая ситуация и вы хотите сгладить острые углы, чтобы не выглядеть бестактным, грубым, то добавляете в конце JK. “Do not be sad, mate! We’re JK! ” – «Не печалься, друг! Мы просто шутим »

ZZZ – Sleeping, bored, tired – когда вы устали, но впереди еще скучная встреча, ваше состояние можно описать как ZZZ. Также это сокращение может использоваться, когда кто-то спит. “The next meeting will start in 20 minutes. I’m just ZZZ “. – «Следующая встреча состоится через 20 минут. А я хочу спать, мне скучно и я усталый (а) ».

MRW – My reaction when – моя реакция когда … и тут можно продолжить предложение тем, что вы увидели / услышали / что вас поразило. Часто идет как подпись к изображению. “(Excitement) MRW my favourite serial is being streamed on TV”. – «(Приятное волнения / радость) Моя реакция когда показывают любимый сериал по телевизору».



QQ – Crying – Немного истории о возникновении этого сокращения. Согласно Urban Dictionary, QQ первоначально означало выйти из игры Warcraft II, нажав клавиши Alt + Q + Q. Когда игрок начинал ныть, другие предлагали ему QQ – “Why do not you QQ, noob?» (Почему бы тебе не выйти из игры, новичок?) Вскоре это стало ассоциироваться с теми, кто просто плачет, а также использоваться в текстовых сообщениях и твитах. Например: “Are you QQ again? He does not deserve you!” – «Ты опять плачешь? Он тебя не заслуживает!»

Выражение мнения



Когда не хочется терять время на написание длинных конструкций, мы часто употребляем для формулирования мыслей или оценочных суждений, можно обратиться за помощью к английским аббревиатур. В этой категории они положительно воспринимаются иностранцами, некий интеллектуальный жест с вашей стороны.

FWIW – For what it’s worth – это сокращение нейтральное, служит как вводное словосочетание и означает «как бы не было». Можно использовать тогда, когда вы выражаете свою взвешенную мнение о какой-то ситуации, например: “Well, FWIW, be careful” – “Ну что же, как бы ни было, будь осторожен».

GMTA – Great minds think alike – когда кто разделяет ваши мысли, например, о важности сортировки мусора, тогда вы понимаете, насколько вы оба классные. Это сокращение используется только в шутливой форме, для самоиронии. “I suggested that we should waste sorting and Chris suggested the same thing. GMTA! ” – «Я предложил сортировать мусор, Крис предложил то же. Умники мыслят одинаково »

TBH / TBF – To be honest / To be frank – сокращения синонимы, можно использовать в тех случаях, когда вы радуетесь или, наоборот, смущены, и хотите поделиться своим честным, неподдельным мнением. “TBF, I never liked the idea of ​​making friends for selfish purposes. – «Откровенно говоря, мне никогда не нравилась идея иметь друзей для корыстных целей».

IDK – I do not know – иногда бывает нет ответа или понимание того, что происходит вокруг, и честно об этом говоришь: “IDK what is going on with my life” – “Я не знаю, что происходит в моей жизни».

YGTR – You got that right – когда подтверждаете правильность чьей мысли. Часто используется как подпись к мему. “A: I think we’d better stick to the old plan. B: YGTR! ” – «A: Думаю, нам лучше придерживаться старого плана. B: Ты прав/Правильная мысль»

CWOT – Complete waste of time – когда отвлекся на час в YouTube и вдруг понял, что это была пустая трата времени. “I’ve spent one hour watching silly videos instead of working. It’s, without а doubt, CWOT! ” – «Я потратил (а) час на просмотр бессмысленных видео вместо того, чтобы работать. Это, без сомнения, пустая трата времени»

Сообщение, пожелания, поздравления



Писать сокращения, конечно, можно не только с нехваткой времени или в случае спешки, но и когда просто хочется звучать ближе к носителям языка. Поэтому берите себе на заметку и модифицируйте общение с иностранцами сокращенными формами.

TTYL – Talk to you later – когда прощаетесь, но хотите подчеркнуть, что поговорите позже.

GL – Good luck – форма неформального прощание, что будет особенно кстати в кругу коллективном чате.

RUOK – Are you ok? – если хотите поинтересоваться как дела, можно использовать короткую форму вопросы.

HMU – Hit me up – значит напиши или позвони мне. “Hey, you should HMU sometime” – “Тебе стоит как-то написать / позвонить мне».

OMW – On my way – когда вы идете или едете на встречу с кем-то, можете сообщить, что вы уже OMW – в дороге – и, вероятно, вскоре будете, если не застрянете в пробке. “I’m already OMW to the cinema. I’ll be there in 10 minutes “-” Я иду / по дороге в кинотеатр. Буду там через 10 минут ».

DBMIB – Do not bother me I’m busy – довольно резкий ответ, что означает «Не тревожь меня, я занят (а)». Ее лучше писать тем людям, которые точно не обидятся на вас и не занесут в черный список.

Советы

Следите за новинками и устаревшими сокращениями. Природа сокращений скоротечна – некоторые из них выходят из моды, например LOL, OMG, ROFL и IMHO, а на их место приходят новые, поэтому желательно проверять их актуальность и пополнять свой словарь новыми сокращениями.

Невозможно знать все сокращения английских слов. Собственно, и не нужно: большинство нейтивив пользуются парой десятками общих сокращений и еще несколькими, так сказать «тематическими», которые они используют с людьми со схожими интересами.

Н е злоупотребляйте сокращениями. Иначе люди, которым вы пишете, будут воспринимать ваши сообщения как азбуку Морзе, которую необходимо постоянно расшифровывать, вроде: “OMG, I CSL! Did u do that? I want 2 do it 2! LOL! ” – «О Боже, я не могу перестать смеяться! Это ты сделал? Я также хочу это сделать! Хаха!»Слишком, да? Поэтому лучше выбрать пару сокращений и этого будет достаточно.

Язык постоянно развивается с каждым поколением. И английские сокращения – это классный способ интегрироваться в иностранную культуру и быть на одной волне с нейтивамы. Только помните: главное правило сокращений – не переборщить с сокращениями.