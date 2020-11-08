Сумки, украшенные массивными цепочками, выполненные из меха, уютные резиновые сапоги на случай слякоти или ботинки-челси, ставшие настоящим стритстайл-феноменом. В подборке Букв – самые красивые и желанные сумки и обувь этого сезона.

Резиновые сапоги

Безусловно, самым практичным обувным трендом этого сезона считаются резиновые сапоги. Более уютной и практичной эту обувь делает меховая подкладка, как продемонстрировали на показе Prada.

Устойчивые к дождю, мокрому снегу и другим к атмосферным воздействиям, эта обувь всегда выручит в зимнюю слякоть. В нынешнем сезоне резиновые сапоги отнюдь не похожи на классические “вездеходы”, а мимикрируют, например, под челси или утонченные сапоги на платформе и каблуке, как у Chloe. Рекомендовано сочетать такие сапоги с парой уютных шерстяных носков.

Сапоги выше колена

Ботинки выше колена взорвали многие подиумы – от Proenza Schouler и Victoria Beckham до Isabel Marant и Balmain, где представили ультра-лакированную обувь.

Высокие сапоги никогда не выйдут из моды, поэтому их можно считать выгодным вложением. Носите такие сапоги поверх джинс, как у Celine, или с короткими платьями и юбками, как у Valentino.

Ботинки челси

Толстая массивная подошва с выступами все еще остается трендом и на нынешний осенне-зимний сезон 2020/2021 года.

Челси на платформе, с цветной подошвой или в стиле девяностых стали обязательным предметом гардероба у знаменитостей вроде Канье Уэста или стритстайл-звезд. Дизайнеры предложили самые разнообразные материалы – из классической кожи, лакированной кожи или резиновые модели.

Сумка-хобо

Тренды среди сумок нынешнего сезона также включают и некоторые классические вещи, о которых всегда приятно вспомнить как о чем-то давно забытом, но любимом. Это касается сумок в элегантном и сдержанном стиле хобо – в форме полумесяца: тенденция, которая набирает обороты и будет сильна еще не один сезон.

Бренд Coperni придал современный вид своим сумкам-хобо, используя четко очерченную и строгую форму в виде амбарного замка и несколько браслетов-цепочек.

Бренд Bottega Veneta решил придерживаться своей фирменной техники плетения и представил серию изящных сумок-хобо в идеальных осенних оттенках.

Интересное сочетание гладкой замши и богатых оттенков драгоценных камней в сумках-хобо замечено на показе Brandon Maxwell. А Valentino объединил несколько тенденций, использовав плюшевые стеганые мотивы в своих объемных сумках-хобо.

Сумка из меха

Что может быть лучше, чем носить с собой сумку из короткой шерсти. Еще и подходящую под плюшевое пальто. Мягкие, ворсистые и пушистые сумки обеспечивали удобство нарядам Dior, Balmain и Dries Van Noten, делая образ по-зимнему уютным и комфортным.

Отделанные овчиной, как у Michael Kors, в сочетании с замшей и кожей, как у Balmain, выполненные полностью из меха, как у Dries van Noten, или с ручками-цепями, как у Bottega Veneta – все это вневременные инвестиции на долгие зимы.

Чехлы для беспроводных наушников

Если уже существуют сумки для смартфонов, то почему бы не создать подобный технологичный аксессуар для эйрподс? Тем более что в дни, когда мы пытаемся вынужденно дистанцироваться или наоборот избежать взаимодействия с людьми, беспроводные наушники – это уже базовая потребность. И ей необходим не просто отдельный отсек в сумке, а целый аксессуар, который можно носить на видном месте: как брелок на пояс или сумку, в качестве подвески на шею или как браслет на запястье.

При этом дизайнеры доказывают, что это не просто забавное и легкомысленное направление моды и не очередная безделушка. Это – разумное вложение в будущее. Например, мини-футляр Burberry для наушников – предмет углеродно-нейтральной продукции, созданный по всем канонам устойчивой моды. Ищите шикарные технологичные аксессуары у Givenchy, Tom Ford и Prada.

Большие вместительные сумки

Благодаря дополнительному месту, необходимому для новых предметов первой необходимости, таких как дезинфицирующее средство для рук, салфетки, перчатки и запасные маски, объемные силуэты сумок – настоящий маст хэв 2020 года.

С одной стороны дизайнеры словно шутят, создавая гиперобъемные шоперы, в которые поместится вся жизнь. С другой, – этот фаворит подиумов выглядит довольно практичным.

По сути это мини-чемодан, только рассчитанный для непродолжительной поездки на выходные. При этом он представлен в исключительно элегантной форме: с плетеными ручками, как у Chloe, напоминая стеганую дутую куртку, как у Proenza Schouler, или выполненный в минимализме, как у Jil Sander.

Сумки с цепями

Фактурные массивные цепи в этом сезоне, кажется, заполнили подиумы во всех модных столицах. Отныне их носят не только на шее как чокер, но и на сумках и даже обуви.

Массивная короткая цепь может стать доминантным акцентом сумки – как у JW Anderson и No 21. А короткая тонкая, как Altuzarra, добавить легкий акцент повседневному стилю. Из меттала ил ипластика, в виде ремешка или ручек, цепи на сумочках – желанный аксессуар. Модные стилисты советуют обязательно апрегрейдить свою сумку ремешком-цепочкой и попробовать создать новый образ. Поэтому самым доступным вариантом этого тренда станет приобретение цепочки-чокера, которым можно украсить одну из своих сумок.