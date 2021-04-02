На плечи киевских депутатов легла задача выбрать, кто же создаст памятник на месте трагедии и вложатся ли в него российские олигархи

Прошло полтора месяца с тех пор в Киевсовете зарегистрировали инициативу о запрете финансирования городских проектов средствами, которые имеют российское происхождение. Такой была реакция на планы Киевсовета выделить землю для Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», в финансировании которого участвуют российские олигархи. Буквы рассказывают, как может сложиться судьба моратория и кто выступает против его принятия.

Кому не угодил мемориал «Бабий Яр»

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» в Украине основали в 2016 году. Его финансирует одноименный благотворительный фонд, в который входят в том числе российские олигархи Михаил Фридман и Герман Хан. В самом Центре уже заявили, что оба олигарха родились и выросли в Украине и платят здесь налоги, а их финансовая доля в проекте меньше 50%. Но в 2018 году оба попали в предсанкционный список олигархов, которые Министерство финансов США назвало близкими к президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме них, в наблюдательный совет благотворительного фонда Центра входят израильский политик и советский политзаключенный Натан Щаранский, белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, главный Раввин Украины Яков Дов Блайх, музыкант и политик Святослав Вакарчук, чемпион мира по боксу Владимир Кличко , украинский олигарх Виктор Пинчук, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, польский политик Александр Квасьневский.

Фонд собирается в 2023 году открыть мемориал и музей на месте урочища Бабий Яр в Киеве, месте массовых расстрелов евреев во время Второй мировой войны. Художественным руководителем проекта был назначен скандальный российский режиссер Илья Хржановский, известный, в частности, по фильму «ДАУ. Дегенерация». В музее режиссер планирует погружать посетителя в атмосферу места с помощью дополненной реальности и вовлеченности в эксперименты, из-за чего к нему возникли этические вопросы.

Проект поддержали президент Владимир Зеленский и Министерство культуры. К нему позитивно отнесся и городской голова Киева Виталия Кличко, который, например, принял участие в открытии инсталляции к 60-й годовщине Куреневской трагедии, которую создал Мемориальный центр. Перед этим мэр склонял депутатов Киевсовета проголосовать за выделение земли под этот проект и «не политизировать вопрос», однако голосование отложили из-за нехватки голосов – против выступила часть депутатов, в частности «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса».

Протестуют не только депутаты: сотни культурных, научных, общественных деятелей призвали уволить Хржановского и привлечь общественность. Из-за этой ситуации бывший главный историк проекта Карел Беркгоф заявил, что не может его поддерживать по этическим соображениям. Хржановский, в свою очередь, обвинил оппонентов в антисемитизме, а в Фонде заявили, что не будут увольнять режиссера с должности. Есть и заявление общественных деятелей в поддержку проекта, под ним подписались Яков Дой Блайх, главные раввины областей, руководители еврейских общественных организаций.

Существует альтернативная концепция мемориализации Бабьего Яра, которую наработала Рабочая группа при Институте истории Украины НАН. Она предусматривает, что контрольный пакет акций должен принадлежать государству, а на территории мемориала не будет капитальных сооружений. Заявление в поддержку этого проекта подписали сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, профессор Ярослав Грицак, историк Владимир Вятрович и многие другие деятели.

Эти две группы активистов объединяет то, что обе стороны поддерживают создание в Киеве мемориала, который почтит память Бабьего Яра. Однако одни хотят достичь цели любой ценой, поэтому просят «не политизировать» вопрос, а другие принципиально не воспринимают идею памятников за российские деньги.

Попытка моратория на российские капиталы

Поскольку проект, в котором фигурируют российские олигархи, заручился поддержкой украинской и киевской власти, его оппоненты решили пойти другим путем и полностью запретить участие финансов российского происхождения в киевских проектах. Так появилось предложение депутатов от фракции «Голос» Алины Михайловой и Александра Линчевского. Документ под номером 769 был зарегистрирован 15 февраля. Он предлагает запретить участие граждан и субъектов хозяйствования государства-агрессора и их денег в проектах, финансируемых за счет бюджета Киева и которые реализуются на его территории.

Александр Линчевский тогда объяснял Буквам свою инициативу тем, что каждый, кто платит налоги в России, финансирует российское правительство и армию.

«Мы как город не можем, пусть даже косвенно, способствовать финансированию российской армии. Киев не может себе позволить такие соглашения, так или иначе российские инвесторы, которые будут иметь здесь прибыль, заплатят налоги в России и эти деньги вернутся к нам пулями», – говорил он.

Стоит отметить, что в 2019 году Киевсовет уже принимал решение о российских капиталах с подачи фракции «Свобода». Тогда юрлицам с российским капиталом или собственностью запретили передавать в собственность или пользование имущество и землю в Киеве.

Как рассказала Буквам Алина Михайлова, на этот раз речь идет не только о передаче имущества, но и о запрете субъектам, связанным с РФ, вкладывать деньги в киевские проекты.

Предложение «Голоса» должно пройти три комиссии: по вопросам бюджета, по вопросам местного самоуправления и по вопросам предпринимательства.

16 марта Михайлова инициировала внесение проекта в повестку дня бюджетной комиссии, которая является профильной, решение поддержали все присутствующие 18 депутатов. Однако появилось письмо секретаря Киевсовета и заместителя мэра Владимира Бондаренко, в котором он на шести страницах расписал, что проект следует доработать, чтобы он был «эффективным», и предложил создать для этого рабочую группу. Такую группу сразу же создали, в нее вошли семь депутатов от «Евросолидарности», «Удара», «Слуги народа», Алина Михайлова ее возглавила.

Депутат планирует собрать рабочую группу, однако из-за эпидемиологической ситуации Киевсовет решил уйти на карантин. С тех пор прошло две недели, голосования постоянно переносилось, но так и не появилось в повестке дня.

По словам Линчевского, Кличко все время обещал депутатские слушания по проекту, но не провел их. Между тем в Бабьем Яру появился строительный кран и началось самовольное строительство.

«Кличко лишь сказал, что надо разобраться, кто же это строит», – рассказал Линчевский.

Поддержка против тихого саботажа

Опираясь на позицию фракций о выделении земли мемориала с российским финансированием, можно спрогнозировать, как они будут голосовать за запрет российских капиталов в целом.

Скажем, партия «Голос» не имела единой позиции по мемориалу, линия разлома вполне отражает события внутри партии. Основатель партии Святослав Вакарчук, как уже упоминалось, входит в наблюдательный совет Центра, его поддержали Кира Рудик и Ярослав Железняк. Как сообщал Иосиф Зисельс, 16 февраля в офисе партии состоялась дискуссия по мемориализации Бабьего Яра. В представлении «русского» проекта принимал участие лидер фракции «Голоса» в КГС Максим Нефедов, украинский презентовали Зисельс, Линчевский и член партии «Голос» Сергей Притула.

«Основной результат двухчасовой дискуссии – большинство депутатов и других присутствующих в офисе партии впервые услышали о существовании украинского проекта, начали понемногу разбираться в различиях между двумя проэктам и наконец поняли, почему проект МЦГБ является русским», – написал Зисельс.

Однако в результате политсовет партии рекомендовал своей фракции в Киевсовете поддержать передачу земли под скандальный мемориал. Десять народных депутатов «Голоса» с этим не согласились и выразили свое возмущение.

Исходя из количества депутатов во фракциях Киевсовета выделения земли может и не состояться.

Ведь фракция «Евросолидарности», крупнейшая в Киевсовете, не поддерживала мемориал Хржановского и призвала привлечь к обсуждениям общественность, лидер партии Петр Порошенко «категорически против» участия россиян в мемориализации.

Против голосования за передачу земли также выступала фракция «Батькивщины», поэтому они потенциальные союзники.

Фракция «Голоса» в горсовете имеет только 8 депутатов, но уже очевидно, что голосование фракции не будет единодушным.

Вторая по величине фракция «Удар», по предположению Михайловой, также не будет единодушной в голосовании за запрет российского капитала, это противоречило бы позиции Виталия Кличко относительно мемориала, одновременно там есть депутаты, которые не хотят поддерживать передачу земли Центра.

Элементом затягивание Михайлова считает инициативу «УДАРа» о создании рабочей группы.

«В Киевсовете есть такая поговорка: если хочешь что-то затянуть, создавай рабочую группу. Собственно, так и произошло. Создание рабочей группы – прямой совет Бондаренко, депутаты «УДАРа» на комиссии также настаивали на этом. Затягивание происходит также в других двух комиссиях, которые просто не ставят на рассмотрение этот вопрос. Я не их член, но буду просить коллег, чтобы они на заседаниях комиссий ставили эти вопросы на голосование », – рассказала депутат.

Поэтому пока оба проекты – и о выделении земли под мемориал Хржановского, и о запрете российского капитала – стоят на паузе на неопределенное время, а их будущее зависит от огласки и способности фракций находить общий язык.