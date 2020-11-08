Резиновые сапоги

Безусловно, самым практичным обувным трендом этого сезона считаются резиновые сапоги. Более уютной и практичной эту обувь делает меховая подкладка, как продемонстрировали на показе Prada.

Сапоги Dior

показ Prada

Устойчивые к дождю, мокрому снегу и другим к атмосферным воздействиям, эта обувь всегда выручит в зимнюю слякоть. В нынешнем сезоне резиновые сапоги отнюдь не похожи на классические “вездеходы”, а мимикрируют, например, под челси или утонченные сапоги на платформе и каблуке, как у Chloe. Рекомендовано сочетать такие сапоги с парой уютных шерстяных носков.

Сапоги выше колена

Ботинки выше колена взорвали многие подиумы – от Proenza Schouler и Victoria Beckham до Isabel Marant и Balmain, где представили ультра-лакированную обувь.

показ Balmain

Сапоги от CELINE

Proenza Schouler

Высокие сапоги никогда не выйдут из моды, поэтому их можно считать выгодным вложением. Носите такие сапоги поверх джинс, как у Celine, или с короткими платьями и юбками, как у Valentino.

Ботинки челси

Толстая массивная подошва с выступами все еще остается трендом и на нынешний осенне-зимний сезон 2020/2021 года.

 

Valentino

 

Bottega Veneta

Челси на платформе, с цветной подошвой или в стиле девяностых стали обязательным предметом гардероба у знаменитостей вроде Канье Уэста или стритстайл-звезд. Дизайнеры предложили самые разнообразные материалы – из классической кожи, лакированной кожи или резиновые модели.

Сумка-хобо

Valentino

Тренды среди сумок нынешнего сезона также включают и некоторые классические вещи, о которых всегда приятно вспомнить как о чем-то давно забытом, но любимом. Это касается сумок в элегантном и сдержанном стиле хобо – в форме полумесяца: тенденция, которая набирает обороты и будет сильна еще не один сезон.

Coperni

Бренд Coperni придал современный вид своим сумкам-хобо, используя четко очерченную и строгую форму в виде амбарного замка и несколько браслетов-цепочек.

Бренд Bottega Veneta решил придерживаться своей фирменной техники плетения и представил серию изящных сумок-хобо в идеальных осенних оттенках.

Bottega Veneta

Интересное сочетание гладкой замши и богатых оттенков драгоценных камней в сумках-хобо замечено на показе Brandon Maxwell. А Valentino объединил несколько тенденций, использовав плюшевые стеганые мотивы в своих объемных сумках-хобо. 

Сумка из меха

Michael Kors

Что может быть лучше, чем носить с собой сумку из короткой шерсти. Еще и подходящую под плюшевое пальто. Мягкие, ворсистые и пушистые сумки обеспечивали удобство нарядам Dior, Balmain и Dries Van Noten, делая образ по-зимнему уютным и комфортным.

Balmain

Dries Van Noten

Bottega Veneta

Отделанные овчиной, как у Michael Kors, в сочетании с замшей и кожей, как у Balmain, выполненные полностью из меха, как у Dries van Noten, или с ручками-цепями, как у Bottega Veneta – все это вневременные инвестиции на долгие зимы.

 

Чехлы для беспроводных наушников

Prada

Если уже существуют сумки для смартфонов, то почему бы не создать подобный технологичный аксессуар для эйрподс? Тем более что в дни, когда мы пытаемся вынужденно дистанцироваться или наоборот избежать взаимодействия с людьми, беспроводные наушники – это уже базовая потребность. И ей необходим не просто отдельный отсек в сумке, а целый аксессуар, который можно носить на видном месте: как брелок на пояс или сумку, в качестве подвески на шею или как браслет на запястье.

Fendi

Tom Ford

Chanel

При этом дизайнеры доказывают, что это не просто забавное и легкомысленное направление моды и не очередная безделушка. Это – разумное вложение в будущее. Например, мини-футляр Burberry для наушников – предмет углеродно-нейтральной продукции, созданный по всем канонам устойчивой моды. Ищите шикарные технологичные аксессуары у Givenchy, Tom Ford и Prada.

 

Большие вместительные сумки

Burberry

Благодаря дополнительному месту, необходимому для новых предметов первой необходимости, таких как дезинфицирующее средство для рук, салфетки, перчатки и запасные маски, объемные силуэты сумок – настоящий маст хэв 2020 года.

Jil Sander

С одной стороны дизайнеры словно шутят, создавая гиперобъемные шоперы, в которые поместится вся жизнь. С другой, – этот фаворит подиумов выглядит довольно практичным.

Bottega Veneta

Burberry

Stella McCartney

По сути это мини-чемодан, только рассчитанный для непродолжительной поездки на выходные. При этом он представлен в исключительно элегантной форме: с плетеными ручками, как у Chloe, напоминая стеганую дутую куртку, как у Proenza Schouler, или выполненный в минимализме, как у  Jil Sander.

 

Сумки с цепями

JW Anderson

Фактурные массивные цепи в этом сезоне, кажется, заполнили подиумы во всех модных столицах. Отныне их носят не только на шее как чокер, но и на сумках и даже обуви.

Stella McCartney

Tory Burch

Altuzarra

Массивная короткая цепь может стать доминантным акцентом сумки – как у JW Anderson и No 21. А короткая тонкая, как Altuzarra, добавить легкий акцент повседневному стилю. Из меттала ил ипластика, в виде ремешка или ручек, цепи на сумочках – желанный аксессуар. Модные стилисты советуют обязательно апрегрейдить свою сумку ремешком-цепочкой и попробовать создать новый образ. Поэтому самым доступным вариантом этого тренда станет приобретение цепочки-чокера, которым можно украсить одну из своих сумок.