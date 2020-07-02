Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, при этом заявив о политическом давлении. Это уже второй глава НБУ, который хочет уйти с должности фактически из-за давления олигарха Игоря Коломойского. Международные учреждения выражают беспокойство и говорят о давлении на НБУ. А депутаты обсуждают будущего преемника.

“В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной возложенных на меня обязанностей и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – заявил Смолий вчера вечером.

На фоне последних событий в государстве, осложненных кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, заявление произвело эффект землетрясения.

Детей оставили со спичками

“Последний институт в государстве, который работал, упал под ударом популизма и некомпетентности. Последний взрослый ушел из дома, где куча инфантильных подростков, алкоголя и спичек”, – написал экономический эксперт Сергей Фурса.

Экс-премьер Алексей Гончарук напомнил, что прошлым летом каждая речь президента Зеленского начиналась со слов “мы уважаем и поддерживаем независимость НБУ”. Теперь же по независимой репутации НБУ нанесен “тяжелый удар”.

“А возможна потеря Нацбанком своей независимости поставит крест на инвестициях. Пока НБУ был независимым, инвестор знал, что украинская гривна будет вести себя прогнозируемо. Нестабильность гривны ударит по каждому из нас”, – подчеркнул Гончарук.

“Уникальные “политики” во власти. При обвале рейтинга – обвалить гривну. Дожали Смолия. Потому что отказался печатать деньги и запускать маховик инфляции в пустые президентские обещания “поднять все” в условиях кризиса … Не сосны. Дубы!”, – написала депутат ЕС Виктория Сюмар.

Ее коллега из “Голоса” Ярослав Железняк как секретарь профильного комитета подтвердил давление на Смолия и что это приведет к очередным проблемам с МВФ.

“Я полностью подтверждаю как первый заместитель профильного комитета, что это соответствует действительности. Примером такого давления является, например, принятие постановления о непризнании работы Нацбанка удовлетворительной с большим количеством манипуляций, которое более свойственно каким-то средствам массовой информации с не очень хорошей репутацией, чем политикам. И поэтому сейчас это решение не о конкретном человеке, а о том, как, к сожалению, осуществляется политика в нашем государстве”, – отметил он.

Пятый президент Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского отозвать из Рады обращение об отставке Смолия, а самого главу НБУ – не сдаваться.

Как Дубинский сбил Смолия

Нардеп Александр Дубинский, не чужд для Коломойского, порадовался, что он добился смены руководства НБУ.

Следует признать, что депутат действительно методично продавливал эту тему. Так же как под НБУ постоянно собирались митинги за отставку руководства НБУ. Также Дубинский активно участвовал в раскрутке записи Гончарука, Маркаровой и руководства НБУ касательно тумана в голове президента по вопросу ОВГЗ.

Но митинги и публичное хейтерство – это не все.

“Здесь смешались и интересы “ПриватБанка” и желание некоторых запустить станок и получить высокую инфляцию, которая сразу решит все проблемы с бюджетом и просто карьерные интересы некоторых приспособленцев. Атакуют они Национальный Банк как прямо и тупо, через депутатов, так и заходя с тыла, через Совет НБУ. Там давно окопались не чужды идеям Коломойского люди, от которых мы всю дорогу слышали тезисы, тождественные высказываниям Дубинского и Ко”, – написал Фурса.

В качестве примера он привел историю с переназначением членов правления Нацбанка.

“У всех членов правления рано или поздно заканчивается срок (считай, контракт). Как в этом месяце заканчивается у Олега Чурия. И вот глава НБУ подает Чурия на новый срок. Но беда в том, что утвердить это назначение должен совет НБУ. А он давно в оппозиции к правлению Нацбанка и в тесной дружбе с Коломойским. И вот этот Совет отказывается утвердить Чурия. Просто блокируя его назначения по надуманным поводам. Своего человека они навязать пока не могут. Но могут не утверждать Чурия”, – отметил эксперт.

Несмотря на то, что не отправлять Смолия в отставку требуют инвесторы и послы, Зеленский вряд ли изменит решение. Ведь вопрос отставки был решен после нескольких встреч Смолия с президентом, говорят депутаты.

Происходило это на фоне заявлений отдельных депутатов “Слуг народа” об эмиссии гривны.

Нардеп Людмила Буймистер написала несколько дней назад, что Украина может позволить себе эмиссию на уровне 10 % ВВП, то есть 300 млрд гривен.

День назад #Буквы сфотографировали, как депутаты “Слуг” готовятся к встрече с президентом и хотят поставить вопрос об отставке главы НБУ.

Хотя в четверг в комментарии #Буквам многие из них признались, что об отставке узнали из телевизора.

“Лично я узнала из телевизора”, – сказала #Буквам Евгения Кравчук.

Ее коллега Александр Качура в комментарии журналистам назвал увольнение Смолия логичным шагом по результату действий НБУ.

Во внутреннем чате “Слуги” были более откровенны.

“Мог бы Смолий день и подождать. Насрать под конец…”, – написал один из нардепов.

К обсуждению присоединилась нардеп Галина Третьякова, которая считает, что отставка Смолия – это “политическая акция “Европейской солидарности”.

“Смолий управляемый до сих пор Гонтаревой (главой Нацбанка при президенте Петру Порошенко). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия – политическая акция Евросолидарности. Попытка расшатать отношения с МВФ. Причина – Порошенко”, – написала она.

Привет падение гривны

Межбанк мгновенно отреагировал на новость об отставке. Курс на момент открытия торгов составил 27,11 – 27,14 грн/$. Тогда как вчера к закрытию межбанка курс был на уровне 26,86 – 26,88 грн/$.

Это при том, что НБУ с начала сессии продал $100 млн, немного сбив панику, но спрос на валюту продолжает преобладать.

Но это не все проблемы.

“Соглашение, которое вчера провел Минфин по размещению еврооблигаций, сегодня отменено. Причина – подрыв независимости Национального Банка. Это беспрецедентное событие. Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег. Инвесторы не любят, когда их бросают. И для Украины денег больше нет”, – пишет Фурса.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital, говорит, что первые последствия только заявления об отставке Смолия уже есть – это “паника на фондовых рынках” и падение стоимости украинских ценных бумаг.

“Мы видим, что из-за заявления об отставке Смолия Украине не удалось закрыть соглашение о размещении еврооблигаций на 1,75 млрд долларов. Мы также видим существенное снижение цен на украинские еврооблигации. Мы видим, что фондовые рынки реагируют очень нервно и негативно”, – рассказал аналитик ВВС Украина.

Глеб Вышлинский провел параллели с ситуацией в Ливане и последствиями отставки главы НБУ.

“Страна мечты Дмитрия Наталухи и Даниила Гетьманцева после отставки Смолия. Ливан. Девальвация 40 % за неделю, рост цен на продукты на 200 % за несколько месяцев, черный рынок валюты, очереди за хлебом, страна идет к голоду. А до этого был желанный нашими политиками дефолт, и за ним – банкротства банков”, – написал он.

Кто дальше

После представления президента вопрос отставки Смолия должен рассмотреть профильный комитет, потом его вызовут для отчета в Раду и проголосуют отставку.

И.о. будет Рожкова. Далее так же Зеленский внесет представление на новую кандидатуру, ее рассмотрит комитет и зал.

Среди наиболее вероятных кандидатов – Кирилл Шевченко, руководитель государственного Укргазбанка. Также среди вариантов называют Богдана Данилишина и Романа Жуковского. Соня Кошкина также назвала среди возможных кандидатур члена совета НБУ Елену Щербакову. А оппозиция предлагает Зеленскому не стесняться и назначать бухгалтера “Квартала 95”.