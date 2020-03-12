Силуэты, цвета, принты и стили. В обзоре #Букв – главные тренды весна-лето 2020 и более 40 идей с подиума – для модного обновления гардероба.

Новый цветочный принт

В этом сезоне дизайнеры представили множество новаторских цветочных композиций. Ретро-узоры, словно перенесенные с обоев 60-х и 70-х годов на платья.

Винтажные диванные принты на костюмах, как в коллекциях Prada и Marc Jacobs. Или цветочная психоделика и богемные флористические мотивы, как у Etro и Alberta Ferretti.

Разнообразие узоров поражает: в одном наряде рекомендуется сочетать сразу несколько.

Принт tie-dye

Хиппи-раскрас все так же правит бал в коллекциях нового сезона, но сменяет яркие психоделические оттенки на спокойные и повседневные.

Так, повседневный сизо-голубой tie-dye представил бренд Tibi, предлагая для создания кэжуал-образа сочетать украшенную таким принтом юбку с толстовкой в тон. Но в Versace все же предлагают повеселиться, а именно – носить неоновый tie-dye на контрасте стилей: activewear с принтом tie-dye сочетать с деловой одеждой.

В стиле женского белья

Женское белье продолжает выходить за пределы спальни.

Кроме бюстье, в весенних коллекциях теперь появились такие традиционные детали нижнего белья, как пояса для чулок, корсетные изделия, подвязки, прозрачные вставки и тонны шелка и кружева.

Будуарные подвязки Mugler предлагает носить под блейзерами, а Helmut Lang и Dion Lee украшает “бельевыми” застежками длинные топы и водолазки.

Ностальгический горошек

На модную сцену снова вернулся гороховый принт, который сегодня выглядит более чем ностальгично. У Dries Van Noten он навевает ретро-настроение 60-х. У Balenciaga “звучит” в стиле 80-х. А в Balmain отсылает прямиком в 90-е. Более современные интерпретации горошка стоит искать у Carolina Herrera, Michael Kors и Altuzarra.

Тропический принт

Дизайнеры предлагают совершить бегство в жаркие тропики. Правда, не в прямом, а переносном смысле, разукрасив вечнозелеными тропическими растениями платья, юбки, костюмы и прочие предметы гардероба.

Широко и ярко тему джунглей раскрыли Dolce & Gabbana, Valentino и особенно Versace: напомним, в конце показа бренда на подиум вышла Дженнифер Лопес в легендарном платье 2000-го года, о котором шумел весь Интернет.

Поэтому вне всяких сомнений, “тропическое” платье – однозначный мастхев сезона!

Smart-костюм

Когда дело доходит до хорошо продуманного капсульного гардероба, обязательным и важным всегда считается костюм.

Поэтому дизайнеры все так же делают на него большую ставку в своих коллекциях, но предлагают много свежих обновлений. Например, предлагают женщинам одеться в костюмы-тройки, добавляя к ним жилетки в тон. А в повседневности носить шорты-бермуды вместо брюк.

Учитывая количество представленных костюмов с бермудами всех видов, похоже, что бизнес-кэжуал – ключевой стиль сезона весна-лето 2020: от лихой девчонки Tibi до расслабленного ансамбля Givenchy, в котором можно повеселиться в офисе и на вечеринке.

Новый сафари-стиль

Заметно, как в новом сезоне сафари-стиль чувствует себя немного более утонченно.

Вместо ожидаемого практичного комбинезона или классических брюк-карго мы увидели большие накладные карманы и крахмалистые ткани на блейзерах, платьях и костюмах.

Независимо от того, куда вы направитесь в такой одежде, действительно на сафари, на прогулку по городу или на встречу в офис, очевидно, что дизайнеры задумывали эту одежду не для путешествий, но чтобы перенести нас в путешествие.

Топ-тубус из 90-х

Свое воскрешение пережил топ из 90-х. Широкий, без бретелек, он чуть длиннее чем классическое бандо, иногда напоминая майку без шлеек, которые в яркие 90-е носила Бритни Спирс, слегка оголяя свой загорелый живот.

Если хочется наследовать тренд, но не оголять живот, стоит взять на вооружение важный стилистический прием: завязать вокруг туловища шарф как топ.

Все оттенки спектра

“Да будет цвет!” – почти единогласно заявили дизайнеры и представили самые смелые оттенки, тона и полутона всего солнечного спектра. От нежных зефирно-конфетных, которые долго держали пальму первенства в весенних коллекциях, до яркой фуксии, насыщенного лимона, лайма и апельсина.

Роскошные платья и впрямь выглядят как лакомые фруктовые леденцы: достаточно посмотреть коллекции Brandon Maxwell, Jacquemus, Bottega Veneta и прочих.